Клуб Фоток

март 2008
Геотаргетинг
1 марта 2008, 21:02

Хочу спросить, будет ли в будущем на Яндекс.Фотках возможность указания на карте, где сделана фотография? Привязку изображения к месту можно было бы осуществить, например, с помощью Яндекс.Карт.

В "Полезных советах", что показываются на титульной странице, я уже видел предложение искать фотографии разных мест по тегам, которые проставляют пользователи. Помоему, указывать в каком районе того или иного города (или той или иной страны) - чтобы можно было посмотреть по карте, где это находится - сфотографирован тот или иной вид, было бы очень интересно и полезно.

1 комментарий
фото на карте,exif
Глобальный фотоменеджер
3 марта 2008, 11:11
Прикрутили бы такое к Яндексу. Flickr flicrom

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2 комментария
Заголовок не указан
4 марта 2008, 08:45
Когда пишу комментарии в клубах нет смайлеков. Почему? 
32 комментария
Заголовок не указан
5 марта 2008, 14:59
А вот у вас на фотках есть такая штучка. И фраза "Я согласен с правилами и условиями конкурса", которая как-то смотрится непонятно. После первого абзаца, в котором обращаются к автору, писать в следующем от лица автора как-то странно, на мой взгляд. Может быть там рядом сделать чекбокс, отметив который будет появляться ссылка для отправки фотографии на конкурс? Ну или написать в виде "Вы согласны с правилами и условиями конкурса? Тогда участвуйте в конкурсе!" Ну или что-то в таком роде.

7 комментариев
В счётчиках просмотров фото теперь не учитываются их авторы
5 марта 2008, 17:26
С сегодняшнего дня на Яндекс.Фотках перестали учитываться просмотры фотографий их авторами.
Счётчики покажут вам, сколько раз ваши фото посмотрели другие авторы или неавторизованные пользователи.

Чтобы ваши просмотры ваших фотографий не учитывались, необходимо быть авторизованным на Яндекс.Фотках.
Кроме этого, если вы просматриваете своё фото, опубликованное на другом сервисе, например вашем дневнике на Я.ру или в ЖЖ — эти просмотры также не будут учитываться.

Также не учитываются только новые просмотры автором.
42 комментария
просмотры
О голосовании....
8 марта 2008, 09:48
Люди! Объясните! Иногда ставлю голос за фотку, а он не + к др. голосам. С чем это связано?  
39 комментариев
зависает комп при заходе в какой либо клуб на Яндексе
10 марта 2008, 22:45
Подскажите почему заходя на страницу какого либо клуба начинает зависать комп,пишется отчет об ошибке internet Explorer и выкидывает на рабочий стол.Нигде более такого не происходит.
13 комментариев
Как голосовать?
11 марта 2008, 00:26

Подскажите,люди добрые, как голосовать за понравившиеся фотки?

4 комментария
Функционал редактора фоток
11 марта 2008, 06:05
А не планируется ли случайно увеличить функционал редактора фоток? Сейчас можно изменить яркость, насыщенность, повернуть. Хочется также, например, иметь возможность резать фотку. Или я одна такая?
16 комментариев
редактирование
Очерёдность альбомов
11 марта 2008, 06:13
Также, как хотелось бы менять последовательность фотографий в альбоме, хотелось бы менять последовательность самих альбомов.
11 комментариев
сортировка
user.fotki.ru
11 марта 2008, 11:15
а? Ну круто ж было б вместо http://fotki.yandex.ru/users/epislon иметь лаконичное epislon.fotki.ru пусть даже с переадресацией
23 комментария
Редактирование своих комментариев
11 марта 2008, 11:58

Можно реализовать такую функцию, как редактирование своих комментариев?

А то бывает буковку какую пропустил, или еще какая оплошность...

Вроде как стандартная функция для любого форума.

21 комментарий
комментарии
Заголовок не указан
11 марта 2008, 13:11
Почему меня так быстро ушли с начала десятки лучших?
47 комментариев
Не перенести ли описание под фотографию?
11 марта 2008, 16:05
Мне кажется что расположение описания к фотографии внизу будет смотреться более удобным и логичным, чем сбоку в узкой колонке. Оно там теряется среди кучи служебной информации. Да и порой некоторые особо говорливые рассказчики приводят довольно обширные поветвования, и этот узкий столбик растягивается на несколько экранов.
71 комментарий
интерфейс
Про королей и королев...
12 марта 2008, 08:31
Никак я не пойму про корону, которая у меня то появляется, то исчезает. А поподробнее можно? Что это? Почему это? А надо ли это? Мне интересно всё! Спасибо.
18 комментариев
Возмущена до глубины души!!!
13 марта 2008, 05:50
Меня постоянно выкидывает из инета, когда захожу в клуб сервиса Яндекс.Фотки! Интересно, кто из нас заколдован: клуб или я? Даже прочитать не могу ответы, присланные мне или по ссылкам прогуляться... Болное безобразие!!! Где бедной необразованной девушке найти фею?
53 комментария
Лицемерам посвящается!
13 марта 2008, 13:49

Есть предложение..

ОЧЕНЬ хочется знать КТО поставил оценку, а также КАКУЮ.

Терпеть лицемеров не могу. "ой какие у вас классные фотки!!!" - и единичку ставит.

Хорошо когда ставят оценку (и плохую в том числе)  и комментируют грамотно. По крайней мере полезно. 

Давайте дружно уговорим модераторов  вставить "статистику оценок" = Кто,Когда,Сколько??

Или перебор?

 

188 комментариев
голосование звездами
Заголовок не указан
13 марта 2008, 21:26

Так как оформлен клуб, не совсем удобно. Приходится прыгать туда-сюда. Открывать-закрывать.

Проще, когда цитируешь и отвечаешь. И все подряд, как стало на большинстве форумах.

47 комментариев
Популярные фотоаппараты
14 марта 2008, 14:47
Теперь на Яндекс.Фотках можно посмотреть, какими фотоаппаратами чаще всего снимают наши пользователи (перейти к этой странице можно по клику на ссылку "Фотоаппараты" рядом со ссылкой "Зал славы" на первой странице Яндекс.Фоток).

Чем больше авторов используют какую-либо камеру, тем выше она в списке.

Кроме этого, теперь в поиске можно находить фотографии, сделанные определённой камерой. Для этого укажите её полное или частичное название и в списке найденных фото переключитесь в в поиск "по моделям камер". Вот пример поиска фотографий.
54 комментария
Почему не на всех фотографиях....
15 марта 2008, 16:01
Вывесила новые фото, не на всех есть звёздочки для голосования.Почему?
2 комментария
права и доступ