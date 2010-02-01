Хотелось бы небольшое, но очень приятное приложение к программе "Яндекс.Фотки" для быстрой загрузки фотографий прямо из проводника Windows через контекстное меню.

Функционал: Выделяешь сразу несколько фоток, или папку, правой кнопкой мыши щелкаешь, в контекстном меню выбираешь "Загрузить на Яндекс.Фотки". Открывается простое окошко для выбора альбома, кнопка "Загрузить". Нажимаем, тут же в этом окошке прогрессбар загрузки. После завершения загрузки ссылочка на альбом.

Очень удобно если:

Нужно быстро загрузить одну-две картинки чтобы кому-то что-то быстро показать (в аське ссылку передать)

Только что скопировал фотки и нужно их по простому загрузить в альбомы. Не хочется: открывать программу, ждать запуска, находить нужную папку, выделять фотки, нажимать загрузку, подтверждать диалог и прочее...

Как вам мое предложение? Есть подобное в планах?