Привет. Счетчик установлен на внутренею страницу сайта. Горит красным и пишет, что счетчик не найден. Хотя людей вроде считает. На основном домене тоже есть счетчик, но вроде это не проблема. Номер счетчика 37126225

РЕШЕНИЕ:

Добрый день!

Статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 30 визитов за последние два часа).

Если посещаемость Вашего сайта низкая, то статус счетчика не является информативным.



Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.

Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html Если, используя данный способ, Вы видите, что счетчик установлен корректно, то Вы можете не обращать внимания на статус счетчика.