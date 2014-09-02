Нам очень часто задают вопрос: «Что такое „внутренние переходы“, что означает увеличение их количества и как с ними бороться»? Попробуем раз и навсегда разобраться.
Формальное определение
Формально у визита проставляется источник трафика «Внутренние переходы» тогда, когда визит начинается с перехода со страницы, домен которой прописан в настройках счётчика в качестве адреса сайта или в качестве одного из зеркал. Например, в настройках счётчика указан адрес сайта http://mysite.example/, а визит начинается со страницы http://mysite.example/page1.html и при этом переход на неё был осуществлён не с какого-то внешнего источника, а со страницы того же сайта — например, http://mysite.example/contacts.html (т.е. именно страница contacts.html была указана в качестве реферера при обращении к page1.html).
Разумеется, возникает вопрос, как такое может быть? Если переход был с http://mysite.example/contacts.html — значит именно с contacts.html начался визит, а не с page1.html. Тем не менее, это возможно.
Откуда берутся внутренние переходы?
Есть две основные причины, порождающие ситуацию, описанную выше:
Посетитель пришёл на страницу (contacts.html из примера выше) и затем не совершал на сайте никаких действий в течение времени, превышающего тайм-аут визита, заданный в настройках счётчика (по умолчанию это 30 минут). Тогда следующий его переход на сайте (на страницу page1.html) будет новым визитом, но при этом источником трафика будет тот же сайт — т. е. внутренний переход.
Посетитель пришёл из внешнего источника на страницу сайта, на которой не было счётчика (ту же contacts.html) и с неё сразу (в рамках того же визита) перешёл на страницу сайта со счётчиком (page1.html). Всё те же два условия выполнены: визит начался с page1.html (т.к. о просмотре contacts.html Метрика ничего не знала из-за отсутствия на этой странице счётчика), но страница, с которой был переход (contacts.html) принадлежит тому же сайту, что указан в настройках счётчика — http://mysite.example/.
Что делать?
Разумеется, ответ зависит от причины появления внутренних переходов.
В первом случае — если внутренние переходы возникают из-за истечения тайм-аута визита — можно, конечно, просто увеличить тайм-аут. Но сначала надо задуматься: а правильно ли это? Такие длинные сессии с долгими перерывами — это штатная модель использования некоторого типа сайтов. Например, представим себе почту. Для определённости — Яндекс.Почту. Посетитель зашёл, проверил новые письма и отправился дальше заниматься своими делами, умышленно не закрыв в браузере почтовую вкладку. Через час вернулся и ещё раз посмотрел письма, написал ответы. И опять пропал на несколько часов. Будет ли правильно склеить всю работу этого пользователя в один визит? Нет, это же действительно были несколько совершенно отдельных сеансов работы с сайтом. Так что в этом случае наличие внутренних переходов является показателем модели использования сайта посетителями. И маркировка таких визитов специальным источником трафика позволит сегментировать по этому атрибуту и внимательно изучать таких «задерживающихся» посетителей.
Второй случай — отсутствие счётчика на лендинге — казалось бы проще: поставить счётчик и всего-то. Но тут же возникнет проблема: а как понять, на какую страницу его забыли поставить? Решить эту проблему поможет Метрика 2.0 и её возможность произвольно кастомизировать отчеты и сегментировать трафик.
Во-первых, очевидно, нас сейчас будут интересовать только те визиты, для которых источником являются «Внутренние переходы». Выберем в меню сегментации соответствующий фильтр:
Теперь откроем отчёт «Содержание — Страницы входа» и посмотрим, откуда начинались интересующие нас визиты:
Мы видим страницы, с которых начался визит — т. е. на которых уже был счётчик Метрики. Нам же интересно, откуда произошёл переход на них. Т.е. нужно изменить отчёт и добавить ещё одну группировку по рефереру начала визита. Т.к. нас будут интересовать только полные адреса страниц, группировки по уровню можно удалить и получить отчёт всего с двумя группировками: «Страница входа» и «Реферер»:
Теперь в отчёте отображаются страницы, с которых начался визит, а на втором уровне дерева отчёта — страницы, с которых был осуществлён переход.
Пожалуй, ещё удобнее будет на первом уровне расположить рефереры (ведь нас интересуют именно эти страницы), на втором — страницы входа. Сделать это можно в том же меню «Группировка» простым перетаскиванием выбранных группировок в правой части меню. Тогда на первом уровне мы увидим те страницы, на которых предположительно может не быть кода счётчика, а на втором — куда осуществлялись переходы с них.
Но не забывайте, что малое количество визитов в строке получившегося отчёта означает, что, вероятнее всего, со счётчиком всё в порядке, а причиной внутренних переходов является первая из причин, рассмотренная выше — истечение тайм-аута визита.