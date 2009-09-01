Блог Яндекса
сентябрь 2009
Мобильная шпаргалка
1 сентября 2009, 17:38
Мобильные Яндекс.Словари стали приятнее на вид и «подтянулись» к большим Яндекс.Словарям по наполнению.
Семинар Евгения Агиштейна: "Tracking the Searcher's Every Move: Inferring Searcher Intent"
2 сентября 2009, 11:32
В среду, 9 сентября 2009 года, в офисе Яндекса на Самокатной выступит Евгений Агиштейн, доцент кафедры математических и компьютерных наук Университета Эмори (Mathematics and Computer Science Department), где он руководит Intelligent Information Access Laboratory.
К банковской программе Яндекс.Денег присоединился РосЕвроБанк
2 сентября 2009, 11:41
К счету в платежной системе «Яндекс.Деньги» теперь можно привязать пластиковую карту РосЕвроБанка. Привязав карту, пользователи смогут мгновенно и без комиссии пополнять с нее свой счет в Яндекс.Деньгах, а также переводить неиспользованные средства на карту со льготной комиссией 2%. При этом ни в процессе подключения, которое происходит на стороне банка, ни во время самих транзакций не требуется передавать через интернет номер карты, личные данные ее владельца, пин-код или защитные коды CVC2/CVV2. Сотрудничество с РосЕвроБанком стало продолжением банковской программы Яндекс.Денег, в которой уже участвуют коммерческий банк ОТКРЫТИЕ (РБР) и Альфа-Банк. Цель этой программы — объединить для пользователей основные преимущества банковского обслуживания и электронной наличности. «Мы рады предоставить многочисленным сотрудникам компаний - клиентов РосЕвроБанка возможность дистанционного обслуживания, позволяющего совершать мгновенные и безопасные платежи через интернет, а также существенно упростить процедуру погашения задолженности по кредиту», — говорит исполнительный директор ООО «ПС Яндекс.Деньги» Кирилл Сурский. «Для банка сотрудничество с Яндекс.Деньгами — это часть программы, направленной на увеличение объема безналичных платежей по банковским картам. Не секрет, что большинство выпущенных в России карт используется преимущественно для снятия наличных. Развивая подобные программы, мы хотим показать нашим держателям, что банковская карта — это еще и очень удобное средство оплаты любых покупок, в том числе и в интернете», — отмечает начальник Управления пластиковых карт РосЕвроБанка Сергей Варганов. Привязать карту к счету в Яндекс.Деньгах можно бесплатно в любом отделении РосЕвроБанка. Команда Яндекс.Денег
Оценка с первого взгляда на Маркете
3 сентября 2009, 13:48
Отзывы других покупателей часто помогают выбрать товар. На Яндекс.Маркете, например, можно посмотреть отзывы на странице описания товара, выбрать из них положительные, отрицательные или самые полезные, а также оценить отзывы других пользователей.
Своими глазами - не только пробки
4 сентября 2009, 19:02
Когда мы открывали сервис Видеокамеры на Яндекс.Картах, мы попытались предусмотреть побольше ракурсов и направлений для лучшего обзора дорожной ситуации. Некоторые наши камеры умеют поворачиваться, поэтому для них были созданы специальное расписание и список направлений.
Региональная виджетная программа: работа и цены – главные двигатели спроса.
8 сентября 2009, 00:07
За полтора месяца, прошедшие от последнего обзора региональной виджетной программы, расстановка сил изменилась достаточно существенно.
Грамотность поисковой машины
8 сентября 2009, 10:07
8 сентября во всем мире отмечается день грамотности. Поисковая машина – не случайный гость на празднике грамотности. Машина вместе с человеком участвует в сложном процессе поиска информации: человек набирает запрос – машина подсказывает, человек делает в запросе ошибки – машина исправляет, человек задает запрос – машина отвечает. Для быстрого и эффективного получения результатов поиска грамотность нужна обоим участникам этого «разделения труда». Сложно сказать, как быстро и в каком направлении меняется грамотность пользовательской аудитории – для этого надо проводить специальное исследование. Оценить динамику исправления поисковых запросов намного проще – измерение основных показателей соответствующих программ является штатной процедурой контроля качества поисковых систем. Требования, метрики и оценки «грамотности» у машин и у людей, конечно, разные. Машине не нужно писать сочинение, сдавать единый государственный экзамен и поступать в институт. Главное требование для поисковой машины – исправлять ошибки в запросах. И метрики здесь – стандартные для ИТ-отрасли полнота и точность, а оценка – кликабельность сообщений об ошибке («Быть может, вы искали…»). Лексика и синтаксис, с которыми имеет дело машина, тоже сильно отличаются от классического литературного языка. Помимо цитат из Пушкина и Мандельштама приходится исправлять короткие и хлесткие запросы вроде «кто тебя создал токую», «скчать мп3 безплатно» и «коды на gta vise citi». Поисковой системе никогда не придется исправлять многие слова и фразы из «Анны Карениной» и «Братьев Карамазовых», но просто необходимо знать, как правильно пишутся «Дэниэл Рэдклифф» и «sony ericsson». Кроме этого, надо уметь восстанавливать текст, набранный в неправильной раскладке, например «rfhnf vjcrds» («карта москвы») и «дштуфпу 2» («lineage 2»). Давайте посмотрим, что произошло в Рунете с «грамотностью» поиска за последние 2 года. Изменения можно смело назвать «драматическими». Все без исключения поисковики втянулись в «борьбу за грамотность». Полнота и точность программ исправления запросов непрерывно росли и у некоторых поисковиков вышли на уровень 70-80%. Это значит, что в среднем исправляются три ошибочных запроса из четырех, и в трех случаях из четырех подсказка оказывается правильной. Во всех поисковиках появились подсказки быстрого набора, большинство поисковиков исправляет часть запросов автоматически. Прогресс в поисковой «грамотности» объясняется развитием и внедрением вероятностных методов (т.н. языковых моделей), которые пришли на смену традиционным лингвистическим подходам и быстро нашли применение практически во всех областях искусственного интеллекта (исправление ошибок, автоматический перевод, распознавание речи). Языковые модели представляют собой статистику употребимости слов и выражений естественного языка (например, русского) в определенной сфере использования (в поисковых запросах). Основой языковой модели служит список наиболее употребимых слов и n-словных сочетаний с частотами встречаемости за определенный период времени. Если n равно 2, модель называется «двухсловной», если 3 – «трехсловной» и так далее. Информация о совместной встречаемости слов оказала всестороннее влияние на качество: позволила находить в запросах больше ошибок, выявлять более сложные классы ошибок, давать более точные подсказки. Только применение языковой модели дало возможность исправлять ошибки, связанные со словарным окружением – это опечатки с лишним или пропущенным пробелом («lovepla net»); когнитивные ошибки слитно-раздельного написания («пост индустриализация»); контекстные ошибки – малапропизмы (неправильные замены одного слова другим, сходным по звучанию, например, «меховой слон»). Эти классы ошибок составляют почти четверть (!) всех ошибок в запросах. Правильный выбор варианта исправления тоже зачастую невозможен без анализа сочетаемости соседних слов. Так в запросе «грюм река» слово «грюм» можно заменить на «угрюм» только при наличии слова «река». В запросе «грюм стиль» слово «грюм» надо заменять на «грум». А в запросе «аластор грюм» вообще ничего не надо исправлять (это персонаж из «Гарри Поттера»). Высокий уровень точности, достигнутый в результате применения языковой модели, позволил сделать очень смелый и важный шаг вперед – перейти от подсказок к автоматическому исправлению запросов. Сейчас на Яндекс.Поиске около трети запросов с ошибками исправляются автоматически. В немалой степени зависит от полноты и точности исправления запросов содержимое подсказки быстрого набора. Подсказывать опечаточные варианты нет смысла и выглядит такая подсказка неряшливо. Фильтрация подсказок быстрого набора от орфографических ошибок и опечаток является важной и сложной задачей, весьма далекой от завершения. Возвращаясь к «человеку», можно уверенно сказать, что перечисленные выше изменения в качестве сервиса подсказочных модулей не могли остаться незамеченными и затронули всех пользователей – независимо от уровня образования. Орфографические ошибки в трудных словах («агентство», «галерея», «терраса») чаще делают те, кто плохо учился в школе. Однако случайные ошибки («биноклб», «чснок», «марафонн») делают все – от детсадовца до академика. Делать прогнозы развития программ исправления запросов достаточно сложно. Резервы языковой модели далеки от исчерпания, но обычно после мощных и резких рывков наступает затишье – до следующего прорыва в области искусственного интеллекта. Интересно, что это будет за прорыв и что все это время будет происходить с грамотностью пользовательской аудитории? Об этом – в следующих выпусках. Алексей Байтин, группа исправления опечаток
Я.Субботник: Метрика, виджеты и кое-что о данных... (видео)
9 сентября 2009, 10:47
29 августа 2009 года прошел Я.Субботник «Метрика, виджеты и кое-что о данных...» Cпасибо всем, кто посетил наше мероприятие. Все доклады были доступны для скачивания уже в день проведения. Для тех, кто не смог попасть на Субботник, мы предоставляем возможность посмотреть видеоверсии выступлений и скачать видеодоклады в хорошем качестве. Все это доступно на странице Я.Субботников. Следующий Я.Субботник пройдет осенью 2009 года. Следите за новостями в блоге! Симутенко Юлия, обучаем и развиваем
Яблочный год на Яндекс.Интересах
9 сентября 2009, 12:18
В августе среди запросов к поиску Яндекса сильно увеличилась доля запросов, связанных с едой. Конечно, солеными огурцами и маринованными помидорами пользователи интересовались не так сильно, как МАКС 2009, первым сентября и громкими премьерами, но, например, тема соление грибов вызвала больше поискового интереса, чем мисс вселенная 2009 Стефания Фернандес. Поэтому кроме обычного ежемесячного рейтинга взлетов на Яндекс.Интересах – три специальных рейтинга, посвященных запасам на зиму. Фрукты и ягоды В этом году много яблок – по поисковым запросам это тоже заметно. Еще ищут арбузы, сливы, ежевику, кизил, инжир и многое другое. Однако интерес к яблокам перевешивает интерес ко всем остальным фруктам и ягодам вместе взятым. А заодно – к овощам и грибам. Блюда, интерес к которым сильнее всего вырос в августе, – это утка, уксус и шарлотка. Именно для этих блюд сильнее всего выросло количество запросов со словом рецепт. Возможно, популярность этих блюд также обусловлена проблемой «куда деть яблоки». Примеры запросов – [утка с яблоками рецепт], [как приготовить шарлотку с яблоками], [рецепт яблочного уксуса]. Грибы Больше всего в августе 2009 года собрали опят и груздей. Опята, судя по географии поисковых запросов, растут, в основном, в центральном регионе. По всей остальной России сильнее вырос интерес к груздям. Что делать и с опятами, и с груздями грибники уже решили – больше всего запросов про засолку ([засолка опят], [соленые опята], [грузди солить]). Волнушки, рыжики и лисички тоже предпочитают солить, маслята – мариновать ([как мариновать маслята]), а из белых грибов варят суп – [суп из белых грибов], [белые грибы рецепты]. Овощи Из овощей сильнее всего вырос интерес к огурцам. Пользователи собираются готовить соленые, малосольные и маринованные огурцы – [засолка огурцов горячим способом], [соление огурцов в банках], [как мариновать огурцы], [малосольные огурцы]. Помидоры по общему количеству запросов отстают совсем немного, и запросы про них разнообразнее – [рецепт томатной пасты], [рецепты из помидоров], [помидоры в собственном соку], [вяленые помидоры рецепт], [рецепт аджики из помидор]. Исследователи яблок и помидоров
Оценка пользователей Маркета теперь и на сайте магазина
9 сентября 2009, 13:21
Когда заказываешь товар в интернет-магазине, хочется быть уверенным, что при покупке не возникнет никаких проблем: цена окажется соответствующей действительности, менеджеры – вежливыми, курьеры – пунктуальными. Самым надёжным способом узнать о качестве магазина является использование коллективного опыта – отзывов и оценок других покупателей.
Яндекс.Карты: 4 новых города и 8 обновленных
9 сентября 2009, 15:02
Из чего складывается хороший картографический сервис? Прежде всего из карт. Их должно быть много и они должны быть актуальными, и потому для нас уже стало традицией каждые месяц-полтора выпускать новую порцию карт.
Панорамы улиц на Яндекс.Картах: московские красоты без дождей и пробок
10 сентября 2009, 12:26
Вы живете в Москве и путаетесь в бесконечных сплетениях ее улиц? Ни разу не были, но всегда мечтали попасть? Давно уехали и скучаете по знакомым с детства местам? Хотите изучить достопримечательности столицы? Тогда наш новый сервис "Панорамы улиц" – именно для вас!
Свежие логины — всегда в наличии
11 сентября 2009, 12:48
Подобрать хороший адрес электронной почты — задача не из простых. Часто кажется, что все красивые и легко запоминающиеся адреса уже заняты.
Новый мобильный клиент для новой Яндекс.Почты
16 сентября 2009, 15:06
Совсем недавно мы включили новую Яндекс.Почту для всех пользователей. А сегодня мы предлагаем ещё одну «почтовую» новинку — мобильный клиент для Яндекс.Почты, разработанный на основе приложения Я.Онлайн.
Тема осени раскрыта
17 сентября 2009, 19:18
Пока грачи не улетели, предлагаем вашему вниманию осеннюю коллекцию тем для главной страницы. Выбирайте на свой вкус листья для гербария или кукурузу – царицу полей. Тем, кто хорошо поработал на даче, мы закатали компоты и варенья, огурцы и помидоры – в общем, всякую консервированную закуску. Всё это доступно по ссылке «осеннее меню» (в верхней части экрана). В разделе настроек по-прежнему можно найти зимние, весенние и летние темы. Чтобы выбрать и установить себе оформление страницы, кликните ссылку «Настроить» в верхней части экрана, в появившейся вкладке «внешний вид» выберите «темы» и вам будет представлен весь ассортимент. Выбирайте понравившуюся картинку и нажимайте кнопку «сохранить». Для любителей частых и неожиданных обновлений доступен вариант «тема дня» (картинка с ушами, торчащими из шляпы). Выбрав его, вы каждый день будете получать случайную тему из набора. То есть сегодня у вас, например, лыжа, а завтра – ракета. И так далее. Будьте здоровы, собирайте гербарий! Демисезонный отдел
Видеоверсия семинара Евгения Агиштейна: "Tracking the Searcher's Every Move: Inferring Searcher Intent"
18 сентября 2009, 11:29
На прошлой неделе в Яндексе прошел семинар Евгения Агиштейна: "Tracking the Searcher's Every Move: Inferring Searcher Intent". Для всех, кто не смог на нем присутствовать, мы подготовили видеоверсию выступления.
Симутенко Юлия, обучаем и развиваем
Новые города на Яндекс.Афише
22 сентября 2009, 12:49
Совсем недавно на Яндекс.Афише появилось расписание кинотеатров для еще 12 городов Украины.
Я.Субботник: API - виджеты, карты, метрика, вебмастер
22 сентября 2009, 16:13
3 октября 2009 года в Киеве Яндекс приглашает в гости всех, кому интересно послушать про API . В этот раз мы хотим поговорить о Виджетах, Метрике, Вебмастере, Картах и обсудить эти темы за чашкой кофе осенним субботним днём. На нашем Я.Cубботнике:
Летние сборы по подготовке к чемпионату мира по программированию
24 сентября 2009, 12:21
В конце августа, начале сентября прошли летние сборы команд вузов-участников чемпионата мира по программированию ACM ICPC. Российские команды традиционно отлично выступают в финалах чемпионата мира. С тех пор, как они впервые стали принимать участие в соревнованиях в 1995 году они успели 5 раз стать абсолютными чемпионами, завоевать 16 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Такие успехи не удивительны, потому что подготовкой программистов-олимпиадников занимаются еще со школы, а каждое лето и зиму лучшие команды вузов приглашают в Петрозаводск на сборы. Где ребята не только каждый день решают 5-часовые контесты, но и вместе весело проводят время: ездят на рафтинг, купаются в бассейне, играют в игры. Яндекс в 3-ий раз становится спонсором сборов. Нам нравится наблюдать за работой ребят, потому что за 5 часов захватывающих соревнований они успевают решить 5–8 самостоятельных, достаточно сложных задач. Каждый раз Яндекс привозит свою задачу, связанную с информационным поиском. Студенты с радостью участвуют в конкурсе, потому что это позволяет им отвлечься от ежедневных тренировок и узнать много нового. На этот раз идея задания заключалась в классификации товарных предложений из прайс-листов магазинов по категориям Яндекс.Маркет. Мы предоставили командам-участницам обучающий набор записей с характеристиками товаров и правильными товарными категориями. Участники написали программы, которые обучились на этом наборе данных и разложили остальные товары по категориям Маркета. Те, кто знаком с конкурсом Интернет-математика 2009, узнают подобный формат задач. На эту задачу командам отводилось 3 дня. Решения команд проверялись на контрольном наборе данных и за правильные попадания начислялись баллы. В результате места распределились следующим образом: ПетрГУ Wx (Денисов, Николаевский)СпбГУ #2 (Воробьев, Землянский, Серебряков)СпбГУ #0 (Копелиович, Леонов) Мы желаем всем ребятам успехов в чемпионате мира 2010! Андрей Стыскин и Дмитрий Семенов
Я.Субботник в Казахстане
24 сентября 2009, 13:55
15 октября 2009 года Яндекс проведет свой первый Я.Субботник в Казахстане.