У кого какие идеи есть о том, как отправлять в Метрику оффлайн конверсии, или хотя бы имитировать их?
Чтобы при изменении статуса сделки (и клиента) в CRM (например, при достижения статуса "продажа"), данные об этом появились в Метрике? В идеале в качестве достижения цели, но можно и как параметр посетителя, по которому можно было бы посчитать конверсию из посетителей в продажу, например.
Можно ли так сделать? Даже чисто теоретически?
Вариант 1:
В "порядке бреда", вот такая идея: менеджер из CRM заходит на лендинг, как-то там "логинится" от имени посетителя-клиента (вводит в форму промо-код и JS-скрипт выполняет yaCounterXXXXXX.setUserID( promoCode ) ), и совершает конверсию.
Чтобы менеджер мог узнать нужный UserID, он может ориентироваться на промо-код, который уникальный для каждого посетителя (который будет указан в заявке с сайта или можно спросить по телефону).
Вариант 2:
Или ещё идея:
- Менеджер в CRM нажимает на кнопку, и JS-скрипт просто отправляет в метрику нужные данные с указанными UserID клиента. (Из браузера менеджера.)
Например, что вроде такого:
yaCounterXXXXXX.setUserID( promoCode );
yaCounterXXXXXX.reachGoal('SALE');
Вариант 3:
С помощью API для загрузки параметров посетителей:
https://tech.yandex.ru/metrika/doc/api2/management/userparams/upload-docpage/