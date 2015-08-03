По данным Всемирной организации здравоохранения, 10% жителей Земли имеют проблемы со слухом, 1,5-2% из них страдают тяжелыми нарушениями. Такие люди часто испытывают трудности в общении. Чтобы понять собеседника, приходится читать по губам или держать под рукой ручку и бумагу. Кроме того, у глухих и слабослышащих людей часто затруднена речь. А язык жестов, на котором они общаются между собой, остальные обычно не знают. Сегодня мы выпустили экспериментальное приложение, которое частично снимает эту проблему. Оно называется Разговор.