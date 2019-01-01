Всем добрый день! Помогите разобраться со следующей ситуацией. Модератор на карте нарисовал две остановки. Одна из них совпадает с реальной остановкой и павильоном. Вторая немного в стороне на месте газовой трубы которая находится в ограждении. Обе остановки в одном направлении движения транспорта. Я написал ему с предложением удалить вторую остановку, так как транспорт там не может останавливаться, нет для этого условий и предпосылок и расстояние между ними небольшое. И получил следующий ответ: «Даже если между остановками расстояние минимально, но между ними проходит дорога, их разделяющая, то эти остановки совмещать нельзя.» На мой запрос в службу поддержки, сотрудник яндекса дал совсем другой ответ: «По имеющимся данным, в месте, где сейчас отмечена остановка, автобусы останавливаются по требованию.» Получается что теперь нужно рисовать все остановки, где маршрутка может остановится по требованию?