Добрый день вот и мне на почту пришло письмо с этой волшебной фразой - "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса", помогите пожалуйста разобраться в проблеме, так как никаких привил в соответствии с которыми можно попасть в РСЯ сайт не нарушал, уже в течении нескольких месяцев посещаемость 500+, так в чем может быть проблема? Спасибо всем за помощь! Ах да вот адрес сайта http://world-dosug.ru, и раекламу adsense, разместили уже после непринятия в РСЯ.