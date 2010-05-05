Клуб Народной карты

май 2010
В Народной карте я больше
Сергей
5 мая 2010, 13:51
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2 комментария
"Названия" жилых домов
dovos
5 мая 2010, 13:51
В процессе редактирования карты возник вопрос.
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7 комментариев
правила
Качество снимков
Максим
5 мая 2010, 13:52
Нет, я конечно понимаю, что в России всё делается не ок, но всё же. Есть один дачный посёлок, так там качество снимков - ужасное. Вот ссылка на тот посёлок на Викимапии - http://wikimapia.org/1885832/ru/Дачный-поселок . Как видите, всё видно до мельчайших деталей. А на Яндексе.. Брр
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4 комментария
спутники
где и кто модераторы
Александр Белов
5 мая 2010, 13:52
Нельзя ли опубликовать список модераторов с привязками  к конкретным территориям? А то есть подозрение, что в Туле их вообще нет.
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4 комментария
модерация
Районы в Москве
Re:dactor
5 мая 2010, 13:52
Смотрю модератор Александр сегодня из наименований районов убрал слово "район" и его принадлежность к округу, т.е. оставил только одно название. Это неправильно. Слово "район" подразумевает административно-территориальное деление определенного района, а просто одно название скорей подразумевает местность, т.е. рисуемые границы могуть быть условными, а при районировании они официально закреплены. Тем более если смотреть на Москву при среднем масштабировании, то не очень-то и понятно, что это такое.
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12 комментариев
модерация,правила
Классификация населенных пунктов. Вопрос о "пгт".
yanakilon
5 мая 2010, 13:52
 
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9 комментариев
правила
Составные объекты?
leshaogonkov
6 мая 2010, 14:10
Ну вот нарисовал я округа САО, и само сао теперь выделить очень проблематично, всё время попадаешь на какой-то район.
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3 комментария
Контур типа «Другое»
Алексей Я.
6 мая 2010, 19:10
Почему для контура типа «Другое» нельзя задать адрес (отсутствуют атрибуты "Номер" и "Улица")?
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20 комментариев
старая Народная карта
Чейнджсет
Алексей Я.
6 мая 2010, 19:10
Что такое "Удалить чейнджсет"? Как это будет по-русски?
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5 комментариев
модерация,багрепорт
Ошибка при маштабировании в момент редактирования.
Алексей
6 мая 2010, 19:33
Что делать в такой ситауции:
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21 комментарий
багрепорт
Заголовок не указан
ООО "Техно-м"
7 мая 2010, 15:55
Отображение изменений на проекте Яндекс.Карта.
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42 комментария
Глюк с амперсандом
В
11 мая 2010, 11:43
Если в названии объекта вставить "&", то он заменяется на "&amp;"
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2 комментария
багрепорт
Что надо рисовать?
Станислав Ашманов
11 мая 2010, 11:43
Приветствую всех! Зарегистрировался тут, поотмечал свой дом и дома вокруг, парочку мест, куда часто заглядываю, и возник вопрос: у меня есть желание отмечать новые объекты, но какие имеют приоритет? Просто отмечать любые дома? Или бросить свои силы на прорисовку какого-то района?
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4 комментария
правила
Название
Vydra
11 мая 2010, 11:43
Мне кажется, что "НароднАЯ Яндес.КартА" имеет единственное число, а не множественное (n.mapS.yandex.ru), которое указано в адресной строке. 
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15 комментариев
правила
Ладожское озеро
novitskiy-spb
13 мая 2010, 19:20
Смотрел я тут недавно какие карты создавали люди, и вдруг наткнулся на контур Ладожского озера. Вижу, граница проведена неровно, ну в общем, какой-то имбецил рисовал в погоне за временем, типа, "вот обрисую Ладожское озеро и все узнают какой я крутой". Ну так вот, Фрукту было не впадлу потратить полтора часа, чтобы подправить контуры, ну там, по-тщательней полуострова обрисовать, все такое. И вот, закончил я работу, жму "сохранить", и мне выдается удивительное сообщение: "превышена максимальная площадь объекта". Круто, правда? Короче, я разочарован. Объясните, зачем вы сделали порог размера создаваемого объекта.
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20 комментариев
Ещё один глюк, теперь с символом вертикальной черты
В
15 мая 2010, 14:38
http://n.maps.yandex.ru/?ll=52.358922%2C55.698052&spn=0.007902%2C0.002357&l=wskl
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1 комментарий
багрепорт
Как написать другому пользователю?
В
17 мая 2010, 17:41
Вот, например, пользователь Helga изменил что-то (геометрию объекта, например), а что именно - непонятно, как написать и уточнить лично у этого пользователя?
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5 комментариев
кнопка на Яndex города
Максим Анатольевич Фамилия
17 мая 2010, 17:41
Уважаемые разработчики. Обращаюсь к вам с просьбой сделать кнопку "пригласить друга" в Яndex города
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4 комментария
Старые названия улиц.
Ветер
18 мая 2010, 14:57
Белгород был одним из последних городов затронутых таким модным явлением как переименование улиц на старый-новый лад. Но увы, новый мэр решил, что выпендрица он может только в этом направлении. Ну да ладно вопрос не в этом. Значит я лично, да и остальные "картоделы" наносили современное название улиц. Потом появился товарищь который поправил название в стиле - бульвар Свято-Троицкий (пр-т Ленина).
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9 комментариев
дороги
Как создать здание сложной формы?
thunderguy1980
19 мая 2010, 17:00
Вот пример здания которое я не знаю как создать.
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5 комментариев