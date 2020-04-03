Мы обновили Яндекс.Чаты. Теперь это полноценный мессенджер, в котором можно общаться с родными, друзьями или соседями по даче. В Яндекс.Мессенджере есть аудио- и видеозвонки, групповые чаты и каналы, стикеры и лайки, а ещё он умеет превращать голосовые сообщения в текст. Мессенджер не нужно устанавливать: он встроен в Яндекс.Браузер, приложение Яндекс и yandex.ru.