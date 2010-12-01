декабрь 2010
2 декабря 2010, 17:00
8 декабря 2010, 09:26
8 декабря 2010, 14:05
17 декабря 2010, 16:30
Там, помимо запуска новых спутниковых снимков, еще про обновление схем городов на Яндекс.Картах и подборка интересных объектов из "новых" городов.
Новые спутниковые снимки: 160 городов
Сервис Яндекс.Карты пополнился новыми спутниковыми снимками высокого разрешения сразу на 160 городов, а также крупных посёлков и станиц России, Украины, Казахстана, Эстонии, Латвии и Литвы.
Впервые на сервисе появились спутниковые снимки таких региональных центров как Красноярск, Йошкар-Ола, Владикавказ и Сыктывкар. Новые снимки теперь есть и для таких знаменитых мест, как Соловки, Валаам, Тобольск, Великий Устюг, Красная Поляна, Юрьев-Польский, Нарва и Ивангород.
Полный список новых снимков можно посмотреть здесь.
Сегодня же обновлены карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга и Волгограда. В рамках обновления добавлены новые карты для 19 городов Ленинградской области и карта уральского города Берёзовский.
Владивосток - строительство моста через бухту Золотой Рог
Примечательно, что совсем рядом на снимках оказались самый маленький город России, Магас (население 400 человек) и самый большой не-город, станица Орджоникидзевская (население 65 000 человек).
И ещё совпадение – появились снимки двух знаменитых объектов, изображенных на российских денежных купюрах:
- Пятницкая часовня на Караульной горе в Красноярске, изображенная на 10-рублёвой купюре
- Огромный мост через реку Амур в Хабаровске, украсивший купюру достоинством 5000 рублей
Приглашаем всех желающих на Народную карту - рисовать по новым спутниковым снимкам.
Яндекс.Карты. Больше новых снимков!