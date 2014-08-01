Яндекс.Навигатор умеет не только показывать маршрут, но и подсказывать водителю голосом, где и когда он должен повернуть. «Прямо — два километра», «Через 500 метров поверните налево», «До конца маршрута осталось 150 метров» — наверняка вы слышали эти фразы за рулём или в такси. Все они были записаны профессиональными дикторами. Вернее, почти все. Женский голос Яндекс.Навигатора принадлежит Оксане, сотруднице Яндекс.Украины.

Оксана Мандрыка, директор по маркетингу Яндекс.Украины: До меня команда прослушала очень много разных голосов. С мужским достаточно быстро определились, а вот по поводу женского к единому мнению так и не пришли — все голоса казались слишком искусственными, поставленными. И тут Тигран Худавердян, в то время руководивший созданием Навигатора, вспомнил, что я до этого записывала текст для проморолика на украинском. Он предложил мне попробовать, и так я оказалась на студии.