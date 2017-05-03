Когда люди вызывают такси, им не всегда нужно просто доехать из пункта А в пункт Б. Иногда требуется более сложный маршрут — например, когда компания друзей хочет добраться из аэропорта в город, но по разным адресам. Теперь в Яндекс.Такси есть возможность заказать машину по сложному маршруту с промежуточными точками — и сразу узнать, во сколько обойдётся вся поездка.