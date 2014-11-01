У Яндекса несколько собственных дата-центров, в которых располагаются десятки тысяч серверов и сетевое оборудование. Дата-центры обеспечивают качественную работу всех наших сервисов в любое время суток. Однако они не застрахованы от аварий. Как показывает опыт, произойти может всё что угодно: от короткого замыкания и неожиданного обрыва кабеля до потопа. К любой из этих ситуаций нужно быть готовым.