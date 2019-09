При проверки выскакикает критическая ошибка и проверка завершается

Ошибка на 42 строке, где прописан код метрики

https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Froscase.ru

помогите решить ошибку

<!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript"> var yaParams = {/*Здесь параметры визита*/}; </script> <script type="text/javascript"> (function (d, w, c) {(w[c] = w[c] || []).push(function() {try {w.yaCounter25600976 = new Ya.Metrika({id:25600976,webvisor:true,clickmap:true,params:window.yaParams||{ }});} catch(e) { }});var n = d.getElementsByTagName("script")[0],s = d.createElement("script"),f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };s.type = "text/javascript";s.async = true;s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js";if (w.opera == "[object Opera]") {d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);} else { f(); }})(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); </script> <noscript><div><img src="//mc.yandex.ru/watch/25600976" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter -->