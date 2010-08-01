В конструкторе отчётов теперь можно строить отчеты по новым параметрам, а также получать более подробную информацию по указанным целям.
Если раньше информация в конструкторе отчетов показывалась сразу по всем целям, то теперь появилась возможность получать данные по каждой цели в отдельности или по нескольким выбранным целям.
Кроме того, мы добавили новые параметры для построения отчетов и сделали более подробную разбивку для существующих параметров.
Новые параметры позволяют получить в отчетах:Для существующих параметров, которые принимают большое количество значений, добавлена разбивка на интервалы.
— разбивку по неделям;
— информацию о мобильном трафике и мобильных телефонах;
— часовой пояс, время на компьютере посетителя;
— размер клиентской части окна браузера (позволяет понять, сколько места в браузере есть для сайта);
— версию Silverlight.