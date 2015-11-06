Погода до сих пор влияет на нашу жизнь гораздо сильнее, чем нам, возможно, хотелось бы. Мы начинаем утро с прогноза погоды, а в течение дня жалуемся друг другу на его точность. Раньше люди пытались предсказывать погоду на основе своих наблюдений. Сейчас для прогнозирования погоды используются чрезвычайно сложные метеорологические модели. Мы разработали свою технологию прогнозирования — Метеум. Она умеет строить прогноз погоды с точностью до районов города и даже до отдельных домов.