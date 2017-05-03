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На Яндекс.ЕГЭ появились бесплатные онлайн-курсы для подготовки к выпускным экзаменам по двум обязательным предметам: математике и русскому языку.
К годовщине Победы Яндекс запустил спецпроект «Отпечатки войны». Это интерактивная карта с фотографиями, сделанными в период с 1941 по 1945 год.
20 мая в России пройдёт очередная «Ночь музеев». Мы разместили на Яндекс.Афише путеводитель по площадкам в разных городах, которые принимают участие в акции.
Когда люди вызывают такси, им не всегда нужно просто доехать из пункта А в пункт Б. Иногда требуется более сложный маршрут — например, когда компания друзей хочет добраться из аэропорта в город, но по разным адресам. Теперь в Яндекс.Такси есть возможность заказать машину по сложному маршруту с промежуточными точками — и сразу узнать, во сколько обойдётся вся поездка.
В прошлом году мы запустили в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове Яндекс.Лицей — бесплатные двухгодичные курсы для школьников, где изучают программирование на примере языка Python. Знание Python пригодится не только будущим разработчикам, но и тем, кто выберет любую профессию, связанную с обработкой и анализом данных. В следующем учебном году Яндекс.Лицей откроется в новых городах.
Сегодня на конференции YaC была представлена платформа для создания и дистрибуции контента — она стала частью Яндекс.Дзена. К этому запуску команда Дзена подготовила несколько прогнозов о том, как будет меняться мир медиа в эпоху искусственного интеллекта.
Мы обновили приложение Яндекс.Здоровье. Теперь с его помощью можно не только записаться на приём к врачу, но и получить онлайн-консультацию квалифицированного терапевта или педиатра. Связаться с врачом можно из любого места и в любое время суток. Общение проходит в чате или по видеосвязи. По окончании консультации вы получите подробный отчёт с рекомендациями.
В середине мая Яндекс.Такси провело испытания беспилотного автомобиля. Это не означает, что машина без водителя приедет на ваш вызов уже в ближайшее время. Пока проект только в начале пути, но технологии, которые позволяют создавать такие машины, уже существуют — и есть в распоряжении Яндекса.