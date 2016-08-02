Пример простой: У нас есть сайт с Метрикой и рекламная кампания, приводящая пользователей. Конверсия учитывается по числу зарегистрировавшихся на сайте пользователей, пришедших с данной кампании. На сайте имеется также собственная система аналитики, показывающая число регистраций с кампании, в данном случае их было зарегистрировано 13. Наша система не врет, т.к. отображает реальные регистрации с реальными аккаунтами, которые можно "пощупать" в админке.

Метрика показывает следующие результаты по целевым регистрациям с кампании:

- Атрибуция "Первый переход" дает 3 конверсии.

- "Последний переход" дает 6 конверсий.

- "Последний значимый переход" дает 6 конверсий.

Учитывая, что на сайте всего 13 реальных регистраций, как правильно интерпретировать результаты в Метрике?

Вариант А: Сложить все конверсии по трем моделям и получить 15 конверсий.

Вариант Б: Сложить конверсии по первому и последнему значимому переходам, получить 9 конверсий и 4 занести в погрешность.

Вариант В: Учитывать только 6 последних значимых и 7 занести в погрешность.

Вариант Г: 6 последних и 6 последних значимых переходов - это не одно и то же, а следовательно среди них есть некое перекрестье, которое дает не 12, а 10 "последних" переходов, к которым прибавляем 3 "первых" и получаем 13.

Да, я до сих пор не понимаю, как работают модели атрибуции применительно к сводным конверсиям. Другая известная система аналитики показывает 12 конверсий безщо всяких моделей, т.е. ошибается всего на одну. Как правильно интерпретировать Яндекс.Метрику?