Добрый день,

Яндекс, как и Гугл шифрует referer, раньше можно было определить откуда пришел пользователь с точностью до запроса, который он сделал — по ссылке, в ней было поле типа http://example.search.system.com/search?text=Купить-дом

Теперь же в зашифрованном виде выглядит это дело, как то так:

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1226.JxSYkgouUyhiHmF-WfvpZTh5Q_u9rZWabKA62NP4_RbnEX-8v8biLYMTOX3Zu3OD.05cbe9cdaeec2737509b473269005686e1eec00d&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YM



1. У меня на сайте ведётся статистика всех внешних переходов, и теперь я не могу определить целевой запрос, можно ли решить этот вопрос какими либо API яндекса, предоставив ему эту ссылку или параметры этой ссылки в качестве аргумента?

2. Где можно почитать об отслеживании рекламных ссылок (подсчет рекламы купленной в direct (е))? (для подсчета переходов, выявления неэффективных ip-адресов с большим трафиком и реализации собственных статистических механизмов)?



3. Подозреваю, что первое уже невозможно и поэтому вопрос… для чего это было сделано? Потому, что запрос, который привёл на мой сайт может содержать личную информацию? или информацию компраметирующую пользователя? или еще что либо? Есть материал посвященный этому вопросу? было бы интересно почитать



Спасибо за ваш ответ.

РЕШЕНИЕ: