Всем привет!

По данным полученным от клиента — за период с 21 декабря по 15 января на сайте было совершено 228 продаж.

Все продажи совершаются исключительно через сайт.

Метрика сообщает что достижений цели «оформление заказа», которая настроена на url содержащий checkout/success» было всего 171 (по состоянию на вечер 15 января)

Подтверждением наличия проблемы так же является информация о работающей рекламной кампании в директе, которая привод трафик на сайт. Трафик не информационный, исключительно коммерческие запросы, каждый день проверяю поисковые запросы, минусу и т. д.

Поведенческие показатели рекламного и поискового трафика различаются не так сильно, к примеру, поискового трафика было 4700, а рекламного 3700 (все данные привожу за период с 21 декабря по 15 января), остальные показатели имеют примерно такие же отличие друг от друга — но процент конверсий в рекламном и поисковом трафике различается ОЧЕНЬ сильно, при схожих поведенческих показателях и общем количестве трафика — ~0,25% в рекламном и ~1,75%в поисковом.



Итог, ввиду расхождения данных о продажах полученных от клиента и совершенных через сайт и отображаемых в метрике + вызывающих подозрения данных о конверсии рекламного трафика, предполагаю что на корректный сбор данных о достижениях цели что-то влияет, но пока не сообразил что именно.



Повторюсь, все продаже идут исключительно через сайт, по телефону продажи не совершаются.



Прошелся по цепочке продажи на сайте, все четко, финальный URL содержит тригер для достижения цели.



Коллеги, что думаете?