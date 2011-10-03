Клуб Народной карты

октябрь 2011
Не забывайте букву «ё»
WilliamTokarev
3 октября 2011, 09:37
Я считаю, что применение буквы «ё» в русском языке не только желательно, а необходимо.
Читать дальше
8 комментариев
Запрещенные трансформаторные
Марат Козлов
3 октября 2011, 09:45
Очень много технических зданий, которые являются хорошими ориентирами (насосные, трансформаторные и прочее). В открытой государственной ГИС (http://rgis.spb.ru/map/)  трансформаторные будки (и из того, что я увидел - только они) обозначены и _названы_. То есть эти данные являются открытыми, несекретными. Однако существует пункт 11.2.5, который их именование запрещает. Не является ли данный пункт  Правил устаревшим? Возможно ли сделать исключение для придомовых трансформаторных подстанций?
Читать дальше
1 комментарий
пункт 11 правил
Александр Пименов
3 октября 2011, 09:53
будет ли вот этот объект http://n.maps.yandex.ru/?oid=9966589 их нарушать?
Читать дальше
8 комментариев
Невозможно тут нарисовать
Александр
3 октября 2011, 10:26
Когда смещаюсь вверх в узкий квадрат, карта спрыгивает на большой масштаб
Читать дальше
6 комментариев
Правила?
Виталий
4 октября 2011, 12:11
Если в клубе была затронута тема правил на НЯК то я её поддержу. У мнея возникают такие вопросы чем обословлены данные пункты правил:
Читать дальше
27 комментариев
Немного статистики
Lobov Sergey
4 октября 2011, 17:36

Пока динамически обновляемой статистики на сервисе немного - считаются созданные объекты и правки пользователей.

Впрочем, как нам кажется, интересна не только статистика по пользователям, но и статистика географическая.

Какой населенный пункт лучше всего отрисован, в какой стране или регионе сколько километров рек или дорог размечено, параметров можно пемерить много.

Для начала мы решили сравнить населенные пункты и в качестве критерия измерения выбрали нарисованные здания.

Подсчет вёлся по двум показателям: число размеченных зданий, и число размеченных зданий с номером дома (что практически можно приравнять к заполненному адресу).

Считались здания в границах населенных пунктов, размеченных на Народной карте. Не все эти границы нарисованы идеальны, но в общем случае погрешность невелика.

На первом и втором местах оказались (что неудивительно) Москва и Санкт-Петербург: 60090 и 22411 зданий, соответственно.

За пределами России первое место занял Минск - 7479 зданий (10е место в общем списке).

А за пределами бывшего СССР - Нью-Йорк - 321 здание.

Ниже мы приводим табличку с Топ-100 населенных пунктов по числу нарисованных зданий.

 


Понятно, что статистика по данным критериям не дает полностью объективную картину, "поднимая" в рейтинге города и поселки с большой долей частного сектора (при условии, что дома в нём размечены), однако определенное представление о местах наиболее активного рисования на Народной карте сложить помогает.

Читать дальше
44 комментария
5000
Lobov Sergey
5 октября 2011, 01:18
Число участников Клуба Народной карты достигло круглой цифры 5000, с чем всех нас хочется поздравить!
Читать дальше
9 комментариев
Поздравления
Hirurg-1000
5 октября 2011, 01:59
Поздравляю клуб Народная Яндекс.Карта с 5000 участников. Растём 
Читать дальше
1 комментарий
Пересечение разноуровневых дорог
INTERSTAR
5 октября 2011, 15:18
Почему разноуровневые дороги создают пересечения?
Читать дальше
2 комментария
Клуб Народной карты. Статистика.
Lobov Sergey
6 октября 2011, 00:00

По поводу преодоления клубом круглой цифры в 5000 участников, мы посчитали немного статистической информации о нас, читателях Клуба, и нашей активности.

Все данные - на вечер 4 октября, когда в Клуб вступил пятитысячный участник.

 
 
  
Читать дальше
38 комментариев
Газоны и пустые правила НЯК
Марат Козлов
6 октября 2011, 11:09
Насколько я понимаю, правила и рекомендации по рисованию конкретных объектов должны быть написаны в пункте 10 Правил. Сейчас там из 22 категорий описаны только 2 (притом, как мне кажется, с нарушением нумерации).
Читать дальше
13 комментариев
Регламентные работы
Lobov Sergey
6 октября 2011, 14:34
В течение ближайших нескольких часов на сервисе будут проводиться регламентные работы, в связи с чем ряд функций может быть недоступен.
Читать дальше
4 комментария
Не карта, а шахматное поле
Удалённый пользователь
7 октября 2011, 17:06
Уже неделю наблюдаю в Курске, Курской области квадраты не с тех мест карты. Невозможно редактировать...
Читать дальше
15 комментариев
багрепорт
Спутниковые снимки
arszubov20112012
10 октября 2011, 11:37
У Гугла спутниковые снимки более ярче, а у Яндекса ничего не видно.
Читать дальше
20 комментариев
Робот сломал себя
andekm
10 октября 2011, 11:45
Читать дальше
5 комментариев
робот
Просьба о помощи
Lobov Sergey
10 октября 2011, 14:13
Нам часто задают вопросы об использовании информации с Народной карты в "больших" Яндекс.Картах.
Читать дальше
51 комментарий
Редактирование нескольких обьектов
Удалённый пользователь
11 октября 2011, 20:55
 
Читать дальше
1 комментарий
Рисование дорог
Lobov Sergey
12 октября 2011, 02:04
Обсуждение стандартов рисования и классификации дорог в последнее время случаются часто, вопрос всплывает в разных темах в клубе и в комментариях.
Читать дальше
70 комментариев
Заголовок не указан
Александр Пименов
12 октября 2011, 16:42
Вот рисовал как то во http://n.maps.yandex.ru/?oid=7640577  такие объекты, но вдруг возник вопрос, то ли категорией я их обозначаю? по большому счету, просеки не вляются ни дорогами, ни тропинками, местами вообще непроходимы, но могут служить хорошим ориентиром.
Читать дальше
8 комментариев
Регулируемые перекрёстки
frolov-igor.v
13 октября 2011, 19:54
Было бы неплохо иметь возможность редактировать пересечения дорог как регулируемые перекрёстки. То есть цветом и размером обозначать пересечения дорог там, где есть светофоры. Светофор служит не только безопасности движения, но и хорошим ориентиром. Информативность карты повысится.
Читать дальше
10 комментариев