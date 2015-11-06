Блог Яндекса
Мы собрали имеющиеся на Яндекс.Музыке саундтреки к компьютерным играм в отдельный жанр и запустили на Яндекс.Радио станцию с музыкой из игр.
Сейчас в Википедии 1,2 миллиона статей на русском языке. Чтобы людям было проще публиковать в ней переводы англоязычных статей, Википедия встроила машинный перевод Яндекса. Теперь, если вы нашли на сервисе интересную англоязычную статью и хотите опубликовать её на русском, это не займет у вас много времени. Черновой перевод может сделать машина, а вам останется только довести текст до ума. Прямо в интерфейсе Википедии.
Проект «Яндекс для медиа» — это информационное агентство, в котором нет ни одного корреспондента, только статистика и алгоритмы. «Яндекс для медиа» рассказывает о заторах на дорогах, передаёт метеосводки и на основе статистики поисковых запросов сообщает, какие темы из жизни страны и мира вызывают у людей особый интерес. Проект подойдёт разным редакциям: телеканалам, радиостанциям и печатным СМИ.
На Яндекс.Диске появился редактор документов. Он позволяет создавать и править текстовые файлы, электронные таблицы и презентации.
Аналитики Яндекса изучили анонимные данные о поездках на Яндекс.Такси в Москве в сентябре 2015 года и выяснили, как жители города используют сервис.
Сегодня мы обновили Яндекс.Карты для iOS. Теперь их можно использовать как путеводитель по заведениям любого рода — от заправок до ресторанов.
Погода до сих пор влияет на нашу жизнь гораздо сильнее, чем нам, возможно, хотелось бы. Мы начинаем утро с прогноза погоды, а в течение дня жалуемся друг другу на его точность. Раньше люди пытались предсказывать погоду на основе своих наблюдений. Сейчас для прогнозирования погоды используются чрезвычайно сложные метеорологические модели. Мы разработали свою технологию прогнозирования — Метеум. Она умеет строить прогноз погоды с точностью до районов города и даже до отдельных домов.
В начале октября в берлинском офисе Яндекса прошла вторая конференция Machine Learning: Prospects and Applications, посвящённая машинному обучению. Её организаторы — Яндекс и Школа анализа данных. Чтобы послушать участников конференции могли все, кто интересуется машинным обучением и анализом данных, мы опубликовали записи докладов. Это более 60 роликов, посвящённых как теоретическим разработкам, так и прикладным задачам.