Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Приложение Народная карта теперь доступно в Казахстане

Привет всем!

Мобильное приложение Народная карта стало доступно для скачивания в Google Play для жителей Казахстана. Дополнительным изменением, коснувшимся новой версии, стало появление казахского языка.

Напомним, что приложение было доступно для скачивания для пользователей Google Play в России. Казахстан, таким образом, стал второй страной, где можно установить приложение.

Также для тех устройств, где казахский язык используется в качестве основного, при скачивании будет предустановлена соответствующая языковая версия. Это сделает использование приложения более комфортным для тех, кто предпочитает казахский язык русскому. 

Что можно делать в приложении?



Во-первых, с его помощью можно снимать улицы. Полученные снимки можно использовать в качестве основного источника как для рисования, так и для модерации правок. Помимо этого, по полученным снимкам на карте создаются предположения о неточностях. Среди них, например, предположения о неверно заданных скоростных ограничениях, отсутствии или неверном типе парковки.



Во-вторых, приложение можно использовать в пешеходном режиме и сообщать о неточностях, делая точечные снимки местности. Например, можно передать информацию об адресе или подъезде, об отсутствующей пешеходной дорожке или детской площадке, шлагбауме или заборе. Сценариев использования функции довольно много, главное — вовремя заметить изменение на местности.

Поздравляем местных народных картографов с появлением нового инструмента для картографирования и желаем как можно скорее его опробовать в деле!

Скачать приложение 
Найти ответ на вопрос о приложении
Читать подробнее о съемке дорог 
Узнать, как сообщить о неточности на карте с помощью приложения
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Сообщить об ошибочном снимке на карте

6 комментариев
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Fleget
Сотрудник Яндексавчера, 16:48
Ура!
Руслан
вчера, 17:31
Наконец-то! Спасибо большое за запуск приложения :)
Семён Федотов
вчера, 17:42
Ну, с почином! Теперь желаю удачного продвижения на запад))
Илья
вчера, 18:28
С нетерпением ждём работы приложения в Беларуси.
DasPetroff
вчера, 22:41
Под IOS в этом году ждать ?? 30% процентов рисовальщиков с яблочниками точно в рисовании ограничиваете((
X0tabы4
вчера, 23:02
Спасибо! Очень рад.
Было бы в ней функция для удаления не нужных снимков для показа. Чтоб не весь альбом удалять из-за "пару" лишних снимков.


p.s. Жду теперь приложение "Блокнот картографа"