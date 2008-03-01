Хочу спросить, будет ли в будущем на Яндекс.Фотках возможность указания на карте, где сделана фотография? Привязку изображения к месту можно было бы осуществить, например, с помощью Яндекс.Карт.

В "Полезных советах", что показываются на титульной странице, я уже видел предложение искать фотографии разных мест по тегам, которые проставляют пользователи. Помоему, указывать в каком районе того или иного города (или той или иной страны) - чтобы можно было посмотреть по карте, где это находится - сфотографирован тот или иной вид, было бы очень интересно и полезно.