Мобильные устройства уже давно превратились из простых «звонилок» в практически полноценные компьютеры. Вместе с преимуществами компьютеров смартфоны и планшеты унаследовали от них и недостатки: сложные операционные системы, которые управляют мобильными устройствами, подвержены угрозам так же, как и ОС обычных компьютеров. Прежде всего это касается устройств на базе Android. В этой публикации мы расскажем об основных источниках опасности и о том, какие меры предосторожности помогут её избежать.