Здравствутйе! Ситуация такая: компания находится в Самаре. Время в самаре относительно гринвича это +4. в настройках часовойго пояса два варианта с +4 (Абу-Даби и Баку). выбрала ближайщий вариант (Абу-Даби). в отчётах изменилось длительность сеанса - увеличилось в несколько раз. в чём может быть проблема? каккой часовой пояс выбирать для Самары?
Добрый день!
имеется метка вот такого вида
http://yarpilotka.maggazin.tk/?utm_source=vk&utm_medium=cpm&utm_campaign=yarpilotka&utm_term=tr1
в метрике отображается только название кампании yarpilotka , а объявление tr1 или tr2 по которому перешел человек, нет.
В чем проблема?
Здравствуйте!
Новая метрика удобна, если настроить страницу счетчика на свой вкус (расстановку виджетов, нужные показатели). Но, если сайтов несколько, нужно заходить в каждый счетчик, и перетаскивать и добавлять виджеты. Что не очень удобно! Возможно ли сохранять настройки счетчика, как шаблон, чтобы можно было применить и на других счетчиках? Это было бы очень удобно!
Спасибо!
Привет. Счетчик установлен на внутренею страницу сайта. Горит красным и пишет, что счетчик не найден. Хотя людей вроде считает. На основном домене тоже есть счетчик, но вроде это не проблема. Номер счетчика 37126225
РЕШЕНИЕ:
Добрый день!
Статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 30 визитов за последние два часа).
Если посещаемость Вашего сайта низкая, то статус счетчика не является информативным.
Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.
Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html Если, используя данный способ, Вы видите, что счетчик установлен корректно, то Вы можете не обращать внимания на статус счетчика.
Здравствуйте! Такая проблема. Не считываются данные аптайма. Не поступают в метрику. В чем может быть причина?
Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста взаимосвязь "тайм-аута" (время бездействия посетителя на сайте, после которого визит считается завершенным. ) и "времени на сайте" (средняя длительность сеанса).
Обнаружила, что если увеличиваешь в настройках "тайм-аут", то увеличивается метрики "время на сайте".
Почему-то вообще не получается подключиться к API (v3)
Причем, указанный в документации пример
https://api-metrika.yandex.ru/analytics/v3/data/ga?end-date=today&ids=2138128&metrics=ga%3Apageviews&start-date=6daysAgo&oauth_token=05dd3dd84ff948fdae2bc4fb91f13e22bb1f289ceef0037
не работает. Вот такой ответ приходит:
{"error":{"errors":[{"domain":"global", "reason":"invalidParameter","message":"Type conversion error , value: 2138128","locationType":"parameter", "location":"ids"}],"code":400,"message":"Type conversion error "}}
Подставляю свои счетчик и токен - все то же самое. Эта версия
API (v3) - она вообще живая?
Можно посмотрет отчет по поисковыв фразам, а как узнать сколько разных поисковых фраз было за период?
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/protocol/v1/parameters?hl=ru
Есть ajax сайт. Client-rendering с изменением адреса согласно hashbang (#!) нотации.
В настройках вебвизора стоит запись страниц из браузера и маска страниц для сохранения как regexp:.*
В итоге в окне вебвизора пользователь как будто постоянно остается на одной странице ездя по ней мышкой туда-сюда.
Проверил и трафик что метрика отправляет на mc.yandex.ru - параметр page_url никогда не меняется и всегода соответствует адресу страницы без #! (собственно в котором и есть настоящий адресс)
Т.е. такие переходы вебвизор не ослеживает:
example.com/#!home --> example.com/#!blog --> example.com/#!blog/posting
Подскажите, у кого есть идеи как это можно исправить?
Здравствуйте, я хочу узнать существует (или будет существовать) возможность появления API "карты кликов" и "карты ссылок". В ручную каждый раз смотреть активность пользователей в тот или иной период времени не доставляет удовольствия. Было бы прекрасно если это можно было автоматизировать или хотя бы выводить во фрейме (но такая возможность так же отсутствует, предполагаю для обеспечения большей безопасности).
Дорого дня, незнаю можт сейчас есть нельзяли сделать метки с отображении на графиках отчета по времени и комментарием
к примеру я в директе меняю чтото и делаю запись о том что делаю далее по прошествию времени смотрю отчет и вывожу на него свои комменты это как пример
все в метрике а не гдето в другом быстро и понятно
Здравствуйте. У меня есть возможность для пользователя показывать разные варианты дизайна сайта, а не его отдельный элементы. Но я никак не могу разобраться какой код нужно встроить в эти варианты, чтобы потом можно было отследить отказы.
Много информации о переходах по клику, но мне нужно отследить активность именно в целом по сайту без каких либо переходов или кликов.
Директ коммандер не всегда выгружает визитки из кампаний, при настроенной визитке в "окне выбор виртуальной визитки" и выпадающем меню "из всех кампаний" настроенные визитки не отображаются. Поэтому приходится назначать визитки через "мастер заполнения визиток", что ацки неудобно когда много кампаний.
И еще трабла - при выгрузке существующих кампаний через коммандер удаляются настроенные визитки и их приходится заполнять заново опять же через проклятый "мастер заполнения визиток"
Скажите, как решить вышеуказанные проблемы?
Добрый день.
Можно ли как-то в интерфейсе Метрики построить график отношения значений двух целей?
F = цель1 / цель 2
Как это сделать?
Коллеги всем доброго времени суток!
07 апреля была привязка яндекс директа к метрике, в этот момент велась реклама в директе. Похоже был сбой по автодобавленным словам. Поскольку стояло расширение 80%. Бюджет слился просто в трубу. После этого слился тиц с 40 до 10, скажите есть ли тут связь или мои подрядчики по продвижению водят меня за нос?
Здравствуйте.
Есть сайты http://site1.ru/ и http://site2.ru/
1 - основной
2- поддомен, при нажатии на ссылку второго, пользователь попадает на 1 сайт
Как отследить в метрике переходы с данного поддомена? Прошу ответить в более раскрытой форме.
Спасибо
Здравствуйте!
Есть сайт "сайт.ру" и на нем созданы несколько поддоменов: "поддомен1.сайт.ру", "поддомен2.сайт.ру", "поддомен3.сайт.ру", "поддомен4.сайт.ру". На всех страницах стоит один и тот же код метрики. Статистика собирается в общий аккаунт.
Как выделить гостевой доступ только к части статистики сайта "поддомен1.сайт.ру"?
В другой системе аналитики настраивается отдельное представление с фильтром, который отрезает остальную статистику в гостевом доступе.
Добрый день!
Меня добавляют на право управления счетчиком, но через короткий промежуток времени, мои данные самостоятельно удаляются в кабинете Метрики из права доступа. И после входа на этот счетчик, мне пишет "Доступ запрещен". Прописывали доступ и в виде логина, и в виде e-mail. Ничего не помогает. Постоянно "Доступ запрещен", хотя всё делаем правильно. В чём причина? Как разобраться с проблемой, чтобы счетчик в итоге был доступен всем необходимым людям?
Заранее спасибо за ответ!
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, а именно не отображаються utm метки в Яндекс Метрике.
Не Яндекс Директа, не Google Adwords, не Facebook, не VK.
Вот одна ссылка с меткой:
http://mkn.com.ua/muzhskaja-obuv/legkie-muzhskie-mokasiny-kedy-sinego-cveta?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=МО310с&utm_content=1&utm_campaign=Обувь-Днепр-РСЯ
Помогите рещить проблему. Заранее спасибо за Вашу помощь!