Блог Яндекса
июль 2014
В поисках неуловимых частиц
1 июля 2014, 12:44
Завтра, 2 июля, в московском офисе Яндекса пройдёт семинар, посвящённый новому эксперименту Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Для нужд эксперимента Яндекс предоставит ЦЕРНу свои технологии обработки данных, а студенты и исследователи Школы анализа данных будут работать вместе с учёными ЦЕРНа.
Сборная поиска по футболу
9 июля 2014, 14:05
Во время чемпионата мира футболом интересуются все. Растёт интерес — растёт и количество поисковых запросов об игроках, командах и матчах. Только в период группового этапа турнира — с 12 по 27 июня — российские пользователи задали почти 12 миллионов поисковых запросов о чемпионате мира. Мы решили проанализировать эти запросы и узнать, какие игроки и сборные пользовались наибольшей популярностью в разных регионах России.
Говорит и подсказывает
11 июля 2014, 14:49
Основная функция любого браузера — это просмотр веб-страниц. Но во всех популярных браузерах много дополнительных возможностей. Есть они и в Яндекс.Браузере, однако знают о них не все. Одна из важных задач для нас — сообщить людям об этих полезных возможностях.
Как это работает? Поисковые подсказки
15 июля 2014, 14:16
Когда вы начинаете вводить запрос в поисковой строке, Яндекс показывает варианты наиболее популярных запросов, начинающихся на те же самые буквы. Это поисковые подсказки — они помогают вам сэкономить время и не печатать запрос целиком. Яндекс понимает, какие подсказки показать, даже если вы забыли сменить раскладку клавиатуры или опечатались.
Новый уровень Яндекс.Метрики
21 июля 2014, 11:45
Сегодня мы запустили бета-версию новой Яндекс.Метрики. У сервиса полностью обновился интерфейс, появилось больше возможностей для аналитики, а сами аналитические инструменты стали более гибкими.
Безопасность в интернете: программы-боты
24 июля 2014, 10:57
Прошлой весной мы запустили Яндекс.DNS — бесплатный сервис, который умеет защищать пользователя от опасных сайтов и скрывать от детей материалы, предназначенные для взрослых. Теперь Яндекс.DNS научился ещё и бороться с вредоносными ботами. В этой публикации мы расскажем, чем могут быть опасны такие боты и как мы с ними боремся.
Мобильные угрозы
29 июля 2014, 15:42
Мобильные устройства уже давно превратились из простых «звонилок» в практически полноценные компьютеры. Вместе с преимуществами компьютеров смартфоны и планшеты унаследовали от них и недостатки: сложные операционные системы, которые управляют мобильными устройствами, подвержены угрозам так же, как и ОС обычных компьютеров. Прежде всего это касается устройств на базе Android. В этой публикации мы расскажем об основных источниках опасности и о том, какие меры предосторожности помогут её избежать.