Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Новый отчёт Яндекс.Метрики - «Наличие блокировщиков рекламы»

Метрика начала собирать информацию о блокировщиках рекламы у посетителей сайтов. Мы определяем не конкретную программу для блокировки, а именно её наличие.

Новый отчёт доступен в разделе «Технологии». Данные о блокировщиках также могут служить условием сегментации: это позволит сравнивать, как ведут себя пользователи, которые смотрят рекламу, и те, кто её отключает.

Долю пользователей с блокировщиками можно использовать и как метрику — выводить эту цифру в отдельный столбец любого отчёта и узнавать, к примеру, как меняется популярность блокировщиков в зависимости от браузера или источника трафика.

По нашим данным, сейчас блокировщики рекламы установлены примерно у 9.6% пользователей. Но для конкретного сайта эта доля может ощутимо отличаться.

Подробнее вы можете прочитать о новом отчёте в справке.

15 комментариев
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a.mec2012
18 апреля 2016, 19:15
Добрый день! Можно ли утверждать, что почти 10% пользователей не видят конеткстную рекламу Яндекс.Директ?
Евгений
19 апреля 2016, 18:35
a.mec2012,
Утверждать, что 10% не видят рекламы Директа - точно нельзя.

Сейчас включил у себя самый популярный блокировщик рекламы - Adblock, сделал в поиске Яндекса запрос "натяжные потолки" и первыми тремя пунктами выдачи увидел рекламу Директа. Проверил на нескольких сайтах с блоками РСЯ - тоже не всегда и не всё вырезается. Похоже, связано с типом блока РСЯ. И это я попробовал только один конкретный блокировщик рекламы с одними конкретными настройками.

Думаю, гораздо лучше о текущем положении дел на фронтах вам ответят в клубе Директа (https://yandex.ru/blog/direct/) и клубе РСЯ (https://yandex.ru/blog/partner/).

Вообще борьба блокировщиков рекламы и рекламных систем - это вечное противостояние средств наступательных и оборонительных средств. Блокировщики блокируют рекламу, реклама перестраивается так, чтобы её не блокировали, блокировщики перестраиваются так, чтобы снова блокировать, реклама в свою очередь - тоже. И так далее.
alexbrtn.o
20 апреля 2016, 20:35
a.mec2012,
В браузере Опера автоматом будет стоять блокировщик в следующих версиях. Это ещё +10-15%
Ссылка на новость в блоге Оперы https://www.opera.com/blogs/russia/2016/03/vstroennaya-funkciya-blokirovaniya-reklamy/
Евгений
28 апреля 2016, 14:55
alexbrtn.o,
Много, много меньше 10-15%.
Во-первых, по нашим данным Оперой пользуются около 4% аудитории. Из них последней версией (т.е. обновляются и обновятся на новую версию с блокировщиком) - менее 2%. Наконец, блокировщик рекламы в Опере будет по-умолчанию выключен, а включаться будет не глобально, а для каждого сайта в индивидуальном порядке (т.е., как вы понимаете, делать это будут единицы, и те устанут после первого десятка сайтов). Всё это написано по приведённой вами ссылке.
В результате, я очень сомневаюсь, что после выпуска этой новой версии Оперы, глобальная статистика блокировки рекламы поднимется более чем на 0.1%. Скорее всего много меньше. А через пару недель, как шум от этого запуска спадёт, думаю, вернётся практически на прежний уровень.
bit-ordinata
18 апреля 2016, 23:48
Получил результат на своём ИТ блоге "Блокировщик используется" = 48,7%
Иван
20 апреля 2016, 06:37
Это интересно, молодцы!
naglayaon
22 апреля 2016, 14:05
Я правильно поняла, что Блокировка рекламы 10%, например, значит, что из всех посетителей сайта 10% пришло с установленным блокировщиком? Т.е. сказать, сколько не пришло из-за блокировщика, нельзя? И ещё вопрос - это учёт наличия блокировщика как такового или именно включенного? Просто у меня Adblock отключен на страницах Яндекса.
Яндекс Василиса
25 апреля 2016, 18:24
naglayaon,
да, вы можете посмотреть данные только по учтенной аудитории сайта. Метрика проверяет, включен ли блокировщик.
Kashkovsky.AV
9 августа 2016, 14:38
Просматривая отчет по наличию/отсутствию блокировщика рекламы, возникает не понимание почему суммарная цифра в 3 раза меньше общей посещаемости ресурса.
Т.е. к примеру:
Визиты в отчете посещаемость: 3 000
Визиты в отчет наличие/отсутствие блокировщика: 1 100
Евгений
9 августа 2016, 19:13
Kashkovsky.AV,
Какая-то разница между суммой всех строк и общей посещаемостью будет почти в любом отчёте. А вернее, при группировке посетителей по любому критерию (хоть по наличию блокировщика. хоть по полу, хоть по браузеру). Потому что при группировке по любому признаку, мы считаем только тех, для кого этот признак удалось определить.


То, что на вашем счётчике удалось наличие блокировщика определить только для трети посетителей - это, похоже, какая-то специфика вашей аудитории. Посмотрите долю роботов в вашем трафике.


В большинстве случаев процент определения наличия блокировщиков много выше. Например, на нашем демо-счётчике визитов за июль было 97382, из них наличие или отсутствие блокировщика удалось определить в 89649 визитах. Т.е. в 92% случаев.
BiluyX
31 января 2017, 02:08
Теперь еще и Яндекс браузер с блокировщиком! Вы что в Яндексе против рекламы? так блокируйте и совой директ! Зачем вообще эти блокировщики.
Яндекс Василиса
31 января 2017, 10:31
BiluyX,
пожалуйста, задайте этот вопрос представителям Яндекс.Браузера.
BiluyX
1 февраля 2017, 14:52
Яндекс Василиса,
 Понял. Подскажите пожалуйста куда писать, емел. Чтобы получить ответ от них. Я бы хотел понять почему они так делают
Яндекс Василиса
2 февраля 2017, 17:18
BiluyX,
"Сообщить о проблеме и прислать пожелания: browser.yandex.ru/feedback"
Кубаньжелдормаш
сегодня, 13:19
а где теперь этот замечательный отчет?