Всем привет! Уже скоро стартуют акции августа на Яндекс Играх! Все события будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением.

Когда пройдут акции?

Дата проведения с 12 по 14 августа включительно.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть турнир внутри игры с призами для игроков, скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Что представляют из себя акции?

Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой человек может побороться и получить приз. Например, за прохождение уровня можно выдавать по 1 звездочке. В конце турнира разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.

Какие могут быть призы?

Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации. А весь календарь вы найдете в нашем блоге.