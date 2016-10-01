Клуб Яндекс.Метрики

октябрь 2016
Вебвизор не отображает действия пользователя
roman.mordvov
1 октября 2016, 01:02

Здравствуйте! Ни когда не писал сюда, поэтому не судите строго...))

У меня такой вопрос... По какой-то причине второй день в метрике наблюдаю переход на сайт (не через рекламу) на довольно длительное время (вчера было 4 часа, а сегодня больше 7 часов). Но метрика мне говорит о том, что активность пользователя нулевая... Когда в Вебвизоре я захотел посмотреть, что же там происходило, то почему-то не смог нажть на флажок просмотра (он будто не работает). Что это может быть и как с этим бороться, конечно если что- то не хорошее твориться..

НадеюсьЧто кто нибудь подскажет... Спасибо!

 

17 комментариев
Некоторые ajax страницы не записываются
nik-bondar1995
1 октября 2016, 01:02

Добрый вечер!
Есть landing-page, блоки информации на котором загружаются через ajax. Вебвизор настроен на запись содержимого страницы из браузера. в 90% случаев все работает хорошо, но бывает, что при просмотре блоки информации не подгружаются - есть только шапка и подвал страницы, при скролле страницы пользователем происходит моргание картинки и возврат к шапке. При этом длительность визитов бывает немаленькой, скажем, 10 минут. Ради интереса поставил загрузку текущей страницы и, о чудо, действия пользователя стали осмысленными - скролл нормальный, никаких перескоков, движения мышки обводят какие-то слова или цены, клики попадают в адекватные места.
От браузера не зависит, кроме того, для одной и той же версии браузера бывают разные результаты. Сам не смог найти браузер, с которого бы не подгрузилось. 
Примеры:
http://webvisor.com/inpage/visor-player?dn=3195&visit_id=5765100620973082393&user_id_hash=891962575&watch_id=5765100620973082393&date=2016-09-30&id=37896725&tld=ru

http://webvisor.com/inpage/visor-player?id=37896725&date=2016-09-16&visit_id=5449620261224318746&watch_id=&user_id_hash=1002299524&dn=&tld=ru

http://webvisor.com/inpage/visor-player?dn=3194&visit_id=5743764976021014302&user_id_hash=1267107757&watch_id=5743764976021014302&date=2016-09-29&id=37896725&tld=ru

Вопрос: искать ошибку дальше у себя или, может, все-таки что-то не так с вебвизором?

Заранее спасибо!

1 комментарий
Webvisor,AJAX
Карта кликов мобильной версии сайта
webmasteragency
3 октября 2016, 17:18

Добрый день! Главная страница сайта по разному отображается на разных устройствах. При этом урл везде одинаковый.

Нужно посмотреть карту кликов именно мобильной версии главной страницы. Но везде (и на декстопе, и на мобильном) отображается именно декстопаня версия главной при просмотре карты кликов.

Есть ли возможность посмотреть карту именно мобильной версии главной?

Спасибо

14 комментариев
карта кликов,мобильные устройства
Подскажите, как посмотреть страницы с максимальным показателем отказа?
litium2015
3 октября 2016, 17:19

Как построить отчет, который покажет, у каких страниц максимальный уровень показателя отказов?

еще хотел уточнить, что значит "внутренние переходы" в источниках трафика?

12 комментариев
Расхождения в конверсии между отчетами в Директе и в Метрике
Сергей Ш.
5 октября 2016, 19:49

Добрый день!

Нуждаюсь в помощи, очень! Как видно на скриншоте, количество конверсий с отчета Директа - 14, а с отчета метрики по источникам/переходы по рекламе/яндекс директ (модель атрибуции - последний значимый переход) - 18 (если брать целевые визиты). При ятом я понимаю, что количество посетителей не сходится ввиду того, что в метрику попадают незасчитанные клики и их (кликов в итоге) получается больше, чем в отчете директа. Но почему разница по целям - не понимаю. Если смотреть отчет по расходам директа, то там все сходится с отчетами самого директа.А иногда бывает, что добавляется рекламный источник "Яндекс: не поределено" - там тоже есть конверсии, но в отчет Директа они не попадают. Где все таки правильно смотреть конверсии, с учетом того, что иногда появляется источник "Яндекс: не поределено"? Ведь коверсии с такого источника не попадают в отчеты самого директа.

11 комментариев
конверсии
"Запрос слишком сложный"
finalfantasyxi
5 октября 2016, 19:49

Добрый день.

При попытке посмотреть детальный месячный отчет "Директ - расходы" получаю сообщение "запрос слишком сложный". Это при том, что за месяц у меня 65 визитов, 64 посетителя, 69 кликов. Неужели для Метрики такой отчет "слишком сложный"? Предлагается уменьшить временной интервал. Выставил интервал неделю - то же самое, "запрос слишком сложный", это при том, что было 6 посетителей за неделю. Непонятно, в чём тут может быть дело.

9 комментариев
запрос слишком сложный,Директ - расходы,отчет
Много нулевых записей в Вебвизоре
Алексей Игольников
7 октября 2016, 16:23

Здравствуйте! 

Помогите, пожалуйста, понять причину проблемы. 

Очень много нулевый запросов в Вебвизоре, при этом полноценных записей очень мало (максимум 10 за день), при том что посещаемость сайта от 200 уникальных пользователей в сутки и большинство из них приходят из органического поиска.

Пробовали включать разные режимы записи страниц вебвизором, результат один и тот же.  Скриншот приложил.

Что ещё можно сделать, чтобы вебвизор начал записывать действия пользователя?

4 комментария
Вебвизор
Как посмотреть данные по каждому сайту?
shutova.liza2016
11 октября 2016, 21:08

Установлен один счетчик на два сайта: русскоязычный и англоязычный. 

Как посмотреть отчеты по каждому сайту в отдельности?

2 комментария
Можно ли сделать получение данных от метрики без участия пользователя в oauth?
Вилен
11 октября 2016, 21:08

Интересует аналог авторизации по сертификату у гугл аналитики.

У меня есть приложение, которое использует данные метрики, я не хочу, чтобы пользователя куда-то редиректило или еще что-то, нужно просто открыть страницу и получить данные. Реально ли такое сделать с апи метрики?

OAuth приложение я сделал, доступ дал, однако по  /authorize?response_type=token&client_id=<xxxxx>&login_hint=<xxxxxx>

меня редиректит на страницу авторизации.

4 комментария
API
Сообщения, что сайты не работают
ds
19 октября 2016, 18:04

Разные счетчики метрики присылают сообщения, что наши сайты не работали, при этом проблем вроде бы никаких с сайтами нет. Это по ошибке сообщение? И может ли это сказаться на поисковых позициях в Яндексе?

4 комментария
Почему цели не подтягиваются из метрики в Директ
directakaunt8
19 октября 2016, 18:04

Почему цели не подтягиваются из метрики в Директ

На модерации

1. Есть Я.Метрика счетчик, в нем есть цели

2. В начале я создал 22 цели, они подтянулись в Директ

3. Теперь я создал 23 цель http://screencast.com/t/ntNMxE4RHN

4. Ничего в Директ не подтягивается, уже прождал более 4 дней http://screencast.com/t/PpheVYL1e

1 комментарий
Как сделать отчет по увеличению количества новых запросов
prohormich
19 октября 2016, 18:05

Раньше чтобы отследить рост количества поисковых запросов с течением времени и построить соответствующий график требовалось следующее:

А как это делается теперь?

1 комментарий
цели по событию
om.kg2017
25 октября 2016, 16:39

Добрый день. Есть ли возможность проверить успешноли установили отслеживание по событитю, что то на подобии как live в гугл анатилитикс? Или через какое время начинают отображаться данные?

Заранее благодарю!

2 комментария
Можно ли как-то отправлять и анализировать в Метрике офлайн-конверсии?
Вячеслав
25 октября 2016, 16:40

У кого какие идеи есть о том, как отправлять в Метрику оффлайн конверсии, или хотя бы имитировать их?

Чтобы при изменении статуса сделки (и клиента) в CRM (например, при достижения статуса "продажа"), данные об этом появились в Метрике? В идеале в качестве достижения цели, но можно и как параметр посетителя, по которому можно было бы посчитать конверсию из посетителей в продажу, например. 

Можно ли так сделать?  Даже чисто теоретически?
 

Вариант 1:

В "порядке бреда", вот такая идея:  менеджер из CRM заходит на лендинг, как-то там "логинится" от имени посетителя-клиента (вводит в форму промо-код и JS-скрипт выполняет yaCounterXXXXXX.setUserID( promoCode ) ), и совершает конверсию.  

Чтобы менеджер мог узнать нужный UserID, он может ориентироваться на промо-код, который уникальный для каждого посетителя (который будет указан в заявке с сайта или можно спросить по телефону).

Вариант 2:

Или ещё идея: 
- Менеджер в CRM нажимает на кнопку, и JS-скрипт просто отправляет в метрику нужные данные с указанными UserID клиента. (Из браузера менеджера.)  

Например, что вроде такого:

yaCounterXXXXXX.setUserID( promoCode );
yaCounterXXXXXX.reachGoal('SALE');


Вариант 3:

С помощью API для загрузки параметров посетителей:
https://tech.yandex.ru/metrika/doc/api2/management/userparams/upload-docpage/ 

4 комментария
отложенная конверсия,передача оффлайн данных,userid
2 счетчика и по одной цели у каждого - на одной странице
group8bit
25 октября 2016, 16:40

Добрый день!

Как можно сделать так чтобы работало 2 цели от разных счетчиков  метрики на одной странице.
Пытаюсь сделать с функцией onload, но работает только один из двух.

3 комментария
Узнать среднее время нахождения посетителей на указанной странице сайта
gbip.ooo
25 октября 2016, 16:41

Очень не хватает одного инструмента для оценки качества страницы. А именно - "время нахождения на конкретной странице". Например, год назад страницу Отзывы каждый посетитель в среднем изучал 2 минуты (от перехода на страницу до ухода с неё), а теперь - 10 минут. Страница дольше удерживает человека - значит, она стала интереснее. Сейчас это можно посмотреть только в вебвизоре, причём внутри плеера (неудобно). Подскажите, есть ли нужный нам инструмент где-то в метрике в более удобном виде?

5 комментариев
Как совмещать реферальный хвост и utm-метки , чтобы их распознавала метрика
kelebrit
25 октября 2016, 16:41

Как совмещать реферальный хвости utm-метки , чтобы их распознавала метрика?

Имеем хвост вида f=67

«....ru/?f=67&utm_source=...» почему то не распознается метрикой

2 комментария
Привести выбранные пункты к 100%, чтобы круговая диаграмма была заполнена целиком
gbip.ooo
25 октября 2016, 16:42

1) при показе круговой диаграммы прошу добавить чекбокс "относительное сравнение" (название примерное);

Если говорить буквально по картинке - нужно убрать огромный серый сектор "Другие" и дотянуть пропорционально оставшиеся цветные сектора до полного круга. Для более наглядного сравнения их между собой. То есть не по абсолютному вкладу в 100%, а относительно - между собой.

2) как в текущем интерфейсе можно добиться этого же эффекта?

1 комментарий
Бесплатный 8 (800) подменяется на платный 8 (495)!
infodonsk-elama
27 октября 2016, 17:59

Здравствуйте.

Объясните пожалуйста, почему нет возможности подмены бесплатного 8 (800) на такой же? Какой смысл подмены бесплатного номера 8 (800) на платный 8 (495)? С совершающего звонок клиента списываются деньги.

Будет ли реализована подмена 8 (800) на аналогичный? Когда?
 

3 комментария
целевой звонок,метрика
Не отображается статистика в Яндекс.Метрике
alexrubleff2016
27 октября 2016, 17:59

Несколько дней назад установил счетчик яндекс.метрики на лендинг  http://zarabotokcpa.ru/. Номер счетчика 40277644. Каждый день захожу на лендинг и кликаю по кнопкам. В метрике уже 5 или 6 дней сплошные нули. Долго копался в настройках, выяснил, что вебвизор был не включен. Включил вебвизор. Переустановил счетчик на лендинг. Почти сразу стал показывать, что счетчик установлен корректно (горит зеленый). Уже три дня опять кликаю по кнопкам как были нули так ничего не изменилось. Во вкладке "код счетчика": галочки стоят на вебвизоре и асинхронном коде. В чем может быть проблема?    

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