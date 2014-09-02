Клуб Яндекс.Метрики

сентябрь 2014
Атрибуция
Ayrat Shafigullin
2 сентября 2014, 16:45

Не совсем понимаю как правильно читать раздел  "атрибуция":

вот например визиты при достижении определенной цели:

1. я правильно понимаю, что в отчет прямые заходы могли попасть пользователи которые ранее заходили из определенного источника, но поскольку выбран определенный период - попали в отчет "прямые"

2. из 29 визитов по прямому заходу конверсия произошла у 18-ти? а остальные 11 (или 29?) - заходили повторно?

3. "внутренние переходы" - было 0, стало 28 - т.е мы не понимаем по какому источнику они попали на сайт?

4. по источникам "по рекламе", "из поиска" - видимо аналогично п.1 ?

5. если я правильно понимаю логику, почему в обоих столбцах одинакого "итого визитов" - 111?

1 комментарий
цели,атрибуция
Как убрать из статистики ботов, которые не двигают мышью?
Pavel Volkov
2 сентября 2014, 17:17

Привет. Подозреваю, что 80% моего трафика это боты. Они могут быть с разных стран, но в основном США. Могут быть direct, а могут приходить с гугла. Но объединяет их вот что:

1. Не двигается мышь в вебвизоре.

2. Можно подумать, что люди с планшетом, но страница не скролится на протяжении всей сессии.

3. Бот приходит на одну из страниц, открывает еще одну и сессия заканчивается.

4. Средняя продолжительность их сессий 20-30 секунд.

 

Как исключить этих ребят из статистики, чтобы видеть только реальных людей? Можно ли добавить поведенческий фильтр, типа движение мыши, скролл страницы?

3 комментария
боты
Вопрос: Приложение Яндекс.Метрика для iOS
Al Di
2 сентября 2014, 17:34

Ожидается ли официальное бесплатное приложение Яндекс.Метрика под iPhone?

1 комментарий
iOS,iphone,Яндекс.Метрика,метрика
Комбинации нескольких параметров визита по одной цели
Пипи Попо
2 сентября 2014, 18:18

Добрый день. Упрощенно ситуация такая - например одновременно проводится два АБ теста карточки товара в магазине. Один меняет оформление заголовка товара (синий и желтый), другой - кнопки "в корзину" (красная и зеленая). Цель - добавление в корзину. Результат достижения цели смотрю в "Содержание" -> "Параметры визитов".

 

По умолчанию будет так:

Заголовки -> "синий" 12

Заголовки -> "желтый" 7

Кнопки -> "красная" 10

Кнопка -> "зеленая" 9

 

А хотелось бы вот так:

"синий заголовок" + "красная кнопка" 10

"желтый заголовок" + "зеленая кнопка" 7

"синий заголовой" + "зеленая кнопка" 2

"желтый заголовок" + "красная кнопка" 0

 

Собственно вопрос - могу ли я стандартными средствами метрики посмотреть при какой комбинации сегментов была больше всего раз достигнута цель? Или же мне нужно самому передавать в параметры метрики соответственно скомбинированные варианты чтобы увидеть такую картину?

9 комментариев
цели,параметры визитов,A/B-тестирование
Вопрос по API и поисковым запросам
Удалённый пользователь
2 сентября 2014, 18:37

Позволяет ли API Яндекс.Метрики получить такую информацию: поисковые запросы с их привязкой каждой ключевой фразе из объявлений Директа?

Скриншот того, что я имею ввиду: http://prntscr.com/4iy7lm

 

В статье Отчет по Директу ― cводка ничего об этом не сказано. То есть, вроде как нельзя, но всё же. Может есть альтернативы?

 

 

 

4 комментария
Про внутренние переходы и возможности Метрики 2.0
Евгений Куршев
2 сентября 2014, 20:48

Нам очень часто задают вопрос: «Что такое „внутренние переходы“, что означает увеличение их количества и как с ними бороться»? Попробуем раз и навсегда разобраться.

1-crop.png

Формальное определение

Формально у визита проставляется источник трафика «Внутренние переходы» тогда, когда визит начинается с перехода со страницы, домен которой прописан в настройках счётчика в качестве адреса сайта или в качестве одного из зеркал. Например, в настройках счётчика указан адрес сайта http://mysite.example/, а визит начинается со страницы http://mysite.example/page1.html и при этом переход на неё был осуществлён не с какого-то внешнего источника, а со страницы того же сайта — например, http://mysite.example/contacts.html (т.е. именно страница contacts.html была указана в качестве реферера при обращении к page1.html).

Разумеется, возникает вопрос, как такое может быть? Если переход был с http://mysite.example/contacts.html — значит именно с contacts.html начался визит, а не с page1.html. Тем не менее, это возможно.

 

Откуда берутся внутренние переходы?

Есть две основные причины, порождающие ситуацию, описанную выше:

Посетитель пришёл на страницу (contacts.html из примера выше) и затем не совершал на сайте никаких действий в течение времени, превышающего тайм-аут визита, заданный в настройках счётчика (по умолчанию это 30 минут). Тогда следующий его переход на сайте (на страницу page1.html) будет новым визитом, но при этом источником трафика будет тот же сайт — т. е. внутренний переход.

Посетитель пришёл из внешнего источника на страницу сайта, на которой не было счётчика (ту же contacts.html) и с неё сразу (в рамках того же визита) перешёл на страницу сайта со счётчиком (page1.html). Всё те же два условия выполнены: визит начался с page1.html (т.к. о просмотре contacts.html Метрика ничего не знала из-за отсутствия на этой странице счётчика), но страница, с которой был переход (contacts.html) принадлежит тому же сайту, что указан в настройках счётчика — http://mysite.example/.

  

Что делать?

Разумеется, ответ зависит от причины появления внутренних переходов.

В первом случае — если внутренние переходы возникают из-за истечения тайм-аута визита — можно, конечно, просто увеличить тайм-аут. Но сначала надо задуматься: а правильно ли это? Такие длинные сессии с долгими перерывами — это штатная модель использования некоторого типа сайтов. Например, представим себе почту. Для определённости — Яндекс.Почту. Посетитель зашёл, проверил новые письма и отправился дальше заниматься своими делами, умышленно не закрыв в браузере почтовую вкладку. Через час вернулся и ещё раз посмотрел письма, написал ответы. И опять пропал на несколько часов. Будет ли правильно склеить всю работу этого пользователя в один визит? Нет, это же действительно были несколько совершенно отдельных сеансов работы с сайтом. Так что в этом случае наличие внутренних переходов является показателем модели использования сайта посетителями. И маркировка таких визитов специальным источником трафика позволит сегментировать по этому атрибуту и внимательно изучать таких «задерживающихся» посетителей.

Второй случай — отсутствие счётчика на лендинге — казалось бы проще: поставить счётчик и всего-то. Но тут же возникнет проблема: а как понять, на какую страницу его забыли поставить? Решить эту проблему поможет Метрика 2.0 и её возможность произвольно кастомизировать отчеты и сегментировать трафик.

Во-первых, очевидно, нас сейчас будут интересовать только те визиты, для которых источником являются «Внутренние переходы». Выберем в меню сегментации соответствующий фильтр:

2-crop.png

Теперь откроем отчёт «Содержание — Страницы входа» и посмотрим, откуда начинались интересующие нас визиты:

3-crop.png

Мы видим страницы, с которых начался визит — т. е. на которых уже был счётчик Метрики. Нам же интересно, откуда произошёл переход на них. Т.е. нужно изменить отчёт и добавить ещё одну группировку по рефереру начала визита. Т.к. нас будут интересовать только полные адреса страниц, группировки по уровню можно удалить и получить отчёт всего с двумя группировками: «Страница входа» и «Реферер»:

4-crop.png

Теперь в отчёте отображаются страницы, с которых начался визит, а на втором уровне дерева отчёта — страницы, с которых был осуществлён переход.

5-crop.png

Пожалуй, ещё удобнее будет на первом уровне расположить рефереры (ведь нас интересуют именно эти страницы), на втором — страницы входа. Сделать это можно в том же меню «Группировка» простым перетаскиванием выбранных группировок в правой части меню. Тогда на первом уровне мы увидим те страницы, на которых предположительно может не быть кода счётчика, а на втором — куда осуществлялись переходы с них.

6-crop.png

Но не забывайте, что малое количество визитов в строке получившегося отчёта означает, что, вероятнее всего, со счётчиком всё в порядке, а причиной внутренних переходов является первая из причин, рассмотренная выше — истечение тайм-аута визита.

 

23 комментария
внутренние переходы,есть решение,Гид по Метрике
Существует ли возможность указать по каким именно целям считать показатели конверсии, стоимости достижения цели в Директе?
olegryazancev
12 сентября 2014, 14:49

При назначении точных целей (форма отправки сообщения, заказ и т.д.) я получаю достоверную информацию по конверсии на сайте/странице. Получаю точную стоимость достижения цели в Директе.

Однако мне необходимы для анализа данные по вспомогательным целям: достижения конкретных сценариев поведения (составня цель), заход на страницу "Контакты" и т.д. При этом вспомогательные цели не должны учавствовать в расчете конверсии и стоимость достижения цели.

Два счетчика - решение, но через "костыль". В рамках одного счетчика это реально?

Логично было бы при настройке цели сделать галку "не учитывать при расчете эффективности". 

 

3 комментария
Статистика по городам
taruk21
15 сентября 2014, 11:52

Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли получить статистику по городам через апи?

1 комментарий
Новое в Метрике 2.0
Евгений Куршев
15 сентября 2014, 17:57
  • Добавили отчёт "Мониторинг" - "Результаты проверки". Напомним, что вы можете включить оперативное уведомление по почте или SMS-сообщениями в случае недоступности сайта (это можно сделать в настройках счётчика в разделе "Уведомлять меня о проблемах в работе сайта"). А в отчёте "Результаты проверки" отображается вся история доступности вашего сайта и технические подробности о возникавших проблемах.
    Новое в Метрике 2.0

 

 

  • В отчётах появилась возможность вывести линию "Итого и средние" на график. Обратите внимание, это можно сделать только в режиме просмотра графика "Линии".
    Новое в Метрике 2.0

 

 

  • В списке счётчиков, помимо разделов "Обычные", "Гостевые" и "Избранные", теперь существует раздел "Удалённые счётчики". В нём вы найдёте все счётчики, которые когда-либо создавали и впоследствии удалили. Там же вы сможете восстановить любой из этих счётчиков со всей собранной им при жизни статистикой. Не забывайте, что статистика для удалённых счётчиков не собирается.
    Новое в Метрике 2.0

 

 

  • Добавлены новые сегменты и группировки в разделе "География": "Язык браузера" и "Страна браузера".
1 комментарий
embded metrika.yandex.ru
Alex B.
17 сентября 2014, 15:29

Подскажите пожалуйста,

существует ли готовый РНР-виджет (или хотя бы наброски) для отображения показателей сайта

(как виджет GA для Wordpress)?

 

Спасибо.

1 комментарий
Термины новой метрики
fivarti2011
20 сентября 2014, 21:36

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, что значая термины "последний источник", "текущий источник", "первый источник". Чем они отличаются друг от друга?

5 комментариев
Вопрос по Целевому звонку
ЕПЗ отдел 54
20 сентября 2014, 21:44

Возник такой вопрос для знатоков:

 

Хочу подключить целевой звонок. 

Есть сайт, на котором будет висеть баннер с переходом на мой сайт. На этом баннере я хочу указать номер телефона, который получу с целевым звонком. А также этот номер будет указан на сайте в шапке.

В статистике целевого звонка будет указываться, сколько звонков совершено по этим номерам?

1 комментарий
Вебвизор и идентификатор просмотра
mshemenyov
22 сентября 2014, 16:22

Суть в следующем:
Человек заходит в магазин и оформляет заказ. Если возник какой-то косяк в процессе оформления, приходится нудно и упорно искать в вебвизоре этого человека. Есть ли такая возможность - получить идентификатор его посещения, сохранить в данных заказа и из админки магазина генерить ссылку на запись в вебвизоре, чтобы сразу по id переходить к воспроизведению посещения?

6 комментариев
Отслеживание эмуляции действий пользователей.
Владислав Г.
24 сентября 2014, 14:24

Добрый день!
Недавно сайт получил санкции со стороны яндекс.поиска за эмуляцию действий пользователей.
Сам я не заказывал подобного рода услуги, видимо потрудись конкуренты. В связи с этим вопрос:
как, при помощи метрики, отследить подобные переходы, а в идеальном случае узнать какой сервис эмулирует действия пользователей?

4 комментария
Получение количества достижений цели по id (Yandex Metrika API)
dazfx
30 сентября 2014, 18:29

Доброго времени суток!

 

Подскажите пожалуйста, как с помощью Yandex Metrika API получить количество остижений конкретной цели по ее id? Есть ли такая возможность?

 

В документации нашел способ вывести информацию о цели, но количества достижений там нет(

 

http://api-metrika.yandex.ru/counter/21768574/goal/5773146.json?pretty=1&oauth_token=7c26223d37fa402b856ac6532ba01ххх

 

Спасибо!

 

 

1 комментарий
цели,API,метрика,Яндекс.Метрика,отчеты