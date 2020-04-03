Блог Яндекса
Мы открыли Яндекс.Школу. В ней можно учиться и учить, не выходя из дома. Школа работает каждый день и предлагает видеоуроки по разным предметам и занятия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Видеоуроки записывают ведущие московские учителя — авторы учебников и пособий, организаторы олимпиад.
На Яндекс.Картах появились панорамы пустой Москвы. Снимки сделаны в первой половине апреля; они охватывают практически весь центр, от Кремля до Садового кольца. На фото не попали лишь пешеходные зоны вроде Старого Арбата — чтобы не подвергать риску операторов, съёмку вели только из автомобиля. Панорамы показывают город таким, каким его не видели раньше: без людей и почти без машин.
Мы обновили Яндекс.Чаты. Теперь это полноценный мессенджер, в котором можно общаться с родными, друзьями или соседями по даче. В Яндекс.Мессенджере есть аудио- и видеозвонки, групповые чаты и каналы, стикеры и лайки, а ещё он умеет превращать голосовые сообщения в текст. Мессенджер не нужно устанавливать: он встроен в Яндекс.Браузер, приложение Яндекс и yandex.ru.
Недавно Яндекс начал показывать в результатах поиска по запросам о фильмах, географических объектах и известных личностях вкладку с обсуждаемым контентом. Некоторые пользователи заметили, что во вкладке не всегда отображался качественный контент. Мы приняли решение убрать эту вкладку из поисковой выдачи и теперь хотим объяснить, что мы хотели сделать и какие ошибки совершили.
Яндекс.Ровер получил первую работу за пределами Яндекса. Теперь наш робот-курьер перевозит в Сколково посылки и документы. Он передвигается по тротуарам, преодолевая расстояния до нескольких километров.