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Блог Яндекса

август 2012
Виджет Яндекса с доставкой в HTC One
1 августа 2012, 11:04
Сегодня все новые телефоны HTC линейки One 2012 года начнут получать полноэкранный виджет Яндекса. Он будет установлен на один из экранов смартфона после первого включения и настройки в нём интернета. 
Яндекс.Деньги из Европы с низкой комиссией
2 августа 2012, 10:39
У иностранных пользователей Яндекс.Денег появилась возможность пополнять свои счета банковским переводом из любой страны мира. В 14 европейских странах перевод будет считаться внутренним, поэтому комиссия составит не более 1%.
Конкурс разработки модулей для Друпала: итоги и победители
2 августа 2012, 18:27
В начале июня мы объявили сразу два конкурса для Друпал-разработчиков — на создание модулей для Яндекс.Карт и Яндекс.Вебмастера.
Большое обновление Яндекс.Навигатора
6 августа 2012, 11:44
Сегодня вышла новая версия Яндекс.Навигатора. Автомобильный помощник многому научился и теперь умеет строить маршруты с учетом возможных остановок.
Открываем регистрацию на Yet another Conference 2012
9 августа 2012, 11:05

Сегодня мы открываем регистрацию на третью технологическую конференцию Яндекса, которая состоится 1 октября.

В этом году Yet аnother Conference пройдёт в 75 павильоне Международного выставочного центра (ВВЦ/ВДНХ) в Москве.

Мы задумываем нашу конференцию как площадку для обмена знаниями и полезной информацией в сфере технологий и надеемся на активную дискуссию и, возможно, даже на ожесточённые споры.

Мы затронем вопросы математики в компьютерных науках, поговорим о распределенных системах хранения и вычисления, техниках программирования, мобильных технологиях, фронтенд-разработке, обсудим проблемы тестирования, безопасности и администрирования.

Как и в прошлом году, на конференции выступят представители ведущих российских и зарубежных интернет-компаний, а также деятели академической науки.

Следите за нашими новостями на сайте, а также в Твиттере, Facebook и ВКонтакте, чтобы подробнее узнать о выступающих.

Доклады на конференции мы разделим на три больших потока, каждый из которых будет проходить в отдельном зале. Приготовьтесь слушать выступления как на русском, так и на английском языке.

В холле мы организуем выставку, где можно будет не просто познакомиться с новыми технологиями, но и попробовать с ними поработать.

Участие в конференции бесплатное – нужно только успеть зарегистрироваться.

Мы ждём разработчиков, технических специалистов и студентов технических вузов.

Представителей прессы просим аккредитоваться по адресу pr@yandex-team.ru В теме письма укажите «Аккредитация на YaC 2012».

Приходите – будет интересно!

Команда Яндекс.Events, 

yetanothering is not a crime

Яндекс в Sony Bravia
9 августа 2012, 18:48
На портале Sony Entertainment Network в телевизорах Sony Bravia появился виджет Яндекса. Он работает при подключении к интернету и поможет узнать интересную информацию в любое удобное время – например, во время перерыва на рекламу. 
Эксперимент со страницей результатов поиска
13 августа 2012, 15:12
Разработка интерфейсов в Яндексе почти всегда сопровождается экспериментами. Они позволяют лучше понять, что нужно пользователям. Недавно мы начали разрабатывать новую версию страницы результатов поиска. И с сегодняшнего дня у вас есть возможность «потрогать» прототип.
Маршруты в Яндекс.Картах довезут из города в пригород
15 августа 2012, 15:32
До недавнего времени маршруты на общественном транспорте в Яндекс.Картах помогали москвичам и петербуржцам перемещаться только в пределах города. Однако современные мегаполисы трудно представить без пригородов – здесь проживают множество людей, сюда приезжают отдохнуть, повидаться с близкими или по делам. И далеко не все знают, как лучше добраться из города в пригород и наоборот.
Я.Субботник: БЭМ в разработке интерфейсов
16 августа 2012, 11:52
8 сентября 2012 года в Москве пройдет первый этой осенью Я.Субботник.
Яндекс.Поиск для Windows Phone
17 августа 2012, 15:43
Сегодня в Marketplace появилось ещё одно приложение от Яндекса — Поиск. Приложение отвечает на ваши вопросы не только ссылками на сайты, но и готовыми ответами. Они показываются по запросам, которые связаны с новостями, погодой, картинками, поиском организаций и адресов (список еще будет пополняться). Обычные результаты поиска по таким запросам тоже доступны — на вкладке «Сайты». 
Новые Яндекс.Карты 3.0 для Android
21 августа 2012, 11:49
Если вы пользуетесь Яндекс.Картами для Android, самое время их обновить. Сегодня вышла версия 3.0, которая сильно отличается от предыдущей. Во-первых, мы обновили движок. Все, что умеет делать приложение, теперь будет происходить быстрее. Это и загрузка карты, и построение маршрута, и многое другое. 
УльтраДиск для ультрабуков Samsung
21 августа 2012, 14:12
Многие из вас не только прекрасно знают о Яндекс.Диске, но и успешно им пользуются – хранят файлы, делятся ими с друзьями, работают с документами на разных устройствах.
Shell 3D в первом смартфоне на базе Intel
24 августа 2012, 16:04
Пару дней назад в продаже появился смартфон Megafon Mint. Это первый смартфон на российском рынке, который сделан на базе процессора Intel. В качестве оболочки в устройстве используется трехмерный интерфейс Мегафон Shell, построенный на основе технологии  Яндекса Shell 3D.
Платите за мобильный в поиске Яндекса
29 августа 2012, 14:33
Деньги на телефоне обычно заканчиваются в самый неподходящий момент. И не всегда вы можете быстро пополнить счет в терминале или забежать в салон сотовой связи. Поэтому все больше пользователей спрашивают у Яндекса, как оплатить мобильную связь в интернете. Сделать это можно с помощью Яндекс.Денег.
Тагил и другие новые города на спутниковых картах
30 августа 2012, 15:05
Сегодня на Яндекс.Картах появились новые спутниковые снимки. Благодаря им мы значительно увеличили покрытие в Центральном федеральном округе - в первую очередь, за счет Владимирской,  Липецкой, Тверской и Тульской областей.
Делитесь впечатлениями на Яндекс.Картах
31 августа 2012, 13:27
Яндекс.Карты отвечают на главные вопросы о городе – про пробки, адреса, маршруты и, конечно, организации. Сервис помогает найти кафе и заправки, аптеки и банкоматы, кинотеатры, супермаркеты и много чего ещё. Но при этом очень важная часть знаний об организациях до сих пор на Картах отсутствовала – потому что поисковые роботы, панорамомобили и спутники не покупают одежду, не общаются с продавцами-консультантами и не пробуют фирменные блюда в только что открывшемся ресторане.
Коды регионов и характеристики автомобилей в результатах поиска
31 августа 2012, 16:02
У автомобилистов всегда много вопросов к Яндексу. И если с построением маршрутов лучше всего справляются Карты и Навигатор, то другие вопросы лучше адресовать поиску. Теперь на странице результатов поиска появились прямые ответы на некоторые из них.