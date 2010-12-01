Клуб Народной карты

декабрь 2010
Кафе/магазины в жилых домах
biodocs
1 декабря 2010, 12:23
Добрый день!
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23 комментария
Народная карта на вашем сайте
Lobov Sergey
2 декабря 2010, 17:00
Сегодня Народная карта появилась в API Яндекс.Карт. Теперь у вас есть возможность встроить Народную карту на свой сайт, а также управлять картой и ее содержимым.
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34 комментария
API,старая Народная карта
"Народная карта". Что нам говорит название?
Удалённый пользователь
3 декабря 2010, 18:23
Давайте посмотрим: карта (чья?) народная. Название чётко нам говорит, что карта принадлежит народу, а на самом деле Яндексу.
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34 комментария
Как отмечать перегородку дороги
NKoT
6 декабря 2010, 10:51
У меня во дворе установили 2 железные палки с 1м.Теперь там можно только пройти или проехать на мотоцикле.
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5 комментариев
Рисуйте плз дороги до посёлков, дач, деревень.
voviki
7 декабря 2010, 10:48
Лето не за горами, сезон гостевых поездок по дачам друзей! Когда вы
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2 комментария
НЯК для новичков. Долой последовательность.
Чита Лайф
8 декабря 2010, 09:26
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Об искусственном сдерживнии прорисовки сети улиц и дорог в Правобережной части Санкт-Петербурга
Удалённый пользователь
8 декабря 2010, 09:27
Вместо эпиграфа
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17 комментариев
дороги
Список фичреквестов
Lobov Sergey
8 декабря 2010, 14:05
Тема "Фичреквесты", в которой собираются запросы пользователей на улучшения сервиса, в связи с большим количеством комментариев в топике стала малопригодной для полноценного использования. Читать 650 с лишним комментариев для того, чтобы понять, был ли уже в теме "твой" запрос, вряд ли кто-то будет.
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4 комментария
НЯК уже в МЯК!
Tolik
10 декабря 2010, 17:51
В соседнем клубе вчера появилась новость:
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8 комментариев
Координаты контуров районов
nick-nesterov
10 декабря 2010, 18:37
Привет! На народной карте отмечены контуры районов Москвы. Подскажите, как можно получить геокоординаты ключевых точек контуров (для создания собственной карты), чтобы вручную не прокликивать все контуры?
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2 комментария
Экспорт GPX треков???
AC-TRASH
13 декабря 2010, 14:23
наношу внутредоворовые проезды, которых в моем городе почти нет - я умничка!
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13 комментариев
Как Вы считаете, какие дороги правильно обозначать как "магистрали"
Danidin
13 декабря 2010, 14:23
Мониторинг общественного мнения :)
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8 комментариев
дороги
Модераторы
Александр
15 декабря 2010, 12:37
Зачем нужны модераторы в конкретной области, если объекты всё равно подтверждает Робот?
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28 комментариев
модерация
Проектируемые объекты
Danidin
16 декабря 2010, 13:25
Предлагаю в этой теме решить судьбу проектируемых объектов. Надо ли удалять то, что только в проекте? Согласно правилам, надо. Это засоряет карту и сбивает с толку пользователей. Но... некоторые товарищи считают по своему, снова и снова отмечают такие объекты.
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22 комментария
правила,дороги
Новые спутниковые снимки
Lobov Sergey
16 декабря 2010, 13:46
Всем привет!
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117 комментариев
спутники
Точечные объекты
Lobov Sergey
16 декабря 2010, 18:11
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50 комментариев
старая Народная карта
Об обновлении Яндекс.Карт
Lobov Sergey
17 декабря 2010, 16:30
Пост в блоге Яндекса.
Там, помимо запуска новых спутниковых снимков, еще про обновление схем городов на Яндекс.Картах и подборка интересных объектов из "новых" городов.
Новые спутниковые снимки: 160 городов
Сервис Яндекс.Карты пополнился новыми спутниковыми снимками высокого разрешения сразу на 160 городов, а также крупных посёлков и станиц России, Украины, Казахстана, Эстонии, Латвии и Литвы.

Впервые на сервисе появились спутниковые снимки таких региональных центров как Красноярск, Йошкар-Ола, Владикавказ и Сыктывкар. Новые снимки теперь есть и для таких знаменитых мест, как Соловки, Валаам, Тобольск, Великий Устюг, Красная Поляна, Юрьев-Польский, Нарва и Ивангород.

Полный список новых снимков можно посмотреть здесь.

Сегодня же обновлены карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга и Волгограда. В рамках обновления добавлены новые карты для 19 городов Ленинградской области и карта уральского города Берёзовский.

Владивосток - строительство моста через бухту Золотой Рог

 
 
Примечательно, что совсем рядом на снимках оказались самый маленький город России, Магас (население 400 человек) и самый большой не-город, станица Орджоникидзевская (население 65 000 человек).
И ещё совпадение – появились снимки двух знаменитых объектов, изображенных на российских денежных купюрах:

Приглашаем всех желающих на Народную карту - рисовать по новым спутниковым снимкам.


Яндекс.Карты. Больше новых снимков!

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Припять
NKoT
17 декабря 2010, 16:31
Недавно сделали спутник для Припяти и это произвело волну редактирования и рисования(преимущественно моя) и возникли вопросы:
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4 комментария
Лес около Великого Устюга
Акишин Дмитрий
17 декабря 2010, 19:50
Я уже обращался по этому поводу в клуб. Ситуация: отмеченный около Великого Устюга лес удаляется модератором. К сожалению, я упустил момент удаления. В прошлый раз все объекты  были восстановлены.
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4 комментария
Многоуровневое пересечение рек
Hirurg-1000
19 декабря 2010, 19:34
В этом месте
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6 комментариев