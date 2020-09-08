Счетчик Яндекс.Метрики имеет большое количество настроек. Чтобы попасть в настройки счетчика со страницы «Мои счетчики», нужно кликнуть по значку редактирования в виде шестеренки.

Переход в настройки счетчика

Вкладка «Счетчик»

Настройки счетчика открываются на вкладке «Счетчик», где поля были заполнены при регистрации счетчика (их также можно редактировать и после создания счетчика). Помимо основных настроек, на этой вкладке можно перенести и удалить счетчик, есть код счетчика, способы установки и дополнительные настройки счетчика.

Основные настройки были рассмотрены при создании счетчика.

Перенос/удаление счетчика и дополнительные условия обработки данных

На вкладке «Счетчик» можно:

перенести счетчик на другой логин Обратите внимание, что перенос счетчика на логин почты для домена в настройках счетчика недоступен. Если требуется перенести счетчик на логин ПДД, необходимо обратиться за помощью в Службу поддержки Яндекс.Метрики.

удалить счетчик При удалении счетчик попадает в список удаленных счетчиков, откуда его можно восстановить в течение 3-х месяцев. По истечении трех месяцев счетчик удалится без возможности восстановления.

принять дополнительные условия обработки данных

Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм

Инструменты так называемой in-page аналитики. Они показывают, как посетители взаимодействуют с каждой страницей сайта, как перемещают курсор и куда кликают, как прокручивают страницу и заполняют анкеты. При подключении настроек соответствующие отчеты будут показывать данные.

Электронная коммерция

Данная опция позволяет отслеживать взаимодействие посетителей с товарами сайта. При включении этой опции в код счетчика добавится строка ecommerce:«dataLayer» (где dataLayer — имя контейнера по-умолчанию).

Чтобы статистика начала собираться, необходимо настроить передачу данных: https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.html

Контентная аналитика

Опция позволяет включить отчеты по текстовым материалам сайта. Такие отчеты позволяют понять, какой контент нравится посетителям больше и какие источники приводят самую вовлеченную аудиторию. Статистика будет собираться при наличии разметки: https://yandex.ru/support/metrika/publishers/schema-org/schema-org.html#schema-org

Дополнительные настройки счетчика

Обратите внимание, что при включении некоторых дополнительных опций, код счетчика видоизменяется, поэтому, при внесении изменений в настройки кода счетчика, следует сохранять внесенные изменения и обновлять на сайте код счетчика.

Валюта — Валюта, которая по умолчанию используется для задания ценности цели, а также для данных по доходу Директа и электронной коммерции.

— Валюта, которая по умолчанию используется для задания ценности цели, а также для данных по доходу Директа и электронной коммерции. Тайм-аут визита — это время бездействия посетителя на сайте, после которого визит считается завершенным. По умолчанию тайм-аут визита составляет 30 минут. Поэтому если в отчетах счетчика присутствует большое количество внутренних переходов, и при этом на сайте есть страницы, на которых пользователи могли бы остаться более чем нам 30 минут, то необходимо увеличить время тайм-аута визита. Максимальное значение тайм-аута составляет 360 минут. Однако помните, что без надобности менять тайм-аут визита не требуется, иначе есть риск получить искаженную статистику.



Тайм-аут визитов на примерах:

— это время бездействия посетителя на сайте, после которого визит считается завершенным. По умолчанию тайм-аут визита составляет 30 минут. Поэтому если в отчетах счетчика присутствует большое количество внутренних переходов, и при этом на сайте есть страницы, на которых пользователи могли бы остаться более чем нам 30 минут, то необходимо увеличить время тайм-аута визита. Максимальное значение тайм-аута составляет 360 минут. Однако помните, что без надобности менять тайм-аут визита не требуется, иначе есть риск получить искаженную статистику. Тайм-аут визитов на примерах: Посетитель пришел на сайт, Метрика зафиксировала визит. В какой-то момент пользователь отходит от компьютера, например, выпить чаю, и оставляет вкладку со страницей сайта открытой. Спустя 30 минут Метрика считает визит этого посетителя завершенным. Но вот наш пользователь напился чаю и через 40 минут возвращается к работе с сайтом. В таком случае метрика зафиксирует новый визит этого посетителя с источником «внутренний переход», что может исказить статистику.

На странице вашего сайта есть видео длительностью 50 минут. Пользователь пришел на эту страницу, включил видео и просмотрел его до конца. После просмотра видео пользователь переходит на главную страницу сайта, и метрика фиксирует новый визит с источником – внутренний переход.

Рассмотрим подробнее несколько важных опций кода счетчика:

Отслеживание хеша в адресной строке браузера — данная опция предназначена для AJAX сайтов, чтобы отслеживать так называемые хэши (якоря), что дописываются к адресу сайта после решетки, например site.ru#contacts

— данная опция предназначена для AJAX сайтов, чтобы отслеживать так называемые хэши (якоря), что дописываются к адресу сайта после решетки, например site.ru#contacts Информер предназначен для того, чтобы на сайте посетителя появился информер счетчика Метрики, отображающий данные о посещаемости сайта. Обратите внимание, что при включении данной опции, в код счетчика добавляется целый кусок кода — код информера. Поэтому, чтобы информер корректно отображался на сайте, необходимо включить опцию информер и установить на сайт код информера вместе с кодом счетчика.



предназначен для того, чтобы на сайте посетителя появился информер счетчика Метрики, отображающий данные о посещаемости сайта. Обратите внимание, что при включении данной опции, в код счетчика добавляется целый кусок кода — код информера. Поэтому, чтобы информер корректно отображался на сайте, необходимо включить опцию информер и установить на сайт код информера вместе с кодом счетчика. Альтернативный CDN — данная опция предназначена для того, чтобы использовать Яндекс.Метрику в тех регионах, где имеются проблемы с доступом к сервисам Яндекса. Обратите внимание, что при включении данной опции меняется адрес скрипта Метрики.



— данная опция предназначена для того, чтобы использовать Яндекс.Метрику в тех регионах, где имеются проблемы с доступом к сервисам Яндекса. Обратите внимание, что при включении данной опции меняется адрес скрипта Метрики. Устаревший код счетчика — устаревший код счетчика стоит устанавливать на сайт только при условии, необходимо использовать предыдущую версию Вебвизора. Актуальная версия кода счетчика поддерживает только Вебвизор 2.0. Также стоит отметить, что устаревший код не поддерживает новые методы JS API. Подробнее: https://yandex.ru/blog/metrika/novyy-kod-v-nastroykakh-schetchika



О других опциях можно почитать в Справке Яндекс.Метрики.

Вкладка «Вебвизор»

Здесь можно включить Вебвизор 2.0 и настроить Вебвизор 1. Если у вас возникли трудности с Вебвизором 1, то необходимо включить Вебвизор 2.0.

Обратите внимание, что код счетчика будет иметь различия, в зависимости от включенной версии Вебвизора. После переключений версий Вебвизора следует обновлять код счетчика на сайте.



Вкладка «Цели»

На данной странице можно задать и настроить цели.

При создании JS-цели предлагается готовый код reachGoal, который нужно будет вставить на сайт:

Вкладка «Фильтры»

Обращайте внимание на корректность настроенных фильтров. Зачастую клиенты создают фильтры невнимательно, и могут вместо исключения трафика выбрать «оставить трафик», и в отчетах будет отображаться только то, что они хотели исключить. Некорректно настроенные фильтры не позволят собирать актуальную статистику.



Здесь можно настроить фильтрацию трафика и операции над ним, согласно заданным условиям.

Например, если необходимо, чтобы действия, совершенные вами на сайте не попадали в отчеты Метрики, то необходимо включить фильтр «Не учитывать мои визиты».

Обратите внимание, фильтр "Не учитывать мои визиты" будет работать в том случае, если клиент авторизован в Метрике в используемом браузере.

Также с помощью фильтров вы сможете ограничить сбор данных

Искажать статистику могут и роботы, которые регулярно заходят на любой сайт. Набеги роботов могут вызывать необъяснимые скачки посещаемости.

Стандартные отчеты -> Мониторинг -> Роботы

При обнаружении всплесков роботного трафика, рекомендуем включить «Фильтрацию роботов по строгим правилам и поведению».

Подробнее про фильтрацию роботов

Для фильтрации роботов можно выбрать только одну из трех опций. По умолчанию подключена опция «фильтровать роботов только по строгим правилам», из отчетов будут удалены посещения роботов, которые «представились», что они роботы. Чаще всего так делают роботы поисковых систем.

«Фильтрация роботов по строгим правилам и по поведению» — из отчетов будут удалены посещения роботов, которые «представились», а также роботов, которых удалось отфильтровать по их поведению на сайте.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Фильтрация роботов применяется к внутреннему трафику, который пришел на счетчик после включения настройки. Также стоит понимать, что фильтрация роботов не запрещает роботам заходить на сайта, а лишь влияет на отображения роботных посещений в основных отчетах.

Вкладка «Уведомления»

Подписываясь на уведомления, клиент подключает функцию «Мониторинг доступности сайта». Метрика будет регулярно проверять главную страницу сайта, указанного в поле «Адрес сайта» и дополнительные адреса на доступность и может сообщать на указанные адреса о проблемах.

В поле «По электронной почте» через запятую можно указать до 5 адресов.

Оповещение по SMS можно выбрать только если в Яндекс.Паспорте есть подтвержденный номер. Для SMS можно выбрать удобное время получения сообщений.

Если не подписаться на уведомления, «Мониторинг» не будет проверять сайт на доступность.

Вкладка «Загрузка данных»

В Метрику можно загрузить и оффлайн данные — параметры посетителей, оффлайн-конверсии и расходы на рекламу.

Вкладка «Доступ»

На данной вкладке можно настроить доступы к счетчику.

Есть несколько видов доступа:

Публичный доступ

При включении такого доступа, будет доступна ссылка на публичные отчеты.

Если на сайте установлен информер Яндекс.Метрики, то доступ к публичной статистике можно получить по клику на него.

Пользователю, который просматривает статистику по публичному доступу, не будут видны:

поисковые системы;

поисковые фразы;

отчеты групп Целевой звонок и Директ;

отчет «Содержимое заказов» группы Электронная коммерция;

воспроизведение посещений в Вебвизоре.

Гостевой доступ

Чтобы дать доступ к статистике другому пользователю Яндекса:

На вкладке «Доступ» (в блоке «Индивидуальный доступ») нажмите кнопку «Добавить пользователя». В появившемся окне введите логин пользователя, которому предоставляется доступ, и в выпадающем списке выберите уровень доступа: «Только просмотр» — пользователь сможет только просматривать настройки и статистику по вашему счетчику. При этом пользователь не сможет сохранять сегменты при формировании отчета, сохранять отчет, добавлять его в избранное. «Редактирование» — пользователь сможет полностью управлять счетчиком (за исключением его удаления).

Нажмите кнопку Добавить, а затем — Сохранить.

Чтобы просмотреть статистику по гостевому доступу, пользователь должен быть зарегистрирован и авторизован на Яндексе.

Доступ к отчетам Монетизации

На счетчиках, где есть отчеты Монетизации, можно отдельно управлять доступ к таким отчетам:

Вкладка «Подключение отчетов»

На данной вкладке собраны различные возможности Яндекс.Метрики, доступные к подключению.

Если вы не видите на счетчике какой-либо отчет (например, «Директ, сводка» или отчеты группы «Электронная коммерция»), то, скорее всего, к данному счетчику не подключен необходимый инструмент или счетчик не связан с другим сервисом (например, Директ).

Например, отчеты группы «Целевой звонок» станут доступны только после того, как для данного счетчика будет подключен номер Целевого звонка. После этого на вкладке «Подключение отчетов» инструмент «Целевой звонок» станет помечен как «Подключено».





На этом рассмотрение настроек счетчика Метрики подходит к концу.

Если у вас есть вопросы по настройкам счетчика или есть другие вопросы по Метрике, напишите нам в поддержку.