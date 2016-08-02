Клуб Яндекс.Метрики

август 2016
Сегметнация - Страницы входа
fijiisland
2 августа 2016, 13:08

Здравствуйте! 

Может ли мне кто-нибудь подсказать? 

Не понимаю как работает сегментация по страницам входа. 

Есть URL вида: site.ru/page1/page2

Когда я отмечаю в сегментации "Страницы входа" для данного URL показывается 20 визитов. Когда отмечаю "Страницы входа Ур.3" - 48 визитов. 

Не понимаю где логика и как работают эти Уровни. 

Большое спасибо за отклик заранее. 

9 комментариев
страницы входа,сегментация
Как отследить звонки с сайта пользователей мобильного устройства?
Yevart
3 августа 2016, 12:14

В настройках Целевого звонка есть Мобильный поиск Яндекса. А как отслежить платный трафик с Директа, Adwords, Органической выдачи других поисковиков?

4 комментария
Модели атрибуции переходов и их сводная интерпретация в конверсии.
jaydl
3 августа 2016, 13:36

Пример простой: У нас есть сайт с Метрикой и рекламная кампания, приводящая пользователей. Конверсия учитывается по числу зарегистрировавшихся на сайте пользователей, пришедших с данной кампании. На сайте имеется также собственная система аналитики, показывающая число регистраций с кампании, в данном случае их было зарегистрировано 13. Наша система не врет, т.к. отображает реальные регистрации с реальными аккаунтами, которые можно "пощупать" в админке.

Метрика показывает следующие результаты по целевым регистрациям с кампании:

- Атрибуция "Первый переход" дает 3 конверсии.

- "Последний переход" дает 6 конверсий.

- "Последний значимый переход" дает 6 конверсий. 

Учитывая, что на сайте всего 13 реальных регистраций, как правильно интерпретировать результаты в Метрике?

Вариант А: Сложить все конверсии по трем моделям и получить 15 конверсий.

Вариант Б: Сложить конверсии по первому и последнему значимому переходам, получить 9 конверсий и 4 занести в погрешность.

Вариант В: Учитывать только 6 последних значимых и 7 занести в погрешность.

Вариант Г: 6 последних и 6 последних значимых переходов - это не одно и то же, а следовательно среди них есть некое перекрестье, которое дает не 12, а 10 "последних" переходов, к которым прибавляем 3 "первых" и получаем 13. 

Да, я до сих пор не понимаю, как работают модели атрибуции применительно к сводным конверсиям. Другая известная система аналитики показывает 12 конверсий безщо всяких моделей, т.е. ошибается всего на одну. Как правильно интерпретировать Яндекс.Метрику?

4 комментария
Вебвизор не записывает главную страницу
speechpad
4 августа 2016, 12:51

Почему вебвизор не записывает содержимого главной страницы сайта, а остальные записывает. Я указал имя домена в списке страниц для сохранения. Сайт работает через https . Страница маленькая меньше меньше 185 кб точно. Иногда правда он записывает ее, но крайне редко - один из 15 раз. Страница в целом динамическая, но работает не на ajax, а просто меняется содержимое при отправке формы.

13 комментариев
вебвизор в яндекс метрике
Помогите, пожалуйста, настроить цели в ЯМ.
ТК Спецландия
8 августа 2016, 14:10

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, настроить цели. Из-за особенностей платформы, на которой сделан сайт нет возможности внедрять свои скрипты.

 Нужно отследить 2 принципиальные цели.

 1. Открыл корзину и начал оформлять заказ (При клике на корзину к URL добавляется выражение "#cart". Было "3-nitka-konom" стало при клике "3-nitka-konom#cart" и открылось окно с оформление заказа.

 2. При оформленном заказе сплывает окно "Спасибо ..." и у URL добавляется выражение "#order-success" 

 Все, больше ничего не происходит. Можно с этими возможностями отследить конверсию? Если да, то как настроить? Создавал с условием "URL Содержить - #order-success" ничего не считается.

2 комментария
Недельный бюджет. Максимальная конверсия. Цель – звонок.
eighteenofjuly
11 августа 2016, 15:30

Добрый день!

Можно ли как-то стандартными средствами или в обход настроить в качестве цели – звонок?

  • сталкивался, что сервисы, которые предоставляют услугу Звонок с сайта, могут передавать событие в метрику. Тут все ясно.
  • есть сервисы (альтернативы Целевому звонку), которые тоже могут передавать событие. Но в метрику они его не передают (говорят, что Метрика это не позволяет), передают в UA. Будет ли это когда-то изменено?
  • Эти же сервисы предлагаю запускать хук по факту звонка, но как должен выглядеть этот хук, чтобы метрика поняла какая кампания, объявление, фраза принесли конверсию в виде звонка?
2 комментария
конверсия,целевой звонок
Метрика фиксирует меньше кликов, чем mytarget
Максим Шилович
12 августа 2016, 12:58

можно ли как то это исправить? разница значительная. в аналитиксе тоже самое кстати

3 комментария
Как в вебвизоре посмотреть хосты, по которым были брошенные корзины в итоге?
litium2015
16 августа 2016, 18:46

Подскажите, можно ли в вебвизоре как-то отобрать те посещения, в результате которых посетитель положил товар в корзину, но бросил ее?

3 комментария
API целевого звонка
ardera.ardera
16 августа 2016, 18:46

Добрый день, подскажите, будет ли когда-нибудь реализован API к отчетам целевого звонка? Предыдущий пост на эту тему датируется 2013 годом, и тогда было обещано сделать это в ближайшем будущем. Волнуемся.

1 комментарий
Отслеживания загрузки блоков при адаптивном дизайне
Андрей Веб
22 августа 2016, 12:08

Есть сайт с адаптивным дизайном, в зависимости от юзерагента и разрешения грузятся те или иные блоки. Можно ли с использованием reachGoal отслеживать какие блоки загрузились и сколько раз? Будут ли они считать если блок скрыт?

3 комментария
Количество визитов по разным счётчикам одним запросом
Кирилл
23 августа 2016, 09:39

API метрики позволяет задавать несколько счётчиков, для которых нужна выборка данных, но при этом если я хочу получить количество визитов по отдельности для каждого из указанных счётчиков, то сейчас это не могу сделать, потому что данные по визитам в этой выборке суммируются. Возможно я неправильно строю запрос. Сейчас я обхожу список счетчиков циклически по одному счетчику в ids, но это занимает много времени. Может всё-таки можно одним запросом получить колчичество визитов по каждому счётчику из ids?

1 комментарий
Разные счетчики для мобильной и полной версий при динамическом показе
Аnne
23 августа 2016, 09:39

Доброго дня. Нужен совет: делаем мобильную версию сайта с динамическим показом по usegAgent (отдается разный html). Можно ли поставить разные счетчики для этих версий, чтобы стопроцентно отслеживать только действия на мобильной версии?

Или будет больше сложностей в отслеживании действий внутри сессии — например, когда посетитель сменит мобильную версию на десктопную самостоятельно (по ссылке в футере)?

Спасибо.

8 комментариев
мобильные устройства,динамический показ,ress
Несоответствие суммы показателей конверсии.
infodonsk-elama
24 августа 2016, 16:06

Коллеги, Доброго дня!

Готовя очередной отчет столкнулся  с проблемой.

Задачка:

Метрика по 2-м моим кампаниям в сумме показывает 20 целевых визитов.

Детализировав отчет по кампаниям:

 МСК_Поиск - 16 целевых визитов.

МСК_РСЯ - 2 целевых визита.

Итого 18.

Куда делись еще 2?

1 комментарий
Несоответствие суммы показателей конверсии.
Статистика по рекламе - не определенный источник Яндекса и неправильное определение переходов с adwords
antonina.ivantsova.getis
25 августа 2016, 11:02

Доброго времени суток,

такая ситуация:

Пожалуйста, подскажите:

1. Почему не определяется трафик по рекламе (все рк я перепроверила - каждой кампании присвоен номер счетчика метрики)?

2. Показывает что по adwords за выбранную дату (1 - 24 августа) было всего 6 переходов, но на деле их 329. Почему счетчик показывает неверную информацию?

2 комментария
Подскажите, как в вебвизоре посмотреть только хосты, где посетитель дошел до оплаты?
litium2015
30 августа 2016, 12:12

Хочу посмотреть хосты, в которых посетитеть дошел до страницы оплаты (после сообщения о том что заказ оформлен - на скриншоте )

Пытался отфильтровать только хосты, где было посещение урла https://triya-tm.ru/order/payment/*   но почему-то вебвизор пишет что нет данных по таким посещениям.

(оплата для конкретного заказа выглядит так: https://triya-tm.ru/order/payment/?ORDER_ID=153 )

1 комментарий
Вебвизор,оплата
Некорректная работа в chrome и FF
ptz4
30 августа 2016, 12:12

Перестали нормально работать информеры метрики в браузерах chrome и FF. В яндекс браузере и вивальди нормально все отображается нормально. В других браузерах не проверял. Суть проблемы в том, что не всплывает окно информера, а идет переход на адрес с метрикой и белый экран, например вот такой https://metrika.yandex.ru/stat/?id=21124702&from=informer

Понимаю, что наверное сама метрика ни при чем... но что тогда? Касперский тотал лицензионный стоит, на вирусы проверял комп, adwcleaner тоже запускал, сбрасывал настройки браузера в дефолт, отключал все расширения, полностью удалял и переустанавливал chrome, толку ноль.

Помогите пожалуйста куда копать. Спасибо. С уважением Юрий.

4 комментария
Вопрос по квотам API
dmitry.61
30 августа 2016, 19:10

Не совсем понятно, что подразумевается под user_login (которому число запросов ограничено 5 тысячами в сутки).

Допустим я хочу сделать сервис, который строил бы по данным Метрики некие графики, и сделать его публичным. Чтобы любой пользователь мог подключить свой счетчик (в режиме readonly, конечно) и что-то там по данным из него нарисовать.

На кого будет выделены вышеупомянутые 5 тысяч - на весь сервис целиком или на каждый user_login@yandex.ru?

Или для каждого пользователя нужно будет получать отдельный токен?

И вообще, допускаются ли такие сервисы лицензией?

Спасибо.

3 комментария
Двойной учет достижения цели в метрике
v.shaydurov
31 августа 2016, 11:51

Здравствуйте!

В метрике настроена цель на нажатие кнопки на сайте. В том случае, если в течение одного визита пользователь жмет на кнопку дважды, метрика считает, что цель достигнута дважды. Возможно ли в таких случаях не учитывать второе нажатие? Если да, то как? Спасибо.

1 комментарий
метрика,цель