Блог Яндекса
Яндекс договорился о технологическом партнёрстве с исландским метапоисковиком авиабилетов Dohop. Он сотрудничает с десятками агентств и крупных авиакомпаний, в том числе Emirates, British Airways, Lufthansa и многими другими. Информация от них теперь появится в результатах поиска на Яндекс.Авиабилетах, так что вы сможете находить больше вариантов перелётов по всему миру и покупать билеты напрямую на сайтах более 50 авиакомпаний.
Мы открываем серию курсов, которые помогут освоить Метрику. Сегодня стал доступен первый курс цикла, посвящённый основам работы с Метрикой.
Сотрудники Яндекса написали для популярного мессенджера Telegram несколько ботов. Они решают задачи пользователей, используя данные сервисов Яндекса.
На Яндекс.Маркете собран огромный объём информации. Чтобы люди делали покупки без опаски, все данные проверяет служба контроля качества.
В четверг, 8 октября, мы запустили новую версию КиноПоиска. Мы долго готовились к перезапуску, проводили закрытое тестирование с участием активных пользователей сайта и партнёров, старались учесть все замечания, но, к сожалению, этого оказалось мало. Некоторые люди столкнулись с техническими проблемами в работе сайта, некоторые не нашли информации и возможностей, к которым они привыкли за годы использования КиноПоиска. Мы извиняемся перед вами за эти проблемы и хотим сказать всем спасибо за отзывы, пожелания и справедливую критику. Мы их слышим и стараемся всё учитывать.
В январе 2016 года на Coursera выйдет курс «Введение в машинное обучение», организованный Школой анализа данных и ВШЭ. Курс продлится семь недель, записаться на него можно уже сейчас. Анализ данных и машинное обучение используются во многих сервисах Яндекса. Например, при ранжировании результатов поиска, распознавании изображений и речи, составлении персональных рекомендаций в Музыке и Радио.
Недавно мы рассказывали о технологии Protect, которая защищает пользователей Яндекс.Браузера от сетевых угроз: кражи данных, вирусов, рисков в публичных Wi-Fi-сетях. Однако, как бы надежна ни была защита, нужно всё время быть начеку. В интернете появляются новые угрозы, и мы хотим выяснить, есть ли в нашей системе безопасности слабые места, о которых мы не знаем. Поэтому объявляем месяц поиска уязвимостей в Яндекс.Браузере.
Чтобы вы могли встречаться с любимыми исполнителями лично, мы запустили проект Живая Яндекс.Музыка. Один из первых участников проекта — Фред Дёрст.
Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы с цитатами из условий школьных задач и выяснили, какие задачи ищут люди и как они меняются со временем.