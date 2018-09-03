Коннект, Трекер, Почта для домена

сентябрь 2018
Трекер. Кастомизированные графики и фильтр по заголовкам в SLA
3 сентября 2018, 11:00

Мы продолжаем развивать SLA и добавили две новые функции: кастомизация графиков работы; отдельные почтовые заголовки.

Немного нового в Agile, удобные шаблоны очередей и другие новости Трекера
13 сентября 2018, 19:16

Мы упростили создание досок Agile, сделали карточки более информативными, добавили новые шаблоны для очередей и несколько опций для фильтрации переписок и SLA.

Как команда 12Storeez работает в Яндекс.Трекере
20 сентября 2018, 12:35

Мы часто ссылаемся на опыт Яндекса  вТрекере. Сегодня мы хотим рассказать о том, как Трекером пользуются другие организации. Мы поговорили с Евгением Николаевым, техническим директором компании 12storeez.

Трекер помогает в работе HR-отдела
21 сентября 2018, 18:11

В Яндексе больше восьми тысяч сотрудников в пятнадцати городах России. Каждый день HR-отдел должен оформить десятки новых сотрудников, увольнений, отпусков. Есть еще больничные, командировки, декреты и смены должностей. Как справляться с гигантским объемом информации HR-отделу помогает Яндекс.Трекер, рассказала руководитель группы кадрового учета Ксения Пирогова.

Выбор больше и проще: новые шаблоны очередей в Трекере
27 сентября 2018, 16:44

Недавно мы выпустили новые шаблоны очередей, а теперь обновили и страницу создания очереди. На ней теперь есть описания и рецепты для каждого типа бизнес-процесса.