Сегодня я очередной раз сталкиваюсь с той проблемой.Старые снимки спутника.Опять-таки все обводят что тут стройка ,а на самом деле уже там дома!! Там возле центра Харькова есть заброшенный дом,но его снесли уже год назад а он был там в 2008 году!!!Понимаете и вот так весь Харков.Я хотел бы узнать поскорее когда будут новые снимки со спутника у Яндекс Карт? Когда? НАВЕРНОЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ
В Саратове улица Мира не находится через поиск. Именно сама улица. Дома на ней прекрасно находятся в окошке поиска. а сама улица нет. Интересно знать, что это: глюк или что-то другое. Я думаю не только в Саратове есть такая улица, но название нигде не находится.
Извините, что в теме про народную карту, но нужно исправить название на обычной карте яндекса. Я отослал в прошлом месяце через форму сообщение об ошибке, мне на мыло ответили, что нужно согласовывать с картографами и это будет долго.