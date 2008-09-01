Уже второй раз такое. Вижу в ленте плеер фоток, под мышкой очень красиво "зажигаются" отдельные кадры. И у меня возникает желание знаете какое?
Вот скажите, у вас ведь тожде возникает такое, да?
Кликнуть в конкретную фотку, чтоб посмотреть. И я кликаю. Но ничего не происходит. Потому, что нужно нажать "Play", и уж потом выбрать.
Уже второй раз такое. Вижу в ленте плеер фоток, под мышкой очень красиво "зажигаются" отдельные кадры. И у меня возникает желание знаете какое?
На ЯФ около каждой фотки есть "Код для вставки в блог". Если вставить этот код - то фото вставляется в том размере, в котором в этот момент его просматривал. А как сделать, чтобы вставлялась только мальенькая превьюшка со ссылкой на фото большого размера?
Я пришел на ЯФ в феврале этого года имея на тот момент только пару флэшек с фотографиями, сделанными во время двух отпусков. ЯФу я благодарен за то, что у меня появился стимул фотографировать окружающую действительность, и расти в техническом и творческом плане. Однако, устройство сервиса и его модерация все еще оставляют желать много лучшего.
Вот появился новый вид топа: "Популярные", который практически свел на нет смысл существования старого Топа-50.
Предлагаю очень простой способ ОДНОВРЕМЕННОГО и ОКОНЧАТЕЛЬНОГО решения всех проблем, связанных с топами и колометательством.
Добавляем к трем существующим еще одну вкладку "Мой ЯФ" или "Мой ТОП", или еще как-то... Важен смысл. На этой странице любой зарегистрированный пользователь должен иметь возможность НАСТРОИТЬ то, что он хочет смотреть на ЯФе. Для этого нужны лишь настройки выборок.
"и" "или"
2. Показывать фотографии, имеющие более "1,2,3 и т.д." оценок (любых, что важно для ликвидации анонимного колометательства).
"и" "или"
3. Не показывать фотографии, получившие более "10, 15, 20 ... оценок в течение первого часа, первых двух часов, и т.д. (что важно для ликвидации спаммерства, как явления)
"и" "или"
4. Показывать фотографии авторов:
- не находящихся в данный момент в "популярных"
"и" "или"
- не находящихся в данный момент в "50 лучших"
"и" "или"
- имеющих количество просмотров "больше - меньше" 1000, 10 000, 100 000, и так далее
"и" "или"
- имеющих - не имеющих фотки дня
"и" "или"
- "любимых фотографов" более чем для 10, 20,... 50, 100 и т.д. человек...
Сюда можно добавить любые другие настройки, уже имеющиеся на данный момент в распоряжении только админов и модераторов.
Эти настройки должны сохраняться при следующем вхождении в систему.
Количество фотографий на одной странице по итогам такой выборки должно быть таким же, как в случае с любой другой выборкой.
По сути речь идет только о добавлении новых критериев отбора на странице "Поиск по запросу".
На массовом зрителе это никак не отразится. Он как и раньше будет кликать на фотку дня и на несколько первых фотографий из "Популярных". А вот люди, которым не безразлично, что и кого смотреть, получат хороший инструмент для формирования своего ЯФа.
Приглашаю всех обсудить количественный и качественный состав предлагаемых выборок.
Спасибо за внимание.
При старом варианте просмотра показываются не все фотографии, загруженные любимыми авторам.
На данный момент первая страница ленты начинается фоткой, загруженной сегодня в 00:53 и заканчивается фоткой от 23 июля 2008. Там, по идее, представлены последние 20 фоток. В то же время в новом варианте можно подсчитать, что за последние три дня моими любимыми авторами было загружено 83 фотографии.
пытался кадрировать в местном редакторе - не получилось несколько раз в разное время (Сохранить ... Но остается без изменений). Повернул кадр на 90 гр. Откадрировал. Повернул обратно ...
Выход, конечно, но странно ... :)
Доброго времени суток.
На сегодняшний день сервис Яндекс.Фотки является очень популярным и удобным. Тысячи людей разного уровня умения фотографировать пользуются им. Однако у сервиса есть серьезные недостатки, которые вызывают огромное количество споров и дисскусий. Часто слышны обвинения в адресс модерации.
Честно скажу, теперешняя система оценок не годится. Ни та, что была, ни та, что хотят ввести. Они неправильные и вызывают много вопросов. Пятибальная система без критериев - вызывает слишком много вопросов, типа "что же поставить?", к тому же подсчет СА - это полный бред. А та система, которую пытаются ввести - издевательство!!!! Ну почему я должен отсматривать тонны шлака чтобы найти 1-ну понравившуюся? К тому же она не показывает сколько за каждую работу голосов подано.
Мне кажется настало время несколько видоизменить систему. сделать ее прозрачнее и проще.
Что я предлагаю.
1) В рубрике "новые фотки" фотографии, загруженные за последние 24 часа должны непрерывно ротироваться в случайном порядке, т.е. при нажатии f5 каждый раз должны появляться новые снимки загруженные за последние 24 часа, количество выводимых превьюшек предлагаю ограничить числом 50.
2) Система оценок должна быть проще. Пятибальная шкала без критериев никуда не годится. Я предлагаю ввести 4-х бальную систему, каковая есть на сайте lensart.ru и оценки "-1" - не понравилось, "+1" - понравилось, "+2" - Очень понравилось, "+3" в полном восторге. При этом отображать не средний бал, а суммарный.
3) При предлагаемой системе оценок выбор ФД становится проще-простого. Снимок набравший наибольшее количество балов за последние 24 часа становится ФД.
На мой взгляд, такая система поможет избежать излишних вопросов, так как она открыта, прозрачна и понятна.
Если возникли вопросы, которые я не предусмотрел - пишите, давайте вместе подумаем.
Столкнулся тут с небльшой проблемкой.
Общался с одним товрищем, в комментариях то ли к его какой фото, то ли к моей. И вдруг понадобилось найти эту переписку. Другого метода как тупо просматривать все комментарии к фото я не нашел. Поиск не сработал, или я им не правильно пользовался. Может быть есть какой то специальный метод поиска, и я его просто не нашел? Подскажите!
Да, пробовал конечно вводить в строке поискать ник это товарища, когда смотрю "все комментарии" - толку нет.
Господа! второй день пытаюсь удалить некоторые фотографии, выскакивает надпись "Ошибка" "вернуться к альбому". Что делать? И с конкурса фото снять не получается.
Уже некоторое время назад, обратила внимание, что я не могу отвечать на самый первый комментарий под своими фотками. Вот и теперь:http:
И такое происходит довольно часто. Отвечать на комментарии есть возможность только после второго смотревшего и написавшего.:) Ответ появляется для обоих. Я прошу прощения, если не по делу сюда, в клуб пишу, может нужно в тех.поддержку...,но она у меня не функционирует, однако.:(
Пока что оплата Яндекс.Деньгами доступна только в Москве и Санкт-Петербурге. Включена возможность оплаты Яндекс.Деньгами для жителей Российской Федерации.
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Здесь показываются те фотографии, которые чаще всего смотрели за последние 7 дней.
Кроме того, в разделах «Мои любимые авторы» и «Новые фото у друзей» теперь сохраняется ваш выбор способа просмотра этих страниц. Например, если вы выбрали просмотр Любимых авторов одной лентой, то при посещении страницы в другой раз они будут показаны именно лентой, а не группировкой по авторам.