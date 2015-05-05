Здравствуйте!

Возник вопрос по параметрам объявления в ссылке и UTM меткам. В хэлпе даются параметры и говорится о том, что сочетание параметров объявления в ссылке с меткой UTM расширяет возможности отслеживания эффективности кампании в отчетах разных систем аналитики.

1) Ссылка только лишь с параметрами выглядит так: http://www.ya.ru/?type={source_type}&source...

2) А ссылки с UTM метками выглядят так: http://www.ya.ru/?utm_source=ya-direct&utm_medium....

Мне не совсем понятно что и в каких случаях нужно использовать? Если я правильно понял, то первый вариант с параметрами используется исключительно для Директа и Метрики. А если использовать UTM метки, то тогда статистику можно отслеживать не тлько в Метрике, но и в Google Analytics.

Ну и еще один вопрос: как правильно использовать сочетание парамтеров объявления и UTM меток?

Например, правильным ли будет следующий формат: http://www.ya.ru/?utm_source=yandex-direct-{source_type}&utm_medium= cpc&utm_campaign=test&utm _term={keyword}&utm_conte nt={gbid}/{ad_id}/{positi on}

К вопросу о правильности также добавляется еще один вопрос о том, как нужно правильно разделть параметры? В примере выше я разделяю их через / (utm_content={gbid}/{ad_id}/{position}), хотя в интернете встречал много разных вариантов, вот пример альтернативы:

http://www.ya.ru/?utm_sou rce=yandex&utm_medium=cpc &utm_campaign=kampaniya-g ruppa&utm_content=soderza nie &type={source_type}&sourc e={source}&added={addphra ses}&block={position_type }&position={position}&key word={keyword}

Спасибо за любые ответы по теме...