Прошло около года с тех пор, как появился Яндекс.Shell — бесплатная оболочка с трёхмерным интерфейсом для смартфонов на базе Android. В эту оболочку интегрированы многие сервисы «большого» Яндекса, однако в ней есть и совершенно новые продукты — такие, как Яндекс.Dialer. По сути Яндекс.Dialer — это адресная книга с множеством функций, которые позволяют переосмыслить такую привычную вещь, как телефонные звонки. Мы хотели бы рассказать, зачем был придуман Dialer, как он создавался и какие возможности даёт пользователю.