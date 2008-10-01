Я понимаю, что имеет место некоторая инертность мышления как у разработчиков, так и у пользователей: сначала построить навигацию на основе альбомов – по аналогии с каталогами файловой системы; а потом прилепить теги, потому что все так делают.

Но на данный момент теги полностью перекрывают функционал альбомов, отличие лишь в том, что навигация по тегам искусственно сделана менее наглядной.

Между тем альбомы могли бы быть отдельной действительно востребованной самостоятельной сущностью. Посмотрите, что такое Альбомы в программе Picasa. Альбом – это то, что я хочу показать: у снимков в альбоме есть порядок. Не «сортировка по», а именно порядок заданный автором. Если это альбом «Я», то логично расположить снимки, например, по возрасту или сгруппировать так, чтобы по порядку шли фото с работы, после фото с отдыха и т.п. – дата и время загрузки файлов – совершенно не тот критерий, который важен при просмотре. Точно так же вполне естественно включить одну фотографию в разные альбомы. Как люди загружают фотографии? – вернулся с рыбалки – загрузил в альбом «Рыбалка на Синем озере 1 апреля 08». Этот альбом с удовольствием посмотрят те, кто вместе ездил. Но подобных альбомов будет множество, и захочется отобрать избранные моменты: другим рыбакам – улов и снасти; друзьям и коллегам – как весело бывает на привале и т.п.

Пример про рыбалку вымышленный – никогда не увлекался.