Статистика пока у меня хоть и не большая, чуть более 2 недель, но тенденции уже можно некоторые увидеть.

Очень хочется понять, чем вызван огромный разброс дохода при весьма стабильных основных показателях. Смотрите, что получается: число показов 15000 +- пара тысяч, кол-во кликов тоже весьма стабильно 30 +- 5, т.е. отклонение ну может 15-20%, а вот доход изменяется в 4 раза! От дня недели никак не зависит. Понятно, что раз CTR практически одинаков, то доход так резко меняться может только из-за изменения в разы стоимости клика.

Вопрос: почему такая разница в стоимости клика и каким образом можно поднять стабильность хороших результатов?