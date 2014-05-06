Блог Яндекса
май 2014
Чемпионат мира по хоккею на Яндексе
6 мая 2014, 14:04
В эту пятницу в Минске начнётся 78-й чемпионат мира по хоккею. Для тех, кто живёт хоккеем и хочет быть в курсе всех матчей и событий чемпионата, мы подготовили наш традиционный спецпроект. На сайте есть всё, что нужно болельщику, — расписание игр, результаты матчей, составы команд, а также ссылки на текстовые и видеотрансляции от наших партнёров.
Редактор фотографий в Диске и Фотках
14 мая 2014, 13:49
Сегодня в Яндекс.Диске и Яндекс.Фотках появился редактор фотографий. С его помощью вы можете выровнять цвета, настроить резкость и контрастность или исправить дефекты изображения — например, убрать эффект красных глаз. Кроме того, в редакторе есть 24 фильтра для художественного оформления фотографий, 12 вариантов рамок, инструменты для рисования и разные приятные мелочи вроде накладных шляп и усов.
Куда пойти в «Ночь музеев»
16 мая 2014, 11:22
Каждый год в середине мая во всём мире проходит «Ночь музеев». По традиции Яндекс.Афиша подготовила спецпроект, который поможет сориентироваться в культурном многообразии этой ночи. В этом году он охватывает пять российских городов с особенно насыщенной программой: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород. На этот раз кроме всего прочего в Москве, Петербурге и Екатеринбурге мы проводим эксперимент. Кодовое название — «Пробки в музеях».
Изменения в работе Яндекс.Денег для анонимных пользователей
16 мая 2014, 14:43
Cегодня в России вступили в силу ограничения на анонимные платежи в интернете. Новые правила касаются всех операторов электронных платежей в рунете, поэтому изменения затронут в том числе анонимных пользователей Яндекс.Денег. Для выполнения некоторых операций, например перевода средств и оплаты покупок в зарубежных интернет-магазинах, им потребуется указать дополнительные данные.
Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике
19 мая 2014, 13:07
Ровно пятнадцать лет назад вышел долгожданный эпизод «Звёздных войн» — «Скрытая угроза». В Яндекс.Почте почти каждый второй — фанат вселенной. В этот раз, вместо того чтобы собирать большую вечеринку с переодеваниями и нон-стоп просмотром всех шести эпизодов, мы решили сделать что-то более интересное не только для себя, но и для всех поклонников. И запустили свою тему оформления Яндекс.Почты. С джедаями и ситхами.
Яндекс открывает новый набор в Tolstoy Startup Camp
20 мая 2014, 14:50
Начался новый набор в мастерскую стартапов Tolstoy Startup Camp. Это мастерская для менеджеров, разработчиков и дизайнеров, которые хотят с нуля создать свой стартап и представить его инвесторам. Несколько недель эксперты из Яндекса и других компаний будут помогать участникам создавать, разрабатывать и запускать свои проекты.
Конференция для школьников: всё по-взрослому
26 мая 2014, 13:20
В конце апреля в Яндексе прошла Первая конференция по программированию для школьников. Она проходила в режиме телемоста сразу в пяти офисах Яндекса — в Москве, Питере, Екатеринбурге, Минске и Симферополе. На прошлой неделе авторы самых лучших проектов получили награды.
Почему Умную строку в Яндекс.Браузере называют умной
28 мая 2014, 13:43
Современные браузеры могут обходиться без многих элементов, которые когда-то казались необходимыми. Но адресная строка — поле, куда пользователь вводит адрес сайта, — кажется, будет существовать вечно. Она была в первых массовых браузерах и продолжает использоваться по сей день. Строка постоянно совершенствуется: например, она научилась подсказывать адреса сайтов, опираясь на историю браузера. Кроме того, почти во всех современных обозревателях адресная строка умеет обрабатывать не только адреса, но и поисковые запросы. Если ввести в неё, например, запрос [расписание кинотеатров], в браузере откроется страница поисковика с результатами поиска.
Как это работает? Компьютерное зрение
29 мая 2014, 13:55
Способность видеть, то есть воспринимать информацию об окружающем мире с помощью органов зрения, — одно из важных свойств человека. Посмотрев на картинку, мы, почти не задумываясь, можем сказать, что на ней изображено. Мы различаем отдельные предметы: дом, дерево или гору. Мы понимаем, какой из предметов находится ближе к нам, а какой — дальше. Мы осознаём, что крыша домика — красная, а листья на дереве — зелёные. Наконец, мы можем с уверенностью заявить, что наша картинка — это пейзаж, а не портрет или натюрморт. Все эти выводы мы делаем за считанные секунды.