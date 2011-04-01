У меня сложилась вот какая ситуация: сайт не находится в топе ни по каким запросам. Единственное, что мы делаем, даем Директ - именно он дает весь трафик на сайт. Что я вижу в отчетах Метрики:

1) Статистика метрики по Директу показывает, что из

поиска Яндекса по объявлениям Директа на сайт было сделано 867 переходов. Показы на тематических площадках отключены, все переходы из Директа именно из объявлений в поиске.



2) Статистика переходов из поисковых систем, категория

"Яндекс, результаты поиска":

согласно отчету из поиска Яндекса было

сделано 166 переходов.

Специалист, занимающийся нашим агентством, мне сказал, что что данные, которые

я вижу по фильтру "Яндекс,

результаты поиска", "отражают список

фраз, по которым посетители нашли ссылку на сайт клиента

в результатах поиска поиска Яндекса - в том числе, и по

объявлениям Директа" - это цитата. Иначе говоря, это данные переходов из поиска +Директ из

поиска.



И что же получается? Получается, что всего переходов из органического поиска

Яндекса и объявлений Яндекс.Директа в поиске (в сумме) меньше в

пять с лишним раз, чем переходов только из объявлений

Яндекс.Директа в поиске. Это не укладывается в рамки логики. То есть

почему поиск+Директ из поиска гораздо меньше, чем только Директ из

поиска? Или в площадках Директа "Яндекс, поиск" значит что-то другое, а

не число переходов с объявлений, которые показываются в поиске?

Вот какой у меня вопрос. На него я у нашего менеджера из Яндекса ответа так и не получила, хотя отправляла вопрос два раза. Может быть, кто-нибудь еще мне поможет и подскажет, где тут собачка-то зарыта?

Спасибо!