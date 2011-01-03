Клуб Народной карты

январь 2011
'Куда делись спутники''?? или 'Почему Яндекс не обновляет карты?'
Антон
3 января 2011, 05:33
Сегодня я очередной раз сталкиваюсь с той проблемой.Старые снимки спутника.Опять-таки все обводят что тут стройка ,а на самом деле уже там дома!! Там возле центра Харькова есть заброшенный дом,но его снесли уже год назад а он был там в 2008 году!!!Понимаете и вот так весь Харков.Я хотел бы узнать поскорее когда будут новые снимки со спутника у Яндекс Карт?   Когда? НАВЕРНОЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ   
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10 комментариев
Почему отсутствует карта Ульяновска ?
slava-grishin1999
6 января 2011, 22:09
Почему отсутствует карта Ульяновска ?
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3 комментария
Заколдованная улица
Eugene
6 января 2011, 22:10
В Саратове улица Мира не находится через поиск. Именно сама улица. Дома на ней прекрасно находятся в окошке поиска. а сама улица нет. Интересно знать, что это: глюк или что-то другое. Я думаю не только в Саратове есть такая улица, но название нигде не находится.
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5 комментариев
Нумерация домов и улиц
Kostik
6 января 2011, 22:10
Недавно подсказали полезную ссылку:
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19 комментариев
Земля "ушла" из под карты
luzza2010
6 января 2011, 22:11
Такая вот проблемка:
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7 комментариев
Отрисовка гибрида
Александр
6 января 2011, 22:13
почему на западной Украине так мало отображено городов в том же масштабе? хотя в восточной полно городов видно
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4 комментария
Город отрисован в "Народной карте".
Никита К.
8 января 2011, 10:48
Когда г.Новокузнецк перейдет из статуса "Народная карта" в просто Яндекс карту? Это вообще возможно?
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10 комментариев
Сортировка номеров автобусов и другого транспорта
sega-yarkin
10 января 2011, 12:38
Будет ли в дальнейшем происходить автоматическая сортировка автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси по номерам или хотя бы добавится ручная сортировка?
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6 комментариев
Рисование маршрутов
Борисов Михаил Владимирович
10 января 2011, 12:39
Уважаемый Модератор давайте как нибудь придумаем о рисование Маршрутов Автобусов , троллейбусов, трамваев и т.п.
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5 комментариев
плохая карта города Токмак
BOLTOZOR18
10 января 2011, 13:22
Карта Моего города Запорожская область, Токмак не подробная решил скинуть схему.Исправте пожалуйста. Вот ссылка upwap.ru/1213113
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5 комментариев
Нужно исправить название на карте (не народной)
Удалённый пользователь
10 января 2011, 17:43
Извините, что в теме про народную карту, но нужно исправить название на обычной карте яндекса. Я отослал в прошлом месяце через форму сообщение об ошибке, мне на мыло ответили, что нужно согласовывать с картографами и это будет долго.
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7 комментариев
Браузер зависает при использовании НЯК
muzvoz
11 января 2011, 11:13
Я использую браузер Опера 11 и у меня он частенько вылетает при редактированни больших объектов, как с этим бороться?
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5 комментариев
Названия объектов
Lobov Sergey
11 января 2011, 12:41
Периодически всплывающий вопрос о написании названий объектов хочется прояснить более четко.
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47 комментариев
правила
Двойной адрес
fnaq
11 января 2011, 16:54
Не смотря на то, что вопрос уже поднимался ( http://clubs.ya.ru/narod-karta/replies.xml?item_no=146 ), для меня остаётся загадкой: как обозначать дома с двойной нумерацией?
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40 комментариев
Карта Астрахани стара и не актуальна...
SER2005REC
12 января 2011, 17:58
Карта Астрахани довольно старая, появилось множество обьектов, которых вообще нет... Есть ли возможность загрузить актуальную карту..и естественно чтоб все "рисования" остались :)
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1 комментарий
Два дома с номером 614
egorromanenkov
13 января 2011, 13:37
В Зеленограде опять странность: номер 614 имеют два дома!
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16 комментариев
модерация
Копирование объектов
Lobov Sergey
13 января 2011, 18:13
Всем привет!
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73 комментария
Ещё раз об аббривеатурах в названиях
Павел
17 января 2011, 10:23
Хотел создать топик про огороды, но решил взять немного шире)
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22 комментария
правила
Вопрос по карте города
usoliein
17 января 2011, 10:24
День добрый, подскажите при каких критериях появляется карта? (не спутниковые снимки).
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5 комментариев
Дороги
Андрей C.
17 января 2011, 10:24
заранее прошу прощения если тема уже была.
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12 комментариев
модерация,правила,дороги