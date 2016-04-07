Клуб Рекламной сети Яндекса

апрель 2016
Мобильная монетизация: советы для приложений в РСЯ
baoizm
7 апреля 2016, 15:07

Мы уже рассказывали о том, как зарабатывать на мобильных версиях сайтов. А сегодня хотим поделиться опытом монетизации приложений на примере нашего давнего партнера — портала Спорт-Экспресс.

Многие медиаиздатели уже создали или создают свои приложения. Мы идем им навстречу и предлагаем Mobile Ads SDK для iOS и Android с большим выбором рекламных форматов под разные задачи: от полноэкранных заставок interstitial до нативной рекламы, которая органично встаивается в дизайн и контент площадки. 

Эксперименты в приложении Спорт-Экспресс начались год назад, когда форматы для приложений только тестировались. Партнер выбрал два варианта рекламных блоков:

• баннер популярного фиксированного размера 320х50, который был размещен в нижней части экрана 

• блок нативной рекламы в ленте с анонсами новостей.

Эти блоки размещаются в приложении и сегодня. На диаграмме ниже — свежее сравнение CPM в приложении с CPM на мобильной и десктопной версиях Спорт-Экспресса. 

При сравнении не учтены особенности дизайна сайтов и приложения, количество и расположение рекламных мест, а также объемы собственных продаж издания. Все это — зона коммерческой политики и ответственности партнера. As is данные выглядят вот так: CPM баннеров 320х50 в приложении в 1,5-2 раза выше, чем на десктопном сайте. У нативных блоков он выше в 3-5 раз.

Похожие показатели мы видим не только на примере Спорт-Экспресса — в мобильных экранах рекламные блоки часто заметнее и при этом не теряют в релевантности, благодаря поведенческим и тематическим таргетингам. Так что и средний CPM у мобильной рекламы может быть больше в разы. 

Реклама не просто доходна, ее к тому же стабильно много — сотни тысяч рекламодателей Директа обеспечивают партнерам высокий fill rate. У Спорт-Экспресса уровень заполняемости рекламных мест составляет порядка 90%, а на некоторых других площадках может доходить и до 100%. 

В целом в партнерстве с РСЯ мобильная аудитория пока приносит изданию Спорт-Экспресс 20-25% доходов, из которых порядка 8-10% дают всего два рекламных блока в мобильном приложении. Вместе с партнером мы продолжаем растить эффективность рекламных блоков и долю мобильных доходов. 

И постепенно расширяем возможности для размещения рекламных блоков в приложениях. Например, в ближайшее время в Mobile Ads SDK появится библиотека готовых шаблонов нативной рекламы, которые удобно встраиваются в разные типы приложений.

Вы также можете вырастить доходы от партнерства, создавая и монетизируя app-версии своих ресурсов — подключиться к мобильной РСЯ может любой партнер, у которого есть приложение с аудиторией от 1000 активных пользователей в день.

Нет комментариев
Что такое 500 посетителей?
vitasklimin
13 апреля 2016, 18:37

Добрый!

Есть вопросы. В требованиях к сайту написано:

В Рекламную сеть Яндекса (РСЯ) может вступить любой ресурс с русскоязычной аудиторией, расположенный на платном хостинге и удовлетворяющий следующим требованиям к объему аудитории:

  • более 500 человек в день в течение месяца (для рекламных блоков форматов Яндекс.Директа);

А далее первый вопрос, выглядит глупо, но всё равно интересно:
500 - откуда? 500 - с поиска Яндекса? 500 - с любых поисковиков? 500 - из любого места?

Ведь 500 - из поиска, это не 500 нагнанных с социалок. Есть какой-то профиль этих 500? Допустим - 60% с серпа, 20% - самоходом, 15% - с закладок и т.п. Что у вас считается "нормальными" 500 посетителями?

Следующий вопрос: для домена учитывается ли статистика посещений на поддоменах?
Пример из личного опыта - домен M.ru - федеральный, но с низкой посещаемостью (так как домен закрыт для индексации), но поддомены вида City.M.ru - имеют высокую региональную посещаемость. 500 - для основного домена или 500 - с учетом посещений поддоменов?

3 комментария
Зелёный свет мобильным приложениям
baoizm
15 апреля 2016, 14:00

Помните кейс Спорт-Экспресса? Вот свежие новости — мобильные форматы вышли из режима ограниченного тестирования. Теперь стать партнером РСЯ могут не только владельцы сайтов, но и мобильных приложений — при регистрации на завершающем шаге новый партнер может выбрать, что он хочет добавить — сайт или же приложение.

Для действующих партнеров — это можно сделать через отдельную кнопку в интерфейсе. «Добавить мобильное приложение»:

Для действующих партнеров мы так же упростили способ заведения новых рекламных блоков в приложении, разделив все форматы на три основных типа:

  • Классических баннеров всех популярных форматов,
  • Нативной рекламы, хорошо уживающейся с контентом и дизайном приложений.
  • Полноэкранной рекламы, очень эффектной, а главное — мультиформатной. Такие блоки умеют подстраиваться под разные типы и ориентацию экрана (например, вертикальные прямоугольники и квадраты). Благодаря мультиформатности мы подбираем наиболее выгодный и подходящий рекламный материал для показа в данный момент, а значит и ваш потенциальный доход растёт. 

Подключить к мобильной РСЯ можно любое приложение с аудиторией от 1000 активных пользователей в день, которое успешно пройдет модерацию — то есть не нарушает законодательство и нашу редакционную политику.

В документации Yandex Mobile Ads SDK можно подробнее почитать о форматах. Например, изучить шаблоны для блоков нативной рекламы.

5 комментариев
мобильные устройства,реклама для приложений
Как определить по какому блоку кликали?
rizonoff
18 апреля 2016, 23:45

Возможно тема уже не новая, но всё же спрошу. Как можно в Метрике определить по какому рекламному блоку кликают посетители? Какие условия и значения прописывать в целях, где потом просматривать статистику и т.д.

В старой Метрике так и не смог разобраться с этим вопросом, а в новой вообще тёмный лес... Поиск в сети не дал нужного результата.

Помогите разобраться, думаю что я не один такой.

1 комментарий
клики,блок
Выплаты на Яндекс Кошелек
sega-zav
19 апреля 2016, 18:05

Всем здравствуйте!

Были ли выплаты на Яндекс Кошелек в этом месяце?

Если нет, то когда ожидать?

P.S. Обычно числа 15,16 уже приходят, а сегодня уже 19

35 комментариев
Узнайте о наличии блокировщиков рекламы у вашей аудитории
baoizm
29 апреля 2016, 13:13

Новый отчет в разделе «Технологии» Яндекс.Метрики — «Наличие блокировщиков рекламы» — позволить вам понять, какая доля аудитории вашего сайта не желает видеть рекламу. В нем собираются данные о визитах посетителей, у которых установлены наиболее распространенные блокировщики рекламы. При этом определяется не конкретная программа для блокировки, а именно её наличие.

По текущей оценке Яндекс.Метрики, сейчас такие программы установлены примерно у 9.6% пользователей. Но, разумеется, для каждого конкретного сайта эта доля может ощутимо отличаться.

Подробности о новом отчете читайте в блоге Метрики

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