Привет всем!
Мобильное приложение Народная карта стало доступно для скачивания в Google Play для жителей Казахстана. Дополнительным изменением, коснувшимся новой версии, стало появление казахского языка.
Напомним, что приложение было доступно для скачивания для пользователей Google Play в России. Казахстан, таким образом, стал второй страной, где можно установить приложение.
Также для тех устройств, где казахский язык используется в качестве основного, при скачивании будет предустановлена соответствующая языковая версия. Это сделает использование приложения более комфортным для тех, кто предпочитает казахский язык русскому.
Что можно делать в приложении?
Во-первых, с его помощью можно снимать улицы. Полученные снимки можно использовать в качестве основного источника как для рисования, так и для модерации правок. Помимо этого, по полученным снимкам на карте создаются предположения о неточностях. Среди них, например, предположения о неверно заданных скоростных ограничениях, отсутствии или неверном типе парковки.
Во-вторых, приложение можно использовать в пешеходном режиме и сообщать о неточностях, делая точечные снимки местности. Например, можно передать информацию об адресе или подъезде, об отсутствующей пешеходной дорожке или детской площадке, шлагбауме или заборе. Сценариев использования функции довольно много, главное — вовремя заметить изменение на местности.
Поздравляем местных народных картографов с появлением нового инструмента для картографирования и желаем как можно скорее его опробовать в деле!
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Читать подробнее о съемке дорог
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Приложение Народная карта теперь доступно в Казахстане
Привет всем!