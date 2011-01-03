А нтон

Сегодня я очередной раз сталкиваюсь с той проблемой.Старые снимки спутника.Опять-таки все обводят что тут стройка ,а на самом деле уже там дома!! Там возле центра Харькова есть заброшенный дом,но его снесли уже год назад а он был там в 2008 году!!!Понимаете и вот так весь Харков .Я хотел бы узнать поскорее когда будут новые снимки со спутника у Яндекс Карт? Когда? НАВЕРНОЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ