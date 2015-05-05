Возможно ли как-то это реализовать?
Мне удалось найти способ, при котором цель будет срабатывать при выборе любого действия в меню, открывающегося правой кнопкой, в том числе:
- копировать ссылку
- отправить ссылку
- добавить ссылку в закладки
Что является недопустимым. Нужно, чтобы только открытия в новой вкладке (окне) фиксировались. Помогите, если кто-то знает решение.
Возможно ли как-то это реализовать?
на сайте настроена цель - заполнение и отправка формы. есть ли задержка по времени между отправкой формы и появлением цели в метрике? либо цель появляется в реальном времени? спасибо
Друзья! Подскажите, есть ли в новой метрике Конструктор отчетов, который позволит гибко вывести к анализу все необходимые параметры?
Я пытаюсь создать отчет по площадкам, чтобы было видно в нем сколько было Визитов, Отказов, Конверсия по цели ЗАКАЗ, Кол-во достижений цели ЗАКАЗ, Конверсия по Цели КОРЗИНА, Кол-во достижений цели КОРЗИНА. Мне это все нужно чтобы отфильтровать площадки с нецелевым трафиком...
Не нашел поиск по темам клуба.
Он есть или его нет?
МВ метрике делал так :
"*заходил в Метрику, выбирал нужный сайт;
*выбирал Конструктор – новый отчёт;
*указывал сверху нужный период времени;
*построить отчёт по: «поисковому запросу»;
*посчитывать будем «количество визитов»;
*в условия добавлял: рекламная система (находится в «Источник трафика») – Директ;
*указывал нужную диаграму;
*нажимал на «Показать отчет»."
Пользователь зашел из дома и с работы на сайт. Для метрики это две разных активности или есть возможность привязать все действия к одному пользователю?
Подскажите, пожалуйста. Есть сайт - "сайт.ру" Нужно на сайте большой раздел вынести на поддомен - "поддомен.сайт.ру" - так вот, на поддомен счетчик Метрики нужно ставить новый или можно разместить счетчик с основного сайта?
Подскажите, пожалуйста, возможно ли создать отчет, совмещающий данные: популярное содержимое и цели?
Здравствуйте!
Возник вопрос по параметрам объявления в ссылке и UTM меткам. В хэлпе даются параметры и говорится о том, что сочетание параметров объявления в ссылке с меткой UTM расширяет возможности отслеживания эффективности кампании в отчетах разных систем аналитики.
1) Ссылка только лишь с параметрами выглядит так: http://www.ya.ru/?type={source_type}&source...
2) А ссылки с UTM метками выглядят так: http://www.ya.ru/?utm_source=ya-direct&utm_medium....
Мне не совсем понятно что и в каких случаях нужно использовать? Если я правильно понял, то первый вариант с параметрами используется исключительно для Директа и Метрики. А если использовать UTM метки, то тогда статистику можно отслеживать не тлько в Метрике, но и в Google Analytics.
Ну и еще один вопрос: как правильно использовать сочетание парамтеров объявления и UTM меток?
Например, правильным ли будет следующий формат: http://www.ya.ru/?utm_source=yandex-direct-{source_type}&utm_medium=
К вопросу о правильности также добавляется еще один вопрос о том, как нужно правильно разделть параметры? В примере выше я разделяю их через / (utm_content={gbid}/{ad_id}/{position}), хотя в интернете встречал много разных вариантов, вот пример альтернативы:
http://www.ya.ru/?utm_sou
Спасибо за любые ответы по теме...