Мы обновили загрузчик фотографий.
Загрузчик стал быстрее и надежнее, исправлены ошибки первой версии и, кроме того, появились следующие улучшения:
- расширена поддержка импортируемых метаданных: теперь лучше импортируются теги на русском языке.
- добавлена возможность просмотреть фото в увеличенном размере: кликните на значок "лупы" около превью фотографии.
- удобнее стала геопривязка: кнопка «показать карту» разворачивает большую карту в окне загрузчика.
- более компактный дизайн: на мониторах с низким вертикальным разрешением, например, на нетбуках, окно загрузчика умещается целиком, без полосы прокрутки.
Ждём ваши отзывы и вопросы в комментариях.