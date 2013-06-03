С момента запуска объявлений с картинками прошло три месяца. Мы проанализировали первые данные об эффективности нового рекламного формата. Результатами хотим поделиться с вами.
Формат интересен рекламодателям
Иллюстрации добавлены к 9% объявлений в Рекламной сети, и это при условии, что до вчерашнего дня они могли загружаться только вручную. Вчера в Директе стали доступны инструменты для оптовой загрузки изображений, так что в ближайшее время доля объявлений с иллюстрациями увеличится.
Отметим, что изображения не могут попасть на сайт без проверки модераторов, которые следят, чтобы картинки соответствовали нашим требованиям к рекламным материалам, были высокого качества, подходили по тематике к объявлению и посадочной странице. Если какое-то изображение все равно показалось вам неприемлемым или неверным, вы можете сообщить о нем в нашу службу поддержки.
Формат выгоден партнёрам Рекламной сети
За счёт большей кликабельности объявлений с изображениями выросли и доходы наших партнёров. Прирост CPM зависит от темы площадки – например, на сайтах о недвижимости показ изображений добавляет в среднем 32%, в сравнении с отключением изображений. А на новостных площадках рост 6%. В среднем CPM площадок, разрешивших показы объявлений с изображениями, выросли на 11%.
Увеличение CPM для разных видов площадок
Объявлений с изображениями выгодны партнёрам ещё и потому, что минимальная ставка за клик для рекламодателей — 3 рубля. То есть площадка получает процент от заведомо хорошей цены.
Нам важно ваше мнение о том, насколько эффективно новый формат работает на вашем сайте. Пожалуйста, поделитесь в комментариях своими исследованиями и наблюдениями.