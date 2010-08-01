Клуб Яндекс.Метрики

август 2010
Вопрос о результатах поиска.
BruXsa
1 августа 2010, 00:43

Скажите пожалуйста, почему результаты поиска через я.поиск отличаются от результатов указанных в я.метрике?

Т.е. когда я проверяю через я.метрика поисковый запрос и через него захожу на я.поиск мой сайт показывается в 30ке. Когда я ввожу этот же запрос, но непосредственно в я.поиск мой сайт 61й.

Почему?

6 комментариев
вопрос,поисковый запрос,метрика
Прямые заходы.
taj5555
3 августа 2010, 21:14
Объясните, пожалуйста, что такое "прямые заходы" в статистике Метрики.
3 комментария
Яндекс.Метрика,статистика
IP
taj5555
3 августа 2010, 22:00
Если юзер знает пароль сайта созданного на другом (чужом) компьютере, он может на него зайти и общаться с другими юзерами - тогда IP какого компьютера показывает Метрика?  
23 комментария
ip,Яндекс.Метрика
Не отслеживается Бегун
Макс
9 августа 2010, 14:00

Мы даем контекстную рекламу в Бегуне, деньги исправно списываются, однако метрика не регистрирует переходов с него в отчете "Источники: Рекламные системы"

а хотелось бы...

11 комментариев
реклама,бегун
Обновился конструктор отчетов
Michael
9 августа 2010, 18:02

В конструкторе отчётов теперь можно строить отчеты по новым параметрам, а также получать более подробную информацию по указанным целям.

Если раньше информация в конструкторе отчетов показывалась сразу по всем целям, то теперь появилась возможность получать данные по каждой цели в отдельности или по нескольким выбранным целям.

Кроме того, мы добавили новые параметры для построения отчетов и сделали более подробную разбивку для существующих параметров.

Новые параметры позволяют получить в отчетах:
— разбивку по неделям;
— информацию о мобильном трафике и мобильных телефонах;
— часовой пояс, время на компьютере посетителя;
— размер клиентской части окна браузера (позволяет понять, сколько места в браузере есть для сайта);
— версию Silverlight.

Для существующих параметров, которые принимают большое количество значений, добавлена разбивка на интервалы.
1 комментарий
Графический счетчик метрики
Nick_U
17 августа 2010, 22:20
Подскажите пожалуйста, возможно ли добавить на сайт графический информер метрики с количествол hits, hosts за сутки и hits за всё время?
4 комментария
Метрика демонстрирует "Лояльность"
Michael
18 августа 2010, 12:51
В Яндекс.Метрике появилась группа отчетов "Лояльность", заменившая собой группу "Возвраты". Как и раньше, пользователи могут получить данные по числу и периодичности возвратов, а также по времени с последнего и предпоследнего посещения. Только теперь все отчеты детализированы. Они позволяют увидеть глубину просмотра страниц, время на сайте, отказы и т.д. - то есть все основные показатели, присутствующие в отчетах Метрики.

Ещё один важный момент: если раньше Метрика показывала только общие данные по возвратам, то сейчас можно посмотреть отчеты применительно к целям. Например, узнать, во время какого по счету посещения пользователи достигают заданной цели.

Изменилось и визуальное представление информации по возвратам - оно стало более удобным и красивым.
5 комментариев
отчеты
Счётчик не устанавливаеться.
Мусин Михаил
18 августа 2010, 20:51

Вот мой сайт. http://ilsa.ru/

код счётчика поставил на всех страницах, но сообщение не исчезает

"Код счётчика
не установлен на главной странице, но данные поступают."

 

Что и куда мне вставить? Сайт создавал с помощью Joomla.

56 комментариев
Хотелось бы видеть...
Антон
19 августа 2010, 00:07

Хотелось бы видеть в метрике не только то как пришел человек (из поиска, прямой ссылкой, реферал итд), но еще и при этом хотелось бы видеть из какого региона этот пользователь.

На пример, на сайт стали переходить по определенным поисковым фразам посетители и при этом посетители из 5 регионов. Хотелось бы видеть что из Свердловской области приходили по запросам "валенки" и "лапти", а из Московской области по запросам "гламур" и "тачки". Примерно так.

Т.е. хочется привязки источника перехода к географическому признаку (ну и возрастному, по полу и тд).

2 комментария
проблема с ЖЖ
Макс
20 августа 2010, 09:24

есть дневник в ЖЖ по адресу http://users.livejournal.com/tanyusha_

 

при добавлении в метрику он воспринимает почему-то только http://users.livejournal.com

 

исправите?

8 комментариев
ЖЖ,Яндекс.Метрика
Количество целей
Макс
20 августа 2010, 18:29
планируется ли увеличение количества целей или открытие платных аккаунтов?
2 комментария
цели,Яндекс.Метрика
Куда в ЖЖ установить код счетчика?
vadim205
25 августа 2010, 17:52
Куда в ЖЖ правильно устанавливать код счетчика, чтобы метрика не ругалась, что код счетчика установлен не на главной странице? Возможно поэтому в отчетах показывает только прямые заходы (отсутствуют данные заходов с поисковиков), и есть сомнения в правильности данных. Это я чтото делаю не правильно или это политика Яндекс Метрики работы с конкурирующими блог платформами. Разница видна по данным в Метрике и счетчика заходов  в блог от Яндекс блоги.
13 комментариев
немогу установить счетчик на ucoz
Genya530
26 августа 2010, 13:26

Уже два дня парюсь не могу установить вроде бы всё делаю правильно.

Поделитесь опытом кто ставил!!!

8 комментариев
Учет внешних рекламных систем
Макс
26 августа 2010, 17:39

в Adwords стоит галка

однако в отчете по рекламным системам подробности не видны

в отчете по метка begun в openstat показывает какую-то белиберду

хотя через utm все ok

Я уж и не прошу чтобы по бегуну было видно также как по директу, но адвордс хотя бы через метки неплохо бы видеть

11 комментариев
реклама
Рекламодатели Директа могут посмотреть Топ-20 поисковых фраз, по которым посетители находят их объявление
Michael
30 августа 2010, 13:03

Мы продолжаем работать над удобством использования Метрики. Сегодня у нас сразу несколько интересных новостей.

  1. На странице «Сводка» вы можете выбирать цель и просматривать все отчеты только по выбранной цели.
  2. Понаблюдав за пользователями, которые просматривают отчеты по мобильным устройствам, мы поняли, как сделать их работу с сервисом удобнее. Теперь, кликнув по модели телефона в отчете, вы перейдете на страницу Яндекс.Маркета, содержащую все характеристики этой модели.
  3. Рекламодатели Яндекс.Директа ещё лучше поймут своих клиентов с помощью отчета Директ — Сводка. Для каждой ключевой фразы объявления в отчете появится топ-20 поисковых фраз (то есть тех фраз, которые пользователи вводили в поисковую строку перед тем, как перейти на ваш сайт).

Кстати, мы поправили отображение рубрик Яндекс.Каталога в отчетах Метрики. Теперь вместо номера рубрики рекламодатель Директа увидит в отчете её название.

9 комментариев