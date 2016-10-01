Здравствуйте! Ни когда не писал сюда, поэтому не судите строго...))

У меня такой вопрос... По какой-то причине второй день в метрике наблюдаю переход на сайт (не через рекламу) на довольно длительное время (вчера было 4 часа, а сегодня больше 7 часов). Но метрика мне говорит о том, что активность пользователя нулевая... Когда в Вебвизоре я захотел посмотреть, что же там происходило, то почему-то не смог нажть на флажок просмотра (он будто не работает). Что это может быть и как с этим бороться, конечно если что- то не хорошее твориться..

НадеюсьЧто кто нибудь подскажет... Спасибо!