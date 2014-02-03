Заметил странную статистику - показов страниц с блоком RTB в день около 200к. Но показов блока RTB всего около 80к. (сразу скажу, я видел 2 похожих темы http://clubs.ya.ru/partne r/replies.xml?item_no=948 9 и http://clubs.ya.ru/partne r/replies.xml?item_no=876 0 , но они про другое, с показателями отказов у меня все ок, по метрике 15% по РСЯ около 10%, плюс на странице есть еще блоки директа).

Сегодня совершенно случайно увидел странное поведение блоков RTB - если браузер ничего не знает о посетителе, то блоки RTB не выводятся вообще. Т.е. даже если не установлен минимальный CPM. И он даже не заменяется директом. Чтобы убедиться в этом я открыл хром в режиме инкогнито, открыл свой сайт - на месте блока RTB пусто. Даже спустя 2-5-10 секунд. Но если потом отрыть яндекс и для верности ввести там какой-нибудь запрос и обновить свой сайт, то блоки появятся. Почему так? Сайт то посещают и те люди, которые не пользуются яндексом, но им ничего не выводится!

Возможный вариант - использовать свою рекламу. Проверил - она в таких случаях показывается. Но! Специалисты РСЯ не советуют использовать обычный директ в качестве заглушки RTB, а adsense нельзя использовать т.к. заглушки RTB выводятся в ифрейме. С другими реклаными сетями я не работаю.

Соответственно показы баннера пользователям, которые вообще или давно не открывали яндекс будет просто пропадать!

Для себя я придумал возможный обход этой странной ситуации. В том случае, если RTB не показывает баннер и не установлена своя реклама, то в div'е где она должны быть, будет просто пусто. Это можно легко проверить уже на клиенте и вывести туда то что мы хотим без всяких ифреймов. Своего рода нормальная реализация своей рекламы. Но пустота в блоке может еще означать что баннер еще не успел загрузиться. Но таймера в 1-2 секунды может быть вполне достаточно. Мы можем записать свою рекламу в этот див, а если подгрузится RTB, он просто ее перезапишет.

Вопроса 2:

1. Почему не показывается блок RTB пользователю, не бывавшему на яндексе (обычный директ же показывается)?

2. Могу ли я применить описанную выше надстройку над блоком RTB, не будет ли это противоречить правилам?