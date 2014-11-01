Блог Яндекса
ноябрь 2014
Yac 2014: как это было
1 ноября 2014, 14:07
30 октября в Москве прошла технологическая конференция Яндекса — Yet Another Conference 2014. Мы проводим YaC каждую осень начиная с 2010 года. Цель конференции проста — мы хотим собрать вместе людей, которым интересна IT-индустрия, и дать им возможность рассказать о себе и послушать других.
Безопасность в интернете: как избежать мошенничества при покупке авиабилетов
6 ноября 2014, 15:20
В последнее время мы получаем много жалоб на сайты, которые продают поддельные авиабилеты. Это распространённый вид мошенничества, и сейчас, в преддверии новогодних праздников, мошенники активизировались, поэтому нужно быть особенно внимательным при покупке билетов в интернете.
Заповедные места
7 ноября 2014, 12:23
На Яндекс.Картах появились панорамы заповедников, национальных парков и просто красивых мест Карелии, Дивногорья, Северного Кавказа, Горного Алтая и Байкала. Съёмки панорам проходили летом 2014 года, с июня по август. Команда проекта сделала 113 тысяч фотографий, из которых склеили 28 тысяч панорам. Фотографии делались не только из автомобиля — съёмку также вели пешком, с катера и даже с тепловоза Кругобайкальской железной дороги.
Троллейбус подан
11 ноября 2014, 09:41
Представьте, что вы ждёте на остановке троллейбус. Раннее утро, холодно, идёт дождь. Троллейбус наконец приходит, но в нём уже столько народу, что вы думаете — а не подождать ли следующий? Правда, когда он приедет, наверняка знать нельзя. Пять минут постоять можно, а вот пятнадцать — уже не очень хочется.
Зачем нужны учения в дата-центрах
17 ноября 2014, 15:03
У Яндекса несколько собственных дата-центров, в которых располагаются десятки тысяч серверов и сетевое оборудование. Дата-центры обеспечивают качественную работу всех наших сервисов в любое время суток. Однако они не застрахованы от аварий. Как показывает опыт, произойти может всё что угодно: от короткого замыкания и неожиданного обрыва кабеля до потопа. К любой из этих ситуаций нужно быть готовым.
Яндекс приглашает школьников на конференцию по программированию
19 ноября 2014, 14:34
Весной этого года мы провели первую Конференцию школьников по программированию. В ней участвовали 32 команды, которые представили проекты в области лингвистики, облачных технологий и компьютерного моделирования. Авторы лучших работ получили дипломы и призы от Яндекса.
Будущее Яндекс.Карт
21 ноября 2014, 15:06
Андрей Кармацкий, руководитель службы дизайна Яндекс.Карт
Большие данные большого коллайдера
25 ноября 2014, 13:31
Совсем скоро, 27 ноября, в Яндексе выступит с лекцией Гай Уилкинсон — руководитель LHCb, одного из экспериментов Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН). Он расскажет о том, как алгоритмы анализа больших объёмов данных используются в физике элементарных частиц. Записаться на лекцию или посмотреть её видеотрансляцию можно на странице мероприятия.
Браузер будущего
27 ноября 2014, 20:16
Яндекс выпускает альфа-версию нового Яндекс.Браузера. Это не совсем обычный продукт — с его помощью мы хотим показать, каким Яндекс видит браузер ближайшего будущего, и выслушать ваши соображения на этот счёт в ответ.