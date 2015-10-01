КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение

Блог Яндекса

октябрь 2015
Больше вариантов перелётов на Яндекс.Авиабилетах
1 октября 2015, 17:54

Яндекс договорился о технологическом партнёрстве с исландским метапоисковиком авиабилетов Dohop. Он сотрудничает с десятками агентств и крупных авиакомпаний, в том числе Emirates, British Airways, Lufthansa и многими другими. Информация от них теперь появится в результатах поиска на Яндекс.Авиабилетах, так что вы сможете находить больше вариантов перелётов по всему миру и покупать билеты напрямую на сайтах более 50 авиакомпаний.

Яндекс.Метрика для начинающих
5 октября 2015, 14:46

Мы открываем серию курсов, которые помогут освоить Метрику. Сегодня стал доступен первый курс цикла, посвящённый основам работы с Метрикой.

Боты Яндекса в Telegram
6 октября 2015, 12:50

Сотрудники Яндекса написали для популярного мессенджера Telegram несколько ботов. Они решают задачи пользователей, используя данные сервисов Яндекса.

Как Маркет следит за качеством магазинов
8 октября 2015, 17:31

На Яндекс.Маркете собран огромный объём информации. Чтобы люди делали покупки без опаски, все данные проверяет служба контроля качества.

Новый КиноПоиск: вопросы и ответы
10 октября 2015, 03:30

В четверг, 8 октября, мы запустили новую версию КиноПоиска. Мы долго готовились к перезапуску, проводили закрытое тестирование с участием активных пользователей сайта и партнёров, старались учесть все замечания, но, к сожалению, этого оказалось мало. Некоторые люди столкнулись с техническими проблемами в работе сайта, некоторые не нашли информации и возможностей, к которым они привыкли за годы использования КиноПоиска. Мы извиняемся перед вами за эти проблемы и хотим сказать всем спасибо за отзывы, пожелания и справедливую критику. Мы их слышим и стараемся всё учитывать.

Курс по машинному обучению на Coursera от Яндекса и ВШЭ
21 октября 2015, 14:44

В январе 2016 года на Coursera выйдет курс «Введение в машинное обучение», организованный Школой анализа данных и ВШЭ. Курс продлится семь недель, записаться на него можно уже сейчас. Анализ данных и машинное обучение используются во многих сервисах Яндекса. Например, при ранжировании результатов поиска, распознавании изображений и речи, составлении персональных рекомендаций в Музыке и Радио.

Месяц на поиск уязвимостей
26 октября 2015, 12:11

Недавно мы рассказывали о технологии Protect, которая защищает пользователей Яндекс.Браузера от сетевых угроз: кражи данных, вирусов, рисков в публичных Wi-Fi-сетях. Однако, как бы надежна ни была защита, нужно всё время быть начеку. В интернете появляются новые угрозы, и мы хотим выяснить, есть ли в нашей системе безопасности слабые места, о которых мы не знаем. Поэтому объявляем месяц поиска уязвимостей в Яндекс.Браузере.

Живая Яндекс.Музыка
26 октября 2015, 16:08

Чтобы вы могли встречаться с любимыми исполнителями лично, мы запустили проект Живая Яндекс.Музыка. Один из первых участников проекта — Фред Дёрст.

Из пункта А в пункт Б
28 октября 2015, 12:26

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы с цитатами из условий школьных задач и выяснили, какие задачи ищут люди и как они меняются со временем.