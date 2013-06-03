Клуб Рекламной сети Яндекса

июнь 2013
Нет данных за 1 июня
sitymay
3 июня 2013, 12:17

Я недавно стал работать с рекламой яндекса, меньше месяца. Было все нормально. Сейчас за 1 июня пишет "нет данных за указанный период", статус площадки "работает - рабочее состояние". Реклама на сайте показывается.

Каких либо изменений в скриптах, настройках и т. п. не делал.

 

2 комментария
Блоки RTB - вопрос к Qzminn
nobuenhombre
3 июня 2013, 12:32
Я писал в личную почту но ответа не получил, возможно мое письмо попало в спам. Поэтому здесь задам вопрос.

1) Возможно ли настроить шрифты и их размеры в блоках RTB? если да, то как.

2) Вопрос про Возможность - Не нарушает ли такое правила РСЯ и не отключают ли за такое площадку?
Можно ли разместить на странице два блока один RTB, другой просто Директ
и один скрывать, другой показывать средствами CSS, JS в зависимости от layout-а сайта,
чтобы к примеру при адаптивном дизайне когда какие то блоки показываются, а другие скрываются в зависимости от размеров экрана.
1 комментарий
как и где искать причину почему сайт не берут в РСЯ
tnbserg
3 июня 2013, 16:22

уже наверно раз 6-7 отказывают сайту форекс тематики в принятии в РСЯ

причина - Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса.

саппорт молчит, профит партнер говорят что "все ок" пробуйте еще раз подавать

но опять же результата 0

причем по вебвизору последний раз модератор перед принятием вывода провел на сайте аж 1сек

и где искать причинучем сайт не угодил?

19 комментариев
Антивир ругается на Profit Partner
comunicom
4 июня 2013, 15:05

Добрые сутки!

Можно узнать, Ваше мнение, почему при переходе на ПрофиПартнер - антивирус ругается? (antimalewere)

8 комментариев
Допустима ли ротация рекламного кода на странице?
El
4 июня 2013, 19:17

 

В правилах и в клубе не нашла практики применения ротации рекламного кода на странице, поэтому решила поднять этот вопрос здесь.

 

Есть рекламное место на страницах, движок сайта по принципу А/B тестирования выводит различный код.

 

Соответственно, есть возможность тестировать различный дизайн объявлений (разные срезы), в т.ч. код различных рекламных сетей.

 

Собственно вопрос:

 

1. не будет ли нарушением чередовать на одном рекламном месте контекстную рекламу разных сетей?

 

2. как это воспринимается внутренними механизмами Яндекса? не будет ли наблюдаться какой-нибудь понижательной динамики, кроме как заданного вебмастером коэффициента ротации.

 

3. в эталоне CTR ротируемого кода не должен меняться в зависимости от того дали ему 100% или 50% показов. Что мы получим на практике?

 

 

 

Кто имел опыт по данной теме - поделитесь, пожалуйста.

 

Есть ли положительный эффект от ротации, связанный с тем, что при пейджинге пользователь получает дополнительную динамику в области рекламы? (т.к. замечено, что Я.Д часто оставляет блок рекламы по составу объявлений  при навигации по сайту без изменений)

 

 

13 комментариев
ротация,эффективность блоков РСЯ,рекламные блоки,Исследования
Некорректное отображение рекламных блоков в Internet Explorer 10
El
6 июня 2013, 11:49

Установила вертикальный блок с 2 объявлениями на странице в левом сайдбаре.

Все браузеры отображают корректно, но IE10 плашкой накрывает заголовок первого объявления.

Пример можно тут глянуть: http://www.vedu.ru/bigencdic/60342/

Код вроде бы валидный, стили паразитные не наследуются.

Попросила знакомых с других компов посмотреть - сообщают, что эффект такой же.

Вопроса два: моя проблема или общая? и что делать?

 

Видно, что корень зла в CSS рекламного блока: position:absolute; или display:block; - но оба идут как !important

 


8 комментариев
блоки вызова рекламы,IE,рекламные блоки,ошибка
Предупреждаем Вас, что рекламный блок Яндекс.Директ размещается некорректно
youege.com
6 июня 2013, 11:58

Блоки на моем сайте висят уже около 6 месяцев и их мне посоветовали в profit-partner. Пол года никаких претензий не было, хотя я и задавал вопросы по поводу РСЯ в службу поддержки. А вот сейчас уже стало некорректно?

- на страницах сайта реклама имеет приоритет перед содержанием
Выдержка из Правил участия: " В Рекламную сеть Яндекса не принимаются сайты, основной целью которых является показ рекламы".

Какой именно блок и что не устроило модератора неизвестно. Почему не пишут какой именно блок и почему целых 6 месяцев было все нормально???

37 комментариев
Нестандарное поведение РСЯ + Маркет
trade.mac
10 июня 2013, 16:58

Приветствую, Коллеги.

 

На trademac.ru подключен РСЯ + Маркет.

 

1) В каждом лендинге прописано, что мы хотим показывать 8 дополнительных объявлений на странице. Показывается почему-то только по 5, это искажает дизайн и влияет на CTR. Нам нужно 8, не нужно 5, как это сделать?

2) Мы агрегируем только Apple-объявления, у нас нет ни слова о Samsung, Sony и прочих брэндах. Почему Матрикснет видит в нас релевантную этим брендам площадку? Вы же понимаете, что мы не принесем этим людям клиентов — рекламодатель тратить деньги впустую, падает эффективность.

 

В связи с этими факторами пока не видим смысла вкладывать весь потенциал роста в РСЯ, ждем комментариев.

 

Благодарю за внимание.

 

5 комментариев
Динамическое задание среза
joblocator
11 июня 2013, 15:18

Вопрос к РСЯ. Есть ли в РСЯ возможность задать конкретный срез статистики используя JS через установку какой-либо переменной? То, что я сейчас делаю руками в настройках блока (конструкторе кода) делать динамически на стороне сайта. Это здорово поможет вебмастерам понять откуда деньги идут.

14 комментариев
Не работает реклама в некоторых разделах
Константин
18 июня 2013, 11:58

Перелопатил весь код, но так и не смог разобраться.

Везде реклама на сайте работает кроме разделов,

http://orensmi.ru/auto_orenburg/

http://orensmi.ru/incidents_orenburg/

Это самые посещаемые разделы и там реклама не пашет, печалько,

Посмотрите пожалуйста.

-------

 

p/s

Приехал на работу.

Раздел http://orensmi.ru/auto_orenburg/ заработал,

раздел http://orensmi.ru/incidents_orenburg/ как не работал, так и не работает.

4 комментария
Возможно ли не учитывать показы индивидуально для меня?
autotransperm
21 июня 2013, 17:12

Добрый день!

Являясь вебмастером сайта, интересует такой вопрос.

Доработки сайта постоянно требуют заходить на него и проверять отображение информации. Возможно ли не учитывать показы индивидуально для меня? Иначе получается, что это будут недобросовестно воспроизведенные показы. А если отключать блоки РСЯ, то не видно как отображается информация с ними.

Может имеется возможность полностью отключить учет по рекламным блокам, но при этом сохранить их отображение на сайте?

 

Александр

6 комментариев
рекламные блоки,РСЯ,показы,блоки вызова рекламы,клики,воспроизведенные показы,безопасность
Возможно ли отключение показа изображений для отдельного блока?
alexander128a
24 июня 2013, 18:04

Вопрос такой:

Возможно ли отключение показа изображений для отдельного рекламного блока, а не площадки целиком? Если да, то как можно было бы это реализовать, а если нет, то планируется ли в дальнейшем такой функционал. 

2 комментария
Как отключить показ миниатюр?
autotransperm
24 июня 2013, 18:06

Уважаемые участники!

Возможно ли отключить показ миниатюр в рекламном блоке?

11 комментариев
миниатюры,отключить показ миниатюр,рекламные блоки,асинхронный код,РСЯ,эффективность блоков РСЯ
Ньюансы показа рекламы на форуме
pk-ing
24 июня 2013, 18:09

Добрый день, я начинающий партнер Яндекс-директа, разместил рекламу на форуме пару месяцев назад, но знающие люди говорят, что Яндекс рано или поздно забанит сайт как партнера, ибо на форуме общается один и тот-же состав людей, соответственно клики по рекламе идут с одних и тех-же айпишнеков и такие клики расцениваются как недобросовестные. Так ли это?

Так что же делать форуму? Где взять разные айпишнеки на сугубо специализированном форуме?

12 комментариев
Объявления с картинками — первые успехи
bioshlang
26 июня 2013, 15:11

С момента запуска объявлений с картинками прошло три месяца. Мы проанализировали первые данные об эффективности нового рекламного формата. Результатами хотим поделиться с вами.

Формат интересен рекламодателям

Иллюстрации добавлены к 9% объявлений в Рекламной сети, и это при условии, что до вчерашнего дня они могли загружаться только вручную. Вчера в Директе стали доступны инструменты для оптовой загрузки изображений, так что в ближайшее время доля объявлений с иллюстрациями увеличится.

Отметим, что изображения не могут попасть на сайт без проверки модераторов, которые следят, чтобы картинки соответствовали нашим требованиям к рекламным материалам, были высокого качества, подходили по тематике к объявлению и посадочной странице. Если какое-то изображение все равно показалось вам неприемлемым или неверным, вы можете сообщить о нем в нашу службу поддержки.

Формат выгоден партнёрам Рекламной сети

За счёт большей кликабельности объявлений с изображениями выросли и доходы наших партнёров. Прирост CPM зависит от темы площадки – например, на сайтах о недвижимости показ изображений добавляет в среднем 32%, в сравнении с отключением изображений. А на новостных площадках рост 6%. В среднем CPM площадок, разрешивших показы объявлений с изображениями, выросли на 11%.

 

Увеличение CPM для разных видов площадок


Объявлений с изображениями выгодны партнёрам ещё и потому, что минимальная ставка за клик для рекламодателей — 3 рубля. То есть площадка получает процент от заведомо хорошей цены.

Нам важно ваше мнение о том, насколько эффективно новый формат работает на вашем сайте. Пожалуйста, поделитесь в комментариях своими исследованиями и наблюдениями.

77 комментариев
эффективность блоков РСЯ,иллюстрации,новость,Исследования