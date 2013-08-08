Карты — очень понятный сервис. Они помогают людям найти нужный адрес или составить маршрут, а иногда и просто сориентироваться в пространстве. Это базовая функция любых карт, и она довольно очевидна. Интернет добавляет к ней новые возможности — например, поиск нужных организаций и информации о них. Теперь организации можно не только искать, но и пользоваться их услугами — сегодня на Яндекс.Картах появилась возможность заказать столик в ресторане, записаться на стрижку или на приём к врачу.