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декабрь 2013
Огромный разброс доходов при стабильном кол-ве показов
toro.602
2 декабря 2013, 13:17

Статистика пока у меня хоть и не большая, чуть более 2 недель, но тенденции уже можно некоторые увидеть.

Очень хочется понять, чем вызван огромный разброс дохода при весьма стабильных основных показателях. Смотрите, что получается: число показов 15000 +- пара тысяч, кол-во кликов тоже весьма стабильно 30 +- 5, т.е. отклонение ну может 15-20%, а вот доход изменяется в 4 раза! От дня недели никак не зависит. Понятно, что раз CTR практически одинаков, то доход так резко меняться может только из-за изменения в разы стоимости клика.

Вопрос: почему такая разница в стоимости клика и каким образом можно поднять стабильность хороших результатов?

24 комментария
Блок РСЯ растянулся в сайдбаре
Sead5
5 декабря 2013, 16:16

Установил блок РСЯ в сайдбаре. Блок растянулсяи "прилепился" внизу. http://delajblog.ru/

Написал в техподдержку. Ответ:Блок имеет данный размер, т.к. для элемента списка <li id="12" class="widget widget_text"> установлена высота 2729 пикселей.


Вам необходимо откорректировать CSS, установив меньшую высоту для данного блока.

Как вставить и куда коды CSS знаю, а вот как напсать этот самый CSS для  <li id="12" class="widget widget_text"> не представляю.

8 комментариев
Проблема при регистрации в РСЯ
pretendent2008
9 декабря 2013, 14:56

Доброго времени суток!

Столкнулся с такой проблемой:

Зарегистрировал аккаунт в Яндекс.Деньги, прошел идентификацию, а при регистрации в РСЯ, на окончательном этапе выдало:

Счет в Яндекс.Деньгах не прошел идентификацию, либо данные, указанные при регистрации, не совпадают с данными идентифицированного кошелька. Подробнее о методах идентификации.

Обратите внимание, что ФИО и паспортные данные владельца площадки должны полностью совпадать с ФИО и паспортными данными владельца кошелька.

Может кто-то сталкивался?

5 комментариев
цена клика -50%
snow-white8484
9 декабря 2013, 14:58

Коллеги добрый день!

Совсем недавно перешел в РСЯ на прямой договор (без ЦОПов) - цена клика в среднем (прошлый год) всегда была 6-11 руб.

В декабре был пик и цена была 10-14 р. При переходе на договор с РСЯ, цена клика свалилась в 4-5 руб. с учетом, что сейчас сезон, то совсем печальный результат, боюсь увидеть результат после окончания ПИКа.

  

Коллеги подскажите, если у кого была такая проблема - как решали, в чем причина?

Не думаю, что РСЯ просто решил таким образом отжать денег, просто сменилась что-то, что нужно вернуть в старое русло, может настройки какие-то, очень прошу помочь.

Заранее спасибо за советы!

22 комментария
Слайдер для объявления
DemiDee
10 декабря 2013, 13:37
Всем привет!
Интересует вопрос: допускается ли использовать смену рекламных объявлений без перезагрузки страницы? Например 30 секунд показываются объявления от РСЯ, следующие 30 - другой рекламной сети. Реализовать такую штуку довольно легко с помощью js или jquery.

Ближайший аналог - реклама в ВК, где объявления меняются без перезагрузки страницы раз в какой-то промежуток времени.

Заранее спасибо!
7 комментариев
НДС
Arotor
10 декабря 2013, 13:46

 

В интерфейсе есть селект: "с НДС, без НДС". Но нет (я не нашел) объяснения, в каком случае и для кого предназначен первый вариант, а как и кому — второй? Зависит ли это от формы регистрации партнёра (ООО, ИП, физик)?

 

Наконец, нелогичными кажутся сами варианты селекта и то, что они показывают. "С НДС" — я бы понял так, это сумма за вычетом НДС (т.е. НДС есть, платится, удерживается). "Без НДС" — наоборот, НДС не платится, не удерживается. Но бОльшая сумма в первом варианте.

 

Разъясните, пожалуйста. В ЦОП такого не было.

3 комментария
Показов страниц в 2 раза больше, чем показов RTB
cityopen
11 декабря 2013, 15:27

За ноябрь странная статистика по показу RTB


Всего место 240х400 было показано на 13,715,072 страницах за месяц (Я.метрика). На страницах стоит сразу вызов кода RTByandex.


RTB 5 516 328
RTB своя реклама 2 158 999


Всего: 7 675 327

% 56% от объема.
А что остальные 13 715 072 - 7 675 327 = 6 039 745 показы были, белые экраны? Это же огромное значение. 
Что происходит? Это вина площадки (моя)? В ноябре было страшно, 2 485 000 пустых показов. обсуждали тут http://clubs.ya.ru/partner/replies.xml?item_no=8760
Для админов, id площадки 144320, id метрика 1053137
3 комментария
RTB,статистика
Поисковый плагин IPB
Aleksandrtim
11 декабря 2013, 15:32

Существуют ли поисковые плагины либо готовые решения для добавления элемента "поисковая реклама" от яндекса на форум?

Форум на движке IPBoard

 

4 комментария
Помогите разобраться
oksanamoo
11 декабря 2013, 15:35

Извините. может кто уже спрашивал, но я голову сломала и так ничего не поняла. В Гугле как-то всё проще. Хочу заказать рекламу сайта, но мне всё время предлагает или заказать её в Яндекс Директе на странице поиска или стать партнёром РСЯ и указать мою компанию. Я не хочу заказывать в Директе и нет у меня никакой компании. Просто хочу заказать покрутить сайт, никакая ни компания, обычный сайт в рекламном блоке на других сайтах, работающих в РСЯ и оплатить хочу через Яндекс Деньги. Объясните мне, пожалуйста, как это можно сделать, ибо целый день потратила и так не нашла где это. Вот прямо на пальцах, как для блондинки. Буду всенепременно благодарна.

 

Заранее спасибо.

10 комментариев
Сайт не прошел модерацию
mainfun
13 декабря 2013, 15:52

 

Добрый день. Вот уже несколько раз пытался добавить сайт mainfun.ru в РСЯ, но всегда получаю один и тот же ответ "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса". 

Никак не могу понять, какому именно пункту не соответствует мой сайт? Контент хороший, ежедневно обновляется. Посещаемость есть, блог живой. Дизайн и юзабилити вроде тоже не страдают. 

Не могли бы вы подсказать мне, в чем может быть причина отклонения заявки?

 

16 комментариев
Падение дохода RTB блока
Елена
16 декабря 2013, 12:50

Добрый день,

с суботы доходность блока RTB упала в 10 раз. Никих изменений на сайте не было. Статистика посещений тоже без изменений. У кого еще такая ерунда и с чем это может быть связано?

14 комментариев
Сайт не прошел модерацию
pretendent2008
17 декабря 2013, 13:44

Доброго времени суток! В ответ на добавление сайта stbvideo.org в РСЯ, пришел ответ "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса".

Подскажите плиз, в чем может быть проблема? Трафик стабильный и превышает в несколько раз требования.

Заранее благодарен!!!

3 комментария
Добавления Формы поиска
Дмитрий
17 декабря 2013, 13:44

Ситуация такая сайты перевель с ЦОПа на прямую работу, когда сайты были в ЦОПе то форма поиска работала и отображалась статистика по ней, после перехода форма поиска исчезла из статистики.

При попытке добавить по новой чекбокс для галочки Форма Поиска не активен то есть его нельзя выбрать. Хотя на сайте в поиске отображаются обьявления, как быть?

3 комментария
Блокировка рекламы
anna-yagzhova
17 декабря 2013, 13:47

Я не знала что такие программы (или расширения для браузеров)  существуют. Но у меня на сайте живой форум, где народ обсуждал навязчивую рекламу, в частности на радикале, делился ссылками где скачать. Блокируется ВСЯ реклама, не только попандеры-кликандеры но и обычная не нервирующая реклама от директа в том числе.

adblockplus.org - например

если так дальше пойдет - это ж мы без дохода останемся

Бороться с этим как-то можно?

8 комментариев
долго грузятся an.yandex.ru и mc.yandex.ru
Артур В.
17 декабря 2013, 13:47

Добрый день. У меня на сайте http://gorod-kurort-anapa.ru/ долго грузятся an.yandex.ru и mc.yandex.ru бывает около минуты крутится загрузка. У всех так или только у меня. Может так и должно быть. Спасибо.

10 комментариев
Кто подскажет каким образом проходит проверка?
Slanec73
17 декабря 2013, 13:54

Кто подскажет каким образом проходит проверка сайта на пренадлежность к рекламе???

Вот хочу сделать рекламу тут otvet.zibby.ru Стоит рыпаться или нет?

7 комментариев
Не принимают сайт
alevashkin
17 декабря 2013, 13:55

Здравствуйте, Уважаемые Модераторы!

Подскажите , пожалуйста, уже третий раз отклоняют заявку на сайт mednurse.ru. Прочитали рекомендации итд. Ну ответа на своий вопрос так и не нашли.

Я вот не понимаю, вот такой (не понятный): - http://www.gipergidroza.net и таких куча, заслуживает, а мой нет...

40 комментариев
CTR 1% и более
tatiyana-soleil
19 декабря 2013, 17:08

Очень хочется посмотреть сайты с CTR 1% и более. Есть такие? 

У меня посещаемость сайта растет, а CTR плачевно низкий. 

Сужу по себе. Если я перехожу на сайт по поиску и вижу, что на сайте ничего интересующего меня нет, то начинаю смотреть по сторонам и думать, ну ведь выдал мне Яндекс или Гугл этот сайт на первой странице поиска, и обычно замечаю рекламу, порой не плохую и интересную мне.  Когда же  поисковая система выдает мне действительно качественные сайты по интересующему меня вопросу,  то никакой рекламы я уже не вижу. 

Пожалуйста, дайте адреса интересных, качественных сайтов с высоким CTR.  

83 комментария
Мастер-класс по HTML и CSS: итоговое видео
qzminn
24 декабря 2013, 13:32
Для всех, кто уже пользуется сервисом "Поиск для сайта" или только планирует настроить самую удобную навигацию по своему сайту, рекомендую посмотреть новое видео по настройке HTML и CSS.
Мастер-класс по HTML и CSS: итоговое видео

Мы подготовили обучающий видеоролик по итогам вебинара: «Яндекс.Поиск для сайта: мастер-класс по HTML и CSS»

Будем рады узнать ваше мнение об этом видео!

Команда Яндекс.Поиска для сайта
Делаем поиск еще уникальнее

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поиск для сайта,Поисковая реклама,пдс
Нормальный ли показатель CTR 0.24 на узко специализированном сайте?
zodroid.ru
24 декабря 2013, 13:33

Я партнер яндекса совсем недавно, чуть больше недели, среднее количество уников 300-400. Показатель CTR 0.24. При 6500 показов, всего 16 кликов, и 51 рубль. Это нормальная ситуация? Блок расположен в шапке горизонтальны. Второй блок тоже горизонтальный сразу после статьи.  

4 комментария