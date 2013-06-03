В правилах и в клубе не нашла практики применения ротации рекламного кода на странице, поэтому решила поднять этот вопрос здесь.

Есть рекламное место на страницах, движок сайта по принципу А/B тестирования выводит различный код.

Соответственно, есть возможность тестировать различный дизайн объявлений (разные срезы), в т.ч. код различных рекламных сетей.

Собственно вопрос:

1. не будет ли нарушением чередовать на одном рекламном месте контекстную рекламу разных сетей?

2. как это воспринимается внутренними механизмами Яндекса? не будет ли наблюдаться какой-нибудь понижательной динамики, кроме как заданного вебмастером коэффициента ротации.

3. в эталоне CTR ротируемого кода не должен меняться в зависимости от того дали ему 100% или 50% показов. Что мы получим на практике?

Кто имел опыт по данной теме - поделитесь, пожалуйста.

Есть ли положительный эффект от ротации, связанный с тем, что при пейджинге пользователь получает дополнительную динамику в области рекламы? (т.к. замечено, что Я.Д часто оставляет блок рекламы по составу объявлений при навигации по сайту без изменений)