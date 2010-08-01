В конструкторе отчётов теперь можно строить отчеты по новым параметрам, а также получать более подробную информацию по указанным целям.

Если раньше информация в конструкторе отчетов показывалась сразу по всем целям, то теперь появилась возможность получать данные по каждой цели в отдельности или по нескольким выбранным целям.

Кроме того, мы добавили новые параметры для построения отчетов и сделали более подробную разбивку для существующих параметров.

Новые параметры позволяют получить в отчетах:

— разбивку по неделям;

— информацию о мобильном трафике и мобильных телефонах;

— часовой пояс, время на компьютере посетителя;

— размер клиентской части окна браузера (позволяет понять, сколько места в браузере есть для сайта);

— версию Silverlight.

Для существующих параметров, которые принимают большое количество значений, добавлена разбивка на интервалы.