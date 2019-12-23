Приложение Народная карта теперь и в Беларуси

Привет всем!



Третьей по счету страной, где стало доступно приложение Народная карта, стала Беларусь. Напомним, что ранее публикация прошла в Казахстане. Давайте посмотрим, что значит это открытие для тех, кто его ждал.

Помимо появления возможности установки приложения на территории страны, в Снимках местности стали доступны фотографии, которые были сделаны раньше. Это значит, что уже сейчас карту можно уточнять по снимкам дорог, а также заранее изучать маршруты. А еще можно делать снимки самостоятельно уже сейчас, поэтому предлагаем вспомнить о двух основных функциях приложения.

Съемка дорог





Во-первых, приложение может снимать дороги. Для этого устройство необходимо установить на лобовое стекло автомобиля. Фотографии станут доступны в интерфейсе в слое Снимки местности в течение 8 часов после их отправки. Перед началом использования приложения можно почитать рекомендации по съемке.



Передача сообщений о неточностях





Во-вторых, можно снимать точечно и сообщать о неточностях в пешеходном режиме. Фотографии публикуются примерно в течение двух часов в Сообщениях о неточностях, в типе «Другое». Снимок, сделанный в пешеходном режиме, после разбора неточности останется на карте в виде точки синего цвета.





Почитать о том, как использовать приложение в пешеходном режиме, можно здесь.

Из важных технических особенностей следует отметить то, что приложение работает на Android не ниже 5-й версии.



Основной список вопросов, которые обычно возникают при использовании, можно найти в FAQ по приложению. Если вы не нашли ответ на свой вопрос, тогда задайте его в комментариях — мы постараемся на него ответить в ближайшее время.



Да: и еще снимки, сделанные в приложении, можно видеть в Яндекс.Картах в разделе Зеркала в русскоязычном интерфейсе на домене by. Обязательно найдите время в предстоящие выходные, чтобы опробовать приложение и отправить ваш первый снимок. И желаем, чтобы в новом году карта Беларуси стала еще точнее!





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