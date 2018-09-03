Мы продолжаем развивать SLA и добавили две новые функции: кастомизация графиков работы; отдельные почтовые заголовки.
Мы упростили создание досок Agile, сделали карточки более информативными, добавили новые шаблоны для очередей и несколько опций для фильтрации переписок и SLA.
Мы часто ссылаемся на опыт Яндекса вТрекере. Сегодня мы хотим рассказать о том, как Трекером пользуются другие организации. Мы поговорили с Евгением Николаевым, техническим директором компании 12storeez.
В Яндексе больше восьми тысяч сотрудников в пятнадцати городах России. Каждый день HR-отдел должен оформить десятки новых сотрудников, увольнений, отпусков. Есть еще больничные, командировки, декреты и смены должностей. Как справляться с гигантским объемом информации HR-отделу помогает Яндекс.Трекер, рассказала руководитель группы кадрового учета Ксения Пирогова.
Недавно мы выпустили новые шаблоны очередей, а теперь обновили и страницу создания очереди. На ней теперь есть описания и рецепты для каждого типа бизнес-процесса.