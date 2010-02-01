Клуб Фоток

февраль 2010
Обновление загрузчика: более компактный дизайн и улучшенный импорт метаданных.
1 февраля 2010, 16:01

Мы обновили загрузчик фотографий.

Загрузчик стал быстрее и надежнее, исправлены ошибки первой версии и, кроме того, появились следующие улучшения:

- расширена поддержка импортируемых метаданных: теперь лучше импортируются теги на русском языке.

- добавлена возможность просмотреть фото в увеличенном размере: кликните на значок "лупы" около превью фотографии.

- удобнее стала геопривязка: кнопка «показать карту» разворачивает большую карту в окне загрузчика.

- более компактный дизайн: на мониторах с низким вертикальным разрешением, например, на нетбуках, окно загрузчика умещается целиком, без полосы прокрутки.

Загрузчик 2.0
Загрузчик 2.0 

Ждём ваши отзывы и вопросы в комментариях.

24 комментария
Программа Яндекс.Фотки, исправленное и дополненное
4 февраля 2010, 17:24
Друзья, стала доступной очередная сборка программы Яндекс.Фотки - 1.0.0.35502 Beta. В новой версии исправлена ошибка перемещения в начало списка фотографий при удалении фотки в середине этого списка, улучшено поведение прогресс-бара при загрузке большого количества фотографий на сервисы Яндекса. Также нам удалось избавиться от падения программы при прокручивании больших списков фотографий, а также починить множество мелких недоработок. Проверить свою версию можно следующим образом. Откройте главное окно программы, нажмите на пункт меню "Справка" и выберите пункт "О программе". В открывшемся окне сравните последнюю цифру в версии с указанной выше. Если ваша версия меньше 35502, то вы можете установить обновление. Скачать обновление можно на сайте программы Яндекс.Фотки. Спасибо вам за ваши отзывы и баг-репорты (=
33 комментария
программа Яндекс.Фотки,программы и плагины
Какие фотографии вам нравится смотреть больше всего?
5 февраля 2010, 14:42
опрос, фото
61 комментарий
Быстрая загрузка фоток в альбом
5 февраля 2010, 14:43

Хотелось бы небольшое, но очень приятное приложение к программе "Яндекс.Фотки" для быстрой загрузки фотографий прямо из проводника Windows через контекстное меню.

Функционал: Выделяешь сразу несколько фоток, или папку, правой кнопкой мыши щелкаешь, в контекстном меню выбираешь "Загрузить на Яндекс.Фотки". Открывается простое окошко для выбора альбома, кнопка "Загрузить". Нажимаем, тут же в этом окошке прогрессбар загрузки. После завершения загрузки ссылочка на альбом.

Очень удобно если:

  • Нужно быстро загрузить одну-две картинки чтобы кому-то что-то быстро показать (в аське ссылку передать)
  • Только что скопировал фотки и нужно их по простому загрузить в альбомы. Не хочется: открывать программу, ждать запуска, находить нужную папку, выделять фотки, нажимать загрузку, подтверждать диалог и прочее...

Как вам мое предложение? Есть подобное в планах?

11 комментариев
фичреквест,программа Яндекс.Фотки
Подписи на фотках вставленных в блог и слайдшоу?
7 февраля 2010, 14:54
Возникла довольно странная, но надеюсь интересная идея. Есть на Я.Фотках возможность подписать что-то на фотографии. И есть возможность вставить фотографию куда-то еще. Хочется вставить фотографию с подписями. Сильно сложно? В интерфейсе это может выглядеть так - если у фотографии есть подписи, то рядом с "код для вставки" появляется птичка "с подписями". Аналогичную фишку, думаю можно добавить в слайдшоу. В качестве примера в голову приходит только вылезающие тексты на youtube, но почему бы и нет?
49 комментариев
фичреквест
Популярные фото
7 февраля 2010, 20:51

Говорят,одна из моих фотографий попала в популярные фото.Но это не моя фотография.Это фото из интернета.А в популярных фото должы быть только свои трофеи.Я не виновата,что на неё все сразу так "накинулись".Мне это приятно,но я вывесила её не для рейтинга.

И вообще,я считаю несправедливо то,что в популярных фото должны быть только свои.Я сама хочу сфотографировать дымчатого леопарда,но вы знаете его ареал обитания!?Вот и приходится вывешивать фотки из интернета.

Тем более,я не видела её в популярных.Если такое возможно,попрошу её оттуда убрать,если вы можете и если вдруг она там есть.Запреты на оценки я ставить не собираюсь.Я хотела того?

Спасибо за внимание.

72 комментария
популярные
Приватность
8 февраля 2010, 14:05

На сервисе есть возможность скрыть альбом от посторонних глаз, сделав его видимым только для себя, при этом ссылку в таком случае кому-то дать на него не получится, приходится его делать видимым для всех и устанавливать пароль. Конечно можно держать все альбомы под паролем, но тогда у каждого он должен быть разным, что не совсем удобно. Хотя также можно беспорядочно постучать по клавишам и забыть, ведь тебе самому фотографии всё равно будут видны - только тогда можно запутаться и забыть где-то сменить код доступа.
Собственно, хотелось бы в случае скрытого альбома (виден только мне) устанавливать пароль, при вводе которого пользователь увидит фотографии независимо от настроек приватности (сейчас там "Доступ запрещён"). Так будет куда проще и легче, ведь после просмотра фотографий можно просто удалить раннее установленный пароль и быть спокойным.

8 комментариев
альбомы,права и доступ
Nokia N900 Sharing plugin для Яндекс.Фотки
8 февраля 2010, 21:24

Привет!

Нужны тестеры.

Я тут написал небольшой sharing плагин для платформы Maemo 5 (Nokia N900) который позволяет загружать фотографии прямо в Яндекс.Фотки.

Пока функционал минимальный - фото загружаются только в альбом "Неразобранное", передаются обычные теги (без геотегов) и названия.

В репозиорий maemo пока не положил так как еще тестирую функционал, но вот тут можно загрузить .deb

 http://narod.ru/disk/17714306000/yandex-fotki-sharing-plugin_0.1_armel.deb.html . 

Мини-инструкция по установке:

 

  1. Установить пакет rootsh
  2. Скопировать .deb-файл на N900
  3. Запустить X-Terminal и перейти в папку, содержащую .deb-файл
  4. sudo gainroot
  5. dpkg -i yandex-fotki-sharing-plugin_0.1_armel.deb
  6. Settings -> Sharing accounts -> New -> Yandex.Fotki

 

Принимаются предложения по наращиванию функционала.


P.S. Исходники есть тут http://github.com/hitosu/Maemo.Yandex.Fotki.

 

17 комментариев
maemo,программы и плагины
My Yandex.Fotki Uploader (Myf) — FireFox плагин для загрузки фоток
10 февраля 2010, 14:05

Описание:

Представим ситуацию — необходимо в ЖЖ или на форум запостить десяток
фотографий. Если Вы используете Яндекс.Фотки для размещения фотографаий в
сети, то этот плагин Вам очень поможет. Перетащите на текстовое поле,
где пишете сообщение, фотографии и дождитесь загрузки и появления
html/bbcode тегов со ссылками на фотографии.


Главная фишка плагина: моментальная загрука фоток простым перетаскиванием на textarea Без лишних кликов и окон.


Настройка:

Правкой кнопкой на иконку в статусбаре нажимаем и выбираем settings. Там вводим логин и пароль, а потом кнопку Get Token. Настройка окончена. При желании можно шаблоны поправить.



Плагин скачивать тут:

https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/75488


Жду пожеланий и отзывов.


Комментарий от Яндекс.Фоток: этот плагин не является разработкой Яндекса и не поддерживается нашими специалистами. Все вопросы, касающиеся его работоспособности, вы можете задать .

32 комментария
программы и плагины
Будет ли функциональность загрузки фото по E-Mail?
16 февраля 2010, 18:09
Крайне не хватает функции загрузки фото в альбом по E-mail: чтобы фото можно было отправлять в альбом через специальный адрес, попадая на который фото в этом альбоме размещаются. В Пикассе или Фликре эта фича есть, приходится ими пользоваться из-за нее, а хотелось бы скидывать эти мобильные фото на Яндекс. Когда можно ожидать такую фичу? P.S. Пользоваться мобильным приложением не очень подходит.
17 комментариев
альбомы
Всегда ли сервис будет бесплатным
23 февраля 2010, 23:41

Сейчас, насколько я понимаю сервис является абсолютно бесплатным и неограниченным по размеру. Не получится ли так, что пользователи будут годами загружать к Вам все свои фотографии в надежде на большой объем, а вы возьмете по примеру гугла введете ограничение в 1 гигабайта бесплатного места под фотографии, а за остальное начнете брать плату?

28 комментариев
Сохранение изображений
24 февраля 2010, 20:23

Здравствуйте! Иногда пользуюсь редактором "Яндекс Фотки",не понятно в каком формате программа автоматически сохраняет файлы-исходники после редакции,открыть их невозможно.

Есть ли какой-то способ изменить формат сохранения?

12 комментариев
программа Яндекс.Фотки
Добавлены в избранные
25 февраля 2010, 16:17

Здравствуйте!

Редактирую альбомы, хочу удалить некоторые фотки. Некоторые мои фотографии имеют дубликаты, кем-то добавлены в избранные, не хотелось бы их удалить ненароком. Мне приходится смотреть "Популярное у меня", потом "по добавлениям в избранные" и гадать какая фотка в избранных, какая-нет. Нажимаю на фотку, смотрю по комментариям и оценкам, сравниваю одинаковые фотки, выбираю, которую удалить.

Предлагаю справа внизу у каждой фотки добавить закладку "Добавлено в избранные таким-то пользователем (пользователями)". Или "Добавлена в избранные 1 (или например, 5) раз".

Пригодится и для других, кто захочет фотки удалять, посмотрят внизу фотки- добавлена в избранные или нет. Если добавлена, может передумают удалять.

 

43 комментария
избранные
Новости Яндекс.Фоток: ограничение комментариев к Фото дня, уведомления об альтернативной привязке и масштабирование превью карты.
26 февраля 2010, 20:39

 Мы вводим ограничение по количеству комментариев к фото дня  для всех пользователей, кроме автора.

Так как количество желающих высказаться под Фото дня велико, и далеко не все оставляют отзывы по существу самой фотографии, мы решили ограничить количество комментариев к ФД до 10 от каждого пользователя. Мы считаем, что этого количества будет достаточно, чтобы выразить ваши впечатления от снимка. Чтобы пообщаться с автором или другими участниками дискуссии, используйте Яндекс.Почту или программу Я.Онлайн.

Для тех, кто пользуется альтернативной геопривязкой фотографий, мы добавили почтовые уведомления о статусе вашего варианта местоположения: принял его автор, или отклонил.

И еще одно изменение коснулось геопривязанных фото: карта на странице просмотра фотографии (открывается по клику на значок геопривязки) теперь отображается в максимальном масштабе.

Например, если для города есть детальные спутниковые снимки, но нет подробной карты, фото будет отображаться на спутниковой карте в максимальном приближении.

336 комментариев
комментарии,фото на карте
Что лучше?
28 февраля 2010, 21:25

Столкнулся с такой проблемой! Что лучше ЯндексФотки и Яндекс Программа для ПК или PicasaGoogle и их прога для ПК!???

Да и вообще какие сервисы удобнее*??? всю голову переломал!

37 комментариев