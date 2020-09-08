В Яндекс.Метрике можно выдать представительский доступ к логину. Это позволит управлять всеми счетчиками на этом логине с другого аккаунта.
Привет всем!
У меня задача следующая, мне нужно посмотреть id client в метрике которые совершили покупку. Есть данные в CRM. Так как не было сквозной аналитики на тот момент, я решил сделать следующим образом: сопоставить время достижения цели из метрики со временем создания заявки в CRM системе, тем самым получив id клиента
Со временем создания заявки все ясно. А вот со временем достижения цели в метрике проблема. Не могу сформировать отчет так, что бы в нем было 1. Id client 2. Время достижения цели.
Буду благодарен за советы. Заранее спасибо!
1. Где найти код счетчика
Получить код счетчика для установки на сайт можно в настройках счетчика на вкладке «Счетчик». Здесь можно скопировать актуальный код счетчика и установить его на сайт.
На данный момент есть несколько вариаций кода счетчика, которые по-прежнему актуальны:
Как быстро понять, что перед вами устаревший код счетчика:
- содержит в себе конструкцию w.yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika
- начинается с
(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { }); } catch(e) { } });
Как быстро понять, что перед вами новый код счетчика:
- содержит в себе конструкцию ym (XXXXXX, «init», { });
- начинается с
(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};
Старый код будет работать и собирать данные, однако со старым кодом не будут работать новые методы JS API.
Для старого кода следует использовать JS API методы предыдущей версии.
Новый код счетчика будет работать и с новыми методами JS API, и со методами предыдущей версии.
Обратите внимание, что при подключении информера, код счетчика делится на 2 блока:
- код Информера (внутри <!--Yandex.Metrika informer-->)
- код самого счетчика (внутри <!--Yandex.Metrika counter-->).
Такое разделение сделано специально, чтобы Информер можно было добавить в любое место на странице независимо от кода счетчика. Если же установить на страницу только код информера, данные собираться не будут!
2. Установка счетчика для сайтов без CMS
Если ваш сайт небольшой и все его страницы — отдельные файлы, написанные вручную, код необходимо разместить в пределах тегов <head></head> или <body></body> каждого такого файла. Чем выше по коду сайта будет размещён код счетчика, тем быстрее он загрузится и отправит информацию о просмотре. Даже если посетитель почти сразу закроет страницу, такой просмотр, скорее всего, будет засчитан. Это все рекомендации, которые мы можем дать по установке счетчика. Для корректной установки кода счетчика мы рекомендуем обратиться к разработчику сайта или другому специалисту, который отвечает за поддержку вашего сайта.
3. Установка счетчика для сайтов на CMS
Если же в основе сайта — CMS-система, то код счётчика нужно вставить в файл, отвечающий за генерацию заголовка (header) всех страниц сайта. Для получения более подробной инструкции мы рекомендуем обратиться в поддержку используемой CMS.
Для самых популярных CMS есть официальные плагины Метрики, которые позволяют разместить код счётчика автоматически: как правило, достаточно установить плагин и пройти авторизацию. Каталог плагинов можно найти в Справке, внизу страницы, в разделе «Полезные ссылки».
Независимо от способа установки нужно установить код счетчика на все страницы сайта без исключений. Если на каких-то страницах кода не окажется, посетитель будет то возникать, то пропадать из поля зрения Метрики, и в статистику попадут искажённые данные.
4. Проверка корректности установки счетчика на сайте
Проверить корректность установки счетчика на конкретной странице можно:
- C помощью плагинов для Яндекс.Браузера (и Chrome).
- В консоли браузера с помощью параметра _ym_debug=1
5. Установка нескольких счетчиков
На один сайт можно установить сразу несколько счетчиков, все они будут работать корректно. Инструкция по установке нескольких счетчиков есть на странице Справки.
При установке нескольких счетчиков, Вебвизор должен быть включен только на одном из них.
Если у вас есть вопросы по установке счетчика или по другим вопросам, связанным с Яндекс.Метрикой, напишите в нашу Службу поддержки.
Для того, чтобы создать счетчик Яндекс.Метрики, необходимо перейти на страницу https://metrika.yandex.ru и авторизоваться под вашим Яндекс-аккаунтом. Если у вас нет аккаунта в Яндексе, то необходимо зарегистрироваться.
После авторизации вы окажетесь на странице со списком счетчиков (если у вас еще нет счетчика, то вы увидите надпись «Не найдено ни одного счетчика»).
На странице списка счетчиков необходимо нажать на кнопку «Добавить счетчик». При создании счетчика можно заполнить некоторые поля и включить некоторые опции:
- Имя счётчика — это любое название, которое клиент захочет дать счётчику (необязательный параметр).
- Адрес сайта — вводится домен сайта или адрес раздела сайта. Префикс схемы/протокола (http://, https://) указывать не нужно.
В этом поле вы можете указать путь сайта (path в структуре URL). Например, site.ru/category/. При этом не указывайте адрес до определенного файла или фрагмента страницы (символа «#») — эти указания вызовут ошибку в поле для ввода. Кроме того, не будут учитываться переданные в URL параметры (часть адреса после символа «?»).
- Дополнительные адреса — используются для работы функции «Мониторинг доступности сайта» и фильтрации посторонних данных из отчётов. Если вы хотите поставить счетчик на несколько доменов, в поле «Дополнительные адреса» следует указать эти домены (например: spb.site.ru, сайт.рф). Если этого НЕ сделать, по умолчанию данные всё равно будут собираться со всех доменов, где установлен счетчик, но для этих доменов нельзя будет подключить настройку «Мониторинг доступности сайта».
- Принимать данные только с указанных адресов — настройка относится к фильтрации данных (а также настройка «включая поддомены»). Недобросовестные пользователи могут использовать чужой счетчик для накрутки статистики или спам-рассылки. Настройку «Принимать данные только с указанных адресов» следует рекомендовать к подключению, если в отчеты попадает статистика по чужим доменам. После подключения настройки в отчетах счетчика останутся данные по домену, указанному в поле «Адрес сайта» и в поле «Дополнительные адреса», остальные данные будут отфильтрованы.
- Включая поддомены — настройка доступна после подключения «Принимать данные только с указанных адресов». Рекомендуем использовать, если у сайта много поддоменов на которых клиент собирается установить один и тот же счетчик. Чтобы не задавать все поддомены вручную в блоке «дополнительные адреса», можно подключить настройку «Включая поддомены».
- Часовой пояс — следует выбрать часовой пояс, по которому живёт большинство посетителей сайта. Если в списке часовых поясов нет нужного регион, то следует выбрать любой город с подходящим часовым поясом.
- Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм — это инструменты так называемой in-page аналитики. Они показывают, как люди взаимодействуют с каждой страницей сайта, как перемещают курсор и куда кликают, как прокручивают страницу и заполняют анкеты. При подключении настроек соответствующие отчеты будут показывать данные.
Когда все нужные поля будут заполнены, необходимо принять условия пользовательского соглашения и нажать кнопку «Создать счетчик». После этого вы окажетесь на странице с информацией о способах установки счетчика, дополнительными настройками и самим кодом счетчика.
Чтобы завершить создание счетчика, промотайте в конец страницы и нажмите кнопку «Начать пользоваться». Произойдет переход на страницу «Мои счетчики». В списке счетчиков появится только что созданный счетчик.
Далее необходимо настроить и установить счетчик на сайт.
Если у вас есть вопросы по созданию счетчика или другим возможностям Яндекс.Метрики, напишите нам в поддержку.
Счетчик Яндекс.Метрики имеет большое количество настроек. Чтобы попасть в настройки счетчика со страницы «Мои счетчики», нужно кликнуть по значку редактирования в виде шестеренки.
Вкладка «Счетчик»
Настройки счетчика открываются на вкладке «Счетчик», где поля были заполнены при регистрации счетчика (их также можно редактировать и после создания счетчика). Помимо основных настроек, на этой вкладке можно перенести и удалить счетчик, есть код счетчика, способы установки и дополнительные настройки счетчика.
Основные настройки были рассмотрены при создании счетчика.
Перенос/удаление счетчика и дополнительные условия обработки данных
На вкладке «Счетчик» можно:
- перенести счетчик на другой логин
Обратите внимание, что перенос счетчика на логин почты для домена в настройках счетчика недоступен. Если требуется перенести счетчик на логин ПДД, необходимо обратиться за помощью в Службу поддержки Яндекс.Метрики.
- удалить счетчик
При удалении счетчик попадает в список удаленных счетчиков, откуда его можно восстановить в течение 3-х месяцев. По истечении трех месяцев счетчик удалится без возможности восстановления.
- принять дополнительные условия обработки данных
Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм
Инструменты так называемой in-page аналитики. Они показывают, как посетители взаимодействуют с каждой страницей сайта, как перемещают курсор и куда кликают, как прокручивают страницу и заполняют анкеты. При подключении настроек соответствующие отчеты будут показывать данные.
Электронная коммерция
Данная опция позволяет отслеживать взаимодействие посетителей с товарами сайта. При включении этой опции в код счетчика добавится строка ecommerce:«dataLayer» (где dataLayer — имя контейнера по-умолчанию).
Чтобы статистика начала собираться, необходимо настроить передачу данных: https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.html
Контентная аналитика
Опция позволяет включить отчеты по текстовым материалам сайта. Такие отчеты позволяют понять, какой контент нравится посетителям больше и какие источники приводят самую вовлеченную аудиторию. Статистика будет собираться при наличии разметки: https://yandex.ru/support/metrika/publishers/schema-org/schema-org.html#schema-org
Дополнительные настройки счетчика
Обратите внимание, что при включении некоторых дополнительных опций, код счетчика видоизменяется, поэтому, при внесении изменений в настройки кода счетчика, следует сохранять внесенные изменения и обновлять на сайте код счетчика.
- Валюта — Валюта, которая по умолчанию используется для задания ценности цели, а также для данных по доходу Директа и электронной коммерции.
- Тайм-аут визита — это время бездействия посетителя на сайте, после которого визит считается завершенным. По умолчанию тайм-аут визита составляет 30 минут. Поэтому если в отчетах счетчика присутствует большое количество внутренних переходов, и при этом на сайте есть страницы, на которых пользователи могли бы остаться более чем нам 30 минут, то необходимо увеличить время тайм-аута визита. Максимальное значение тайм-аута составляет 360 минут. Однако помните, что без надобности менять тайм-аут визита не требуется, иначе есть риск получить искаженную статистику.
Тайм-аут визитов на примерах:
Посетитель пришел на сайт, Метрика зафиксировала визит. В какой-то момент пользователь отходит от компьютера, например, выпить чаю, и оставляет вкладку со страницей сайта открытой. Спустя 30 минут Метрика считает визит этого посетителя завершенным. Но вот наш пользователь напился чаю и через 40 минут возвращается к работе с сайтом. В таком случае метрика зафиксирует новый визит этого посетителя с источником «внутренний переход», что может исказить статистику.
На странице вашего сайта есть видео длительностью 50 минут. Пользователь пришел на эту страницу, включил видео и просмотрел его до конца. После просмотра видео пользователь переходит на главную страницу сайта, и метрика фиксирует новый визит с источником – внутренний переход.
Рассмотрим подробнее несколько важных опций кода счетчика:
- Отслеживание хеша в адресной строке браузера — данная опция предназначена для AJAX сайтов, чтобы отслеживать так называемые хэши (якоря), что дописываются к адресу сайта после решетки, например site.ru#contacts
- Информер предназначен для того, чтобы на сайте посетителя появился информер счетчика Метрики, отображающий данные о посещаемости сайта. Обратите внимание, что при включении данной опции, в код счетчика добавляется целый кусок кода — код информера. Поэтому, чтобы информер корректно отображался на сайте, необходимо включить опцию информер и установить на сайт код информера вместе с кодом счетчика.
- Альтернативный CDN — данная опция предназначена для того, чтобы использовать Яндекс.Метрику в тех регионах, где имеются проблемы с доступом к сервисам Яндекса. Обратите внимание, что при включении данной опции меняется адрес скрипта Метрики.
- Устаревший код счетчика — устаревший код счетчика стоит устанавливать на сайт только при условии, необходимо использовать предыдущую версию Вебвизора. Актуальная версия кода счетчика поддерживает только Вебвизор 2.0. Также стоит отметить, что устаревший код не поддерживает новые методы JS API. Подробнее: https://yandex.ru/blog/metrika/novyy-kod-v-nastroykakh-schetchika
О других опциях можно почитать в Справке Яндекс.Метрики.
Вкладка «Вебвизор»
Здесь можно включить Вебвизор 2.0 и настроить Вебвизор 1. Если у вас возникли трудности с Вебвизором 1, то необходимо включить Вебвизор 2.0.
Обратите внимание, что код счетчика будет иметь различия, в зависимости от включенной версии Вебвизора. После переключений версий Вебвизора следует обновлять код счетчика на сайте.
Вкладка «Цели»
На данной странице можно задать и настроить цели.
При создании JS-цели предлагается готовый код reachGoal, который нужно будет вставить на сайт:
Вкладка «Фильтры»
Обращайте внимание на корректность настроенных фильтров. Зачастую клиенты создают фильтры невнимательно, и могут вместо исключения трафика выбрать «оставить трафик», и в отчетах будет отображаться только то, что они хотели исключить. Некорректно настроенные фильтры не позволят собирать актуальную статистику.
Здесь можно настроить фильтрацию трафика и операции над ним, согласно заданным условиям.
Например, если необходимо, чтобы действия, совершенные вами на сайте не попадали в отчеты Метрики, то необходимо включить фильтр «Не учитывать мои визиты».
Обратите внимание, фильтр "Не учитывать мои визиты" будет работать в том случае, если клиент авторизован в Метрике в используемом браузере.
Также с помощью фильтров вы сможете ограничить сбор данных
Искажать статистику могут и роботы, которые регулярно заходят на любой сайт. Набеги роботов могут вызывать необъяснимые скачки посещаемости.
При обнаружении всплесков роботного трафика, рекомендуем включить «Фильтрацию роботов по строгим правилам и поведению».
Подробнее про фильтрацию роботов
Для фильтрации роботов можно выбрать только одну из трех опций. По умолчанию подключена опция «фильтровать роботов только по строгим правилам», из отчетов будут удалены посещения роботов, которые «представились», что они роботы. Чаще всего так делают роботы поисковых систем.
«Фильтрация роботов по строгим правилам и по поведению» — из отчетов будут удалены посещения роботов, которые «представились», а также роботов, которых удалось отфильтровать по их поведению на сайте.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Фильтрация роботов применяется к внутреннему трафику, который пришел на счетчик после включения настройки. Также стоит понимать, что фильтрация роботов не запрещает роботам заходить на сайта, а лишь влияет на отображения роботных посещений в основных отчетах.
Вкладка «Уведомления»
Подписываясь на уведомления, клиент подключает функцию «Мониторинг доступности сайта». Метрика будет регулярно проверять главную страницу сайта, указанного в поле «Адрес сайта» и дополнительные адреса на доступность и может сообщать на указанные адреса о проблемах.
В поле «По электронной почте» через запятую можно указать до 5 адресов.
Оповещение по SMS можно выбрать только если в Яндекс.Паспорте есть подтвержденный номер. Для SMS можно выбрать удобное время получения сообщений.
Если не подписаться на уведомления, «Мониторинг» не будет проверять сайт на доступность.
Вкладка «Загрузка данных»
В Метрику можно загрузить и оффлайн данные — параметры посетителей, оффлайн-конверсии и расходы на рекламу.
Вкладка «Доступ»
На данной вкладке можно настроить доступы к счетчику.
Есть несколько видов доступа:
Публичный доступ
При включении такого доступа, будет доступна ссылка на публичные отчеты.
Если на сайте установлен информер Яндекс.Метрики, то доступ к публичной статистике можно получить по клику на него.
Пользователю, который просматривает статистику по публичному доступу, не будут видны:
- поисковые системы;
- поисковые фразы;
- отчеты групп Целевой звонок и Директ;
- отчет «Содержимое заказов» группы Электронная коммерция;
- воспроизведение посещений в Вебвизоре.
Гостевой доступ
Чтобы дать доступ к статистике другому пользователю Яндекса:
- На вкладке «Доступ» (в блоке «Индивидуальный доступ») нажмите кнопку «Добавить пользователя».
- В появившемся окне введите логин пользователя, которому предоставляется доступ, и в выпадающем списке выберите уровень доступа:
- «Только просмотр» — пользователь сможет только просматривать настройки и статистику по вашему счетчику. При этом пользователь не сможет сохранять сегменты при формировании отчета, сохранять отчет, добавлять его в избранное.
- «Редактирование» — пользователь сможет полностью управлять счетчиком (за исключением его удаления).
Нажмите кнопку Добавить, а затем — Сохранить.
Чтобы просмотреть статистику по гостевому доступу, пользователь должен быть зарегистрирован и авторизован на Яндексе.
Доступ к отчетам Монетизации
На счетчиках, где есть отчеты Монетизации, можно отдельно управлять доступ к таким отчетам:
Вкладка «Подключение отчетов»
На данной вкладке собраны различные возможности Яндекс.Метрики, доступные к подключению.
Если вы не видите на счетчике какой-либо отчет (например, «Директ, сводка» или отчеты группы «Электронная коммерция»), то, скорее всего, к данному счетчику не подключен необходимый инструмент или счетчик не связан с другим сервисом (например, Директ).
Например, отчеты группы «Целевой звонок» станут доступны только после того, как для данного счетчика будет подключен номер Целевого звонка. После этого на вкладке «Подключение отчетов» инструмент «Целевой звонок» станет помечен как «Подключено».
На этом рассмотрение настроек счетчика Метрики подходит к концу.
Если у вас есть вопросы по настройкам счетчика или есть другие вопросы по Метрике, напишите нам в поддержку.
В интерфейсе Яндекс.Метрики появился раздел интеграций, где собраны полезные сервисы и дополнения!
Подробнее читайте в нашем Блоге.
Если вы — разработчик, и не нашли вашей интеграции с Метрикой в новом разделе, напишите нам. Будем рады дополнить список!
$ch = curl_init('https://api-metrika.yandex.net/stat/v1/data/bytime?' . urldecode(http_build_query($params))); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Authorization: OAuth ' . $token)); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); $res = curl_exec($ch); curl_close($ch)
Первые несколько раз в ответе была статистика, теперь всё время:
{«errors»:[{«error_type»:«access_denied»,«message»:«Access is denied»}],«code»:403,«message»:«Access is denied»}
В чём может быть проблема? Токиен получал тем-же аккаунтом которым и счётчик создавался. И главное сначала то работало, код тот-же самый остался.
Чтобы отслеживать полезные действия посетителей сайта, обычно не обойтись без помощи разработчика. Например, чтобы завести цель на клик по кнопке, нужно вносить изменения в код страницы. Но далеко не каждый владелец сайта или маркетолог умеет программировать или может заказать такую услугу. И даже если в компании есть разработчик, он не всегда может оперативно помочь с настройкой целей.
Мы в Метрике хотим сделать работу с целями как можно более простой — чтобы специалисты без навыков работы с кодом могли быстро настроить отслеживание важных событий на сайте. Для этого мы сделали новые типы целей — на клик по номеру телефона или по адресу электронной почты, а также на отправку формы. Обращаться к разработчику не понадобится: чтобы такая цель начала собирать статистику, нужно просто добавить её в интерфейсе Метрики.
Подробнее читайте в статье нашего Блога.
Загружать рекламные расходы в Метрику стало ещё проще: теперь прямо в интерфейсе Метрики можно за пару кликов привязать кабинет Google Ads, чтобы статистика по этой рекламной системе появилась в отчёте по расходам и ROI.
Отчёт по расходам на рекламу и ROI позволяет наглядно сравнить расходы, CPA, конверсию, ROI и ДРР всех рекламных каналов, которые приводят трафик на сайт. В отчёт можно добавить расходы из любых рекламных систем, ссылки в которых размечены UTM-метками. Загружать рекламные расходы можно вручную, по API или с помощью одного из коннекторов. А для Google Ads теперь доступно прямое подключение данных о расходах.
Подробнее читайте в нашем Блоге.