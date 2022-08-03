Блог Яндекс Игр

август 2022
Акции августа
3 августа 2022, 22:23

Всем привет! Уже скоро стартуют акции августа на Яндекс Играх! Все события будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением.

Когда пройдут акции?

Дата проведения с 12 по 14 августа включительно.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть турнир внутри игры с призами для игроков, скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Что представляют из себя акции?

Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой человек может побороться и получить приз. Например, за прохождение уровня можно выдавать по 1 звездочке. В конце турнира разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.

Какие могут быть призы?

Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации. А весь календарь вы найдете в нашем блоге.

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Хакатон на Яндекс играх для ТВ
8 августа 2022, 15:49

Получи 100 000 рублей на развитие своей игры

Объявляем хакатон Яндекс Игр для Smart TV! Разрабатывайте игры для Яндекс ТВ до 21 августа — так, чтобы в них хотелось играть бесконечно. Три победителя получат по 100 000 рублей на продвижение.

Яндекс ТВ — платформа для Smart TV, через которую можно включить любимый фильм на Кинопоиске, поболтать с Алисой, и теперь — сыграть в любимую игру.

Адаптируйте или разработайте игру так, чтобы в нее хотелось играть через Яндекс ТВ бесконечно. Победители будут определяться по времени, на которое хочется «залипнуть» в виртуальном мире. Чем выше суммарное время в игре — тем больше шансов на победу!

Для участия публикуйтесь на платформе Игр с тегом «tvhackaton» с 11 по 21 августа.

Все участники хакатона, чьи игры будут адаптированы под ТВ, получат по 10 000 рублей на продвижение в Яндексе, а тройка победителей — по 100 000 рублей. Результаты объявим 9 сентября.

Все подробности вы можете узнать на сайте, посвященном событию: https://yandex.ru/promo/games/hackaton-tv

Ждем ваших игр!

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Продлеваем запись на хакатон Яндекс Игр для Smart TV
11 августа 2022, 18:05

Заявок много, и пусть будет еще больше! Мы решили продлить сроки записи на хакатон до вторника, 16 августа, чтобы желающие успели оставить заявки.

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Вы ждали? Мы тоже!
16 августа 2022, 16:36

Сегодня начинается хакатон Яндекс Игр для ТВ. Мы решили собрать вас на вебинаре в 19:00, чтобы рассказать организационные моменты и поделиться опытом адаптации игры для ТВ. Встречаемся сегодня, 16 августа, в 19:00 по ссылке.

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Новость
Обновление логики локализации игр
18 августа 2022, 15:42

Как привлечь новую аудиторию к игре? Заговорить на её языке! Например, адаптировать игру для английского, испанского и арабского. Чтобы вам было удобнее добавлять поддержку других языков в приложении, мы переработали логику локализации.

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Поддержка локализации игр
Этапы фичеринга в Яндекс Играх, или почему так важно качество игры
24 августа 2022, 11:08

В последнее время все чаще возникают вопросы о том, как попасть в раздел «популярные» и какие вообще этапы фичеринга существуют на платформе.

Постараемся ответить на эти вопросы в нашем посте.

Этап 0. Подготовка к фичерингу.

Ранее мы уже рассказывали о фичеметре. Этот инструмент позволяет понять, насколько эффективно ваша игра сможет задействовать инструменты по привлечению трафика, которые есть на платформе. Инструмент не проверяет качество игры напрямую, но следит, чтобы для неё были отданы все необходимые материалы: картинки и видео для промо и рекламы, тексты и т. д. Если индикатор фичеметра показывает, что вы достигли зеленого уровня — поздравляем, ваша игра сможет использовать все основные возможности платформы для привлечения пользователей. Если он все еще красный или жёлтый — то у вас есть хорошая потенциальная зона роста. Мы рекомендуем не запускать игру, если ее шкала фичеметра не достигла зеленого уровня.

Писать в нашу поддержку о том, что у вашей Игры достигнут зелёный уровень в фичеметре и что её срочно нужно ставить на продвижение — не нужно :) Как мы сказали ранее, зеленый индикатор фичеметра — это нормальное состояние всех хороших игр на нашей платформе. Он служит лишь подсказкой для вас — не забыли ли вы что-то из того, что необходимо для продвижения игры.

Этап 1. Ранжирование в категориях и категория Новое

Основное ранжирование на площадке работает на основе ML. Игры постоянно ранжируются таким образом, чтобы на верх категорий поднимались лучшие по времени играния, возвращаемости пользователей, доходу, и посетители в первую очередь видели их. ML оценивает игры на постоянной основе, и если в игре были значимые улучшения, которые повлияли на её основные показатели — это также будет учтено в ранжировании.

Категория «новое» нужна для обучения ML: чтобы алгоритмы обучились, для какой категории людей игру лучше всего рекомендовать. Для хорошей игры она является первой ступенькой к получению большого объема трафика, для других — тестом на успех. Если игра перестала получать трафик после того, как перестала отображаться в новинках, то стоит задуматься о её существенной доработке.

Этап 2. «Популярные»

«Популярные» — это категория, которая также основана на ML. В неё автоматически попадают лучшие игры всей платформы. Однако у данной категории есть и свои дополнительные метрики. Так, игра находится в ней до тех пор, пока привлекает пользователей. Если ML понимает, что игра начала «приедаться» пользователям, он заменит её на другую.

Этап 3. Дополнительное продвижение

Лучшие игры также попадают в дополнительные промо: например, начинают получать дополнительный трафик с рекламы или иных партнерских проектов Яндекс Игр. Логика здесь такая же, как и в разделе «популярное», просто количество игр, которые попадают в подобные промо, сильно больше.

Надеемся, теперь вам стало понятнее, как работают инструменты фичеринга на нашей платформе. Но если у вас остались вопросы — задавайте их в комментариях или в нашу поддержку, будем рады на них ответить!

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Хакатон продлевается!
25 августа 2022, 16:29

Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы приняли решение о продлении Хакатона для Яндекс ТВ!

Теперь вы можете присылать и дорабатывать свои игры до 5 сентября.

А так же, мы записали видео, которое поможет вам разобраться в адаптации игр под ТВ и ответит на многие вопросы.

Удачи!

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Акционный календарь Яндекс Игр с сентября по январь
30 августа 2022, 15:52

Мы подготовили акционный календарь Яндекс Игр с сентября до Нового Года. В нём указаны дни, когда мы будем продвигать «Скидки и акции» — раздел, в котором игры рассказывают о бонусах, скидках и новых событиях. У вас есть возможность получить дополнительную аудиторию, а значит повысить выручку с рекламы и увеличить количество покупок в это время.

Как участвовать в акциях?

Чтобы игра отображалась в разделе «Скидки и акции», выберите её в консоли разработчика, а затем перейдите в раздел «Промоакции», укажите подробности акции и отправьте на модерацию. В течение двух дней мы ее проверим и одобрим. Подробнее о подключении можно прочитать в документации.

Какие акции могут быть?

Анонсируйте «скидочные дни» в своей игре заранее, чтобы подогревать интерес — со стороны сервиса мы выделяем 3–4 дня, обычно с пятницы по воскресенье в качестве акционного периода. Придумайте скидку, которая будет привязана к празднику: например, тематический набор предметов по специальной цене, уникальные скины и сокровища.

Или проведите турнир в своей игре — период, когда пользователь может выиграть приз: игровой или даже реальный. К примеру, устройте небольшое событие, в котором игроки поборются за место в рейтинге. Победителям — уникальные скины или мерч вашей игры.

Когда пройдут акции?

1 — 4 сентября: Акции ко Дню Знаний

28 — 31 октября: Акции в честь Хэллоуина

25 — 27 ноября: Распродажа «Черная Пятница»

30 декабря — 8 января: Новогодние турниры

Где мы рассказываем об акциях?

Во время акционного периода мы собираем все акционные предложения на отдельной страничке «Скидки и акции». На эту посадочную страницу мы привлекаем дополнительный трафик через рекламу, пуши и другие инструменты.

Акции — это полезный инструмент для повышения активности в играх. А уникальные события помогают привлечь новых игроков в проект. Создавайте акции, устраивайте турниры и получайте дополнительный трафик в свои игры!

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Как увеличить ваш доход на Яндекс Играх
31 августа 2022, 17:28

Окупите вложения в рекламу и увеличьте ваш доход до 200%* с новой реферальной системой в Яндекс Играх. Получайте дополнительный повышенный доход за переходы в ваше приложение с нашей реферальной ссылкой.

В чем суть реферальной программы?

Теперь, если вы приводите трафик на свои игры, то можете получать повышенный доход с приведенных пользователей. Например, вы решили разместить ссылку с реферальной меткой на игру в своем блоге, или запустить с ней рекламу на игру. Когда по этой ссылке перейдут новые пользователи, вы будете зарабатывать больше, чем если бы они перешли по ссылке без метки.

Как рассчитывается дополнительный доход?

Мы учитываем как время, проведенное в игре, так и внутриигровые покупки. Вы будете получать дополнительный доход с пользователей даже тогда, когда они играют в игры других разработчиков. Главное, чтобы пользователи перешли по вашей ссылке.

Как подключиться к реферальной программе?

1.Зарегистрируйтесь в Яндекс Дистрибуции. Обязательно укажите в поле «комментарий», что вы игровой разработчик. Без этого мы не сможем выдать вам реферальную метку.

2.Дождаться модерации и получить инструкцию по использованию специальных меток. С вами по почте свяжется менеджер Дистрибуции, который расскажет, как использовать метки и отслеживать их.

3.Вставить метки в ссылки, где вы продвигаете ваши игры.

4.Готово! Дополнительный заработок и количество приведенных по ссылке пользователей вы сможете увидеть в кабинете Яндекс Дистрибуции.

Важно, что для расчета дополнительного дохода мы учитываем учитываться переходы только новых пользователей платформы. Новым пользователем считается тот, кто был неактивен последние 30 дней.

На данный момент в программе могут участвовать только юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Подробнее про реферальную систему, условия и ответы на вопросы читайте на нашем сайте и в документации.

*По данным наших экспериментов, подключение реферальной системы увеличивает ROI от пользователей, привлечённых с рекламы, до +200%

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