Я пришел на ЯФ в феврале этого года имея на тот момент только пару флэшек с фотографиями, сделанными во время двух отпусков. ЯФу я благодарен за то, что у меня появился стимул фотографировать окружающую действительность, и расти в техническом и творческом плане. Однако, устройство сервиса и его модерация все еще оставляют желать много лучшего.

Вот появился новый вид топа: "Популярные", который практически свел на нет смысл существования старого Топа-50. Ведь массовый зритель дальше первой вкладки не идет. Знаю это по своим последним фотографиям. Попадают они в топ-50 или нет - количество их просмотров по прошествии нескольких дней мало различается. Это несколько сотен кликов от людей, у которых я в "любимых фотографах". Система голосования "по три" вызывает очень много вопросов. Как отбираются фотографии для голосования? Похоже, тут господствует еще больший субъективизм, чем при формировании старого топа. Уже на второй сотне кликов "по три" (это всего лишь 300 фотографий) начинаются постоянные повторы одних и тех же работ. Среди них есть очень интересные фотографии, а есть и откровенно слабые. По какому принципу они отобраны в эти 3 - 4 сотни?

Предлагаю очень простой способ ОДНОВРЕМЕННОГО и ОКОНЧАТЕЛЬНОГО решения всех проблем, связанных с топами и колометательством.

Добавляем к трем существующим еще одну вкладку "Мой ЯФ" или "Мой ТОП", или еще как-то... Важен смысл. На этой странице любой зарегистрированный пользователь должен иметь возможность НАСТРОИТЬ то, что он хочет смотреть на ЯФе. Для этого нужны лишь настройки выборок.