Блог Яндекса
июль 2013
Открыт набор в Школу разработки интерфейсов
3 июля 2013, 14:01
Сегодня мы открываем набор в Школу разработки интерфейсов. Чему можно научиться в этой школе и кто такие разработчики интерфейсов в Яндексе, вы узнаете из нашего видеоролика.
Чемпионат мира по программированию – как это было
4 июля 2013, 12:30
Вчера в Санкт-Петербурге завершился финал международного командного чемпионата мира по программированию ACM ICPC. Впервые за 37-летнюю историю этот турнир проходил в России. Главным организатором чемпионата в России был Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), Яндекс выступал его официальным партнёром. НИУ ИТМО принимал чемпионат не случайно – студенты этого вуза становились чемпионами мира четыре раза за последние 10 лет и в этом году защищали свой титул.
Дизайнерская комната
8 июля 2013, 15:40
В московском офисе Яндекса недавно появилась дизайнерская комната. Это удобное рабочее пространство для совместной работы дизайнеров и разработчиков интерфейсов над общими задачами.
Десять миллионов треков на Яндекс.Музыке
9 июля 2013, 12:27
Сегодня количество треков на Яндекс.Музыке превысило 10 миллионов. Это произведения сотен тысяч исполнителей, которых ежемесячно слушают 13 миллионов российских пользователей Яндекс.Музыки. У каждого из них свои вкусы, и все они разные, но даже в этой разности можно найти закономерности.
В карман за словом
11 июля 2013, 12:00
Сегодня вышло новое приложение для пользователей Android-смартфонов – Яндекс.Перевод. Приложение знает 19 языков и поможет вам найти нужные слова в любой из 170 стран мира, где на них говорят.
Письма оживают в Яндекс.Почте
11 июля 2013, 15:00
Сегодня первые пользователи Яндекс.Почты получили доступ к бета-версии Живых писем, о запуске которых мы писали две недели назад. Если вы хотите поучаствовать в тестировании, записывайтесь, и мы обязательно вас пригласим. Подробности читайте в блоге Яндекс.Почты.
Выбрал, купил, сел и поехал
16 июля 2013, 13:52
В ноябре 2012 года мы представили бету-версию нового Яндекс.Авто. Судя по отзывам пользователей, новый интерфейс сервиса пришёлся им по вкусу. За полгода мы его основательно доработали, и теперь Яндекс.Авто выходит из беты. Мы хотели бы подвести итоги пройденного пути и рассказать, как создавался тот сервис, который вы видите сейчас.
И шахматы тоже
17 июля 2013, 12:56
Среди всех видов спорта в поисковых запросах Яндекса лидирует футбол — в месяц о нём задают от 5 до 10 миллионов запросов, в зависимости от сезона. На втором месте — хоккей — в период чемпионатов количество запросов доходит до 6-8 миллионов в месяц. Также в десятку популярных попадают автоспорт, баскетбол, биатлон, бокс, волейбол, лёгкая атлетика, теннис и шахматы.
Бесконечная адресная книга и кое-что ещё в Яндекс.Shell
19 июля 2013, 13:19
Прошло около года с тех пор, как появился Яндекс.Shell — бесплатная оболочка с трёхмерным интерфейсом для смартфонов на базе Android. В эту оболочку интегрированы многие сервисы «большого» Яндекса, однако в ней есть и совершенно новые продукты — такие, как Яндекс.Dialer. По сути Яндекс.Dialer — это адресная книга с множеством функций, которые позволяют переосмыслить такую привычную вещь, как телефонные звонки. Мы хотели бы рассказать, зачем был придуман Dialer, как он создавался и какие возможности даёт пользователю.
У вас есть десять миллионов подсказок
22 июля 2013, 14:01
Для большинства пользователей Яндекс начинается с поисковой строки. По сути это просто поле ввода информации — такое же, как, например, табло калькулятора. И хотя возможностей у поисковой машины гораздо больше, чем у калькулятора, иногда результат поиска точно так же однозначен и универсален, как результат простых вычислений: как сумма чисел 45 и 23 всегда равна 68, так и масса Земли всегда одинакова. Чтобы отвечать на такие однозначные вопросы быстрее, мы придумали умные поисковые подсказки.
Яндекс запускает «Мои новости»
24 июля 2013, 17:44
Сегодня в Яндекс.Новостях появилась рубрика «Мои новости». Это индивидуальный новостной агрегатор, с помощью которого вы можете собрать вместе сообщения ваших любимых СМИ и публикации друзей в социальных сетях.
Илья Сегалович, 1964–2013
25 июля 2013, 10:57
Добавлено в 20:22
Встречайте бета-версию Островов
26 июля 2013, 11:45
Сегодня Яндекс открыл бета-версию Островов — платформы с интерактивными ответами и новым интерфейсом, который упрощает людям решение задач. Опробовать Острова можно на странице beta.yandex.ru.
Илья
28 июля 2013, 12:40
В четверг, 25 июля 2013 года, в половину второго ночи по Москве у Илюши была зафиксирована смерть головного мозга.
Яндекс.Диск — грузите гигабайтами
30 июля 2013, 13:03
Сегодня около 12 миллионов человек хранят свои файлы на Яндекс.Диске. Любой пользователь может бесплатно получить до 20 ГБ облачного пространства, однако у многих людей одна только фотоколлекция наверняка занимает больше места — особенно если в ней хранятся оригиналы цифровых фотографий. А если вы, к примеру, занимаетесь съёмкой и монтажом видео, то ваши рабочие файлы вряд ли уместятся и в 100 ГБ.
Прощание с Ильёй
31 июля 2013, 13:56
Несколько дней назад скончался основатель и директор по технологиям Яндекса, автор первой версии поисковика и слова Yandex Илья Сегалович.