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Блог Яндекса

июнь 2018
Яндекс открывает Магазин и музей
1 июня 2018, 11:00

В нашем московском офисе заработал Магазин и музей. В музее работает выставка старых компьютеров, а в магазине можно купить вещи с символикой Яндекса.

Браузер на страже батарейки
6 июня 2018, 16:30

В компьютерном Яндекс.Браузере появился режим энергосбережения. Он предназначен для ноутбуков — с ним устройства дольше проработают от батареи.

Яндекс.Карты для велосипедистов
9 июня 2018, 14:50

Наши Карты научились строить веломаршруты. Сервис покажет, как добраться на велосипеде из одной точки в другую, и подсчитает примерное время поездки.

Чемпионат мира по футболу на Яндексе
14 июня 2018, 18:00

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Даже если вы не относите себя к футбольным болельщикам, вам будет сложно оставаться в стороне — особенно если вы живёте в одном из 11 городов, где состоятся матчи. Сервисы Яндекса будут держать вас в курсе событий на поле и за его пределами.

Как это было: десятый выпускной Школы анализа данных
20 июня 2018, 16:30

В московском офисе Яндекса отметили десятый выпускной Школы анализа данных. Школу в этом году закончили 102 человека, большинство — студенты и аспиранты технических вузов. За одиннадцать лет существования Школы в ней успело смениться поколение: дипломы нынешним выпускникам вручали студенты из первых наборов, которые вернулись в ШАД в роли преподавателей.

Большое беспилотное путешествие
22 июня 2018, 12:00

Беспилотный автомобиль, разработку которого ведёт Яндекс.Такси, совершил первую большую поездку — доехал из Москвы до Казани. Машина преодолела 780 километров, на это ушло в общей сложности одиннадцать часов. Задачей поездки было испытание беспилотного автомобиля на протяжённой загородной трассе в разнообразных дорожных и погодных условиях, в том числе в дождь и в сумерках.

«Для меня это такие же пациенты»: как врачи собирают анамнез, дают рекомендации и успокаивают людей через интернет
27 июня 2018, 09:00

Яндекс.Здоровье принимает пациентов уже год. За это время сервис расширил специализацию: если на запуске можно было консультироваться только с терапевтами и педиатрами, то сейчас на связи неврологи, дерматологи, гинекологи и другие специалисты. Мы расспросили врачей о том, как проходят консультации и чем работа в онлайне отличается от приёма в кабинете.

Фотограф-картограф
28 июня 2018, 14:00

Мы выпустили приложение Народная карта. С его помощью можно быстро передавать в Яндекс информацию о неточностях на карте. Не нужно тратить время на описание того, что именно не так, — достаточно сделать снимок. Фотографии загружаются на веб-версию Народной карты. Там их просматривают сотрудники Яндекса и народные картографы, которые выявляют расхождения и вносят правки.