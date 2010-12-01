Недавно мы рассказывали о Яндексе в телевизорах, а сегодня — в машинах. Компания BMW разработала новые бортовые компьютеры для своих автомобилей — с доступом в интернет. В браузере таких компьютеров установлена стартовая страница с сервисами Яндекса.

Мы подумали, какие сервисы будут полезны водителям в первую очередь, и собрали их на одной странице — свёрстанной специально для просмотра на дисплее бортового компьютера. Конечно же, на странице есть карта с пробками, которая поможет автомобилисту лучше ориентироваться в сложившейся в городе ситуации, когда он уже в дороге. Прогноз погоды подскажет, например, стоит ли завтра выходить из дома пораньше, чтобы очистить машину от выпавшего за ночь снега. А сводка новостей позволит оставаться в курсе последних событий тем, кто много времени проводит за рулём.