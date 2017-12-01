Яндекс.Переводчик выучил эмодзи. Теперь переводить на эмодзи и обратно можно слова и фразы на любом из 94 языков, которые известны сервису. Переводчик улавливает смысл текста и пиктограмм и благодаря этому способен находить подходящие значки даже для понятий, у которых нет прямых эмодзи-эквивалентов. Перевод на эмодзи доступен в веб-версии сервиса и в приложениях для iOS и Android.