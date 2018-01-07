Клуб Яндекс.Метрики

январь 2018
Метрика горит красным
Александр К.
7 января 2018, 16:03

День добрый. Установил счетчик на сайт https://itacadem.ru в панели значок горит красным и получается он то определяет посетителей то нет. Такая же проблема и на сайте http://luchnadezchdy.ru/ в чем проблема? с остальными сайтами которых у меня штук 15 проблем нет ни каких. Нужна помощь

5 комментариев
Счетчик
Система не находит счетчик хотя на сайте он отображается
ptz4
9 января 2018, 15:12

Код счетчика вставлен в html файл шаблона сайта, на сайте отображается в футере. Но в панели управления счетчиками система не находит счетчик, соответственно везде отображаются нули. И не всплывает нормально окно информера, идет переход по ссылке на сайт яндекс метрики. Что то блокирует нормальную работу информера…

Версия php 5.3  установлен ioncube loader, адрес сайта http://vizup.ru  

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.  Спасибо.

4 комментария
Не видит счетчик
Высокий процент отказов
Александр
9 января 2018, 15:13

Количество визитов: 116

Процент отказа: 94%

По вебвизору из 107 визитов, только 7 меньше 15 секунд

Сейчас добавил параметр accurateTrackBounce: true.

Подскажите в чем может быть причина?

1 комментарий
метрика,отказы
Два счетчика метрики с двух аккаунтов на одной странице сайта
ivix-direct
9 января 2018, 15:13

Здравствуйте! Есть необходимость поставить два счетчика с двух разных аккаунтов на одну страницу сайта.

Разрешено ли это и если да, есть ли какие-нибудь нюансы в настройке?

2 комментария
Яндекс.Метрика,счетчики
Куда вставить счётчик в этом коде?
sk755175
9 января 2018, 15:15

Два дня уже рою поиск, ответа не нашел. Система может нестандартная?

Куда здесь вставлять код.

4 комментария
Не работают цели
snv1501
9 января 2018, 17:57

Добрый день.

Настроил цели на сайте, но их по какой то причине не получается использовать в метрике. Они серые и не прокликиваются.

Подскажите с чем это может быть связано?

1 комментарий
Время до загрузки DOM. Почему прочерки?
saterenko.maxim
12 января 2018, 12:20

У показателя «время до загрузки DOM» стоят прочерки. Кто-нибудь знает, в чём может быть причина? 

2 комментария
DOM,Время загрузки,Прочерки
Вопрос по проценту отказов
1
15 января 2018, 09:35

Управляю Интернет-магазином где можно купить кондиционер — начал добавлять в карточки товаров видео чтобы заинтересовать пользователя товаром ещё больше, процент отказов упал примерно с 13% до 5, это плохо или хорошо и что вообще означают отказы? Какой хороший показатель для среднестатического интернет-магазина и как его улучшить? Спасибо за ответы. 

3 комментария
Прямые заходы из США с android Marshmellow
Бауыржан Бектаев
15 января 2018, 09:35

Добрый день!
Обнаружил в Вебвизоре прямые заходы на свой сайт из США с android Marshmellow.
Увеличивается процент отказов из-за этого.
Промониторил другие свой сайты на них аналогичная ситуация, только к прямым заходам прибавились переходы по рекламе, т. е. похоже на то что боты скликивают трафик.
Какие есть советы, коды, подсказки?

5 комментариев
Директ, метрика и вебмастер на разных аккаунтах
nothingleft50
15 января 2018, 09:36

Здравствуйте.

У меня Метрика и Вебмастер на одном аккаунте, а Директ я хочу прикрепить к другому аккаунту. Допускается ли это правилами Директа, Метрики и Вебмастера?

Благодарю за ответы.

9 комментариев
Проблемы с достижением цели
nikitanos3work
16 января 2018, 13:01

Всем привет!

По данным полученным от клиента — за период с 21 декабря по 15 января на сайте было совершено 228 продаж.

Все продажи совершаются исключительно через сайт.

Метрика сообщает что достижений цели «оформление заказа», которая настроена на url содержащий checkout/success» было всего 171 (по состоянию на вечер 15 января)

Подтверждением наличия проблемы так же является информация о работающей рекламной кампании в директе, которая привод трафик на сайт. Трафик не информационный, исключительно коммерческие запросы, каждый день проверяю поисковые запросы, минусу и т. д.

Поведенческие показатели рекламного и поискового трафика различаются не так сильно, к примеру, поискового трафика было 4700, а рекламного 3700 (все данные привожу за период с 21 декабря по 15 января), остальные показатели имеют примерно такие же отличие друг от друга — но процент конверсий в рекламном и поисковом трафике различается ОЧЕНЬ сильно, при схожих поведенческих показателях и общем количестве трафика — ~0,25% в рекламном и ~1,75%в поисковом.
 

Итог, ввиду расхождения данных о продажах полученных от клиента и совершенных через сайт и отображаемых в метрике + вызывающих подозрения данных о конверсии рекламного трафика, предполагаю что на корректный сбор данных о достижениях цели что-то влияет, но пока не сообразил что именно.

Повторюсь, все продаже идут исключительно через сайт, по телефону продажи не совершаются.

Прошелся по цепочке продажи на сайте, все четко, финальный URL содержит тригер для достижения цели.

Коллеги, что думаете?

1 комментарий
достижение цели,метрика для клуба,Метрика и Директ,конверсии,поведение
[есть решение] Счетчик Яндекс метрика корректно установлен но не работает
marketingitbomb1
18 января 2018, 10:14

Здравствуйте!

Счетчик корректно установлен, но данные с сайта перестал фиксировать, Вебвизор тоже не работает помогите с решением проблемы

Номер счетчика 42138229

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ:

В данной ситуации может быть несколько причин:

·      Счетчик не установлен

·      Счетчик установлен некорректно

·      Установлен другой счетчик

В любом случае, перед тем, как тревожно писать в Службу поддержки, проверьте корректность установки счетчика самостоятельно с помощью инструкции: https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html

Счетчик установлен корректно, но статус говорит об ошибке

Статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 100 посетителей в сутки). Если посещаемость Вашего сайта ниже 100 посетителей в сутки, статус счетчика не является информативным.  

Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.  

Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html. 

Если, используя данный способ, вы видите, что счетчик установлен корректно, то можете не обращать внимания на статус счетчика.

Как и куда установить счетчик

В случае, если вы используете CMS, вы можете установить дополнение Метрики для вашей CMS по адресу: https://metrika.yandex.ru/about/info/integrations. С его помощью вы сможете легко установить счётчик на каждую страницу сайта.

 В ином случае, для корректной работы счётчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы. Устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.

 Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.html.

 Для установки счетчика мы настоятельно рекомендуем обратиться к вебмастеру или другому специалисту.

101 комментарий
Установка счетчика,статус,проверка счетчика
Был удален скрипт метрики.
ya-3-dots
18 января 2018, 10:35

При обычном заходе в яндекс метрику, появился надпись «Счетчик удален…».

По какой причине — это произошло? И как его восстановить? 

1 комментарий
Не определяет города
cbabki
22 января 2018, 09:57

Здравствуйте, счетчик не показывает регионы, а покаывает, что все заходят из Москвы

номер счетчика 47372470

1 комментарий
Метрика и зеркало сайта
РА Пластилин
22 января 2018, 16:58

Добрый. Есть сайт А и домен Б с которого идет переадресация на А.

Можео ли отслеживать на какой домен зашли посетители?

1 комментарий
Метрика и просмотр карточек товаров?!
zakaz@utetrussia.ru
23 января 2018, 10:31

Подскажите пожалуйста, как в Метрика просмотреть сколько пользователей вчера просматривали страница с товарами? То есть меня не интересует весь трафик за сутки, а интересно сколько  было просмотрено страниц с товарами. Как сформировать подобный отчет в Метрике? 

Заранее спасибо!

1 комментарий
В метрике не отображается статистика по целям. Счетчик не активен для выбора
bogatir.kon
24 января 2018, 17:39

Добрый день!

Создал цель — «JavaScript-событие» добавил идентификатор purpose_purchase.

В код кнопки, добавление товара в корзину, вставил  — onclick=«yaCounterНомерСчетчика.reachGoal („purpose_purchase“); return true;»

В метрике, в отчетах если выбирать эту цель она не активна. 

Подскажите в чем может быть проблема?

Интернет магазин сделан на openCart Version 2.1.0.2 (rs.1)

В коде счетчика ничего не менял. Если нужно что-то добавить, подскажите.

5 комментариев
JavaScript-событие,reachGoal
Перезапись параметра визита
optimism.metrika
26 января 2018, 17:49

Здравствуйте! 

При использовании параметра визита например для маркировки авторизованных  и не авторизованных пользователей. Как будет отражено в статистике изменение параметра в течении одного визита. Например пользователь был не авторизован  и был отправлено соотв. значение параметра. Но потом пользователь авторизовался. и было отправлено новое значение параметра.   Какое в итоге значение параметра будет иметь визит в статистике? 

1 комментарий
параметры визитов
сервис временно недоступен
Деньги Oнлайн
29 января 2018, 10:36

Здравствуйте. Не получается забрать отчет «сервис временно недоступен» уже 2 дня. По этой причине настроил API поработало 5 запросов и теперь выдает ту же ошибку. Это общая проблема сейчас?

1 комментарий
метрика
Гид по Метрике: как правильно настроить reachGoal в формах
Василий
30 января 2018, 11:13

Обратите внимание!

На данный момент метод reachGoal имеет несколько другой вид: ym(XXXXXX, 'reachGoal', 'TARGET_NAME'); Новый метод будет работать только с новым кодом. Подробнее: https://yandex.ru/blog/metrika/novyy-kod-v-nastroykakh-schetchika 
В остальном принцип работы JS-целей не поменялся. 

Нам часто задают вопросы про использование reachGoal в формах. Например,

«Я установил цель на форму, но она достигается при нажатии на кнопку «Отправить», даже если не заполнены поля».

И, как правило, в таких случаях мы видим, что цель установлена на событие onclick, поэтому вполне ожидаемо достигается при нажатии на кнопку. 

Вот пример, как делать не стоит:
 

<form action="" method="POST" type="submit">

    <input name="name" placeholder="Ваше имя" required> <br>

    <input type="email" name="mail" placeholder="Ваш email" required> <br>

    <input type="button" onclick="yaCounterXXXXXX.reachGoal('form2'); return=true;" value="Отправить">

</form>

В этом случае в Метрику будет отправлена информация по всем кликам, совершенным по кнопке “Отправить” — даже если посетитель не заполнил форму.

Таким образом, для того, чтобы цель достигалась непосредственно при отправке формы, её необходимо установить на событие, отвечающее за отправку формы. В простейшем случае, это событие onsubmit.

Корректный код может выглядеть так: 
 

<form action="" method="POST" type="submit" onsubmit="yaCounterXXXXXX.reachGoal ('form1')">

    <input name="name" placeholder="Ваше имя" required> <br>

    <input type="email" name="mail" placeholder="Ваш email" required="Введите Ваш email"> <br>

    <button>Отправить</button>

</form>

При использовании reachGoal в формах, следите за тем, чтобы событие, отвечающее за отправку формы,  совершалось именно в момент отправки формы. В таком случае вы будете иметь корректный сбор данных. 

Проверить корректность работы цели можно с помощью инструкции: https://yandex.ru/support/metrika/reports/add-goals.html#check-goal 

Подробнее про reachGoal можно почитать в нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/objects/reachgoal.html

Для работы с JavaScript API необходимы навыки работы с HTML и JavaScript, поэтому мы настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к вебмастеру, если у вас возникают трудности при использовании reachGoal. 

22 комментария
reachGoal,цели,отправка формы,настройка цели,Гид по Метрике,JavaScript-событие,есть решение