Сегодня мы открываем регистрацию на третью технологическую конференцию Яндекса, которая состоится 1 октября.

В этом году Yet аnother Conference пройдёт в 75 павильоне Международного выставочного центра (ВВЦ/ВДНХ) в Москве.

Мы задумываем нашу конференцию как площадку для обмена знаниями и полезной информацией в сфере технологий и надеемся на активную дискуссию и, возможно, даже на ожесточённые споры.

Мы затронем вопросы математики в компьютерных науках, поговорим о распределенных системах хранения и вычисления, техниках программирования, мобильных технологиях, фронтенд-разработке, обсудим проблемы тестирования, безопасности и администрирования.

Как и в прошлом году, на конференции выступят представители ведущих российских и зарубежных интернет-компаний, а также деятели академической науки.

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Доклады на конференции мы разделим на три больших потока, каждый из которых будет проходить в отдельном зале. Приготовьтесь слушать выступления как на русском, так и на английском языке.

В холле мы организуем выставку, где можно будет не просто познакомиться с новыми технологиями, но и попробовать с ними поработать.

Участие в конференции бесплатное – нужно только успеть зарегистрироваться.

Мы ждём разработчиков, технических специалистов и студентов технических вузов.

Представителей прессы просим аккредитоваться по адресу pr@yandex-team.ru В теме письма укажите «Аккредитация на YaC 2012».

Приходите – будет интересно!

Команда Яндекс.Events,

yetanothering is not a crime