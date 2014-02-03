Клуб Рекламной сети Яндекса

февраль 2014
RTB блок не показывается, даже когда не установлен минимальный CPM
Алексей
3 февраля 2014, 12:49

Заметил странную статистику - показов страниц с блоком RTB в день около 200к. Но показов блока RTB всего около 80к. (сразу скажу, я видел 2 похожих темы http://clubs.ya.ru/partner/replies.xml?item_no=9489 и http://clubs.ya.ru/partner/replies.xml?item_no=8760, но они про другое, с показателями отказов у меня все ок, по метрике 15% по РСЯ около 10%, плюс на странице есть еще блоки директа).

Сегодня совершенно случайно увидел странное поведение блоков RTB - если браузер ничего не знает о посетителе, то блоки RTB не выводятся вообще. Т.е. даже если не установлен минимальный CPM. И он даже не заменяется директом. Чтобы убедиться в этом я открыл хром в режиме инкогнито, открыл свой сайт - на месте блока RTB пусто. Даже спустя 2-5-10 секунд. Но если потом отрыть яндекс и для верности ввести там какой-нибудь запрос и обновить свой сайт, то блоки появятся. Почему так? Сайт то посещают и те люди, которые не пользуются яндексом, но им ничего не выводится! 

Возможный вариант - использовать свою рекламу. Проверил - она в таких случаях показывается. Но! Специалисты РСЯ не советуют использовать обычный директ в качестве заглушки RTB, а adsense нельзя использовать т.к. заглушки RTB выводятся в ифрейме. С другими реклаными сетями я не работаю.

Соответственно показы баннера пользователям, которые вообще или давно не открывали яндекс будет просто пропадать!

Для себя я придумал возможный обход этой странной ситуации. В том случае, если RTB не показывает баннер и не установлена своя реклама, то в div'е где она должны быть, будет просто пусто. Это можно легко проверить уже на клиенте и вывести туда то что мы хотим без всяких ифреймов. Своего рода нормальная реализация своей рекламы. Но пустота в блоке может еще означать что баннер еще не успел загрузиться. Но таймера в 1-2 секунды может быть вполне достаточно. Мы можем записать свою рекламу в этот див, а если подгрузится RTB, он просто ее перезапишет.

Вопроса 2:

1. Почему не показывается блок RTB пользователю, не бывавшему на яндексе (обычный директ же показывается)?

2. Могу ли я применить описанную выше надстройку над блоком RTB, не будет ли это противоречить правилам?

2 комментария
RTB
RTB блоки
gayane.gayana11
4 февраля 2014, 17:39

Здравствуйте, как подключить показ RTB рекламы? Точнее, как связаться с менеджером?

 

15 комментариев
Не приняли сайт, подскажите в чем причина.
soliaris2010
4 февраля 2014, 17:40

Здравствуйте, вот и у меня не приняли сайт, не соотаетствует рекламной политике яндекса. Почитал правила и не нашел на своем сайте противоречий. Вот сайт http://www.e-veterok.ru/

 

Сайт самописный, все там логично, дизайн и теги вроде норм. Контент уникальный, треть информации чисто мое авторство, часть статей написаны мной с личного согласия авторов, чьи поделки я описываю на сайте. В общем копипаста нет.

 

Что модеру не понравилось?

 

 

29 комментариев
Выплаты за декабрь.
SergeyVelikiy
4 февраля 2014, 17:41

Перевели нас из ЦОПов на обслуживание в расчетный центр Yandex Europe AG

ЦОП выплачивал в первых числах месяца, следующего за расчетным. Хотелось бы узнать, когда выплачивает расчетный центр. Спасибо.

7 комментариев
Яндекс фильтрует сайт за "свою" же рекламу
serg5777
6 февраля 2014, 14:58

Добрый день уважаемое сообщество.

В один из октябрьских 2013 года апдейтов поисковой базы Яндекса, большая часть запросов по которым ранжировался мой сайт улетела из видимой части выдачи. Отписался Платонам, ответили: 

Нашими алгоритмами на страницах Вашего сайта были распознаны ссылки, которые направляют пользователей на страницы, содержащие контент «для взрослых». Поэтому Ваш сайт сейчас отсутствует в выдаче по интересующим Вас запросам. Подробнее о поиске Яндекса и контенте «для взрослых» можно прочитать здесь...

На сайте не было и нету не единой внешней ссылки, стояла только реклама РСЯ. И поясню также что сайт не взломан. После этого я от греха подальше поставил галочку напротив "Отключить взрослую рекламу" и отписался Платонам, мне ответили чтобы я ожидал переиндексации. Спустя 12 дней сайт успешно вышел из под фильтра из-за которого траффик просел с 1.5к хостов до 500.

В конце декабря сайт опять попал под данный адалт-фильтр. Я опять отписался, более месяца саппорт определял в чем там проблема, но никак не давал свой ответ. Я не выдержал и сам им написал, и вот что получил в ответ:

Нашими алгоритмами на страницах Вашего сайта вновь были распознаны ссылки, которые направляют пользователей на страницы, содержащие контент «для взрослых». Поэтому Ваш сайт сейчас отсутствует в выдаче по интересующим Вас запросам. Подробнее о поиске Яндекса и контенте «для взрослых» можно прочитать здесь:http://company.yandex.ru/rules/filtration/ и здесь: http://help.yandex.ru/webmaster/recommendations/adult-content.xml

В общем я не знаю что теперь делать, ведь по сути моей вины в том что РСЯ пропускает подобные объявления нету, да и мною приняты меры (отключена взрослая реклама), но сайт опять под фильтром. Как быть, я ума просто не приложу, помогите советом пожалуйста.

30 комментариев
адалт-фильтр,взрослая реклама
Поддержка казахских сайтов
ZHARAR
10 февраля 2014, 14:01

Здравствуйте, друзья

яндекс давно обратил внимание в Казахстан, это свидетельствует сайт yandex.kz

мой сайт zharar.com создан год назад тиц 20, хочу размещать рекламу яндекса

отправил модерацию пишут: Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса.

да, я знаю что говорят яндекс не принимает сайты на казахском языке, но на сайте szh.kz стоит реклама яндекса

13 комментариев
Что лучше ставить, блоки RTB или блоки Директа
alek.platow
10 февраля 2014, 14:02

Уважаемые, помогите разобраться. При посещении 2,5 тыс. уникомов, что выгодней ставить, блоки RTB или блоки Директа? Сайт по дачной тематике, не только сад-огород, но и строительство и материалы.

Спасибо

4 комментария
Заголовок не указан
ld212
11 февраля 2014, 13:41

Меня удивляют те, кто напичкает свой сайт контрафактным контентом типа фильмы, мызыка, а потом вопрошают, почему их сайты не принимают в РСЯ.

 

Да потому что такие сайты только лишний информационный шум создают, вот и не принимают их.

 

 

27 комментариев
о посетителях, которые не видели рекламу
idinaidi.partner
11 февраля 2014, 14:18

Всем доброго времени суток!

в расширенной стате есть такой показатель - "% посетителей не увидели рекламу на вашем сайте". Понятно, что чем выше этот показатель - тем меньше в итоге заработаешь.

Кто-нибудь нашел более удобный способ определения страниц и разделов, в которых пользователи не видят рекламу, кроме как облазить весь сайт с картами скроллинга?

28 комментариев
Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
world-dosug
17 февраля 2014, 20:32

Добрый день вот и мне на почту пришло письмо с этой волшебной фразой - "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса", помогите пожалуйста разобраться в проблеме, так как никаких привил в соответствии с которыми можно попасть в РСЯ сайт не нарушал, уже в течении нескольких месяцев посещаемость 500+, так в чем может быть проблема? Спасибо всем за помощь! Ах да вот адрес сайта http://world-dosug.ru, и раекламу adsense, разместили уже после непринятия в РСЯ.

6 комментариев
рся бегун адсенс,сайт не соответствует,Содержание сайта,сайт,Баннерная реклама
Заключении договора
soulkia
17 февраля 2014, 20:32

День добрый, отправил ровно неделю назад письмо с договором в Яндекс по адресу г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16 (ну вообщем как того требуют сотрудники).

 

Как думаете стоит паниковать и по новой отправлять письмо с договором? как долго идут письма?

 

P.S. отправлял из Москвы

5 комментариев
Реклама на сайте
shuleiko.sergei
17 февраля 2014, 20:33

Не могу подключить рекламную сеть,при добавлении сайта не определяет домен. Пишет домен не доступен или не определен.

12 комментариев
Перестали отображаться блоки директа
v-kongirov
19 февраля 2014, 14:01

Переехал с движка Livestreet на Wordpress, блоки директа не отображаются, хотя код блоков в коде страницы присутствует. Старый сайт перенес на поддомен, проверил, на нем директ отображается, но сейчас оттуда удалил всю рекламу. Что может быть?

4 комментария
Посещаемость сайта 2000-3000 уников в сутки, а CTR 0,17%, как увеличить CTR?
gift-stars
19 февраля 2014, 14:04

Приветствую уважаемых гуру Яндекс Директ и веб-мастеров, которых так же, как меня, волнует вопрос CTR! 

Прошу Вас поделиться мнением. Сайт www.pozdravbutik.ru имеет посещаемость 2000, а сейчас перед праздниками, около 3000 уникальных посетителей в сутки, а CTR всего 0,17-0,2%. 

То есть, например, на 20 000 показов рекламы в сутки - всего 35-45 кликов.

Буду Вам очень благодарна за подсказку, что можно сделать, чтобы поднять CTR? 

Блоки Яндрекс Дирек расположены: вверху перед записью (3 объявления), под заголовком записи (2 объявления), в середине записи (1 объявление), под записью (3 объявления). 

 

Заранее благодарю Вас за помощь!

22 комментария
Привязка рекламных площадок к логину на Яндексе
qzminn
19 февраля 2014, 18:46

Это сообщение предназначено тем, кто работает через Центры обслуживания партнёров и еще не имеет действующего логина на Яндексе.
В декабре 2013 года изменился интерфейс всех ЦОПов. Теперь управлять своими площадками можно только через партнёрский интерфейс Яндекса.
В партнёрском интерфейсе Яндекса вы дополнительно сможете создавать формы поиска для сайта, получите легкий доступ к статистике Метрики, а также увидите, какой процент пользователей пропускает ваши рекламные блоки.

Чтобы начать в нём работать, нужно привязать свои площадки к логину на Яндексе. Для этого зайдите в свою учётную запись в ЦОПе и кликните по специальной ссылке в интерфейсе. Она приведёт на сайт Яндекса, где вам предложат ввести свой логин или зарегистрироваться. После авторизации все ваши площадки привяжутся к выбранному логину автоматически.

Обратите внимание, что для привязки площадок нельзя использовать логин, на который уже оформлен прямой договор с Яндексом. Если вы одновременно работаете с РСЯ, и по прямому договору с Яндексом, и через ЦОП, то для площадок, перенесённых из Центра обслуживания, нужно будет завести новый логин на Яндексе. Будьте внимательны — выбрать логин можно только один раз. В случае ошибки потребуется создать новую площадку и поменять коды на сайте.

Если у вас возникли вопросы о переносе рекламных площадок, пишите на адрес support@partners.yandex.ru

Нет комментариев
Получение договора по RTB
dfallup
24 февраля 2014, 19:57

Горячо приветствую всех присутствующих.
Получил намедни 'добро' на подключение своей площадки к RTB.

http://help.yandex.ru/partner/payments/with-nonresidents.xml
[Для заключения договора необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации...]

Неделю назад отправил на partner@support.yandex.ru копию свидетельства о регистрации ИП. И тишина...
Это нормальная практика и стоит терпеливо ждать договора дальше, либо что-то не так?

Второй вопрос.
На текущий момент работаю через TUT.by, получаю оплату на расчетный счет в белорусских рублях.
При работе с Yandex Europe AG можно ли сохранить расчеты в родной валюте через TUT или уже нет?
Спасибо. 

4 комментария
Сколько времени ждать результатов модерации РСЯ?
otvet-plus
24 февраля 2014, 20:03

В понедельник отправил сайт на добавление в РСЯ, сегодня пятница вечер - пока нет результатов. В связи с этим вопросы:

1. Есть ли предел ожидания - неделя, две, три? У кого как бывало...

2. Работают ли модераторы РСЯ в субботу-воскресение?

 

3 комментария
РСЯ
Медийная реклама яндекс
bodyakr
24 февраля 2014, 20:03

Здравствуйте! Года 1,5 назад прочитал в клубе о том, что яндекс открыл новую партнерскую программу, вроде насколько помню называлась как то так «Медийная реклама» и там деньги выплачивались за количество показов рекламного баннера на сайте партнера, а не за количество переходов, но сейчас в клубе не нашел этой темы. Если яндекс не отказался от этой программы, не мог бы кто ни будь подсказать, где можно об этом почитать и как стать партнером?

2 комментария
Наличие рекламы на закрытых от индексации страницах
larvysk
24 февраля 2014, 20:06

Я хочу закрыть от индексации поисковым роботом Яндекс некоторые статьи, являющиеся дубликатами статей на другом моём сайте. Можно ли сделать так, чтобы поисковый робот РСЯ всё-таки приходил на закрытые страницы и рекламные объявления показывались?

4 комментария
Продажа сайта и перенос с одного аккаунта РСЯ в другой? Как это делается?
Алексей
25 февраля 2014, 14:29

Суть вот в чем:

Есть сезонный сайт, на котором посещаемость в зимний период многотысячная.

А в другие периоды = несколько посетителей в день.

 

Как перенести такой сайт с одного аккаунтв РСЯ в Другой при продаже? Куда писать?

Будет ли сайт проходить повторную ручную модерацию?

Не откажут ли ему модераторы, если сейчас "не сезон" и посещаемость недостаточная?

Или лучше дождаться сезона, когда посещалка высокая?

5 комментариев