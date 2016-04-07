Мы уже рассказывали о том, как зарабатывать на мобильных версиях сайтов. А сегодня хотим поделиться опытом монетизации приложений на примере нашего давнего партнера — портала Спорт-Экспресс.

Многие медиаиздатели уже создали или создают свои приложения. Мы идем им навстречу и предлагаем Mobile Ads SDK для iOS и Android с большим выбором рекламных форматов под разные задачи: от полноэкранных заставок interstitial до нативной рекламы, которая органично встаивается в дизайн и контент площадки.

Эксперименты в приложении Спорт-Экспресс начались год назад, когда форматы для приложений только тестировались. Партнер выбрал два варианта рекламных блоков:

• баннер популярного фиксированного размера 320х50, который был размещен в нижней части экрана

• блок нативной рекламы в ленте с анонсами новостей.

Эти блоки размещаются в приложении и сегодня. На диаграмме ниже — свежее сравнение CPM в приложении с CPM на мобильной и десктопной версиях Спорт-Экспресса.

При сравнении не учтены особенности дизайна сайтов и приложения, количество и расположение рекламных мест, а также объемы собственных продаж издания. Все это — зона коммерческой политики и ответственности партнера. As is данные выглядят вот так: CPM баннеров 320х50 в приложении в 1,5-2 раза выше, чем на десктопном сайте. У нативных блоков он выше в 3-5 раз.

Похожие показатели мы видим не только на примере Спорт-Экспресса — в мобильных экранах рекламные блоки часто заметнее и при этом не теряют в релевантности, благодаря поведенческим и тематическим таргетингам. Так что и средний CPM у мобильной рекламы может быть больше в разы.

Реклама не просто доходна, ее к тому же стабильно много — сотни тысяч рекламодателей Директа обеспечивают партнерам высокий fill rate. У Спорт-Экспресса уровень заполняемости рекламных мест составляет порядка 90%, а на некоторых других площадках может доходить и до 100%.

В целом в партнерстве с РСЯ мобильная аудитория пока приносит изданию Спорт-Экспресс 20-25% доходов, из которых порядка 8-10% дают всего два рекламных блока в мобильном приложении. Вместе с партнером мы продолжаем растить эффективность рекламных блоков и долю мобильных доходов.

И постепенно расширяем возможности для размещения рекламных блоков в приложениях. Например, в ближайшее время в Mobile Ads SDK появится библиотека готовых шаблонов нативной рекламы, которые удобно встраиваются в разные типы приложений.

Вы также можете вырастить доходы от партнерства, создавая и монетизируя app-версии своих ресурсов — подключиться к мобильной РСЯ может любой партнер, у которого есть приложение с аудиторией от 1000 активных пользователей в день.