Блог Яндекса
9 декабря мы будем рассказывать про один из самых важных сервисов Яндекса – Яндекс.Пробки. Откуда берутся данные о пробках, как мы их обрабатываем, как вычисляем баллы.
Недавно мы рассказывали о Яндексе в телевизорах, а сегодня — в машинах. Компания BMW разработала новые бортовые компьютеры для своих автомобилей — с доступом в интернет. В браузере таких компьютеров установлена стартовая страница с сервисами Яндекса.
Мы подумали, какие сервисы будут полезны водителям в первую очередь, и собрали их на одной странице — свёрстанной специально для просмотра на дисплее бортового компьютера. Конечно же, на странице есть карта с пробками, которая поможет автомобилисту лучше ориентироваться в сложившейся в городе ситуации, когда он уже в дороге. Прогноз погоды подскажет, например, стоит ли завтра выходить из дома пораньше, чтобы очистить машину от выпавшего за ночь снега. А сводка новостей позволит оставаться в курсе последних событий тем, кто много времени проводит за рулём.
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Желающих послушать оказалось так много, что мы решили перенести мероприятие из офиса Яндекса в конференц-центр EXTROPOLIS – он находится в том же здании.
И, конечно, будет прямая онлайн-трансляция. Она начнется одновременно с мероприятием – в 18:00.
Желаем приятного просмотра всем, кто не сможет до нас доехать.