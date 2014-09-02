Нам очень часто задают вопрос: «Что такое „внутренние переходы“, что означает увеличение их количества и как с ними бороться»? Попробуем раз и навсегда разобраться.

Формальное определение

Формально у визита проставляется источник трафика «Внутренние переходы» тогда, когда визит начинается с перехода со страницы, домен которой прописан в настройках счётчика в качестве адреса сайта или в качестве одного из зеркал. Например, в настройках счётчика указан адрес сайта http://mysite.example/, а визит начинается со страницы http://mysite.example/page1.html и при этом переход на неё был осуществлён не с какого-то внешнего источника, а со страницы того же сайта — например, http://mysite.example/contacts.html (т.е. именно страница contacts.html была указана в качестве реферера при обращении к page1.html).

Разумеется, возникает вопрос, как такое может быть? Если переход был с http://mysite.example/contacts.html — значит именно с contacts.html начался визит, а не с page1.html. Тем не менее, это возможно.

Откуда берутся внутренние переходы?

Есть две основные причины, порождающие ситуацию, описанную выше:

Посетитель пришёл на страницу (contacts.html из примера выше) и затем не совершал на сайте никаких действий в течение времени, превышающего тайм-аут визита, заданный в настройках счётчика (по умолчанию это 30 минут). Тогда следующий его переход на сайте (на страницу page1.html) будет новым визитом, но при этом источником трафика будет тот же сайт — т. е. внутренний переход.

Посетитель пришёл из внешнего источника на страницу сайта, на которой не было счётчика (ту же contacts.html) и с неё сразу (в рамках того же визита) перешёл на страницу сайта со счётчиком (page1.html). Всё те же два условия выполнены: визит начался с page1.html (т.к. о просмотре contacts.html Метрика ничего не знала из-за отсутствия на этой странице счётчика), но страница, с которой был переход (contacts.html) принадлежит тому же сайту, что указан в настройках счётчика — http://mysite.example/.