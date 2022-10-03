Блог Яндекс Игр

октябрь 2022
Sticky баннеры: добавили API и открыли форму для рекомендаций
3 октября 2022, 15:48

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Запустили API sticky баннеров. А чтобы баннеры стали еще лучше, до 1 ноября мы принимаем ваши предложения по улучшению в форму.

Зачем присылать свои рекомендации?

С 1 ноября мы убираем RTB-блоки, которые идентичны по функциональности sticky баннерам. Если продолжите использовать такую рекламу, игра не пройдет модерацию. При этом у вас сохраняется возможность использовать баннеры, которые не дублируют функциональность sticky.

Переходите на sticky баннеры до 1 ноября, чтобы не терять возможность получать дополнительный доход с игр. Используйте sticky, и пишите в форму свои рекомендации по улучшению баннеров — так мы будем понимать, на что обратить внимание, чтобы сделать sticky удобными для вас.

Где найти API sticky баннеров?

Изучить API sticky баннеров можно через документацию, ссылку на нее вы также можете найти в консоли разработчика на платформе Яндекс Игры.

Почему sticky баннеры — это классно?

Sticky баннеры — это простой способ подключения дополнительной монетизации через консоль разработчика. Sticky баннер уже сейчас может приносить до трети больше дохода, чем альтернативный рекламный баннер. Дальше — больше, за счет подключения к международным рекламным сетям.

Хотим сделать этот формат еще лучше, поэтому ждем ваши рекомендации в форму до 1 ноября. Подробнее о sticky баннерах читайте в статье и документации.

 

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We launched the API for sticky banners. To make banners even better, weʼll be accepting your suggestions through November 1 using this form.

Why should you send us your recommendations?

On November 1, weʼre going to remove RTB blocks that are functionally identical to sticky banners. If you keep using them, your game wonʼt pass moderation. Youʼll still be able to use banners that donʼt duplicate sticky functionality, of course.

Switch to sticky banners before November 1 so you donʼt miss out on that extra income from your games. Give the new banners a try and fill out the form with your recommendations for how we can improve them, telling us what to focus on as we make them exactly what youʼre looking for.

Where can I find the sticky banner API?

You can read about it in the documentation and find a link to it in the Yandex Games developer console.

What makes sticky banners so amazing?

Theyʼre an easy path to extra monetization in the developer console. Sticky banners already generate up to a third more revenue than alternatives. They also connect to international advertising networks.

As we make the format even better, weʼre looking forward to the recommendations you leave us in the form by November 1. You can read more about sticky banners in the article and documentation.

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Бесплатный курс по созданию игр на Unity: от разработки до монетизации
13 октября 2022, 14:14

Мы подготовили бесплатный курс по созданию игр на Unity. Во время обучения вы с нуля создадите браузерную игру на Unity и узнаете, как получать дополнительный доход от разработки.

В пяти модулях расскажем всё необходимое: от основ браузерных игр и скриптов на C# до разработки полноценной версии, работы с SDK и публикации на платформе. Будет насыщенно и интересно!

Разработчики, которые уже работают на Unity, узнают, как загрузить игру в Яндекс Игры и подключить монетизацию. А новички с минимальным опытом получат базовые знания, которые помогут создать первые проекты.

Подробнее о курсе читайте на нашем сайте.

Заполняйте форму, чтобы записаться на курс.

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Та же поддержка, но быстрее: чат в консоли
17 октября 2022, 14:31

В консоли разработчиков появился чат с командой поддержки. Пишите туда, чтобы быстро получить ответ на срочный вопрос.

Рекомендуем писать в чат с простыми вопросами. Так мы сможем оперативно вам помочь, а вы потратите меньше времени и не будете отвлекаться от работы. 

Если вы понимаете, что ваш вопрос потребует проверки модерации, ревью ошибок или других действий нашей команды — обращайтесь к поддержке так, как раньше — через форму или пишите в чат Telegram.

Готовы решать ваши проблемы. Подробнее о поддержке читайте в Справке.

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Яндекс Игры | Курс по Unity. Браузерные игры и движок Unity
19 октября 2022, 18:03

Большой путь начинается с первого шага, даже если речь о создании браузерной игры

Вышел первый модуль нашего бесплатного курса по созданию игр на Unity. В нём мы коротко рассказали обо всём, что нужно знать разработчику в начале пути. Как устроен рынок браузерных игр, какие есть популярные движки, почему на курсе поговорим именно о Unity и как заработать на Яндекс Играх.

Подробнее о курсе читайте на сайте или сразу присоединяйтесь к урокам. Для этого нужно только заполнить короткую форму.

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Хэллоуин на Яндекс Играх
20 октября 2022, 17:08

Делайте тематические акции на Хэллоуин, и получите возможность увеличить трафик в своих играх.

Ваша игра попадет в раздел «Скидки и акции» на платформе. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Акция пройдет 28 по 31 октября включительно. Так что успейте предложить игрокам любые активности, чтобы была возможность получить больше трафика и увеличить доход.

Что нужно сделать?

Промоакцией может быть турнир внутри игры с призами для игроков, скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Что представляет из себя акция?

Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой они могут получить приз. Например, за прохождение уровня турнира выдавать пользователям по 1 звездочке, и в конце разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.

Какие могут быть призы?

Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации. С правилами акции можно ознакомиться здесь. А весь календарь вы найдете в нашем блоге.

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Подключите игры к SDK v2, чтобы не терять трафик
28 октября 2022, 13:53

Яндекс Игры прекращают поддержку библиотеки SDK v1. Подключите свои игры к SDK v2 до 15 ноября, иначе они будут недоступны для игроков.

Игры из каталога Яндекс Игр должны быть подключены к библиотеке SDK — это необходимо для успешного прохождения модерации.

C 15 ноября мы прекращаем поддержку SDK v1. Чтобы не терять потенциальный трафик и внутриигровые платежи, подключите игру к новой версии библиотеки. Игры, которые не перейдут на SDK v2, будут удалены с платформы.

Как узнать что у вас установлена SDK v1

1-й способ: В консоли ошибок вы увидите предупреждение с текстом «Please, use v2 of Yandex Games SDK».

2-й способ: В адресе подключенного sdk указана версия 1: https://yandex.ru/games/sdk/v1

Как подключить игру к SDK v2

1) Перейдите в Справку по SDK

2) Выберите один из описанных способов подключения.

3) Выполните инструкции по Справке

Если возникнут вопросы, обратитесь в наш чат в Телеграме, или пишите в службу поддержки.

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