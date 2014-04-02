7 апреля стало известно об уязвимости в пакете шифрования данных OpenSSL. (О том, что такое шифрование данных и зачем оно нужно, мы рассказывали некоторое время назад.) Эта уязвимость стала настолько известной, что у нее даже есть имя – Heartbleed. Так важна она потому, что пакет OpenSSL используют две трети интернет-ресурсов, и среди них – практически все популярные сервисы. И Яндекс, и Google, и Facebook, и еще очень многие. Суть уязвимости – в том, что злоумышленники могли получить до 64 килобайт случайных данных из памяти процесса веб-сервера в незашифрованном виде. При наличии времени и терпения они могли повторять запросы, пока среди полученной информации не окажутся, например, логины и пароли пользователей.