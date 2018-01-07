День добрый. Установил счетчик на сайт https://itacadem.ru в панели значок горит красным и получается он то определяет посетителей то нет. Такая же проблема и на сайте http://luchnadezchdy.ru/ в чем проблема? с остальными сайтами которых у меня штук 15 проблем нет ни каких. Нужна помощь
Код счетчика вставлен в html файл шаблона сайта, на сайте отображается в футере. Но в панели управления счетчиками система не находит счетчик, соответственно везде отображаются нули. И не всплывает нормально окно информера, идет переход по ссылке на сайт яндекс метрики. Что то блокирует нормальную работу информера…
Версия php 5.3 установлен ioncube loader, адрес сайта http://vizup.ru
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Спасибо.
Количество визитов: 116
Процент отказа: 94%
По вебвизору из 107 визитов, только 7 меньше 15 секунд
Сейчас добавил параметр accurateTrackBounce: true.
Подскажите в чем может быть причина?
Здравствуйте! Есть необходимость поставить два счетчика с двух разных аккаунтов на одну страницу сайта.
Разрешено ли это и если да, есть ли какие-нибудь нюансы в настройке?
Два дня уже рою поиск, ответа не нашел. Система может нестандартная?
Куда здесь вставлять код.
Добрый день.
Настроил цели на сайте, но их по какой то причине не получается использовать в метрике. Они серые и не прокликиваются.
Подскажите с чем это может быть связано?
У показателя «время до загрузки DOM» стоят прочерки. Кто-нибудь знает, в чём может быть причина?
Управляю Интернет-магазином где можно купить кондиционер — начал добавлять в карточки товаров видео чтобы заинтересовать пользователя товаром ещё больше, процент отказов упал примерно с 13% до 5, это плохо или хорошо и что вообще означают отказы? Какой хороший показатель для среднестатического интернет-магазина и как его улучшить? Спасибо за ответы.
Добрый день!
Обнаружил в Вебвизоре прямые заходы на свой сайт из США с android Marshmellow.
Увеличивается процент отказов из-за этого.
Промониторил другие свой сайты на них аналогичная ситуация, только к прямым заходам прибавились переходы по рекламе, т. е. похоже на то что боты скликивают трафик.
Какие есть советы, коды, подсказки?
Здравствуйте.
У меня Метрика и Вебмастер на одном аккаунте, а Директ я хочу прикрепить к другому аккаунту. Допускается ли это правилами Директа, Метрики и Вебмастера?
Благодарю за ответы.
Всем привет!
По данным полученным от клиента — за период с 21 декабря по 15 января на сайте было совершено 228 продаж.
Все продажи совершаются исключительно через сайт.
Метрика сообщает что достижений цели «оформление заказа», которая настроена на url содержащий checkout/success» было всего 171 (по состоянию на вечер 15 января)
Подтверждением наличия проблемы так же является информация о работающей рекламной кампании в директе, которая привод трафик на сайт. Трафик не информационный, исключительно коммерческие запросы, каждый день проверяю поисковые запросы, минусу и т. д.
Поведенческие показатели рекламного и поискового трафика различаются не так сильно, к примеру, поискового трафика было 4700, а рекламного 3700 (все данные привожу за период с 21 декабря по 15 января), остальные показатели имеют примерно такие же отличие друг от друга — но процент конверсий в рекламном и поисковом трафике различается ОЧЕНЬ сильно, при схожих поведенческих показателях и общем количестве трафика — ~0,25% в рекламном и ~1,75%в поисковом.
Итог, ввиду расхождения данных о продажах полученных от клиента и совершенных через сайт и отображаемых в метрике + вызывающих подозрения данных о конверсии рекламного трафика, предполагаю что на корректный сбор данных о достижениях цели что-то влияет, но пока не сообразил что именно.
Повторюсь, все продаже идут исключительно через сайт, по телефону продажи не совершаются.
Прошелся по цепочке продажи на сайте, все четко, финальный URL содержит тригер для достижения цели.
Коллеги, что думаете?
Здравствуйте!
Счетчик корректно установлен, но данные с сайта перестал фиксировать, Вебвизор тоже не работает помогите с решением проблемы
Номер счетчика 42138229
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ:
В данной ситуации может быть несколько причин:
· Счетчик не установлен
· Счетчик установлен некорректно
· Установлен другой счетчик
В любом случае, перед тем, как тревожно писать в Службу поддержки, проверьте корректность установки счетчика самостоятельно с помощью инструкции: https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html
Счетчик установлен корректно, но статус говорит об ошибке
Статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 100 посетителей в сутки). Если посещаемость Вашего сайта ниже 100 посетителей в сутки, статус счетчика не является информативным.
Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.
Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html.
Если, используя данный способ, вы видите, что счетчик установлен корректно, то можете не обращать внимания на статус счетчика.
Как и куда установить счетчик
В случае, если вы используете CMS, вы можете установить дополнение Метрики для вашей CMS по адресу: https://metrika.yandex.ru/about/info/integrations. С его помощью вы сможете легко установить счётчик на каждую страницу сайта.
В ином случае, для корректной работы счётчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы. Устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.
Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.html.
Для установки счетчика мы настоятельно рекомендуем обратиться к вебмастеру или другому специалисту.
При обычном заходе в яндекс метрику, появился надпись «Счетчик удален…».
По какой причине — это произошло? И как его восстановить?
Здравствуйте, счетчик не показывает регионы, а покаывает, что все заходят из Москвы
номер счетчика 47372470
Добрый. Есть сайт А и домен Б с которого идет переадресация на А.
Можео ли отслеживать на какой домен зашли посетители?
Подскажите пожалуйста, как в Метрика просмотреть сколько пользователей вчера просматривали страница с товарами? То есть меня не интересует весь трафик за сутки, а интересно сколько было просмотрено страниц с товарами. Как сформировать подобный отчет в Метрике?
Заранее спасибо!
Добрый день!
Создал цель — «JavaScript-событие» добавил идентификатор purpose_purchase.
В код кнопки, добавление товара в корзину, вставил — onclick=«yaCounterНомерСчетчика.reachGoal („purpose_purchase“); return true;»
В метрике, в отчетах если выбирать эту цель она не активна.
Подскажите в чем может быть проблема?
Интернет магазин сделан на openCart Version 2.1.0.2 (rs.1)
В коде счетчика ничего не менял. Если нужно что-то добавить, подскажите.
Здравствуйте!
При использовании параметра визита например для маркировки авторизованных и не авторизованных пользователей. Как будет отражено в статистике изменение параметра в течении одного визита. Например пользователь был не авторизован и был отправлено соотв. значение параметра. Но потом пользователь авторизовался. и было отправлено новое значение параметра. Какое в итоге значение параметра будет иметь визит в статистике?
Здравствуйте. Не получается забрать отчет «сервис временно недоступен» уже 2 дня. По этой причине настроил API поработало 5 запросов и теперь выдает ту же ошибку. Это общая проблема сейчас?
Обратите внимание!
На данный момент метод reachGoal имеет несколько другой вид: ym(XXXXXX, 'reachGoal', 'TARGET_NAME'); Новый метод будет работать только с новым кодом. Подробнее: https://yandex.ru/blog/metrika/novyy-kod-v-nastroykakh-schetchika
В остальном принцип работы JS-целей не поменялся.
Нам часто задают вопросы про использование reachGoal в формах. Например,
«Я установил цель на форму, но она достигается при нажатии на кнопку «Отправить», даже если не заполнены поля».
И, как правило, в таких случаях мы видим, что цель установлена на событие onclick, поэтому вполне ожидаемо достигается при нажатии на кнопку.
Вот пример, как делать не стоит:
<form action="" method="POST" type="submit"> <input name="name" placeholder="Ваше имя" required> <br> <input type="email" name="mail" placeholder="Ваш email" required> <br> <input type="button" onclick="yaCounterXXXXXX.reachGoal('form2'); return=true;" value="Отправить"> </form>
В этом случае в Метрику будет отправлена информация по всем кликам, совершенным по кнопке “Отправить” — даже если посетитель не заполнил форму.
Таким образом, для того, чтобы цель достигалась непосредственно при отправке формы, её необходимо установить на событие, отвечающее за отправку формы. В простейшем случае, это событие onsubmit.
Корректный код может выглядеть так:
<form action="" method="POST" type="submit" onsubmit="yaCounterXXXXXX.reachGoal ('form1')"> <input name="name" placeholder="Ваше имя" required> <br> <input type="email" name="mail" placeholder="Ваш email" required="Введите Ваш email"> <br> <button>Отправить</button> </form>
При использовании reachGoal в формах, следите за тем, чтобы событие, отвечающее за отправку формы, совершалось именно в момент отправки формы. В таком случае вы будете иметь корректный сбор данных.
Проверить корректность работы цели можно с помощью инструкции: https://yandex.ru/support/metrika/reports/add-goals.html#check-goal
Подробнее про reachGoal можно почитать в нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/objects/reachgoal.html
Для работы с JavaScript API необходимы навыки работы с HTML и JavaScript, поэтому мы настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к вебмастеру, если у вас возникают трудности при использовании reachGoal.