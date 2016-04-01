Клуб Яндекс.Метрики

апрель 2016
Хотелка по сравнению сегментов в %-ах
bars325
1 апреля 2016, 14:10

Добрый день!

В Я.Метрике есть возможность сравнения, что позволяет графически сравнить два сегмента.

Если одной из задач контента сайта является удержание пользователя, то будет, на мой взгляд, логичным желанием после добавления/изменения/удаления содержимого сайта отслеживать сравнение новых пользователей с длительностью, например, больше 30 сек.  и пользователей с длительностью меньше 30 сек.  

В Я.Метрике этот график будет выглядеть так:

Но, к сожалению, на данном графике невозможно увидеть сравнение сегментов %-ах, где 100% - общее кол-во пользователей за 1 месяц. Поэтому нет возможности наглядно отслеживать процентный подъем или падение на графике. Предлагаю разработчика устранить этот недочет! Графическое отображение может выглядеть вот так:

Что теперь мы видим на графике? Контент сайта в прошлом году в среднем удерживал больше 30 секунд порядка 25% новых пользователей (1 столб), а в 16-м году изменения контента дали результаты и этот показатель вырос до 33%. Теперь, наглядно видно, что изменения контента в новом году дали положительные результаты.

2 комментария
Широкое соответствие ключевых слова
tehnoskladtest
4 апреля 2016, 11:28

При сборе семантики по запросу "стиральная машина", также собираются запросы "стиральная машинка".

Если в настройках РК отключить функцию "Авторасширение фраз" и в широком соответсвии указать ключевое слово "стиральная машина", то будут ли показы по запросу "стиральная машинка"? Или необходимо указывать в ключевых словах оба слова?
 

1 комментарий
Запрос статистики по возрастам
Наталья Малкова
4 апреля 2016, 16:43

Делаю запрос статистики по возрастам

api-metrika.yandex.ru/stat/v1/datadirect_client_logins=malknatal&ids=11447788&metrics=ym:s:over44AgePercentage,ym:s:upTo44AgePercentage,ym:s:upTo34AgePercentage,ym:s:upTo24AgePercentage,ym:s:under18AgePercentage&oauth_token=653bae4e16ac43a78b55a61001b82b42

В ответе заполняется массив metrics данными по этим метрикам. Сами метрики есть только в массиве с описанием запроса.

По индексам в масссивах они не соотносятся.

Как получить связь метрики и ее значения?

1 комментарий
Ошибка валидатора W3 из за кода метрики
GO.Lavrinenko
5 апреля 2016, 13:39

При проверки выскакикает критическая ошибка и проверка завершается

Ошибка на 42 строке, где прописан код метрики

https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Froscase.ru

помогите решить ошибку

<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript">
var yaParams = {/*Здесь параметры визита*/};
</script>

<script type="text/javascript">
(function (d, w, c) {(w[c] = w[c] || []).push(function() {try {w.yaCounter25600976 = new Ya.Metrika({id:25600976,webvisor:true,clickmap:true,params:window.yaParams||{ }});} catch(e) { }});var n = d.getElementsByTagName("script")[0],s = d.createElement("script"),f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };s.type = "text/javascript";s.async = true;s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js";if (w.opera == "[object Opera]") {d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);} else { f(); }})(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript><div><img src="//mc.yandex.ru/watch/25600976" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->

4 комментария
API для вебвизора
dmitiy.novikov.gamenet
7 апреля 2016, 02:21

Вообщем, кто знает где найти документацию по этому, и есть такое вообще?

13 комментариев
Вебвизор,вебвизор в яндекс метрике
Зачем изменили ссылки по умолчанию в верхнем меню?
nickfyodorov
11 апреля 2016, 10:48

Здравствуйте!

Зачем изменили ссылки по умолчанию в верхнем (всплывающем) меню Метрики?

Раньше можно было создать отчёт и при помощи верхнего меню выбирать счётчик для просмотра, смотреть отчёт для каждого счётчика - менялся только идетификатор счётчика, параметры наследовались. Сечас при выборе счётчика происходит переадресация на дашборд нового счётчика - зачем вы это сделали?!

Приходится заново составлять отчет в новом счётчике или же копировать идентификатор счётчика и вручную подставлять его в адресную строку.

Вы считаете, что это очень удобно?!

5 комментариев
юзабилити
отправка отчетов на почту [есть решение]
makarova.sasha.26
11 апреля 2016, 10:48

Добрый день!

Можно ли настроить (например) ежемесячную отправку отчетов на электронную почту?

РЕШЕНИЕ:

Данный функционал был внедрен в Метрику в начале 2018 года. Подробнее читайте в нашем Блоге: https://yandex.ru/blog/metrika/menshe-rutiny-otchety-po-raspisaniyu 

Как пользоваться функционалом: https://yandex.ru/support/metrika/reports/report-orders.html 

31 комментарий
Работа Новой Метрики
onre.world-gym
11 апреля 2016, 10:48

Всем доброго времени суток!

Хотел бы обратиться к поддержке Яндекс.Метрике: очень прошу Вас не отключайте старую Метрику 13 апреля, т.к. в новой работать временами просто невозможно:

1. Часто отчеты не работают;

2. Часто отчеты показывают неверные данные;

3. Часто сама Метрика бывает недоступна;

4. Отчеты на большие периоды времени (с большим объемом статистики) смотреть невозможно - всё глючит, приходится по 10 раз обновлять страницу.

Сейчас в течении получаса пытался посмотреть статистику по UTM:

а) сначала показывались странные цифры по визитам: за 1 месяц ровно 1000, за 2 месяца ровно 2000, за 3 месяца ровно 3000 и т.д. (хотя там совершенно другие цифры должны быть);

б) выбрал цель и отчет показал 50 достижений. Потом изменил группировку показателей (вместо "источника" выбрал "устройства") - всё, отчет уже показывает 0 конверси вместо 50;

в) Обновил страницу - пишет "Нет доступа".

Итого: полчаса потраченного времени и нервов и ноль результата.

Извините за такое сообщение, но пишу как есть.

Заранее спасибо всем кто прочитал и кто поддержит.

16 комментариев
Поисковая фраза в бланке заказ
techzas
11 апреля 2016, 10:48

Подскажите, можно ли через метрику достать поисковый запрос пользователя, пока он находится на сайте, чтобы добавить его  в hidden input формы заказа. Интересует именно поисковый запрос (etext), а не utm метки utm_term или keyword

3 комментария
поисковый запрос,Поисковая фраза
Страницы входа для первого источника
shedkolga
11 апреля 2016, 10:48

Как посмотреть страницы входа на сайт с атрибуцией "первый переход" ? 

1 комментарий
Как передать древовидный объект в качестве параметра визита?
Сергей Смирнов
11 апреля 2016, 10:48

Коллеги, Есть такая задача:

Имеем:

  1. Зарегистрированных пользователей вида "Организация - Сотрудник" (lдва разных поля)
  2. Товары, (Категория (1.2.3) - Бренд - Товар)

Как построить в Метрике такой отчет

Просмотр товаров дилерами

  • Рога и копыта
    • Иванов 
      • Пиво _________ 3
      • Мясо _________ 5
      • Молоко _______ 1
    • Петров 
      • Пиво _________ 120
      • Вобла ________ 23
      • Чипсы ________ 40
  • Братья Безенчуки
    • Анатолий 
      • Пиво __________ 3
      • Чипсы _________ 1
    • Игнат 
      • Водка __________ 12
      • Селедка ________ 23
      • Огурцы соленые _ 40

Совсем чудесно было бы видеть эти данные в Битрикс24... :-)

Чтобы менеджер в CRM в карточке дилера видел его активность и интересы.

4 комментария
параметры визитов
Целевой звонок ворует звонки?
speclesa2015
12 апреля 2016, 16:16

Друзья, подскажите, ни у кого не наблюдаются странные данные по неотвеченным звонкам?

Начиная с осени Целевой Звонок стал стабильняком показывать 10 - 15% неотвеченных звонков от общего количества. Стали разбираться. Нагнули всех, начиная от менеджеров и заканчивая оператом связи. В итоге, удалось выяснить, что:

1) Часть звонков просто пропадает на этапе переадресации с Яндекс.Метрики, т.е. до нашего телефона просто не доходят.

2) Часть звонков вполне успешно прошли, но почему в статистику в Метрике попали как неотвеченные.

То ли Яндекс, по-тихому, тырит звонки, то ли что - непонятно.

Пытались разобраться через службу поддержки, начиная с 24.02 - но одни обещалки

Как сообщалось ранее, рассмотрением вопроса занимается оператор, которому принадлежат номера Целевого звонка. Мы не можем указать примерных сроков, когда специалисты разберутся в сложившейся ситуации и предоставят ответ.

В итоге поддержка вообще перестала отвечать - решать проблему не хотят.

P.S.: Если вдруг поддержка соизволит появиться в этом сообщении Ticket#16021916230923417

1 комментарий
целевой звонок
Api Яндекс.Метрики Список доступных клиентов директа
huntmap
14 апреля 2016, 12:48

Доброго времени суток.

https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/clients?oauth_token=токен

Служба возвращает результат 503:

{
errors: [
{
error_type: "backend_error",
message: "Сервис временно недоступен"
}
],
code: 503,
message: "Сервис временно недоступен"
}

1 комментарий
метрика,директ,API
Почему Яндекс невзлюбил сайт?
lamiapizza
15 апреля 2016, 09:38

Вечер добрый. Очень интересно узнать мнение у знающих людей. Скажу сразу что пишу не для рекламы и не для ссылки особенно в самом же яндексе я не самоубийца ) Сайт орентированный на доставку пиццы и суши и он коммерческий как вы уже понимаете и для него очень важно иметь высокие позиции.

Я очень внимательно просматриваю метрику, анализирую поведенческий фактор, можно даже выразиться стал жить сайтом и все на сайте делается все как говориться по учебнику. И все могу рассказать про свой сайт от и до. И мне действительно не ясно такие плохие позиция в поиске. Я очень адекватно смотрю на свой сайт, и анализирую сайты конкурентов и еще больше становиться не ясно. Может я что то упустил?

la-mia.ru

Буду очень признателен за пожелания и критику.

6 комментариев
Пропадают посетители из вебвизора на следующий день
saveltest
15 апреля 2016, 09:38

Здравствуйте,
Замечаю, что в вебвизоре пропадают данные на следующий день.

Вчера там было 5 посетителей, а сегодня смотрю, осталось 3. Независимо от периода - за день, за квартал, за месяц.
Причем, вчера был сделан заказ на сайте с мобильного телефона (андроид), и вчера этот посетитель был виден в вебвизоре. Сегодня данных о нем нет. И нет ни одного посетителя, кто бы заходил с мобильного вчера (за предыдущие дни есть).
В отчетах по прежнему 5 посетителей.

В чем может быть дело?

6 комментариев
Вебвизор,Яндекс.Метрика
Данные с основного домена.
gaisina.iuliya
15 апреля 2016, 17:20

День добрый!

Есть сайт с поддоменом buh.site.ru. Как сделать так, что бы в отчёты Метрики поступали данные только с поддомена buh., а с основного сайта site.ru они не шли?

2 комментария
Целевые посетители и целевые визиты [есть решение]
Евгений
18 апреля 2016, 16:06

Целевые посетители и целевые визиты — объясните, пожалуйста, подробно, в чём разница? (искал в спавке, но не нашёл).

Например, берём март 2016.

Цель — страница контактов.

Целевых визитов — 126, целевых посетителей — 102.

Достижений цели — 139.

Если смотреть в разрезе рекламных кампаний директа, то соотношение целевых визитов сильно не совпадает с соотношением целевых посетителей и от выбора показателя существенно меняются общие итоги рекламных кампаний.

Ранее я считал, что если посетитель достиг цели, то он заносится в «целевые визиты», а затем, если он ещё раз достиг цели в выбранный период, то он заносится в «достижения цели», но тогда не понятно, что в этом случае обознает показатель «целевые посетители».

Спасибо.

РЕШЕНИЕ:

Целевой визит — это визит, в ходе которого была достигнута цель (или несколько целей) один и/или более раз.
Целевой посетитель — это посетитель, который совершил целевой визит. Один посетитель за определенный период времени может совершить несколько целевых визитов.
Достижение цели — достижени определенной цели. В ходе одного целевого визита можно достигнуть цели несколько раз (или достигнуть нескольких целей)
Таким образом ситуация, при которой достижений цели больше целевых визитов, количество которых больше количества целевых посетителей, является нормальной.

2 комментария
целевые посетители,целевой визит,есть решение
Установка цели на странице с javascript
mikewq
19 апреля 2016, 10:11

 Добрый день. 
Подскажите как установить цель в таком случае. Небходимо отследить переход по внешней ссылке,  но ссылки в коде страницы как таковой нет, ссылка формируется javascript, в зависимости от введенных данных в поле ввода на другой странице.

Скрипт, на странице, выглядит так:

<script type="text/javascript">

bwapsprodid = "300";

bwapsstate = "";

</script>

<script type="text/javascript" src="//cdn.rotrbnm.net/12000/12014/scripts/bw-load-5025.js"></script>

Как сделать отслеживание таких переходов. Заранее спасибо.

1 комментарий
Отслеживание трафика из КМС Google Adwords [есть решение]
ПлюсАйТи
19 апреля 2016, 17:32

Добрый день. Скажите, как можно отследить трафик из контекстной сети google с помощью Яндекс.Метрики? 

РЕШЕНИЕ:

Для того чтобы Метрика корректно фиксировала переходы из Google Adwords, в ссылки ваших объявлений необходимо добавить специальные метки. Подробная информация на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/reports/tags.html.

5 комментариев
метки,источники трафика,есть решение
Настройка отчета Внешняя ссылка
knaumenko
20 апреля 2016, 11:17

Добрый день! Есть ли возможность настроить отчет Внешняя ссылка, чтобы видеть визиты только на интересующие меня сайты, а не все переходы вообще? Заранее спасибо!

1 комментарий