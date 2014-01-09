Здравствуйте!
Очень надеюсь и очень хочу, чтобы Яндекс
восстановил ранее заблокированную площадку. Хотя надежды очень и очень
мало, но хочу попытаться возобновить сотрудничество с РСЯ.
18.04.2012 площадка была принята в РСЯ, а 03.06.20012 была уже удалена. С формулировкой - Причина блокировки:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса.
Неужели это окончательное решение, и нет никаких шансов для восстановления? Времени
прошло уже почти ровно как 2 года. Может все-таки есть надежда на
помилование? Очень хочется получить положительный ответ.
С уважением Андрей
Здравствуйте!
что можно улучшить, что туда еще дописать, привязать и тому подобное, да заранее спасибо за помощь
с Уважением Zorrt
Заблокировал уже порядка 50 доменов как "конкурентов". Неужели нет способа каким то образом забокировать все форекс-кухни?
Просто по слову форекс заминусовать?
У меня на сайте слово форекс упоминается только пару раз, и то в качестве глубоко ругаемых вещей. Но эта зараза цепляется.
Не появился случаем какой способ поправить "интуитивный" сервис определения тематики?
В России нельзя торговать драгоценными металлами через форекс-кухни. Исключительно через банки можно.
Периодически сталкиваюсь с модерацией Яндекса в других сервисах и обычно я на их стороне, но решил подать заявку в РСЯ своего авторского блога http://smakuj.ru , что бы хобби имело хоть какой то доход и тут бац отклонили, хотя условия соблюдены. Почему в таком случае принимают такие вот сайты: http://erichware.com/ ? Вопрос для меня риторический.... Что то уже 5 дней ответа жду(((
Хотелось бы пожаловаться на рекламодателя, размещающего огромное количество зеркал своего сайта с одним и тем же текстом (призыв омолодиться путем платных лекций) - против-старения.рф, останови-старение.рф, перестань-стареть.рф, забудь-о-возрасте.рф, молодей-без-врачей.рф, быстрое-омоложение.рф, чем-старше-тем-моложе.рф, психоэнергетическая-косметология.рф и другие.
Два вопроса:
1) Как такие рекламодатели проходят модерацию?
2) Как блокировать откровенно фишинговые сайты в рекламе?
Спасибо!
Доброго всем времени суток! Как я был рад, когда сотрудничал с гугл адсенс и получал заработанные средства, хоть и редко, через почту, но получал...
Мечтал о создании сайта для людей (СДЛ) по восстановлению удаленных файлов, - сделал, вот он undelete-file.ru.Хотел также установить рекламу адсенса и РСЯ, - заработать своей семье на отпуск...
Cам пишу уникальные статьи, обзоры программ для восстановления данных, советы по работе в интернете, а также с компьютером. Посещаемость увеличилась с 50 до 500, а потом до 1000 и т.д.
Вроде все хорошо, но уже перед летом 2013 забанили аккаунт в адсенсе, решил попробовать добавить сайт в РСЯ, но уже в четвертый раз отклоняют, уже звонил в яндекс, беседовал, но причины не говорят...
Очень обидно, стараешься, стараешься, а толку нет, пришлось поставить кликандер, - хоть какая-то копейка будет...
Я очень сильно надеюсь, что мой сайт примут в партнерскую программу РСЯ, когда примут, - сразу же уберу кликандер и размещу блоки яндекса!
Ответьте пожалуйста, что мне изменить для положительного ответа?
Спасибо!
Добрый день уважаемое сообщество. Вот-вот наступит время на то чтобы повторно подать заявку моего сайта в РСЯ. В прошлый раз мне отказали с формулировкой:
"Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса".
Попросили ознакомиться с правилами, но никаких нареканий со стороны размещаемого мною контента нету. Кроме того, подобные сайты (конкуренты) уже находятся в системе. Также не мало проскакивает сугубо коммерческих запросов по которым приходят посетители на мой сайт, а в РСЯ довольно много рекламных площадок ювелирных магазинов, что конечно же является плюсом для участия моего сайта в системе
Собственно вот пациент: Драгоценные камни
Траффик весь поисковый. Прикрепляю статистику Li с ПС:
p.s. Рекламу Adsense повесил вот совсем недавно (с неделю назад).
Здравствуйте. В общем, такая ситуация. Мой блог находится по адресу http://progavrichenko.ru/. Посещаемость недавно перескочила 1500 уников. Но проблема в том, что с ростом посетителей цена клика упала до 30 коп. Ранее при посещаемости 500-600 человек заработок был выше, чем сейчас. Знаю, что здесь много опытных веб-мастеров, а я не так уж давно создал этот блог и поэтому сам являюсь новичком в данной сфере. Подскажите с чем данный факт может быть связан? Может дизайн рекламных блоков следует поменять или их расположение? Или же решение проблемы может заключаться в чем-то другом?
Заранее спасибо.
Развиваю новыйй сайт близкой себе тематики по дизайну мебели. Как думаете есть ли шансы попасть в Рся? artvaro.ru
На страницах моего сайта обычно много текста, текст собственный, уникальный. Сайт хорошо индексируется, участвует в РСЯ, проблем нет никаких. Как отнесётся Яндекс к страницам, на которых я размещаю выполненные мной в конструкторской программе чертежи выкроек одежды, поскольку текста там очень мало, только описание модели?
Здравствуйте! Каждый блок РСЯ сверху помечен меткой "Яндекс.Директ". Мне кажется, что она понижает CTR, так как посетители натыкаются на нее взглядом и автоматически понимают, что это рекламный блок. В настройках никак отключить эту метку нельзя. Но теоретически можно его в верстке закрыть плашкой под цвет фона. Это описано в правилах Яндекса? Бан за такое могут дать?
Спасибо!
Сайт уже не молодой года 4 ему но с РСЯ подружится не получается кликов почти нет показы в районе 1000-1500 в сутки можт что не так делаю ? я В этом плохо понимаю может кто поможет и подскажет куда смотреть ?
Вот сам форум Audi-A3Club.ru
Зарание благодарен с Уважением Дмитрий.
Здравствуйте! Никак не могу понять почему меня регулярно отклоняют...сайт dearpet.ru официальный ответ таков "К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.
Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса"
так а над чем работать?
Здравствуйте у меня есть в сайт участвующий в показе Яндекс директа, если я хочу добавить еще один ресурс, то я должен оформлять заявку на сайт по новой с новыми банковскими реквизитами или же нужно оформить новый сайт как зеркало? И возможно ли оформление двух разных ресурсов на одни банковские реквизиты (физ. лицо)
Говорят, скоро Яндекс начнет читать фейбук. Кто нибудь знает, почему он раньше этого не делал, как делает с твиттером и гуглплюсом ?
Здравствуйте. Пришло письмо, что мой сайт приняли в РСЯ и в ответном письме я должен отправить фотографии своего ИНН, паспорта и карточки ПФР. Отправил... Сколько длится проверка документов? Про проверку сайта написано, что максимум неделя, а про проверку документов не написано ничего. Сейчас на моих площадках висит статус "Тестирование". Рекламные блоки на сайте уже можно размещать или еще нет?
Добрый день.
Только подключился к РСЯ, настроил показы рекламы, но может я сделал какие ошибки?
Если есть опытные люди которые посоветуют что-то, то с радостью прислушаюсь.
адрес сайта http://faw-cars.ru
РСЯ показывается в темах форума внизу, вот пример: http://faw-cars.ru/index.php?topic=1879.0
И несколько вопросов:
1. Не лучше сделать 2 рекламных обьявления вместо 4х?
2. Нужно ли как рамкой выделить рекламу?
3. Место удачное или лучше рекламу под первым постом? Но не отолкет ли это посетителей?
4. Удачная ли тематика ресурса для РСЯ?
Огромное спасибо за советы.
Пациент строительный портал allremont59.ru
В данный момент все плавает, доходы то РСЯ 200 и Адс $3
То РСЯ макс 100 и Адс $1
Вроде все делаю для удобства юзабилити, рекламу ставлю так чтобы сливалась с текстом и была как доп инфа. Почему доход так мал. Посещаемость 1500-1700 ун сутки.
Баннер адс под меню поставил тольо что после прочтения одной из веток.
Посмотрите опытным глазом, чего не хватает сайту.
Огромное спасибо!
Всем хорошего дня!
Добавляю сайт http://fast-android.net/ в РСЯ, отклоняют второй раз с причиной "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса".
Правила читал, не могу найти причину.
Ссылок на скачивание андроид приложений нету, в обзорах ссылки стоят только на Google Play.
Посещаемость нормальная.
Дополнительной рекламы на момент подачи заявки нету, кроме одного баннера в сайдбаре.
Кто-нибудь может объяснить причину?
Или с андроид сайтами война, так как есть еще и Яндекс.Store?
Здравствуйте. Недавно уже обращался сюда, но сейчас вот возникло еще одно сомнение в котором я не могу сам разобраться, т.к. новичок и пока маловато масла в голове. Хочу услышать мнение вэбмастеров о насыщенности рекламы на моем блоге http://progavrichenko.ru/. Почему-то мне кажется, что ее количество должно быть меньше, чем я натолкал. И еще, посоветуйте в том вопросе, правильно ли расположены блоки? Может их как то поменять или поменять цветовую гамму, размер шрифта для увеличения заработка? Заранее спасибо.