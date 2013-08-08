Блог Яндекса
август 2013
Яндекс.Мероприятия: премьеры нового сезона
8 августа 2013, 14:28
Яндекс регулярно организует самые разные конференции, встречи и лекции для разработчиков и технических специалистов. И хотя лето — слишком ленивое время для серьёзных дел, время отдыха, команду Яндекс.Мероприятий это не останавливает: к началу осени готовится сразу несколько мероприятий, на которых стоит побывать.
Дом с балконами
9 августа 2013, 15:51
Про печеньки и пуфики в офисах Яндекса знают уже, наверное, все, но одними печеньками сыт не будешь. В московском офисе есть и другие прекрасные явления — например, балконы.
По ресторанам с Яндекс.Картами
14 августа 2013, 11:22
Карты — очень понятный сервис. Они помогают людям найти нужный адрес или составить маршрут, а иногда и просто сориентироваться в пространстве. Это базовая функция любых карт, и она довольно очевидна. Интернет добавляет к ней новые возможности — например, поиск нужных организаций и информации о них. Теперь организации можно не только искать, но и пользоваться их услугами — сегодня на Яндекс.Картах появилась возможность заказать столик в ресторане, записаться на стрижку или на приём к врачу.
Вот эта улица, вот этот дом
16 августа 2013, 12:43
Квартирный вопрос испортил очень многих и до сих пор продолжает портить. Поиски квартиры часто оказываются очень нервным и неприятным занятием. Чуть-чуть облегчить задачу могут некоторые интернет-сервисы. Конечно, они не избавят вас от мошенников и не гарантируют работающую канализацию, но сэкономить немного времени помогут. В этом списке нет собственно сервисов с объявлениями о квартирах — например, Яндекс.Недвижимости, — но про них вы и сами знаете.
Как вы фирму назовёте
19 августа 2013, 13:25
Наши аналитики изучили все российские организации, в названиях которых встречаются имена. По данным Яндекс.Справочника, всего таких компаний в России около шести тысяч. Чаще всего для названий выбирают женские имена — в 75% случаев.
Безопасность в интернете: фишинг
21 августа 2013, 13:36
Не секрет, что некоторые сайты в интернете представляют опасность. Угрозы могут быть самые разные: от относительно безобидных вредоносных программ до таких, которые дают злоумышленникам доступ к вашему компьютеру. Мы уже писали о мошенниках, использующих имя Яндекса для обмана пользователей, а сегодня открываем серию публикаций о безопасности в интернете. В постах с тегом «безопасность» в блоге Яндекса будут публиковаться полезные рассказы о том, как избежать уловок злоумышленников и оградить себя от наиболее распространённых угроз.
Итоги чемпионата по программированию Яндекс.Алгоритм 2013
22 августа 2013, 18:27
Сегодня в Санкт-Петербурге завершился открытый чемпионат по программированию Яндекс.Алгоритм 2013. Состязания состояли из нескольких онлайн-раундов по 100 минут, за победу боролись более 3000 программистов из 84 стран. По результатам трёх отборочных раундов в финал вышли 25 лучших. Финал состоялся в настоящем дворце — Доме учёных имени Горького (дворец Великого князя Владимира Александровича).
Транспортная доступность Москвы из городов Подмосковья
26 августа 2013, 13:26
Наши аналитики выяснили, сколько времени тратят подмосковные водители на дорогу до Москвы. На этой карте показано время, за которое можно доехать на машине из подмосковных городов до МКАД в утренний час пик (с 7:00 до 9:00).
ШАД за ШАДом
27 августа 2013, 08:00
Яндекс открывает в Новосибирске офис разработки и региональное отделение Школы анализа данных (ШАД).
Предложения по изменению закона «о произвольной блокировке сайтов»
27 августа 2013, 13:26
1 августа 2013 года в силу вступил закон «о произвольной блокировке сайтов», призванный защитить фильмы от интернета. Основные изменения, которые принёс нам закон, такие:
Правообладатели и интернет — от спора к рынку
28 августа 2013, 15:40
Недавний поспешно принятый закон «о произвольной блокировке сайтов», дальнейшая активность в виде меморандума и предложения по расширению закона преследуют одну цель — потенциальное увеличение доходов правообладателей. Потенциальное — потому что не существует сколь-либо достоверной и принятой методики, по которой можно было бы реально оценить материальный ущерб, нанесённый распространением того или иного контента в Сети, а сторонники закона, естественно, заинтересованы в больших цифрах, поскольку ими обосновывается необходимость закона.
Yet another Conference 2013: докладчики
29 августа 2013, 12:40
В Москве 2 октября пройдёт ежегодная конференция Яндекса Yet another Conference 2013 — крупнейшая технологическая конференция Восточной Европы. На YaC 2013 выступят более 50 докладчиков в семи разных секциях: Cloud Technologies, Research, Frontend, Information Security, Administration, API и Mobile Camp. Вот некоторые из докладчиков:
Яндекс.Картинки: лайфхаки
30 августа 2013, 13:04
В интернете есть много советов, как сделать жизнь немного удобнее и проще. Например, как выбить кетчуп из бутылки или превратить рубашку в наволочку с карманами. Для таких оригинальных решений появилось даже своё слово — «лайфхаки». Мы начинаем публиковать серию постов о лайфхаках, связанных с нашими сервисами. Это будут рецепты нетривиального их использования, которые многим просто не приходят в голову. Сегодня — лайфхаки о Картинках.