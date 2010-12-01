D anidin

Предлагаю в этой теме решить судьбу проектируемых объектов. Надо ли удалять то, что только в проекте? Согласно правилам, надо. Это засоряет карту и сбивает с толку пользователей. Но... некоторые товарищи считают по своему, снова и снова отмечают такие объекты.