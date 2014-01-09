Доброго всем времени суток! Как я был рад, когда сотрудничал с гугл адсенс и получал заработанные средства, хоть и редко, через почту, но получал...

Мечтал о создании сайта для людей (СДЛ) по восстановлению удаленных файлов, - сделал, вот он undelete-file.ru.Хотел также установить рекламу адсенса и РСЯ, - заработать своей семье на отпуск...

Cам пишу уникальные статьи, обзоры программ для восстановления данных, советы по работе в интернете, а также с компьютером. Посещаемость увеличилась с 50 до 500, а потом до 1000 и т.д.

Вроде все хорошо, но уже перед летом 2013 забанили аккаунт в адсенсе, решил попробовать добавить сайт в РСЯ, но уже в четвертый раз отклоняют, уже звонил в яндекс, беседовал, но причины не говорят...

Очень обидно, стараешься, стараешься, а толку нет, пришлось поставить кликандер, - хоть какая-то копейка будет...

Я очень сильно надеюсь, что мой сайт примут в партнерскую программу РСЯ, когда примут, - сразу же уберу кликандер и размещу блоки яндекса!

Ответьте пожалуйста, что мне изменить для положительного ответа?

Спасибо!