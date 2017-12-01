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Блог Яндекса

декабрь 2017
Маршруты без интернета
1 декабря 2017, 13:30

Навигатор и Карты научились строить маршруты и давать подсказки в дороге без подключения к интернету.

Фото без счёта
7 декабря 2017, 12:35

Яндекс.Диск начал бесплатно выдавать неограниченное пространство для хранения фотографий и видео с мобильных устройств. Теперь кадры можно не делить на важные и неважные — в облаке поместится всё.

Новый набор в Школу разработки интерфейсов
15 декабря 2017, 12:00

Мы открыли приём заявок в Школу разработки интерфейсов. Школа рассчитана на начинающих разработчиков, которые владеют HTML, CSS и JavaScript и имеют опыт создания интерфейсов, пусть даже небольшой. Обучение в ШРИ бесплатное. Программа состоит из двух частей: сначала лекции и практические занятия, а затем работа над настоящими проектами вместе с дизайнерами и менеджерами Яндекса.

Эмодзи в совершенстве
20 декабря 2017, 13:30

Яндекс.Переводчик выучил эмодзи. Теперь переводить на эмодзи и обратно можно слова и фразы на любом из 94 языков, которые известны сервису. Переводчик улавливает смысл текста и пиктограмм и благодаря этому способен находить подходящие значки даже для понятий, у которых нет прямых эмодзи-эквивалентов. Перевод на эмодзи доступен в веб-версии сервиса и в приложениях для iOS и Android.

Яндекс против агрессивной рекламы
25 декабря 2017, 09:00

Какие форматы интернет-рекламы сильнее всего раздражают пользователей и что с этим можно сделать.

Пятнадцать килотонн салатов
29 декабря 2017, 15:00

Аналитики Яндекса составили топ-15 популярных блюд к новогоднему столу. Большинство из них — салаты.