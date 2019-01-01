Клуб Народной карты

январь 2019
Закрытие совреда в Липовой Долине
Яблоко
1 января 2019, 18:30

Приветствую! Три заявленных населённых пункта Липоводолинского района нарисованы, а это значит, что пришла пора закрывать совред :)

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совместные редактирования
Совред в Каневской
Яблоко
2 января 2019, 11:00

Приветствую всех народных картографов! Предлагаю вам принять участие в совместном редактировании станицы Каневской Краснодарского края

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8 комментариев
совместные редактирования
Прогулки с пользой — как обновлять карту удаленно
Мария
2 января 2019, 12:00

С Новым годом, картографы! :)

У вас уже есть планы, как начать 2019-й год? Давайте сделаем это с пользой!

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56 комментариев
приложение НЯК,news
Названия ТСЖ
Котик
3 января 2019, 21:04

Может стоит поудалять адреса с названий для подписи ТСЖ? Пример

4 комментария
правила,названия,организации
Витебск обзор города
Удалённый пользователь
9 января 2019, 15:16

Всем привет, сейчас я вам расскажу про Витебск! Город Витебск находиться в Белоруссии, в городе проживает 377.932 человек, он является 4 городом по населению и 5 городом по размеру в Белоруссии.

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33 комментария
Витебск,Обзор города,Беларусь,Города
А-130 и его аппендикс
calibrator33
10 января 2019, 11:41

На А-130 обнаружил аппендикс — Обход города Малоярославец: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/8000012?z=10&ll=36.778558%2C54.967572&l=nk%23sat

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2 комментария
Совред в Майкопе. Часть 3
MaXiMyS
10 января 2019, 13:01

Прямой эфир

Добро пожаловать на совред административного центра республики Адыгея — Майкоп!  Часть 3

Это самый длинный совред в истории Народной карты! Он длится уже 2 года :) Да, частями, но именно такими методами мы поддерживаем город в актуальном состоянии.

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14 комментариев
совместные редактирования,Майкоп,общественный транспорт
Совред в Каневской - промежуточные итоги и Вторая Часть
Яблоко
10 января 2019, 14:24

И снова здравствуйте! Совред в Каневской станице длится уже больше недели, значительная часть станицы отрисована, и, пожалуй, можно переходить к заключительному этапу.

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Прорисовка земельных участков
surkovo
11 января 2019, 11:08

Нужно добавить в — Территории —  такие пункты: участок  личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или другой вариант — Приусадебный участок,  даже можно просто — огород, земли сельхоз угодий и тп. Вижу в этом упущение, в сельской местности большую часть площади занимает именно земельный участок. С уважением, Михаил

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25 комментариев
Съезды на прилегающие территории и круговое движение
biodocs
11 января 2019, 11:40
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21 комментарий
История одного картографа: Александр
Мария
11 января 2019, 18:30

Привет, друзья!

Мы готовы поделиться с вами новой картографической историей. Сегодня вы узнаете о народном модераторе из Краснодарского края, который работает в такси и уточняет карту города Армавира, а также прилегающих к нему районов.

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13 комментариев
история одного картографа,news
Поздравление
‌‍vadimcooltop
14 января 2019, 10:12
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17 комментариев
новый год,поздравление
Не строит маршрут через границу
Дмитрий Казанцев
14 января 2019, 13:21

При построении маршрута Петухово — Петропавловск не строит маршрут через ближайшую границу, предлагает варианты в объезд. На картинке красным цветом выделил каким должен быть кратчайшим путь.  Граница работает. 

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9 комментариев
Пробел между инициалами
Артур Сагдиев
14 января 2019, 13:37

Почему сотрудники нарушают нормы русского языка, к которому также и рвутся?

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19 комментариев
И вновь о фильтре персональных правок
Dr.@lex
14 января 2019, 14:05

Всем привет! Есть у меня традиция,  написать раз в год пост в Клубе о том, что всем давно известно и о чем можно поспорить на ровном месте. Но сейчас я немного отойду от нее, написав лишь о том, что давно всем известно. 

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42 комментария
Заретушированные фотографии с регистратора
GVG_VLG
14 января 2019, 16:25

Некоторое время назад начал замечать что дорожные знаки на фото заретушированы, поналу подумал что показалось или стекло грязное, но оказалось, что не показалось. :) Например.
Это что? метка для «робота» что знак обработан и повторно его обрабатывать не надо?

25 комментариев
снимки с видеорегистраторов
АТД без названий
Удалённый пользователь
15 января 2019, 11:52

Создаю АТД. Название его в душе не чаю.
Создать без названия не даёт, пишу в названии «не знаю названия».

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9 комментариев
Дублирование остановок
leksey69
15 января 2019, 11:59

Всем добрый день! Помогите разобраться со следующей ситуацией.  Модератор на карте нарисовал две остановки. Одна из них совпадает с реальной остановкой и павильоном. Вторая немного в стороне на месте газовой трубы которая находится в ограждении. Обе остановки в одном направлении движения транспорта. Я написал ему с предложением удалить вторую остановку, так как транспорт там не может останавливаться, нет для этого условий и предпосылок и расстояние между ними небольшое.  И получил следующий ответ: «Даже если между остановками расстояние минимально, но между ними проходит дорога, их разделяющая, то эти остановки совмещать нельзя.» На мой запрос в службу поддержки, сотрудник яндекса дал совсем другой ответ: «По имеющимся данным, в месте, где сейчас отмечена остановка, автобусы останавливаются по требованию.» Получается что теперь нужно рисовать все остановки, где маршрутка может остановится по требованию?

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14 комментариев
остановки,проблема,спор,ошибка на карте
Остановки транспорта на Яндекс.Картах
Lobov Sergey
15 января 2019, 17:34

Всем привет!

У нас новость про публикацию остановок на Яндекс.Картах.

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12 комментариев
транспорт,Яндекс.Карты
Улицы в виде кварталов
Ivo Schenkenberg
16 января 2019, 12:31

В подмосковном селе Жаворонки есть несколько улиц, которые фактически представляют собой не линейные дороги, а целые кварталы. Как правильно обозначить их на карте?

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4 комментария