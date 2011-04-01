В Яндекс.Метрике появилось новое представление отчета по поисковым фразам — в виде облака.
Для переключения в "облачный" режим нажмите иконку "Облако тегов" справа вверху.
В Яндекс.Метрике появилось новое представление отчета по поисковым фразам — в виде облака.
Для переключения в "облачный" режим нажмите иконку "Облако тегов" справа вверху.
Можно ли как-то перенести один счетчик на другого пользователя? Не просто дать полный доступ, а чтобы его не было в моём списке счетчиков?
можно ли исключать клики с определенных ip из отчета?
больше всего на сайт кликают сотрудники компании из офисов в трех городах, а соответственно, получается не совсем достоверная статистика,
а хочется увидеть чистую статистику без своих кликов
Не смог найти в своих отчетах показатель метки. Можно ли сделать с ними свой отчет?
Яндекс, Вы остановились... ((( Давайте ещё больше функционала в Метрике.
А реально сделать, чтоб вся статистика была не на Яндекс.Метрике, а у меня на сервере... Может Яндекс придумает какое нибудь свое ПО?
Возник вопрос, при установки кода на сайт. Какой надо указать адрес сайта, с протоколом www, или без него? Или можно в качестве зеркала сайта указать адрес с www? Подскажите, пожалуйста.
Розовая область - источники переходов: ссылки, поиск, реклама. "Карта заходов".
Голубая область - карта путей собственно по сайту. Регулярно в голубой области появляются страницы, являющиеся первоначальным источником путей (пути на сами эти страницы ниоткуда не обозначены). Сначала думал, что посетители "зависали" на пол-часа и их так обозначали - типа как внутренний переход. Но по внутренним показателям отследил передвижение посетителей. Переходы осуществлялись раз в 2-4 минуты. Откель берутся такие "слепые"страницы?
(Не проблема. Не претензия. Детское любопытство со спортивным интересом
Добрый день коллеги!
Предисловие:
Есть сайт. Рекламируют его в интернете и медиа. При заходе на сайт посетитель должен пройти регистрацию, после чего ему покажется сообщение что он успешно зарегистрирован.
Вопрос: Как отследить людей, которые прошли успешную регистрацию?
Пример страниц:
Вход на страницу: http://www.example.org/promo-page-2012.php
Форма регистрации на странице: http://www.example.org/visit/form.php
После успешной регистрации выводится сообщение на страце: http://www.example.org/visit/success.php
PS: В целях на метрике не получается установить цель на URL=http://www.example.org/visit/success.php.
Поясните пожалуйста на пальцах, как правильно осуществить задумку?
Делал так, но цель не работает...:
Имеется ли возможность просмотреть время нахождения пользователя на конкретной странице? Т.е. есть среднее время визитов, вот тоже самое, только взависимости от url? Никак не могу такое найти :(
Доброго времени суток, коллеги!
Есть проблема. Сайт состоит из трех доменов - domain.ru, domain.com, secure.domain.com (последний под https).
Пользователи перетекают в основном между domain.ru/domain.com и secure.domain.com
Очень хочется отслеживать переходы между этими доменами как на одном сайте. Реально настроить Метрику для такого?
Спасибо
Скажите пожалуйста, я к совему блогу (создан на blogspot) добавил бесплатный домен.
Данные по ранее установленному счетчику продолжают поступать. Я не совсем уверен, что статистика правильная. Или смена домена никак не влияет на ранее установленный код метрики?
Здравствуйте, один счетчик на все субдомены (зеркало):
omsk.site.com/page.html
perm.site.com/page.html
Содержание страницы page.html для всех субдоменов разное.
Статистики метрики будут разделена для страниц на разных субдоменах с одинаковым адресом?
В Яндекс.Метрике появился инструмент Вебвизор, который позволяет владельцам сайтов просматривать видеоролики с действиями посетителей сайта.
В течение суток Вебвизор фиксирует действия посетителей:
Это позволяет делать выводы об интересе людей, удобстве интерфейса и навигации.
Инструмент позволяет оценить поведение разных групп посетителей. Вебвизор фильтрует записанные посещения по разным параметрам, например, по страницам входа и выхода, по источникам переходов, по достижению целей. Можно узнать, как быстро осваиваются на сайте новички и как ведут себя те, кто пришел повторно, сравнить поведение тех, кто достиг цели, и тех, кто не совершил целевого действия.
Данные Вебвизора могут послужить основой для полноценного поведенческого анализа. Если цифры отчётов Метрики констатируют слабые стороны сайта, то видеоролики Вебвизора помогут увидеть за цифрами людей и объяснить их действия. А значит — выявить и решить проблему: изменить навигацию, поправить интерфейс, улучшить юзабилити.
Вебвизор доступен пользователям, чей средний ежемесячный бюджет в Яндекс.Директе или Яндекс.Маркете за последние 3 месяца составляет не менее 6 000 рублей.
Вебвизор безопасен для ваших посетителей: он не запоминает пароли и не собирает данные о людях, сохраняя их анонимность.
Установите Вебвизор и посмотрите на сайт глазами посетителя!
У меня сложилась вот какая ситуация: сайт не находится в топе ни по каким запросам. Единственное, что мы делаем, даем Директ - именно он дает весь трафик на сайт. Что я вижу в отчетах Метрики:
1) Статистика метрики по Директу показывает, что из
поиска Яндекса по объявлениям Директа на сайт было сделано 867 переходов. Показы на тематических площадках отключены, все переходы из Директа именно из объявлений в поиске.
2) Статистика переходов из поисковых систем, категория
"Яндекс, результаты поиска":
согласно отчету из поиска Яндекса было
сделано 166 переходов.
Специалист, занимающийся нашим агентством, мне сказал, что что данные, которые
я вижу по фильтру "Яндекс,
результаты поиска", "отражают список
фраз, по которым посетители нашли ссылку на сайт клиента
в результатах поиска поиска Яндекса - в том числе, и по
объявлениям Директа" - это цитата. Иначе говоря, это данные переходов из поиска +Директ из
поиска.
И что же получается? Получается, что всего переходов из органического поиска
Яндекса и объявлений Яндекс.Директа в поиске (в сумме) меньше в
пять с лишним раз, чем переходов только из объявлений
Яндекс.Директа в поиске. Это не укладывается в рамки логики. То есть
почему поиск+Директ из поиска гораздо меньше, чем только Директ из
поиска? Или в площадках Директа "Яндекс, поиск" значит что-то другое, а
не число переходов с объявлений, которые показываются в поиске?
Вот какой у меня вопрос. На него я у нашего менеджера из Яндекса ответа так и не получила, хотя отправляла вопрос два раза. Может быть, кто-нибудь еще мне поможет и подскажет, где тут собачка-то зарыта?
Спасибо!
Как можно подключить Вебвизор тем, кто кто пока не работал ни с Яндекс.Директом и Яндекс.Маркетом?
Мы запланировали запуск кампании в Директе, но на лето, а Вебвизор очень нужен уже сейчас.
К сожалению очень не хватает колонки с регионом, городом пользователя в интерфейсе отчёта, добавьте пожалуйста.
Вообще здорово было бы настраивать столбцы для отображения.
И кстати неплохо бы было выделять рекламные переходы иконками в строке - Директ, Маркет, Гугл
На сайте установлена кнопка "Поделиться", в отчетах метрики вижу, что люди ссылками деляться. Но как посмотреть, кто именно и на каких страницах? По идее, у метрики же все эта информация есть, почему не сделать ее доступной?
В справке про этот отчет сказано, а в метрике у себя его не вижу. Его убрали?
Обычно системы веб-аналитики засчитывают отказ, когда посетитель просмотрел одну страницу сайта и ушел. Однако такое поведение не всегда говорит о том, что человек не заинтересовался или не достиг цели.
Иногда для целевого действия достаточно посетить одну страницу сайта. Например, посетители видят контактный телефон, звонят в компанию и не переходят по сайту дальше. Считать это посещение отказом было бы неверно.
Для более корректного учета отказов Яндекс.Метрика предлагает перейти на Точный показатель отказов. Отказом будет считаться посещение, в течение которого человек был на одной странице и посвятил ей менее 15 секунд. Такой способ учета позволяет не смешивать тех, кто ушел с сайта без результата, и тех, кто заинтересовался содержимым ресурса.
Точный показатель отказов будет особенно полезен владельцам одностраничных сайтов. Они наконец-то смогут получить данные об интересе посетителей к ресурсу.
Мы уже испытали новшество на сайтах нескольких добровольцев. Число отказов, посчитанных новым способом, оказалось на 5-10% меньше.
Чтобы включить Точный показатель отказов, на странице настроек счетчика перейдите на вкладку «Код счетчика» и поставьте флажок «Точный показатель отказов». После этого обновите код счетчика на вашем сайте.
После обновления счетчика отказы будут считаться по-новому. Ранее подсчитанные показатели не пересчитываются.
Если, на ваш взгляд, прежний способ подсчета отказов больше подходит для вашего ресурса, вы можете не менять счетчик. Тогда отказом по-прежнему будет считаться посещение с просмотром одной страницы сайта.