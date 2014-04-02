Блог Яндекса
апрель 2014
Яндекс и ВШЭ открывают факультет компьютерных наук
2 апреля 2014, 11:17
Высшая школа экономики и Яндекс открывают новый факультет — компьютерных наук. Там студенты смогут получить полноценное высшее образование в области computer science. А кроме того — диплом государственного образца.
Яндекс.Кит: спуск на воду
3 апреля 2014, 15:01
В конце зимы мы анонсировали свою прошивку для смартфонов на Android — Яндекс.Кит. Она сочетает в себе понятный интерфейс, умные технологии и популярные у российских пользователей сервисы. Другими словами, призвана сделать смартфон с операционной системой Android добрым не только внутри. Скоро с Китом можно будет познакомиться лично — смартфон Huawei Honor 3 Yandex доступен для предзаказа со 2 апреля, на днях в продажу поступит другая модель с прошивкой от Яндекса, Explay Flame.
Офис в центре со всеми удобствами
4 апреля 2014, 12:57
Говорят, что лучший отдых — это смена деятельности. Если так, то сотрудники Яндекса умеют отдыхать, не отходя далеко от своих рабочих мест. Тем более что в наших офисах есть всё необходимое для этого.
Алгоритм-2014: регистрация открыта
9 апреля 2014, 11:54
Яндекс уже много лет поддерживает чемпионаты по программированию. Мы спонсировали тренировочные сборы в Петрозаводске, готовили команды к выступлениям, а не так давно помогали ИТМО с организацией финала ACM ICPC в России. В 2011 году у нас появился свой чемпионат — Яндекс.Алгоритм. Сегодня мы открываем регистрацию на Алгоритм-2014.
Развитие интернета в регионах России
10 апреля 2014, 12:38
Яндекс выпустил исследование развития интернета в российских регионах по итогам 2013 года. Это уже седьмое подобное исследование. Оно использует статистику разных сервисов Яндекса – Метрики, Новостей, Справочника и Каталога, а также данные о проникновении интернета от Фонда «Общественное мнение» и об аудитории мобильного интернета от исследовательской группы TNS.
Время менять пароли
11 апреля 2014, 11:31
7 апреля стало известно об уязвимости в пакете шифрования данных OpenSSL. (О том, что такое шифрование данных и зачем оно нужно, мы рассказывали некоторое время назад.) Эта уязвимость стала настолько известной, что у нее даже есть имя – Heartbleed. Так важна она потому, что пакет OpenSSL используют две трети интернет-ресурсов, и среди них – практически все популярные сервисы. И Яндекс, и Google, и Facebook, и еще очень многие. Суть уязвимости – в том, что злоумышленники могли получить до 64 килобайт случайных данных из памяти процесса веб-сервера в незашифрованном виде. При наличии времени и терпения они могли повторять запросы, пока среди полученной информации не окажутся, например, логины и пароли пользователей.
Школы Яндекса открывают двери
16 апреля 2014, 11:08
Сегодня мы объявляем набор сразу по трём направлениям наших академических программ: в Школу анализа данных (ШАД), Школу менеджеров Яндекса (ШМЯ) и на летние стажировки.
Яндекс.Браузер: всегда на связи
17 апреля 2014, 13:34
Социальные сети постепенно меняют наши привычки. Мы теперь общаемся не на кухне, а в интернете, говорим сразу с десятками людей и делимся мыслями со всем миром. Многие уже не представляют себе жизнь без Фейсбука или ВКонтакте и готовы проводить там целые дни. Сегодня мы запускаем версию Яндекс.Браузера, которая позволяет следить за происходящим в соцсетях, не отрываясь от дел.
Земля Франца-Иосифа на панорамах Яндекс.Карт
18 апреля 2014, 11:53
На Яндекс.Картах появились панорамы самой северной территории России — архипелага Земля Франца-Иосифа. Эти панорамы специально для Яндекса сняла фотограф компании neq4 Ольга Паршина. Летом 2013 года она поучаствовала в экспедиции на архипелаг по приглашению национального парка «Русская Арктика». О том, как это было, читайте в её рассказе.
Вы только послушайте
22 апреля 2014, 09:12
Коллекция Яндекс.Музыки пополняется регулярно — количество треков на сервисе уже перевалило за 15 миллионов. Сейчас у нас происходит важное обновление, о котором хочется сказать отдельно: мы загружаем каталог Sony Music Entertainment, одного из трёх крупнейших мировых лейблов.
На такси от дома до метро
23 апреля 2014, 14:36
Раньше людям приходилось голосовать у обочины или обзванивать таксопарки и ждать машину по сорок минут. С появлением Яндекс.Такси ситуация стала меняться. Сейчас вызвать такси можно с помощью приложения или смс, а среднее время подачи машины в Москве составляет всего 5-7 минут.
Подмосковные пробки в дачный сезон
24 апреля 2014, 12:46
Сегодня мы выпустили очередное исследование про пробки (архив этих исследований можно найти здесь и здесь). На этот раз оно посвящено дорожному движению в дачный сезон — мы рассмотрели загруженность всех основных подмосковных трасс на протяжении 40 километров от МКАДа. Данные охватывают четыре месяца 2013 года — с мая по август.
Рисунки на обоях
25 апреля 2014, 13:36
В каждой переговорной комнате в Яндексе стены покрыты специальной плёнкой, на которой можно писать маркером. Это очень помогает в работе, особенно когда нужно описать какую-нибудь сложную технологию или придумать макет дизайна. Писать на стенах можно не только в переговорных комнатах, но и в других местах, где мы работаем, — например, на кухне или в курилке. Иногда мы действительно пользуемся этим для работы, а иногда — так. Надо ли говорить, какие рисунки получаются интереснее. Мы решили поделиться с вами выдающимися примерами настенной живописи в разных офисах Яндекса и собрали небольшую фотогалерею.
Как правильно откладывать на потом
30 апреля 2014, 11:39
Представьте, что вы зашли в магазин по пути с работы — за какими-нибудь батарейками для пульта. Но неплохо бы ещё купить фен домой, мангал на дачу, да и к новой стиральной машине пора присмотреться. После рабочего дня на выбор и изучение всего этого нет ни времени, ни желания, а вещи нужные. Решение о покупке откладывается на потом, и это «потом» никогда не наступает.
Презентация факультета компьютерных наук
30 апреля 2014, 15:21
В первых числах апреля было объявлено об открытии факультета компьютерных наук в Высшей школе экономики. Новый факультет, созданный при участии Яндекса, будет готовить разработчиков и исследователей. Программа обучения учитывает опыт ведущих университетов, например Стэнфорда и Федеральной политехнической школы Лозанны, а также Школы анализа данных — одной из самых сильных магистратур в области computer science в России.