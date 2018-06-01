Блог Яндекса
В нашем московском офисе заработал Магазин и музей. В музее работает выставка старых компьютеров, а в магазине можно купить вещи с символикой Яндекса.
В компьютерном Яндекс.Браузере появился режим энергосбережения. Он предназначен для ноутбуков — с ним устройства дольше проработают от батареи.
Наши Карты научились строить веломаршруты. Сервис покажет, как добраться на велосипеде из одной точки в другую, и подсчитает примерное время поездки.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Даже если вы не относите себя к футбольным болельщикам, вам будет сложно оставаться в стороне — особенно если вы живёте в одном из 11 городов, где состоятся матчи. Сервисы Яндекса будут держать вас в курсе событий на поле и за его пределами.
В московском офисе Яндекса отметили десятый выпускной Школы анализа данных. Школу в этом году закончили 102 человека, большинство — студенты и аспиранты технических вузов. За одиннадцать лет существования Школы в ней успело смениться поколение: дипломы нынешним выпускникам вручали студенты из первых наборов, которые вернулись в ШАД в роли преподавателей.
Беспилотный автомобиль, разработку которого ведёт Яндекс.Такси, совершил первую большую поездку — доехал из Москвы до Казани. Машина преодолела 780 километров, на это ушло в общей сложности одиннадцать часов. Задачей поездки было испытание беспилотного автомобиля на протяжённой загородной трассе в разнообразных дорожных и погодных условиях, в том числе в дождь и в сумерках.
Яндекс.Здоровье принимает пациентов уже год. За это время сервис расширил специализацию: если на запуске можно было консультироваться только с терапевтами и педиатрами, то сейчас на связи неврологи, дерматологи, гинекологи и другие специалисты. Мы расспросили врачей о том, как проходят консультации и чем работа в онлайне отличается от приёма в кабинете.
Мы выпустили приложение Народная карта. С его помощью можно быстро передавать в Яндекс информацию о неточностях на карте. Не нужно тратить время на описание того, что именно не так, — достаточно сделать снимок. Фотографии загружаются на веб-версию Народной карты. Там их просматривают сотрудники Яндекса и народные картографы, которые выявляют расхождения и вносят правки.