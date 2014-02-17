Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса

Добрый день вот и мне на почту пришло письмо с этой волшебной фразой - "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса", помогите пожалуйста разобраться в проблеме, так как никаких привил в соответствии с которыми можно попасть в РСЯ сайт не нарушал, уже в течении нескольких месяцев посещаемость 500+, так в чем может быть проблема? Спасибо всем за помощь! Ах да вот адрес сайта http://world-dosug.ru, и раекламу adsense, разместили уже после непринятия в РСЯ.

7 комментариев
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viry-tatyana
28 января 2016, 00:05

А наполнить сайт контентом перед подачей заявки не пробовали? B-)

 

На данный момент ваш сайт состоит из:

1. заглавных страниц разделов, написанных тупо фрилансерами (комбинация воды и ключевиков);

2. пустых страниц внутри разделов;

3. рекламы гугла,

4. нескольких статей, купленных на Адвего.

 

Я вижу три причины. Думаю, они все имеют значения для РСЯ.

1. Возможно, Яндекс не уважает биржу Адвего, считает, что статьи, купленные на Адвего, не являются авторскими, уникальными, т.е., что это не есть comme Il faut.

 2. Не надо было создавать пустых страниц и пустых разделов. Вот сколько набрали статей, столько и размещайте. Остальные разделы, названия статей будете добавлять по мере их поступления.

 3. Вы работаете под Википедию. Не думаю, чтобы Яндекс захотел свзяваться с сайтом, который по своему стилю, дизайну, методу организации и подчачи материала копирует Википедию. Яндексу проблемы с нарушением авторских прав не нужны.

 

Если хотите попасть в РСЯ, то вам придется полностью сменить дизайн, админку, удалить все пустые разделы (т.е. фактически все сделать заново).

 А если хотите делать очередной клон Википедии из статей, купленных на Адвего, то придется отказаться от идеи попасть в РСЯ.

 

world-dosug
28 января 2016, 00:05

 

А наполнить сайт контентом перед подачей заявки не пробовали?

 

Там около 200 статей с полностью уникальным собственноручно написанным контентом.

 

 заглавных страниц разделов, написанных тупо фрилансерами (комбинация воды и ключевиков)

 

Да, на сайте есть несколько страниц со списком названий статей, но это было сделано с оглядкой на дальнейшее развитие и написание статей с этими названиями. Однако сайт не состоит из такиз страниц, даже можно сказать, что таких страниц очень мало. Постараемся их убрать, и вносить контент по мере написания этих статей.

 

пустых страниц внутри разделов;

 

Это создавалось как памятка, для создания статей, которые будут необходимы. Наверное стит оставить только то, что уже есть? Просто это как энциклопедия в которой в дальнейшем все эти статьи будут добавлены. 

 

рекламы гугла

 

Её небыло на момент подачи заявки в РСЯ.

 

нескольких статей, купленных на Адвего

 

Но они ведь уникальны? Или все же нет? Вы не подскажете, как можно проверить с адвего статя или нет, или посоветуете хороший сервис для проверки уникальности статей?

 

 Возможно, Яндекс не уважает биржу Адвего, считает, что статьи, купленные на Адвего, не являются авторскими, уникальными, т.е., что это не есть comme Il faut.

 

Проверяли на уникальность эти несколько статей с Адвего, но они были полностью уникальны... Просто казалось что сервис Адвего - авторитетный ресурс, на котором можно заказать статьи для сайта, или это совсем не так? Статьи в принципе заказываль для пробы, весь остальной контент пишется своими руками... 

 

Не надо было создавать пустых страниц и пустых разделов. Вот сколько набрали статей, столько и размещайте. Остальные разделы, названия статей будете добавлять по мере их поступления.

 

Постараемся устранить эту недоработку.

 

Вы работаете под Википедию. Не думаю, чтобы Яндекс захотел свзяваться с сайтом, который по своему стилю, дизайну, методу организации и подчачи материала копирует Википедию. Яндексу проблемы с нарушением авторских прав не нужны.

 

Тут нет нарушения авторских прав, для создания сайта, используется движок mediawiki, который является свободной программой и распространяется на условиях Общественной лицензии GNU GPL.

 

 сменить дизайн, админку, удалить все пустые разделы (т.е. фактически все сделать заново).

  А что не так с дизайном? На счет разделов согласен, будем работать над этим. 

 

А если хотите делать очередной клон Википедии

А что все сайты сделанные на wordpress или joomla - это клоны, которые никогда не попадают в РСЯ? 


из статей, купленных на Адвего

Там всего три такие статьи, даже не мог подумать что это криминал, все остальное уникально.


Спасибо огромное за советы, над конструктивной критикой поработаем.

 

solustra
28 января 2016, 00:05

Тематический сайт на движке Медиавики? Обычно он используется для вспомогательных целей. Например, создание документации силами сообщества. У вас отключена возможность править тексты даже зарегистрированным пользователям, а это суть Вики. (Мысли вслух: Mediawiki без wiki — плов без риса.)

В резульате этот движок создает вам множество лишних (служебных) страниц. Причем теперь совершенно не обоснованно. Страницы обсуждений участниками сообщеста всегда будут пустовать, потому что нет самих участниов.

Просмотрел 10 страниц: только 2 из них полезные, остальные: "В настоящее время на этой странице нет текста", "Страница находится в стадии разработки". Ранова-то вам в РСЯ. Да и на таком движке я бы не рискнул.

world-dosug
28 января 2016, 00:05

 

Тематический сайт на движке Медиавики?

 

А почему нет? :)

У вас отключена возможность править тексты даже зарегистрированным пользователям, а это суть Вики. (Мысли вслух: Mediawiki без wiki — плов без риса.)

Полность с Вами согласен, однако первоначально не хотелось допускать к энциклопедии посторонии лица, в дальнейшем (когда наберем определенное колличество посетителей) это будет исправлено, и добавление статей будет доступно зарегестрированным пользователям.

Просмотрел 10 страниц: только 2 из них полезные, остальные: "В настоящее время на этой странице нет текста", "Страница находится в стадии разработки". Ранова-то вам в РСЯ. Да и на таком движке я бы не рискнул.

Так это все и создается с прицелом на будущее, всего чего не зватает, будем писать сами, или с помощью новых зарегестрированных пользователей, просто хотелось задать правильное направление. Уникального контента там тоже очень много, около 200+ статей, или этого все же маловато?

Спасибо огромное за советы и критику, будем исправляться!

serg5777
28 января 2016, 00:05

как не перейду по ссылке, постоянно что-то качает, ну и на фиг оно мне нужно? :)

world-dosug
28 января 2016, 00:05
как не перейду по ссылке, постоянно что-то качает, ну и на фиг оно мне нужно?

Что именно качает? Я плохо Вас понял, картинки загружаются медленно? 

fatyhov.rostami
14 августа, 10:37
Не вся реклама соответствует и  от людей водят в заблуждения а именно автомобили из Белоруссии, Казахстана.