История одного картографа: ищем героев

Привет всем!



Прошло уже 10 месяцев с тех пор, как началась наша рубрика История одного картографа. За это время было опубликовано тридцать историй про народных картографов и пять — про сотрудников. Благодаря этому, надеемся, нам удалось гораздо лучше узнать друг друга. Мы хотим сохранить традицию таких рассказов и сделать участие в рубрике более удобным.



Первым, кто поделился своей историей, стал народный картограф из Углича — Lidiver. Тогда сама история имела другой формат: мы рассказывали о картографе и вставляли небольшие цитаты от героя. Постепенно стало ясно, что удобнее строить истории на основе вопросов, и мы начали публиковать интервью. Наверное, одним из самых любопытных оказалось первое интервью с сотрудником. Из последних наиболее запомнилось интервью с опытным народным картографом Te*mik.



Формат интервью не требует от рецензента быть гениальным рассказчиком, но нам кажется, что самыми увлекательными оказались истории, опубликованные именно в формате фрирайтинга: когда герой рассказывал о себе в свободной форме. Такими интересными историями поделились stylesvoboda, Vood, Alex-Givengot, Dnigidum, Graviton.



Напомним, что рассказать о себе в рубрике может каждый: главное — это желание и готовность встретиться лицом к лицу с комментариями :) Правда, бояться не стоит: истории получают в основном положительные отклики.



Чтобы было удобнее заявить о себе или проявить интерес к определённому картографу, мы подготовили форму для быстрой отправки заявок.



Для чего нужна эта форма?



1. Вы хотите рассказать о себе



Поделиться историей о себе просто — можно отправить историю в Клуб. Мы её посмотрим, дадим советы по оформлению и опубликуем — это самый быстрый сценарий. Но не всегда есть понимание, как лучше построить свой рассказ. В этом случае и нужно отправить заявку.



После получения заявки мы свяжемся с вами, чтобы помочь выстроить рассказ: возьмем интервью или подскажем вопросы, которые послужат опорными точками для истории.



2. Вы хотите прочитать чью-то историю



Тогда отправьте нам ссылку на профиль пользователя, о котором вы хотели бы узнать больше, будь то сотрудник или обычный пользователь. Ваше мнение поможет нам выбрать героя для следующей истории.





Мы благодарим всех, кто участвовал в рубрике. Ваши рассказы согревали пятничные вечера и делали нас ближе. Поэтому мы с нетерпением ждем новых героев и интересных историй!

Заполнить заявку на историю