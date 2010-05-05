n ovitskiy-spb

Смотрел я тут недавно какие карты создавали люди, и вдруг наткнулся на контур Ладожского озера. Вижу, граница проведена неровно, ну в общем, какой-то имбецил рисовал в погоне за временем, типа, "вот обрисую Ладожское озеро и все узнают какой я крутой". Ну так вот, Фрукту было не впадлу потратить полтора часа, чтобы подправить контуры, ну там, по-тщательней полуострова обрисовать, все такое. И вот, закончил я работу, жму "сохранить", и мне выдается удивительное сообщение: "превышена максимальная площадь объекта". Круто, правда? Короче, я разочарован. Объясните, зачем вы сделали порог размера создаваемого объекта.