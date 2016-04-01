Добрый день!

В Я.Метрике есть возможность сравнения, что позволяет графически сравнить два сегмента.

Если одной из задач контента сайта является удержание пользователя, то будет, на мой взгляд, логичным желанием после добавления/изменения/удаления содержимого сайта отслеживать сравнение новых пользователей с длительностью, например, больше 30 сек. и пользователей с длительностью меньше 30 сек.

В Я.Метрике этот график будет выглядеть так:

Но, к сожалению, на данном графике невозможно увидеть сравнение сегментов %-ах, где 100% - общее кол-во пользователей за 1 месяц. Поэтому нет возможности наглядно отслеживать процентный подъем или падение на графике. Предлагаю разработчика устранить этот недочет! Графическое отображение может выглядеть вот так:

Что теперь мы видим на графике? Контент сайта в прошлом году в среднем удерживал больше 30 секунд порядка 25% новых пользователей (1 столб), а в 16-м году изменения контента дали результаты и этот показатель вырос до 33%. Теперь, наглядно видно, что изменения контента в новом году дали положительные результаты.