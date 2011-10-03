Пока динамически обновляемой статистики на сервисе немного - считаются созданные объекты и правки пользователей.

Впрочем, как нам кажется, интересна не только статистика по пользователям, но и статистика географическая.

Какой населенный пункт лучше всего отрисован, в какой стране или регионе сколько километров рек или дорог размечено, параметров можно пемерить много.

Для начала мы решили сравнить населенные пункты и в качестве критерия измерения выбрали нарисованные здания.

Подсчет вёлся по двум показателям: число размеченных зданий, и число размеченных зданий с номером дома (что практически можно приравнять к заполненному адресу).

Считались здания в границах населенных пунктов, размеченных на Народной карте. Не все эти границы нарисованы идеальны, но в общем случае погрешность невелика.

На первом и втором местах оказались (что неудивительно) Москва и Санкт-Петербург: 60090 и 22411 зданий, соответственно.

За пределами России первое место занял Минск - 7479 зданий (10е место в общем списке).

А за пределами бывшего СССР - Нью-Йорк - 321 здание.

Ниже мы приводим табличку с Топ-100 населенных пунктов по числу нарисованных зданий.



Понятно, что статистика по данным критериям не дает полностью объективную картину, "поднимая" в рейтинге города и поселки с большой долей частного сектора (при условии, что дома в нём размечены), однако определенное представление о местах наиболее активного рисования на Народной карте сложить помогает.