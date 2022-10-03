English version bellow
Запустили API sticky баннеров. А чтобы баннеры стали еще лучше, до 1 ноября мы принимаем ваши предложения по улучшению в форму.
Зачем присылать свои рекомендации?
С 1 ноября мы убираем RTB-блоки, которые идентичны по функциональности sticky баннерам. Если продолжите использовать такую рекламу, игра не пройдет модерацию. При этом у вас сохраняется возможность использовать баннеры, которые не дублируют функциональность sticky.
Переходите на sticky баннеры до 1 ноября, чтобы не терять возможность получать дополнительный доход с игр. Используйте sticky, и пишите в форму свои рекомендации по улучшению баннеров — так мы будем понимать, на что обратить внимание, чтобы сделать sticky удобными для вас.
Где найти API sticky баннеров?
Изучить API sticky баннеров можно через документацию, ссылку на нее вы также можете найти в консоли разработчика на платформе Яндекс Игры.
Почему sticky баннеры — это классно?
Sticky баннеры — это простой способ подключения дополнительной монетизации через консоль разработчика. Sticky баннер уже сейчас может приносить до трети больше дохода, чем альтернативный рекламный баннер. Дальше — больше, за счет подключения к международным рекламным сетям.
Хотим сделать этот формат еще лучше, поэтому ждем ваши рекомендации в форму до 1 ноября. Подробнее о sticky баннерах читайте в статье и документации.
_____________________________________________________________________________________________
We launched the API for sticky banners. To make banners even better, weʼll be accepting your suggestions through November 1 using this form.
Why should you send us your recommendations?
On November 1, weʼre going to remove RTB blocks that are functionally identical to sticky banners. If you keep using them, your game wonʼt pass moderation. Youʼll still be able to use banners that donʼt duplicate sticky functionality, of course.
Switch to sticky banners before November 1 so you donʼt miss out on that extra income from your games. Give the new banners a try and fill out the form with your recommendations for how we can improve them, telling us what to focus on as we make them exactly what youʼre looking for.
Where can I find the sticky banner API?
You can read about it in the documentation and find a link to it in the Yandex Games developer console.
What makes sticky banners so amazing?
Theyʼre an easy path to extra monetization in the developer console. Sticky banners already generate up to a third more revenue than alternatives. They also connect to international advertising networks.
As we make the format even better, weʼre looking forward to the recommendations you leave us in the form by November 1. You can read more about sticky banners in the article and documentation.