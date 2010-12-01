КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение

Блог Яндекса

декабрь 2010
Яндекс.Каталог – и сайты, и виджеты
1 декабря 2010, 11:56
Яндекс.Каталог – удобный сервис для тех, кто ищет сайты на определенную тему. А недавно у некоторых «каталожных» сайтов появилась кнопка «Виджет». Кликнув на неё, вы сможете установить виджет сайта на главную страницу Яндекса и следить за новыми событиями того сайта, который вам интересен.
Яндекс проиндексировал ВКонтакте
2 декабря 2010, 12:23
Социальные сети стали важной частью интернета, и для нас очень важно, чтобы любую информацию из них можно было легко и удобно найти в Яндексе. Поэтому сегодня мы объявляем о начале партнёрства с социальной сетью ВКонтакте и о запуске сразу нескольких новых возможностей нашего поиска.
Народная карта для всех
2 декабря 2010, 16:33
Сегодня Народная карта появилась в API Яндекс.Карт. Это значит, что теперь вы можете опубликовать на своем сайте созданную вами или другими пользователями Яндекса карту. Все нарисованные объекты будут доступны не только в режиме просмотра, но и для поиска.
Почта для кириллических доменов
3 декабря 2010, 09:17
Совсем недавно, 11 ноября, началась свободная регистрация доменов в зоне .рф. А мы в свою очередь объявляем о начале их поддержки в Яндекс.Почте для доменов.
Все о Яндекс.Пробках
3 декабря 2010, 12:33

9 декабря мы будем рассказывать про один из самых важных сервисов Яндекса – Яндекс.Пробки. Откуда берутся данные о пробках, как мы их обрабатываем, как вычисляем баллы.

+2 к удобству хранения файлов на Народе
3 декабря 2010, 15:09
Если вы активно пользуетесь Народом для загрузки и хранения файлов, то вам смогут облегчить жизнь два небольших инструмента.
Поисковый виджет для Андроид-телефонов
7 декабря 2010, 20:36
Представляем поисковый виджет Яндекса для Андроид-телефонов. Это первая версия, в которой реализован только основной функционал. 
BMW с сервисами Яндекса
8 декабря 2010, 12:53

Недавно мы рассказывали о Яндексе в телевизорах, а сегодня — в машинах. Компания BMW разработала новые бортовые компьютеры для своих автомобилей — с доступом в интернет. В браузере таких компьютеров установлена стартовая страница с сервисами Яндекса.

 

Мы подумали, какие сервисы будут полезны водителям в первую очередь, и собрали их на одной странице — свёрстанной специально для просмотра на дисплее бортового компьютера. Конечно же, на странице есть карта с пробками, которая поможет автомобилисту лучше ориентироваться в сложившейся в городе ситуации, когда он уже в дороге. Прогноз погоды подскажет, например, стоит ли завтра выходить из дома пораньше, чтобы очистить машину от выпавшего за ночь снега.  А сводка новостей позволит оставаться в курсе последних событий тем, кто много времени проводит за рулём.

 

Виктор Карпов, теперь придумываем Яндекс для кофеварок
Пост только для взрослых
8 декабря 2010, 15:12
Команда Деда Мороза в этом году работает со своими пользователями через Почту России. В любой город страны можно отправить заказное письмо от Деда Мороза с добрым пожеланием, а вместе с ним бандероль с подарком для малышей.
«Всё о Яндекс.Пробках»: в офлайне и в онлайне
8 декабря 2010, 23:14
Сегодня состоится обещанный рассказ о сервисе Яндекс.Пробки.

Желающих послушать оказалось так много, что мы решили перенести мероприятие из офиса Яндекса в конференц-центр EXTROPOLIS – он находится в том же здании.

И, конечно, будет прямая онлайн-трансляция. Она начнется одновременно с мероприятием – в 18:00.

Желаем приятного просмотра всем, кто не сможет до нас доехать.

Кварки, глюоны, теория и суперкомпьютерное моделирование, Поликарпов Михаил Игоревич
9 декабря 2010, 14:19
Сегодня мы открываем регистрацию на семинар, который состоится 22 декабря.
Подписки открыты в API
9 декабря 2010, 14:27
Яндекс продолжает открывать API к своим сервисам. На этот раз мы открываем API Яндекс.Подписок в публичное бета-тестирование.
Правда об автомобилях на Яндекс.Авто
9 декабря 2010, 18:17
Для большинства людей покупка автомобиля — серьезный шаг. И готовятся к нему обычно вдумчиво и обстоятельно: покупают автомобильные журналы, читают рейтинги безопасности и длинные списки технических характеристик, спрашивают знакомых… Многим интересно узнать, а что скажут о понравившемся автомобиле сами автовладельцы, повидавшие не только красивую рекламную картинку, но и будни без прикрас. Пользователям Яндекса это действительно интересно — ежедневно мы получаем множество запросов типа [форд фокус отзывы].
Просадить деньги, вырастить ёлку
10 декабря 2010, 20:52
Примерно этим все занимаются в преддверии новогодних праздников. Потратить последнюю в году зарплату на грузовик еды, чтобы не выходить из дома все каникулы, или хорошо отдохнуть в какой-нибудь экзотической стране. Желательно – на лыжах.
Больше визуальных закладок в новом Яндекс.Баре
13 декабря 2010, 13:12
В предновогоднем Яндекс.Баре 5.2 появилась возможность настройки Визуальных Закладок, а котировки научились показывать курсы, актуальные в вашем регионе или стране.
Презентации и видео о Яндекс.Пробках
13 декабря 2010, 13:12
9 декабря мы рассказывали о сервисе Яндекс.Пробки.
Яндекс.Директ — уже за тридцать!
13 декабря 2010, 13:48
Уже больше трёх лет на главной странице Яндекс.Директа работает информер, который показывает, сколько человек увидели объявления Яндекс.Директа за вчерашний день.
Яндекс.Недвижимость
14 декабря 2010, 13:06
Наверняка каждый, кто хотел снять или купить квартиру и искал предложения в интернете, сталкивался с огромным количеством некачественных объявлений. Самая частая проблема: «Квартира уже ушла, но могу предложить вам практически такую же». При этом квартиры, описанной в объявлении, могло вообще не существовать, а «практически такая же» — хуже, дальше и дороже. Очевидно, что людям важно, чтобы нужным им параметрам соответствовали не только объявления, но и сама недвижимость.
Быстрые и основательные Яндекс.Словари
14 декабря 2010, 18:23
Пользователи приходят на Яндекс.Словари с разными целями. Кто-то хочет уточнить правописание слова «винегрет» или ударение в слове «творог», второму нужно узнать, как переводится слово «twitter», третий ищет информацию о Пушкине — но не поэте, а психологе. Мы стараемся помочь и тем, кому нужна быстрая справка, и тем, кто любит подходить к поиску системно и тщательно. Поэтому за прошедший месяц на Словарях появился целый ряд новых полезных возможностей.
Технология «Спектр»
15 декабря 2010, 13:45
Когда пользователи задают запросы к Яндексу, примерно в 20% случаев они формулируют запрос неоднозначно. Например, по запросу [наполеон] кто-то хочет найти полководца, а кто-то – рецепт торта. А задавая запрос [суши], человек может искать и ресторан с доставкой на дом, и рецепт блюда. Спектр возможных целей может быть очень широк – так же, как и спектр возможных ответов. И если пользователь не указал в поисковом запросе, что он ищет, то понять это крайне трудно.