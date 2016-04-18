Новый отчёт Яндекс.Метрики - «Наличие блокировщиков рекламы»

Метрика начала собирать информацию о блокировщиках рекламы у посетителей сайтов. Мы определяем не конкретную программу для блокировки, а именно её наличие.

Новый отчёт доступен в разделе «Технологии». Данные о блокировщиках также могут служить условием сегментации: это позволит сравнивать, как ведут себя пользователи, которые смотрят рекламу, и те, кто её отключает.

Долю пользователей с блокировщиками можно использовать и как метрику — выводить эту цифру в отдельный столбец любого отчёта и узнавать, к примеру, как меняется популярность блокировщиков в зависимости от браузера или источника трафика.

По нашим данным, сейчас блокировщики рекламы установлены примерно у 9.6% пользователей. Но для конкретного сайта эта доля может ощутимо отличаться.

Подробнее вы можете прочитать о новом отчёте в справке.