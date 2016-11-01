Добрый день!
Подскажите, что может являться проблемой для распознавания яндекс метрикой UTM меток?
Почему-то метки не принимаются совсем.
Вот мой номер счетчика: 30617417
Добрый день!
Подскажите, что может являться проблемой для распознавания яндекс метрикой UTM меток?
Почему-то метки не принимаются совсем.
Вот мой номер счетчика: 30617417
Добрый день.
В отчете метрики источники трафика заметил что часть переходов определяется как переходы с рекламы по utm меткам. Но при этом часть рекламного трафика все равно уходит в переходы по ссылкам на сайтах и прямые заходы.
Возможно ли где то посмотреть помощь по значениям utm чтобы весь платный рекламный трафик засчитывался как переходы с рекламы?
Добрый день,
Яндекс, как и Гугл шифрует referer, раньше можно было определить откуда пришел пользователь с точностью до запроса, который он сделал — по ссылке, в ней было поле типа http://example.search.system.com/search?text=Купить-дом
Теперь же в зашифрованном виде выглядит это дело, как то так:
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1226.JxSYkgouUyhiHmF-WfvpZTh5Q_u9rZWabKA62NP4_RbnEX-8v8biLYMTOX3Zu3OD.05cbe9cdaeec2737509b473269005686e1eec00d&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YM
1. У меня на сайте ведётся статистика всех внешних переходов, и теперь я не могу определить целевой запрос, можно ли решить этот вопрос какими либо API яндекса, предоставив ему эту ссылку или параметры этой ссылки в качестве аргумента?
2. Где можно почитать об отслеживании рекламных ссылок (подсчет рекламы купленной в direct (е))? (для подсчета переходов, выявления неэффективных ip-адресов с большим трафиком и реализации собственных статистических механизмов)?
3. Подозреваю, что первое уже невозможно и поэтому вопрос… для чего это было сделано? Потому, что запрос, который привёл на мой сайт может содержать личную информацию? или информацию компраметирующую пользователя? или еще что либо? Есть материал посвященный этому вопросу? было бы интересно почитать
Спасибо за ваш ответ.
РЕШЕНИЕ:
1. Реферер шифруется для поддержки алгоритмов контроля безопасности сервисов Яндекса и обеспечения конфиденциальности социально-демографических данных пользователей. Подробно о том, как мы пришли к такому решению можно прочесть здесь: https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/204886/. Соответственно, и инструмента для дешифровки реферера мы не предлагаем.
2. Информация о поисковых запросах доступна в отчете Метрики «Источники — Поисковые фразы» (https://yandex.ru/support/metrika/sources/search-queries.xml).
3. Информация о поисковых запросах, которые делали пользователи, кликнувшие по объявлениям Яндекс.Директа, доступна в отчете «Директ, сводка».
Информация в данном отчете по умолчанию выстраивается в виде древовидного списка, для раскрытия которого необходимо последовательно нажимать на изображение «плюса» слева от строки. Последовательность отображения данных в отчете следующая:
— рекламная кампания;
— объявление;
— ключевой запрос (условие показа);
— поисковая фраза, которую вводил в строку поиска посетитель, увидевший и перешедший по вашему объявлению.
4. По тем же соображениям безопасности наших пользователей информация об IP-адресах посетителей в Яндекс.Метрике недоступна.
Вы можете воспользоваться частичными IP-адресами (без последнего числа) в качестве группировки в Метрике. Полные IP-адреса вы можете восстановить в логах вашего веб-сервера.
Количество переходов на сайт с Директа Метрика считает, но вот когда задаю фильтр по целям - с директа якобы ни одного достижения нет. Цель - страница "Спасибо за заказ". При этом в вебвизоре я вижу, что достижения цели посетителями с Директа есть. Недавно установили SSL-сертификат на сайт, заменили все ссылки на https. Может с этим связано? Или где искать проблему? В целом счетчик работает нормально
Добрый день,
У меня возник вопрос, я привязал счетчик метрики к лендингу, разбаботанного на Tilda.
Повесил на сайт партнера баннерную рекламу, по стастике администратора сайта на баннер кликнули 103 человека, но никакой подобной информации у меня в метрике нет.
В чем может быть проблема?
номер счетчика: 39718900
Спасибо
Добрый день! Сделал utm метки на сайт, однако в метрике в статистике полный 0.
Сам специально переходил по ссылкам с utm-метками, но в статистике так и не отобразилось. Что делать? У кого такое было?
Хотелось бы узнать как в текущей версии метрики узнать такую нехитрую вещь — по каким запросам и куда на сайте ходят посетители. А то настроек тьма, а добраться до такого простого и нужного дела не удается.
РЕШЕНИЕ:
1) Отчеты — Стандартные отчеты — Содержание — Страницы входа
2) Кнопка «Группировки»
3) Ищем слева «Поисковая фраза» (выбираем ту которая в разделе Поиск)
4) Снова кнопка «Группировки» — располагаем в порядке: Страница входа, Поисковая фраза,…
5) Удаляем: 1 ур, 2 ур, 3 ур, 4 ур., чтобы осталась только полная страница входа
6) Вверху выбираем временной интервал (неделя, месяц и т. д.)
Обратите внимание:
При одновременном использовании группировок и сегментов «Поисковые запросы» и «Страница входа», в отчете останутся только те данные, которые набрались не менее чем по 10 посетителям. Обратите внимание на предупреждение вверху слева при построении подобного отчета.
Такая логика построения отчётов с ограничением на отображение чувствительных данных существовало давно: https://yandex.ru/blog/metrika/117
Добрый день! В Метрике по ютм меткам вижу, что посетители приходят с Директа (поиск и РСЯ), но Метрика помечает их как "Яндекс: не определено". Из-за этого часть трафика (10-20%) и конверсии с него не попадают в статистику Директа.
Пытаюсь отправить параметры визита через метод reachGoal -
<form id="form5-submit" onsubmit="yaCounter40655614.reachGoal('priceup',yaParams);return true;" >
Но в метрике ничего не отображается.( во вкладке Отчеты- параметры визитов)
Как я сохраняю параметры -
<script type="text/javascript"> window.addEventListener('load', function(){ var ss= document.getElementById('background'), style = ss.currentStyle || window.getComputedStyle(ss, false), ss = style.backgroundImage.slice(4, -1); var result = ss.substring(ss.lastIndexOf('/')+1,ss.length-1); var yaParams={background:result}; for(var i in yaParams){ alert(" key: "+ i + ", values: " + yaParams[i] ); } //var yaCounter40674939 = new Ya.Metrika({id: 40674939, params:window.yaParams || {}}); //yaCounter40674939.params(yaParams); }); </script>
alert выводит значение обьекта , так что все нормально с этим, объект инициализирован.
Если раскомментировать последнии 2 строки то все работает, но это не то что нужно, нужно именно по клику чтобы передавались параметры визита.
Всем добрый день!
На сайте установлены системы аналитики от яндекс и гугл.
Настроены цели по событиям.
В последнее время замечено, что если у пользователя,который заходит на сайт, в браузере стоит расширение - AdBlock, то настроенные цели либо просто не срабатывают, либо ломает кнопку/форму (на неё пользователь нажимает, а изменений никаких не происходит)
P.s. пример цели: onsubmit=('send', 'event', 'enquire1', 'enquire2'); yaCounterХХХХХХХХ.reachGoal('rasschetzakaza');return true"
В чём может быть проблема?
Яндекс Метрика в личном кабинете не показывает информацию по статистике сайта, горит красный кружочек. Все было нормально, а вчера смотрю по нулям. Вчера на сайте работал программист, устанавливал плагины, откорректировал robots.txt, говорит счетчик не трогал. Установила вчера плагин Insert Headers and Footers, в окошко Scripts in Footer вставила код своего счетчика, сегодня смотрю ничего не изменилось, красным так и горит и все по нулям.
Что же делать? Счетчик: 36546895
Заранее спасибо.
http://project114672.tilda.ws/ Сайт для тестирования целей. Код ставил
<script type="text/javascript"> $("[href='ссылка']").click(function() { yaCounter123456789.reachGoal('цель'); return true; }); </script>
Половина целей не видит переходы по ссылке. Почему так происходит?
Имееться wordpress а на нём contact form 7, при добавлении в "дополнительные настройки" ссылки:
on_sent_ok: "yaCounterXXXXXX.reachGoal('myForm');"
форма перестаёт работать, ей не удаётся отправить сообщение, что происходит? в нете у всех всё просто а тут нате.....
После удаления ссылки из формы письма отправляются
ЗЫ да иксы поменял на код счетчика
Спасибо
Дорогие друзья, очень васпрошупомогите,я уже весь измучался, сделал 2 цели, одна из них форма обратной связи,посещение страницы "Благодарим Васи бла бла бла", не работает,я уже не знаю что делать, перечиталмного информации в инете,но там нет ни одного ответа. Может быть кто-то сталкивался с такойпроблемой,жду вашей помощи.
Конечный адрес прописан правильно в цели, проверил 100 раз. А самое что интересное, второй сайт сдругим счетчиком настроен абсолютно точно также и там работает всё идеально!
Как вставить метрику в блог blogspot?
Есть полная версия сайта + мобильная версия на поддомене (Редирект в зависимости от USER_AGENT)
Есть проблема при просмотре карты кликов, карты скролинга и т.п.
При клике на карту кликов, отображается не основной сайт, а мобильная версия, с чем это может быть связанно?
У меня регулярно в access.log появляются переходы из поиска Яндекса, которые в Метрике не отражаются никак. Писал в техподдержку с примерами строк из лога, ответили - "у вас все отображается...". Метрика в заголовке (вордпресс), также по логам видно что в этих переходах загружается весь сайт целиком. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Добрый день, поставили метрику с ecommerce. На странице подтверждения заказа стоит код, который делает action: purchase, чаще всего он отрабатывает нормально, но в некоторых случаях почему-то не срабатывает, нам кажется, что дело может в том, что человек просто слишком рано закрывает страницу и метрика не успевает отправить данные. Можно ли как-то вручную отправить запрос, или сказать ей, что делать его надо скажем на (document).ready или даже раньше вплоть до окончания загрузки самой метрики?
Добрый день, столкнулись со следующей проблемой: часть заказов, что должна была приходить с e-commerce, по каким-то причинам в отчёт не попала. Встал вопрос, как их туда поставить, но Метрика и этот отчёт присваивает заказам свою дату, на основании того, когда заказ получен самой метрикой. Можно ли сделать возможность каким-то образом изменять данный параметр, чтобы можно было в некоторых случаях "догрузить" непрошедшие заказы с их реальной датой проведения?
Добрый день! Последние дни очень много посещений со временем на сайте - 0:00.
Что это за посещения, откуда они? И повлияет ли их большое количество на показатель отказа?
№ счетчика 5453968