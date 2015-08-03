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Довольно часто люди приходят в интернет за быстрой справкой. Что такое [палимпсест]? [когда жил иван грозный]? [что снял вернер херцог], про которого я только что соврал, что, конечно же, смотрел его фильмы? В таких случаях Яндекс старается сократить путь пользователя до нужной информации — прямо на странице результатов поиска, справа от основной выдачи, появляется карточка с общей информацией о предмете запроса. Она называется «объектный ответ».
Если вы пользовались формой обратной связи на сервисах Яндекса или оставляли комментарии в наших блогах, вы наверняка общались с сотрудниками службы поддержки. Сейчас это около 200 человек, но первым сотрудником поддержки (когда никакой службы поддержки ещё не существовало) была сооснователь и бывший главный редактор Яндекса Елена Колмановская. Читайте её рассказ о том, как всё начиналось.
Сегодня состоялся финал Яндекс.Алгоритма — ежегодного чемпионата по спортивному программированию, который организует Яндекс. В 2015 году состязание проходило полностью в онлайне — на платформе Яндекс.Контест. До финала дошли 28 человек, а победителем Яндекс.Алгоритма-2015 стал Геннадий Короткевич. Он показал лучший результат, решив в финальном раунде пять из шести задач и получив при этом 80 минут штрафного времени.
Страница результатов поиска Яндекса стала понимать команды с клавиатуры. Теперь можно ввести запрос, нажать Tab, чтобы перейти к результатам поиска, выбрать нужный с помощью стрелок и открыть страницу в текущей или новой вкладке, нажав Enter или Shift + Enter. По нажатию кнопок Esc или Tab можно вернуться в строку поиска, чтобы написать новый запрос. Клавиатурное управление пригодится, например, владельцам ноутбуков.
На занятиях в Школах эксперты из разных областей интернет-индустрии и сотрудники Яндекса расскажут о том, как работать с сайтом и аудиторией.
На Яндекс.Картах появились новые панорамы десятков российских городов от Петрозаводска до Иркутска, снятые в высоком разрешении.
Мы изучили поисковые запросы о туризме и путешествиях за последние 1,5 года и выяснили, куда ездят россияне и как изменились их предпочтения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 10% жителей Земли имеют проблемы со слухом, 1,5-2% из них страдают тяжелыми нарушениями. Такие люди часто испытывают трудности в общении. Чтобы понять собеседника, приходится читать по губам или держать под рукой ручку и бумагу. Кроме того, у глухих и слабослышащих людей часто затруднена речь. А язык жестов, на котором они общаются между собой, остальные обычно не знают. Сегодня мы выпустили экспериментальное приложение, которое частично снимает эту проблему. Оно называется Разговор.