Клуб Фоток

сентябрь 2008
Плеер Я.Фоток: только у меня такое желание возникает?
1 сентября 2008, 12:14

Уже второй раз такое. Вижу в ленте плеер фоток, под мышкой очень красиво "зажигаются" отдельные кадры. И у меня возникает желание знаете какое?
Вот скажите, у вас ведь тожде возникает такое, да?

Кликнуть в конкретную фотку, чтоб посмотреть. И я кликаю. Но ничего не происходит. Потому, что нужно нажать "Play", и уж потом выбрать.

5 комментариев
слайд-шоу
Превьюшки для фоток
1 сентября 2008, 14:27

На ЯФ около каждой фотки есть "Код для вставки в блог". Если вставить этот код - то фото вставляется  в том размере, в котором в этот момент его просматривал. А как сделать, чтобы вставлялась только мальенькая превьюшка со ссылкой на фото большого размера?

30 комментариев
код для вставки
Кому нужны ТОПы?
1 сентября 2008, 14:42

Я пришел на ЯФ в феврале этого года имея на тот момент только пару флэшек с фотографиями, сделанными во время двух отпусков. ЯФу я благодарен за то, что у меня появился стимул фотографировать окружающую действительность, и расти в техническом и творческом плане. Однако, устройство сервиса и его модерация все еще оставляют желать много лучшего.

Вот появился новый вид топа: "Популярные", который практически свел на нет смысл существования старого Топа-50.  Ведь массовый зритель дальше первой вкладки не идет. Знаю это по своим последним фотографиям. Попадают они в топ-50 или нет - количество их просмотров по прошествии нескольких дней мало различается. Это несколько сотен кликов от людей, у которых я в "любимых фотографах". Система голосования "по три" вызывает очень много вопросов. Как отбираются фотографии для голосования? Похоже, тут господствует еще больший субъективизм, чем при формировании старого топа. Уже на второй сотне кликов "по три" (это всего лишь 300 фотографий) начинаются постоянные повторы одних и тех же работ. Среди них есть очень интересные фотографии, а есть и откровенно слабые. По какому принципу они отобраны в эти 3 - 4 сотни? 

 

Предлагаю очень простой способ ОДНОВРЕМЕННОГО и ОКОНЧАТЕЛЬНОГО решения всех проблем, связанных с топами и колометательством.

 

Добавляем к трем существующим еще одну вкладку "Мой ЯФ" или "Мой ТОП", или еще как-то... Важен смысл. На этой странице любой зарегистрированный пользователь должен иметь возможность НАСТРОИТЬ то, что он хочет смотреть на ЯФе. Для этого нужны лишь настройки выборок.

 . Показывать фотки, выложенные за "последний час, два часа, ..., сутки... Или за определенный временной интервал. (Еще переключатель: мне больше-меньше 18 лет)

 

"и" "или"

2. Показывать фотографии, имеющие более "1,2,3 и т.д." оценок (любых, что важно для ликвидации анонимного колометательства).

"и" "или"

3. Не показывать фотографии, получившие более "10, 15, 20 ... оценок в течение первого часа, первых двух часов, и т.д. (что важно для ликвидации спаммерства, как явления)

"и" "или"

4. Показывать фотографии авторов:

- не находящихся в данный момент в "популярных"

"и" "или"

- не находящихся в данный момент в "50 лучших"

"и" "или"

- имеющих количество просмотров "больше - меньше" 1000, 10 000, 100 000, и так далее

"и" "или"

- имеющих - не имеющих фотки дня

"и" "или"

- "любимых фотографов" более чем для 10, 20,... 50, 100 и т.д. человек...

Сюда можно добавить любые другие настройки, уже имеющиеся на данный момент в распоряжении только админов и модераторов.

Эти настройки должны сохраняться при следующем вхождении в систему.

Количество фотографий на одной странице по итогам такой выборки должно быть таким же, как в случае с любой другой выборкой.

По сути речь идет только о добавлении новых критериев отбора на странице "Поиск по запросу".

На массовом зрителе это никак не отразится. Он как и раньше будет кликать на фотку дня и на несколько первых фотографий из "Популярных". А вот люди, которым не безразлично, что и кого смотреть, получат хороший инструмент для формирования своего ЯФа.

Приглашаю всех обсудить количественный и качественный состав предлагаемых выборок.

Спасибо за внимание.

   
83 комментария
Интерфейс главной страницы пользователя
2 сентября 2008, 17:22
Уважаемые знатоки! Вы считаете это нормальным?



Перенесите метки хотя-бы под пролистывание страниц (или под последние комментарии), да сократите количество отображаемых альбомов на главной до 12-16.

Спасибо за внимание :)
3 комментария
интерфейс
КРОП
3 сентября 2008, 11:25
Есть пожелание. Можно ли в EXIF выводить значение КРОП фотоаппарата, а еще лучше выводить фокусное расстояние в 35мм эквиваленте рядом с реальным?
133 комментария
exif
Глюк с лентой "любимых"
3 сентября 2008, 15:32

При старом варианте просмотра показываются не все фотографии, загруженные любимыми авторам.

На данный момент первая страница ленты начинается фоткой, загруженной сегодня в 00:53 и заканчивается фоткой от 23 июля 2008. Там, по идее, представлены последние 20 фоток. В то же время в новом варианте можно подсчитать, что за последние три дня моими любимыми авторами было загружено 83 фотографии.

25 комментариев
любимые авторы
В режиме просмотра фото справа внизу нажимаю "удалить", спрашивается подтверждение, я нажимаю "да", но выдается "ошибка" и фото не удаляется.
5 сентября 2008, 00:44
Прошу помочь?
17 комментариев
Заголовок не указан
5 сентября 2008, 18:41

пытался кадрировать в местном редакторе - не получилось несколько раз в разное время (Сохранить ... Но остается без изменений). Повернул кадр на 90 гр. Откадрировал. Повернул обратно ...

Выход, конечно, но странно ... :)

32 комментария
редактирование
Разработчикам. Мои идеи как сделать сервис лучше, чище и прозрачнее.
5 сентября 2008, 22:53

Доброго времени суток.

На сегодняшний день сервис Яндекс.Фотки является очень популярным и удобным. Тысячи людей разного уровня умения фотографировать пользуются им. Однако у сервиса есть серьезные недостатки, которые вызывают огромное количество споров и  дисскусий. Часто слышны обвинения в адресс модерации.

Честно скажу, теперешняя система оценок не годится. Ни та, что была, ни та, что хотят ввести. Они неправильные и вызывают много вопросов. Пятибальная система без критериев - вызывает слишком много вопросов, типа "что же поставить?", к тому же подсчет СА - это полный бред. А та система, которую пытаются ввести - издевательство!!!! Ну почему я должен отсматривать тонны шлака чтобы найти 1-ну понравившуюся? К тому же она не показывает сколько за каждую работу голосов подано.

Мне кажется настало время несколько видоизменить систему. сделать ее прозрачнее и проще.

Что я предлагаю.

1) В рубрике "новые фотки"  фотографии, загруженные за последние 24 часа должны непрерывно ротироваться в случайном порядке, т.е. при нажатии f5 каждый раз должны появляться новые снимки загруженные за последние 24 часа, количество выводимых превьюшек предлагаю ограничить числом 50.

2) Система оценок должна быть проще. Пятибальная шкала  без критериев никуда не годится. Я предлагаю ввести 4-х бальную систему, каковая есть на сайте lensart.ru и оценки "-1" - не понравилось, "+1" - понравилось, "+2" - Очень понравилось, "+3" в полном восторге. При этом отображать не средний бал, а суммарный.

3) При предлагаемой системе оценок выбор ФД становится проще-простого. Снимок набравший наибольшее количество балов за последние 24 часа становится ФД. 

 

На мой взгляд, такая система поможет избежать излишних вопросов, так как она открыта, прозрачна и понятна. 

Если возникли вопросы, которые я не предусмотрел - пишите, давайте вместе подумаем.

 

 

201 комментарий
голосование звездами
Прошу помощи!
6 сентября 2008, 15:32

Столкнулся тут с небльшой проблемкой. 

Общался с одним товрищем, в комментариях то ли к его какой фото, то ли к моей. И вдруг понадобилось найти эту переписку. Другого метода как тупо просматривать все комментарии к фото я не нашел. Поиск не сработал, или я им не правильно пользовался.  Может быть есть какой то специальный метод поиска, и я его просто не нашел? Подскажите! 

Да, пробовал конечно вводить в строке поискать ник это товарища, когда смотрю "все комментарии" - толку нет.

25 комментариев
Заголовок не указан
6 сентября 2008, 23:19

Господа! второй день пытаюсь удалить некоторые фотографии, выскакивает надпись "Ошибка" "вернуться к альбому". Что делать? И с конкурса фото снять не получается.

12 комментариев
Глюк с отображением новых фото любимых авторов
7 сентября 2008, 20:26
fotki На самом деле 47 фоток было загружено в три разных альбома, а указывается только тот, в который загружались последние фотки.
5 комментариев
Заголовок не указан
8 сентября 2008, 13:02
С камеры на комп фотки "уходят" в Мегабайтах. Надо ли их сжимать до Килобайт перед заливкой в Яндекс? Как это влияет на стоимость услуг интернета, кто знает?
16 комментариев
Феномен ТОПА 50лучших
12 сентября 2008, 15:50
Уже в течение нескольких дней появляются в Топе фотографии "автора" coffeandmilk ,который не является автором фотографий. Авторство на фото не указано и лишь под давлением посетителей топа автор написал пояснения. Это не первый случай разоблачения таких Фотолюбителей в Топе и конкурсах. Насколько я понимаю выкладывать можно свои работы или чужие со ссылкой на авторство. Что члены клуба думают об этом и, как и нужно ли с этим бороться.
62 комментария
Проблемы с написанием комментов...
15 сентября 2008, 15:25

Уже некоторое время назад, обратила внимание, что я не могу отвечать на самый первый комментарий под своими фотками. Вот и теперь:http://fotki.yandex.ru/users/Fletti/view/111791/ 

 И такое происходит довольно часто. Отвечать на комментарии есть возможность только после второго смотревшего и написавшего.:) Ответ появляется для обоих. Я прошу прощения, если не по делу сюда, в клуб пишу, может нужно в тех.поддержку...,но она у меня не функционирует, однако.:(

22 комментария
Оплата фотопечати Яндекс.Деньгами (обновлено)
15 сентября 2008, 18:45
Теперь при заказе печати фотографий можно оплатить их не только наличными при получении заказа, но и Яндекс.Деньгами при его формировании.

Пока что оплата Яндекс.Деньгами доступна только в Москве и Санкт-Петербурге. Включена возможность оплаты Яндекс.Деньгами для жителей Российской Федерации.

Подробнее о услуге.
5 комментариев
печать фотографий
Создается запись в дневнике...
16 сентября 2008, 00:06
Каким образом можно избавить от того, что все загружаемые в альбом фотографии, создают пост в моем дневнике на Я.ру?
25 комментариев
интеграция
Популярное за неделю — новое на Яндекс.Фотках
16 сентября 2008, 22:36
В разделе «Популярное у меня» в ваших фотоальбомах появился новый раздел «По просмотрам за неделю».
Здесь показываются те фотографии, которые чаще всего смотрели за последние 7 дней.

Кроме того, в разделах «Мои любимые авторы» и «Новые фото у друзей» теперь сохраняется ваш выбор способа просмотра этих страниц. Например, если вы выбрали просмотр Любимых авторов одной лентой, то при посещении страницы в другой раз они будут показаны именно лентой, а не группировкой по авторам.
10 комментариев
популярное у автора
О фото дня
17 сентября 2008, 00:06
Наметилась положительная тенденция в отборе фотографий для ФД. Второй день вполне приличные фотографии.
35 комментариев
Заголовок не указан
19 сентября 2008, 00:49
А у меня тоже проблема !!! Если захожу на свою страничку под чужим именем,то под каждой фотографией написано,что автор запретил комментарии,хотя это не так.Пробовала менять настройки, ничего не получается.Очень обидно,что делать не знаю...ХЕЛП МИ...
21 комментарий