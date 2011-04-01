Клуб Яндекс.Метрики

апрель 2011
Облако поисковых фраз
astibuag
1 апреля 2011, 12:24

В Яндекс.Метрике появилось новое представление отчета по поисковым фразам — в виде облака.

Для переключения в "облачный" режим нажмите иконку "Облако тегов" справа вверху.

30 комментариев
метрика,отчет,облако,Яндекс.Метрика,поисковые фразы
Передать сайт на другой яндекс.аккаунт
Павел З.
4 апреля 2011, 12:12

Можно ли как-то перенести один счетчик на другого пользователя? Не просто дать полный доступ, а чтобы его не было в моём списке счетчиков? 

4 комментария
можно ли исключать клики с определенных ip из отчета?
EvaDia
5 апреля 2011, 17:02

можно ли исключать клики с определенных ip из отчета?

больше всего на сайт кликают сотрудники компании из офисов в трех городах, а соответственно, получается не совсем достоверная статистика,

а хочется увидеть чистую статистику без своих кликов

2 комментария
Как сделать свой отчет по меткам?
Роман Приходько
5 апреля 2011, 17:08

Не смог найти в своих отчетах показатель метки. Можно ли сделать с ними свой отчет?

7 комментариев
вопрос
Ещё больше функционала...
FP
12 апреля 2011, 15:37

Яндекс, Вы остановились... ((( Давайте ещё больше функционала в Метрике.

7 комментариев
сайт,рейтинг,Яндекс.Метрика,метрика
Вся статистика не на Яндексе.
FP
12 апреля 2011, 15:39

А реально сделать, чтоб вся статистика была не на Яндекс.Метрике, а у меня на сервере... Может Яндекс придумает какое нибудь свое ПО?

3 комментария
сервер
Адрес сайта в коде Метрики
ittobusiness
12 апреля 2011, 15:40

Возник вопрос, при установки кода на сайт. Какой надо указать адрес сайта, с протоколом www, или без него? Или можно в качестве зеркала сайта указать адрес с www? Подскажите, пожалуйста.

13 комментариев
адрес сайта в коде
Откуда берутся "слепые" страницы в карте путей по сайту?
Oper-Mihaly4
12 апреля 2011, 15:57

Розовая область - источники переходов: ссылки, поиск, реклама. "Карта заходов".

Голубая область - карта путей собственно по сайту. Регулярно в голубой области появляются страницы, являющиеся первоначальным источником путей (пути на сами эти страницы ниоткуда не обозначены). Сначала думал, что посетители "зависали" на пол-часа и их так обозначали - типа как внутренний переход. Но по внутренним показателям отследил передвижение посетителей. Переходы осуществлялись раз в 2-4 минуты. Откель берутся такие "слепые"страницы?

(Не проблема. Не претензия. Детское любопытство со спортивным интересом)

13 комментариев
Цели. Достижение определенной цели, как?
А.
15 апреля 2011, 16:39

Добрый день коллеги!

 

Предисловие:

Есть сайт. Рекламируют его в интернете и медиа. При заходе на сайт посетитель должен пройти регистрацию, после чего ему покажется сообщение что он успешно зарегистрирован.

 

Вопрос: Как отследить людей, которые прошли успешную регистрацию?

 

Пример страниц:

Вход на страницу: http://www.example.org/promo-page-2012.php

Форма регистрации на странице: http://www.example.org/visit/form.php

После успешной регистрации выводится сообщение на страце: http://www.example.org/visit/success.php

 

PS: В целях на метрике не получается установить цель на URL=http://www.example.org/visit/success.php.

Поясните пожалуйста на пальцах, как правильно осуществить задумку?

Делал так, но цель не работает...:

15 комментариев
цели,цель
Время нахождения на конкретной странице
Удалённый пользователь
18 апреля 2011, 15:38

Имеется ли возможность просмотреть время нахождения пользователя на конкретной странице? Т.е. есть среднее время визитов, вот тоже самое, только взависимости от url? Никак не могу такое найти :(

1 комментарий
Как связать статистику по 3 доменам?
Сергей Бражник
18 апреля 2011, 15:39

Доброго времени суток, коллеги!

 

Есть проблема. Сайт состоит из трех доменов - domain.ru, domain.com, secure.domain.com (последний под https).

Пользователи перетекают в основном между domain.ru/domain.com и secure.domain.com

Очень хочется отслеживать переходы между этими доменами как на одном сайте. Реально настроить Метрику для такого?

 

Спасибо

4 комментария
Замена кода при смене домена?
slavavar
19 апреля 2011, 21:53

Скажите пожалуйста, я к совему блогу (создан на blogspot) добавил бесплатный домен.

Данные по ранее установленному счетчику продолжают поступать. Я не совсем уверен, что статистика правильная. Или смена домена никак не влияет на ранее установленный код метрики?

6 комментариев
блог,домен,код,счетчик,метрика
Вопрос о страницах на субдоменах
straptica
19 апреля 2011, 22:01

Здравствуйте, один счетчик на все субдомены (зеркало):

omsk.site.com/page.html

perm.site.com/page.html

Содержание страницы page.html для всех субдоменов разное.

 

Статистики метрики будут разделена для страниц  на разных субдоменах с одинаковым адресом?

 

 

1 комментарий
Вебвизор в Яндекс.Метрике: смотрите, что делают посетители на сайте
astibuag
21 апреля 2011, 11:47

В Яндекс.Метрике появился инструмент Вебвизор, который позволяет владельцам сайтов просматривать видеоролики с действиями посетителей сайта.

В течение суток Вебвизор фиксирует действия посетителей:

  • переходы по страницам,
  • движения мыши,
  • клики,
  • нажатия клавиш.

Это позволяет делать выводы об интересе людей, удобстве интерфейса и навигации.

Инструмент позволяет оценить поведение разных групп посетителей. Вебвизор фильтрует  записанные посещения по разным параметрам, например, по страницам входа и выхода, по источникам переходов, по достижению целей. Можно узнать, как быстро осваиваются на сайте новички и как ведут себя те, кто пришел повторно, сравнить поведение тех, кто достиг цели, и тех, кто не совершил целевого действия.

Данные Вебвизора могут послужить основой для полноценного поведенческого анализа. Если цифры отчётов Метрики констатируют слабые стороны сайта, то видеоролики Вебвизора помогут увидеть за цифрами людей и объяснить их действия. А значит — выявить и решить проблему: изменить навигацию, поправить интерфейс, улучшить юзабилити.

Вебвизор доступен пользователям, чей средний ежемесячный бюджет в Яндекс.Директе или Яндекс.Маркете за последние 3 месяца составляет не менее 6 000 рублей.

Вебвизор безопасен для ваших посетителей: он не запоминает пароли и не собирает данные о людях, сохраняя их анонимность.

Установите Вебвизор и посмотрите на сайт глазами посетителя!

117 комментариев
анализ поведения посетителей,Вебвизор,Webvisor,Яндекс.Метрика,новости
Разделение и подсчет посещений из Директа и поиска - есть проблема!
ale-xan-dra
21 апреля 2011, 12:07

У меня сложилась вот какая ситуация: сайт не находится в топе ни по каким запросам. Единственное, что мы делаем, даем Директ - именно он дает весь трафик на сайт. Что я вижу в отчетах Метрики:

1) Статистика метрики по Директу показывает, что из
поиска Яндекса по объявлениям Директа на сайт было сделано 867 переходов. Показы на тематических площадках отключены, все переходы из Директа именно из объявлений в поиске.


2) Статистика переходов из поисковых систем, категория
"Яндекс, результаты поиска":

согласно отчету из поиска Яндекса было
сделано 166 переходов.

Специалист, занимающийся нашим агентством, мне сказал, что что данные, которые
я вижу по фильтру "Яндекс,
результаты поиска", "отражают список
фраз, по которым посетители нашли ссылку на сайт клиента
в результатах поиска поиска Яндекса - в том числе, и по
объявлениям Директа" -  это цитата. Иначе говоря, это данные переходов из поиска +Директ из
поиска.


И что же получается? Получается, что всего переходов из органического поиска
Яндекса и  объявлений Яндекс.Директа в поиске (в сумме) меньше в
пять с лишним раз, чем переходов только из объявлений
Яндекс.Директа в поиске. Это не укладывается в рамки логики. То есть
почему поиск+Директ из поиска гораздо меньше, чем только Директ из
поиска? Или в площадках Директа "Яндекс, поиск" значит что-то другое, а
не число переходов с объявлений, которые показываются в поиске?

Вот какой у меня вопрос. На него я у нашего менеджера из Яндекса ответа так и не получила, хотя отправляла вопрос два раза. Может быть, кто-нибудь еще мне поможет и подскажет,  где тут собачка-то зарыта?

Спасибо!

7 комментариев
Вебвизор для тех, кто не является клиентом Яндекс.Директа и Яндекс.Маркета
inuum
21 апреля 2011, 13:41

Как можно подключить Вебвизор тем, кто кто пока не работал ни с Яндекс.Директом и Яндекс.Маркетом?

Мы запланировали запуск кампании в Директе, но на лето, а Вебвизор очень нужен уже сейчас.

13 комментариев
По интерфейсу отчёта Вебвизора
mcluck
21 апреля 2011, 18:11

К сожалению очень не хватает колонки с регионом, городом пользователя в интерфейсе отчёта, добавьте пожалуйста.

Вообще здорово было бы настраивать столбцы для отображения.

И кстати неплохо бы было выделять рекламные переходы иконками в строке - Директ, Маркет, Гугл

15 комментариев
Кнопка "Поделиться": кто отметил??
Удалённый пользователь
25 апреля 2011, 13:35

На сайте установлена кнопка "Поделиться", в отчетах метрики вижу, что люди ссылками деляться. Но как посмотреть, кто именно и на каких страницах? По идее, у метрики же все эта информация есть, почему не сделать ее доступной?

14 комментариев
Отчет "Лояльность"
Удалённый пользователь
25 апреля 2011, 13:40

В справке про этот отчет сказано, а в метрике у себя его не вижу. Его убрали?

1 комментарий
Новый способ подсчета отказов в Метрике
astibuag
27 апреля 2011, 19:03

Обычно системы веб-аналитики засчитывают отказ, когда посетитель просмотрел одну страницу сайта и ушел. Однако такое поведение не всегда говорит о том, что человек не заинтересовался или не достиг цели.

Иногда для целевого действия достаточно посетить одну страницу сайта. Например, посетители видят контактный телефон, звонят в компанию и не переходят по сайту дальше. Считать это посещение отказом было бы неверно.

Для более корректного учета отказов Яндекс.Метрика предлагает перейти на Точный показатель отказов.  Отказом будет считаться посещение, в течение которого человек был на одной странице и посвятил ей менее 15 секунд. Такой способ учета позволяет не смешивать тех, кто ушел с сайта без результата, и тех, кто  заинтересовался содержимым ресурса.

Точный показатель отказов будет особенно полезен владельцам одностраничных сайтов. Они наконец-то смогут получить данные об интересе посетителей к ресурсу.

Мы уже испытали новшество на сайтах нескольких добровольцев. Число отказов, посчитанных новым способом, оказалось на 5-10% меньше.

Чтобы включить Точный показатель отказов, на странице настроек счетчика перейдите на вкладку «Код счетчика» и поставьте флажок «Точный показатель отказов». После этого обновите код счетчика на вашем сайте.


После обновления счетчика отказы будут считаться по-новому. Ранее подсчитанные показатели не пересчитываются.

Если, на ваш взгляд, прежний способ подсчета отказов больше подходит для вашего ресурса, вы можете не менять счетчик. Тогда отказом по-прежнему будет считаться посещение с просмотром одной страницы сайта. 

48 комментариев
bounce rate,показатель отказов,Яндекс.Метрика,новости