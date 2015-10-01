В четверг, 8 октября, мы запустили новую версию КиноПоиска. Мы долго готовились к перезапуску, проводили закрытое тестирование с участием активных пользователей сайта и партнёров, старались учесть все замечания, но, к сожалению, этого оказалось мало. Некоторые люди столкнулись с техническими проблемами в работе сайта, некоторые не нашли информации и возможностей, к которым они привыкли за годы использования КиноПоиска. Мы извиняемся перед вами за эти проблемы и хотим сказать всем спасибо за отзывы, пожелания и справедливую критику. Мы их слышим и стараемся всё учитывать.