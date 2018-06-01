Яндекс.Здоровье принимает пациентов уже год. За это время сервис расширил специализацию: если на запуске можно было консультироваться только с терапевтами и педиатрами, то сейчас на связи неврологи, дерматологи, гинекологи и другие специалисты. Мы расспросили врачей о том, как проходят консультации и чем работа в онлайне отличается от приёма в кабинете.