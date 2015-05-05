Клуб Яндекс.Метрики

май 2015
Отслеживание целей при нажатии на элемент сайта правой кнопкой - открыть в новой вкладке
rings1fpower
5 мая 2015, 17:40

Возможно ли как-то это реализовать?
Мне удалось найти способ, при котором цель будет срабатывать при выборе любого действия в меню, открывающегося правой кнопкой, в том числе:
   - копировать ссылку
  -  отправить ссылку
  -  добавить ссылку в закладки

Что является недопустимым. Нужно, чтобы только открытия в новой вкладке (окне) фиксировались. Помогите, если кто-то знает решение.

1 комментарий
Как быстро в Метрике отображаются даные по целям?
sand9888
8 мая 2015, 13:04

на сайте настроена цель - заполнение и отправка формы. есть ли задержка по времени между отправкой формы и появлением цели в метрике? либо цель появляется в реальном времени? спасибо

7 комментариев
Конструктор отчетов в Метрике 2.0
timesalon.ru
16 мая 2015, 10:36

Друзья! Подскажите, есть ли в новой метрике Конструктор отчетов, который позволит гибко вывести к анализу все необходимые параметры?
Я пытаюсь создать отчет по площадкам, чтобы было видно в нем сколько было Визитов, Отказов, Конверсия по цели ЗАКАЗ, Кол-во достижений цели ЗАКАЗ, Конверсия по Цели КОРЗИНА, Кол-во достижений цели КОРЗИНА. Мне это все нужно чтобы отфильтровать площадки с нецелевым трафиком... 

31 комментарий
конструктор отчетов
Поиск по Клубу Метрики?
Павел Шафурин
25 мая 2015, 18:22

Не нашел поиск по темам клуба.

Он есть или его нет?

1 комментарий
Как построить отчет по поисковым запросам Яндекс.Директ в Метрике 2.0
pulin.ypm
26 мая 2015, 17:49

МВ метрике делал так :

"*заходил в Метрику, выбирал нужный сайт;

 

*выбирал Конструктор – новый отчёт;

*указывал сверху нужный период времени;

*построить отчёт по:  «поисковому запросу»;

*посчитывать будем «количество визитов»;

*в условия добавлял:  рекламная система (находится в «Источник трафика») – Директ;

*указывал нужную диаграму;

 

*нажимал на «Показать отчет».​"

1 комментарий
Определение уникального посетителя в Метрике
DeNi
27 мая 2015, 13:38

Пользователь зашел из дома и с работы на сайт. Для метрики это две разных активности или есть возможность привязать все действия к одному пользователю?

2 комментария
Счетчик Метрики для поддомена
Валерий Воронин
27 мая 2015, 14:05

Подскажите, пожалуйста. Есть сайт - "сайт.ру" Нужно на сайте большой раздел вынести на поддомен - "поддомен.сайт.ру" - так вот, на поддомен счетчик Метрики нужно ставить новый или можно разместить счетчик с основного сайта?

3 комментария
Популярное содержимое и цели
MikEy13
27 мая 2015, 18:38

Подскажите, пожалуйста, возможно ли создать отчет, совмещающий данные: популярное содержимое и цели?

1 комментарий
UTM метки и параметры объявления. Как правильно?
a627ok
29 мая 2015, 12:19

Здравствуйте!

 

Возник вопрос по параметрам объявления в ссылке и UTM меткам. В хэлпе даются параметры и говорится о том, что сочетание параметров объявления в ссылке с меткой UTM расширяет возможности отслеживания эффективности кампании в отчетах разных систем аналитики.

 

1) Ссылка только лишь с параметрами выглядит так: http://www.ya.ru/?type={source_type}&source...

 

2) А ссылки с UTM метками выглядят так: http://www.ya.ru/?utm_source=ya-direct&utm_medium....

 

Мне не совсем понятно что и в каких случаях нужно использовать? Если я правильно понял, то первый вариант с параметрами используется исключительно для Директа и Метрики. А если использовать UTM метки, то тогда статистику можно отслеживать не тлько в Метрике, но и в Google Analytics.

 

Ну и еще один вопрос: как правильно использовать сочетание парамтеров объявления и UTM меток?

 

Например, правильным ли будет следующий формат: http://www.ya.ru/?utm_source=yandex-direct-{source_type}&utm_medium=cpc&utm_campaign=test&utm_term={keyword}&utm_content={gbid}/{ad_id}/{position}

 

К вопросу о правильности также добавляется еще один вопрос о том, как нужно правильно разделть параметры? В примере выше я разделяю их через / (utm_content={gbid}/{ad_id}/{position}), хотя в интернете встречал много разных вариантов, вот пример альтернативы:

 

http://www.ya.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=kampaniya-gruppa&utm_content=soderzanie&type={source_type}&source={source}&added={addphrases}&block={position_type}&position={position}&keyword={keyword}

 

Спасибо за любые ответы по теме...

 

5 комментариев
параметры,utm,директ,метрика