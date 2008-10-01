Клуб Фоток

октябрь 2008
Теги vs Альбомы
1 октября 2008, 14:27

 Я понимаю, что имеет место некоторая инертность мышления как у разработчиков, так и у пользователей: сначала построить навигацию на основе альбомов – по аналогии с каталогами файловой системы; а потом прилепить теги, потому что все так делают.

 Но на данный момент теги полностью перекрывают функционал альбомов, отличие лишь в том, что навигация по тегам искусственно сделана менее наглядной.

 Между тем альбомы могли бы быть отдельной действительно востребованной самостоятельной сущностью. Посмотрите, что такое Альбомы в программе Picasa. Альбом – это то, что я хочу показать: у снимков в альбоме есть порядок. Не «сортировка по», а именно порядок заданный автором. Если это альбом «Я», то логично расположить снимки, например, по возрасту или сгруппировать так, чтобы по порядку шли фото с работы, после фото с отдыха и т.п. – дата и время загрузки файлов – совершенно не тот критерий, который важен при просмотре. Точно так же вполне естественно включить одну фотографию в разные альбомы. Как люди загружают фотографии? – вернулся с рыбалки – загрузил в альбом «Рыбалка на Синем озере 1 апреля 08». Этот альбом с удовольствием посмотрят те, кто вместе ездил. Но подобных альбомов будет множество, и захочется отобрать избранные моменты: другим рыбакам – улов и снасти; друзьям и коллегам – как весело бывает на привале и т.п.

Пример про рыбалку вымышленный – никогда не увлекался.

40 комментариев
сортировка
Скринсейвер Яндекс.Фоток
1 октября 2008, 20:23
Теперь фотографии, публикуемые на сервисе, можно смотреть, не заходя на сайт. Установите скринсейвер Яндекс.Фоток и смотрите новые, популярные фото или фото интересных вам авторов, когда ваш компьютер неактивен. Скачать скринсейвер (для MS Windows).
28 комментариев
скринсейвер
Одна хорошо, а много — лучше
2 октября 2008, 19:51
Получить код фото для публикации у себя в блоге или на сайте теперь можно не только для одной фотографии, но и сразу для нескольких фото альбома или метки (или для всех сразу). Для этого перейдите в альбом или список фотографий по метке и кликните на ссылку «Получить код» (справа от названия альбома или метки). Затем выберите все или часть фотографий, укажите желаемый размер превью, скопируйте код и разместите его у себя в дневнике. Вуаля! Если выбираются крупные размеры — 300, 500, 800 пискелей по большей стороне или оригинал (да-да, теперь можно получить код для публикации и оригинала), в код автоматически добавится так называемый «кат» (в вашей записи в блоге покажется одно крупное фото плюс ссылка, раскрывающая все остальные фото). Традиционно ждем впечатлений и предложений. И следите за новостями, скоро будет и другое новое и интересное :)
19 комментариев
Как считаются просмотры?
3 октября 2008, 13:43

Разработчики, скажите плиз, откуда считаются просмотры фоток? Ну, то есть, что засчитывается, а что нет. Понятно, что полноценный просмотр фотки считается, а вот например когда к фотке обращается чья-то лента (у кого автор в любимых), или внешняя ссылка (какой она должна быть, на что именно), или когда кто-то просто смотрить превьюшки в альбоме, но не тыкает на сами фотки. Ну и так далее.

5 комментариев
просмотры
Заголовок не указан
5 октября 2008, 20:03
Подскажите пожалуйста,как можно запретить одному пользователю посещать мою страницу,мои фотографии,писать комментарии.Это возможно?
16 комментариев
Заголовок не указан
5 октября 2008, 22:49

Пмогоите пожалуйста с такой проблемой:

Раньше,когда я открывала свою страницу,сверху была надпись"что нового"
кликнув на неё,я видела,что нового в клубах...

Теперь же,вместо этого стотит"мои друзья",и клик по этой надписи,соответствует,как раньше "что нового"

А на моей странице нет ,внизу,справа "моих друзей."...

И вообще..всё открывается очень медленно и часто виснет...это только на Яндексе!

Благодарю за помощь и ответ!

 

4 комментария
Нужна помощь
5 октября 2008, 22:53
Подскажите пожалуста,как показать новые загруженные  фотки в ленте"Что нового"?? И еще вопросик . Очень хочется писать комментарии с помощью смайликов,а у меня что-то не выходит...Подскажите как быть,Плиз!)))
3 комментария
ФОТО НЕДОСТУПНО! - Почему собственно???
11 октября 2008, 20:21

Подскажите, люди добрые, кто знает! В "Обращении к гостям" вставила картинку. Приличная картинка, ничего особенного. Два дня картинка повесела, а потом вместо нее - "ФОТО НЕДОСТУПНО". В чем дело, собственно?????!!! Может я правила какие не знаю?!

 

22 комментария
Яндекс.Фотки уже не бета? Поздравляем!
11 октября 2008, 20:23

Сегодня заметил, что шапка изменилась и уже нету надписи beta :)

 

Поздравляю с «выходом в свет». Хотя вас и так уже все давно знают. Так держать!

7 комментариев
Заголовок не указан
11 октября 2008, 20:25

Каждый день просматриваю фотографии на яндексе. Создается ощущение, что одни и те же авторы попадают на первые страницы. Хотелось бы понять, по какому принципу фотографии попадают в 50 лучших фото???

 

10 комментариев
Плагиат в ТОПе.
11 октября 2008, 20:29
Думаю, проблема назрела.Дикое количество ворованных из сети фотографий, которые попадают в ТОП,что естесственно, ибо создавшие их люди-профессионалы. Гадко от другого-люди, выставляющие их никогда не пишут: автор кто-то там, взято там-то, просто сидят и принимают восторги публики.Мне очень нравится видеть профессиональные работы в лучших, но я хочу знать, кто истинный автор, иметь возможность посмотреть другие его работы.Засим предлагаю в правила внести пункт, обязывающий ставить  метки не на свои фотографии, указывать автора или хотя бы сайт, откуда скачано.ИМХО.
144 комментария
Поиск по меткам. По умолчанию должны сортироваться "по дате".
12 октября 2008, 00:55
Мне кажется так было более справедливо. У всех был шанс быть увиденными. Я понимаю, что достаточно щелкнуть "по дате" и увидишь последние снимки. Но большинство пользователей этой функции не видят. Поэтому у отсортированных "по популярности" тысячи просмотров, а "по дате" ноль.
12 комментариев
Предлагаю по рассуждать на тему комментарии и ФД.
13 октября 2008, 14:17

Сегодян автор ФД запретил комментировать ФД.

Это никуда не годится - хочется славы - будь добр выслушать все мнения

Хорошо бы , что бы администрация сразу снимала ФД, у которого ограничили возможности для оценки или комментраиев.

Хорошо бы как и в конкурсах запретить возможность любых изменений, пока фото находится в ФД.

 

49 комментариев
Заголовок не указан
13 октября 2008, 15:18
извините,пожалуйста,за глупый вопрос,но не могли бы вы разжевать,как фотку выставить на конкурс?заранее спасибо.
4 комментария
Не всё загружается
13 октября 2008, 15:26

У меня вопрос! Почему некоторые фотографии в альбоимы загружаются нормально, а некоторые с ошибками?

Браузер ФФ 3.0.3 + плагин Яндекс.Фотки

Самое интересное не понятно почему и из-за чего они загружаюстя с оштбками, канал 12MB входящий и столько же исходящий!

8 комментариев
Смайлики
13 октября 2008, 15:29
в комментариях к фоткам у меня не отображаются! Почему?
23 комментария
интерфейс
Ребятушки....у меня Вопрос...
13 октября 2008, 15:32
нельзя ли встроить какой-нибудь квадратик для галочки...чтобы я мог поставить отметину на понравившемся мне обсуждении....теме....фотографиии....чтобы нажав кнопочку ЧТО НОВОГО мог увидеть и эту не доступную сейчас область....а то понимаешь к своим темам доступ виден... а к интересующим ищи каждый раз....аааааааааааа?
14 комментариев
интеграция
Подскажите, пожалуйста...
13 октября 2008, 20:01
А что означают настройки: 1)Подписывать мои фото могут: все друзья только я 2)Подписывать меня могут:все друзья только я
2 комментария
права и доступ
Москва-Питер 11 октября! Отчет о встрече
15 октября 2008, 14:40

Москвичи из Яндекс.фоток на этих выходных "понаехали" в город Санкт-Петербург.

Офлайн получился "небольшой" . Приехали   - 27 москвичей, включая меня, а встречало нас 25 петербуржцев, итого нас было больше 50 человек! Огромная благодарность организаторам Ольге и  Людмиле

  Это мы:

 

Встреча !!!!   Мы прекрасно погуляли в Павловске, Павловск. Осень 2008     Золотая осень где нас атаковали белки и синицы :) СПАСИБО, Мариночка!!!!  Потом еще прошлись по набережным Невы, Летнему Саду  и чудесным завершением вечера был ужин в отличном ресторане "Строганов Стейк Хаус" Stroganoff ... и время стекало в бокал... Москва-Петербург !!!! спасибо Кириллу за гостеприимство и Косте за лучший в мире стейк :) Список всех участников и ссылки на их фотоальбомы о встрече смотрите у Ольги и также по метке "Москва-Питер 11 октября" на Яндекс.Фотках. До новых встреч друзья!  
2 комментария
офлайн
О развитии ресурса. Популярные. Фото дня.
15 октября 2008, 15:42

Доброго времени суток.

Хочу поделиться своими соображениями о том, как улучшить сервис ЯФ.

Уже не однократно поднимался вопрос о том, что принцип попадания в триголосовалку -> популярные -> ФД не совсем прозрачен.

Ежедневно на ресурсе появляются тысячи новых снимков, картинок, скриншотов. По умолчанию стоит настройка, при которой весь этот поток изображений теоретически может попасть в триголосовалку и дальше. На мой взгляд - это не совсем верный подход. Конечно человек может поставить галочку "не участвовать", но не всем интересно заморачиваться по этому поводу. Почему бы не видоизменить немного систему, и первый этап отбора не предоставить автору?

 То есть, я предлагаю априори ввести всем снимкам значение "не участвовать", а на странице фотографий, которые были загружены за последние 24 часа отобразить ссылку "номинировать", по аналогии с конкурсами. При этом, номинировать можно только 1 снимок, загруженный за последние 24 часа. После чего этот снимок должен пройти хоть какую-то модерацию, потому как возможно, что пользователь может быть не очень добросовестен и выложить эротику. Понятно, что модерация занимает какое - то время, поэтому, думаю будет честно, что время пребывания в триголосовалке = 24 часа с момента подтверждения модераторами. Причины отказа модераторов в участии - содержание элементов эротики (порнографии), насилия, мата, противоречия законам РФ, в т.ч. об авторском праве ;-)). Далее - все по существующей системе. Я считаю, что так будет понятнее и, возможно, хоть немного улучшит качество ТОПа... Уж точно сделает ресурс прозрачнее.  
15 комментариев