Блог Яндекса
Навигатор и Карты научились строить маршруты и давать подсказки в дороге без подключения к интернету.
Яндекс.Диск начал бесплатно выдавать неограниченное пространство для хранения фотографий и видео с мобильных устройств. Теперь кадры можно не делить на важные и неважные — в облаке поместится всё.
Мы открыли приём заявок в Школу разработки интерфейсов. Школа рассчитана на начинающих разработчиков, которые владеют HTML, CSS и JavaScript и имеют опыт создания интерфейсов, пусть даже небольшой. Обучение в ШРИ бесплатное. Программа состоит из двух частей: сначала лекции и практические занятия, а затем работа над настоящими проектами вместе с дизайнерами и менеджерами Яндекса.
Яндекс.Переводчик выучил эмодзи. Теперь переводить на эмодзи и обратно можно слова и фразы на любом из 94 языков, которые известны сервису. Переводчик улавливает смысл текста и пиктограмм и благодаря этому способен находить подходящие значки даже для понятий, у которых нет прямых эмодзи-эквивалентов. Перевод на эмодзи доступен в веб-версии сервиса и в приложениях для iOS и Android.
Какие форматы интернет-рекламы сильнее всего раздражают пользователей и что с этим можно сделать.
Аналитики Яндекса составили топ-15 популярных блюд к новогоднему столу. Большинство из них — салаты.