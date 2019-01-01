Приветствую! Три заявленных населённых пункта Липоводолинского района нарисованы, а это значит, что пришла пора закрывать совред :)
Приветствую всех народных картографов! Предлагаю вам принять участие в совместном редактировании станицы Каневской Краснодарского края
Может стоит поудалять адреса с названий для подписи ТСЖ? Пример
Добро пожаловать на совред административного центра республики Адыгея — Майкоп! Часть 3
Это самый длинный совред в истории Народной карты! Он длится уже 2 года :) Да, частями, но именно такими методами мы поддерживаем город в актуальном состоянии.
И снова здравствуйте! Совред в Каневской станице длится уже больше недели, значительная часть станицы отрисована, и, пожалуй, можно переходить к заключительному этапу.
Нужно добавить в — Территории — такие пункты: участок личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или другой вариант — Приусадебный участок, даже можно просто — огород, земли сельхоз угодий и тп. Вижу в этом упущение, в сельской местности большую часть площади занимает именно земельный участок. С уважением, Михаил
Привет, друзья!
Мы готовы поделиться с вами новой картографической историей. Сегодня вы узнаете о народном модераторе из Краснодарского края, который работает в такси и уточняет карту города Армавира, а также прилегающих к нему районов.
Некоторое время назад начал замечать что дорожные знаки на фото заретушированы, поналу подумал что показалось или стекло грязное, но оказалось, что не показалось. :) Например.
Это что? метка для «робота» что знак обработан и повторно его обрабатывать не надо?
Всем добрый день! Помогите разобраться со следующей ситуацией. Модератор на карте нарисовал две остановки. Одна из них совпадает с реальной остановкой и павильоном. Вторая немного в стороне на месте газовой трубы которая находится в ограждении. Обе остановки в одном направлении движения транспорта. Я написал ему с предложением удалить вторую остановку, так как транспорт там не может останавливаться, нет для этого условий и предпосылок и расстояние между ними небольшое. И получил следующий ответ: «Даже если между остановками расстояние минимально, но между ними проходит дорога, их разделяющая, то эти остановки совмещать нельзя.» На мой запрос в службу поддержки, сотрудник яндекса дал совсем другой ответ: «По имеющимся данным, в месте, где сейчас отмечена остановка, автобусы останавливаются по требованию.» Получается что теперь нужно рисовать все остановки, где маршрутка может остановится по требованию?