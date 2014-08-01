КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение

Блог Яндекса

август 2014
Яндекс.Алгоритм: финал в Берлине
1 августа 2014, 16:45
Соревнования программистов не менее увлекательны, чем футболистов или певцов. Это состязания тех, кто делает поиск, создает искусственный интеллект и сервисы, которые меняют нашу жизнь. Сегодня в Берлине завершился чемпионат по спортивному программированию Яндекс.Алгоритм. За победу в нём боролись почти 4000 участников из 72 стран. По итогам отборочных раундов в финал вышли 25 сильнейших программистов из Беларуси, Казахстана, Китая, Польши, России, США, Тайваня, Украины и Японии.
Печатать нельзя, говорить
4 августа 2014, 12:54

Человек изобрёл много способов взаимодействия с компьютером. Перемещать курсор по экрану можно с помощью мышки, тачпада или трекбола. Рисовать удобно стилусом, а управлять персонажем в игре — джойстиком, или геймпадом, или ещё каким-нибудь приспособлением со странным названием. А если экран сенсорный, то можно обойтись без дополнительных инструментов. Основным способом ввода данных, однако, остаётся клавиатура. Физическую или виртуальную, её можно найти почти на любом устройстве: настольном компьютере, ноутбуке, смартфоне или планшете.

Связи городов русских
5 августа 2014, 14:01
Сегодня мы опубликовали исследование о том, как города России связаны поисковыми запросами друг о друге. На карте поисковых связей видно, как сильно жители одних городов тяготеют к другим и какие города вызывают наибольший интерес.
Яндекс.Диск выходит в офлайн
5 августа 2014, 15:15
Сегодня в приложении Яндекс.Диск для iOS появилась возможность работать с файлами без доступа к интернету. А в приложении для Android, где офлайн-режим для файлов запустился несколько месяцев назад, стали доступны офлайн-папки.
Товары детворы
7 августа 2014, 10:11
Сегодня на Яндекс.Маркете появился новый раздел детских товаров. Там представлены сотни тысяч предложений от 2630 магазинов — от подгузников и колясок до школьных ранцев и подростковой одежды.
Через 500 метров поверните налево
8 августа 2014, 13:31

Яндекс.Навигатор умеет не только показывать маршрут, но и подсказывать водителю голосом, где и когда он должен повернуть. «Прямо — два километра», «Через 500 метров поверните налево», «До конца маршрута осталось 150 метров» —  наверняка вы слышали эти фразы за рулём или в такси. Все они были записаны профессиональными дикторами. Вернее, почти все. Женский голос Яндекс.Навигатора принадлежит Оксане, сотруднице Яндекс.Украины.

 

Оксана Мандрыка, директор по маркетингу Яндекс.Украины: До меня команда прослушала очень много разных голосов. С мужским достаточно быстро определились, а вот по поводу женского к единому мнению так и не пришли — все голоса казались слишком искусственными, поставленными. И тут Тигран Худавердян, в то время руководивший созданием Навигатора, вспомнил, что я до этого записывала текст для проморолика на украинском. Он предложил мне попробовать, и так я оказалась на студии.

Новая версия Менеджера браузеров
15 августа 2014, 12:14
Чуть больше года назад Яндекс выпустил Менеджер браузеров — специальную программу, которая помогает вам защитить браузер от неожиданного изменения настроек. Менеджер позволяет предотвратить нежелательные «сюрпризы» вроде изменения домашней страницы или поисковой машины по умолчанию без вашего ведома. Сегодня мы представляем новую версию программы. Теперь она не только защищает ваши настройки, но и позволяет управлять расширениями браузера.
Китовый планшетус
18 августа 2014, 15:42
В начале года мы представили свою прошивку для устройств на Android — Яндекс.Кит. Благодаря лаконичному интерфейсу, набору предустановленных приложений и умным технологиям Яндекс.Кит помогает вам использовать все возможности нового устройства здесь и сейчас, без необходимости что-то скачивать и настраивать. Весной на рынке появились первые смартфоны на Яндекс.Ките, а сегодня в продажу поступили планшеты с Яндексом внутри.
Рисунки на обоях-2
22 августа 2014, 14:03
Весной мы публиковали в блоге подборку рисунков, которые сотрудники Яндекса оставляют на стенах наших офисов в разных городах. Стены покрыты специальной плёнкой, на которой можно писать маркером — конечно, не для забавы, а по работе: скажем, нарисовать схему или написать пример кода. Но люди регулярно используют их не по делу — в конце концов, если перед тобой стена и маркер, нельзя просто так взять и пройти мимо. За прошедшие несколько месяцев коллекция настенной живописи в Яндексе пополнилась.
Электронные билеты в кино на Яндекс.Афише
29 августа 2014, 14:42
Покупать билеты в кино в интернете гораздо удобнее, чем в кассе кинотеатра. Можно заранее выбрать фильм и время сеанса, не беспокоиться о том, что все хорошие места окажутся заняты, и не тратить время в очереди в кассу. Сегодня мы запустили новый сервис Яндекс.Билеты, с помощью которого вы можете купить электронный билет в кино без наценки и дополнительных сборов.